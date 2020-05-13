Ситуация с коронавирусом в Украине развивается по умеренному сценарию, - Шмыгаль

Украине благодаря введению карантинных мер идет по сценарию Польши.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Касательно ситуации в целом: она у нас развивается по умеренному сценарию, то есть мы идем сейчас благодаря введению карантина по сценарию Польши. Он намного лучше, чем сценарий развития пандемии в других европейских странах", - отметил он.

По его словам, к сожалению, на сегодня не было еще ни одного дня, когда бы количество людей, которое выздоровело превысило количество заболевших за прошедшие сутки.

Шмыгаль добавил, что Украина уже достигает того плато и пика, о котором говорили.

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