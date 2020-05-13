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Ситуация с коронавирусом в Украине развивается по умеренному сценарию, - Шмыгаль
Украине благодаря введению карантинных мер идет по сценарию Польши.
Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Касательно ситуации в целом: она у нас развивается по умеренному сценарию, то есть мы идем сейчас благодаря введению карантина по сценарию Польши. Он намного лучше, чем сценарий развития пандемии в других европейских странах", - отметил он.
По его словам, к сожалению, на сегодня не было еще ни одного дня, когда бы количество людей, которое выздоровело превысило количество заболевших за прошедшие сутки.
Шмыгаль добавил, что Украина уже достигает того плато и пика, о котором говорили.
Топ комментарии
+3 Підлога Маккартні
показать весь комментарий13.05.2020 10:58 Ответить Ссылка
+1 Лариса #401376
показать весь комментарий13.05.2020 10:58 Ответить Ссылка
+1 Александр Петров #416616
показать весь комментарий13.05.2020 11:02 Ответить Ссылка
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Вертите графиком, как цыган луною, так в науке не принято. Как принято в науке - см. ниже.
Про плато - это ***** изрекло. В реале количество неуклонно растет. Но, если картинку перевернуть, то все ровненько.
Когда количество заболевших за очередной день станет меньше 20...30 человек, можно будет говорить о выходе на "плато".
Именно!!!
Наш МОЗ, как и кацапский, говорит о "плато", хотя на самом деле наблюдается постоянный линейный рост.
= 0,4%
100%-0,4%=99,6% ....
тобто, що робиться в 99,6% українців наша ЗеВлада ну гу-гу
це щоб ви зрозуміли, що "карантин" є лише політикою і ні чого до медицини і епізоотології немає від слова зовсім!
Сейчас 16,5 тыс за 2 месяца. Если не снижать темп, то уровня 2009 года мы достигнем через 424 месяца (35 лет).