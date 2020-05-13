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Новости Коронавирус и карантин
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Ситуация с коронавирусом в Украине развивается по умеренному сценарию, - Шмыгаль

Ситуация с коронавирусом в Украине развивается по умеренному сценарию, - Шмыгаль

Украине благодаря введению карантинных мер идет по сценарию Польши.

Об этом во время часа вопросов правительству в Верховной Рады заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Касательно ситуации в целом: она у нас развивается по умеренному сценарию, то есть мы идем сейчас благодаря введению карантина по сценарию Польши. Он намного лучше, чем сценарий развития пандемии в других европейских странах", - отметил он.

По его словам, к сожалению, на сегодня не было еще ни одного дня, когда бы количество людей, которое выздоровело превысило количество заболевших за прошедшие сутки.

Шмыгаль добавил, что Украина уже достигает того плато и пика, о котором говорили.

Читайте: "Укрэнерго" отчитается о процессе интеграции энергосистемы Украины в европейскую ENTSO-E, - Шмыгаль

Автор: 

ВР (29303) карантин (16729) Шмыгаль Денис (2746) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Плато Шморгаля
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13.05.2020 10:58 Ответить
+1
Шмыга, а тебе не кажется, что вы террористически поиздевались над народом? Перешли все границы в устрашении людей.На кого вы работаете? На украинцев? Навряд ли.
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13.05.2020 10:58 Ответить
+1
А если вообще не тестировать - так у нас же "край, напоминающий рай".😕
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13.05.2020 11:02 Ответить
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Шмыга, а тебе не кажется, что вы террористически поиздевались над народом? Перешли все границы в устрашении людей.На кого вы работаете? На украинцев? Навряд ли.
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13.05.2020 10:58 Ответить
Плато Шморгаля
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13.05.2020 10:58 Ответить
Дык теперь все, как на любимой ЗЕ Роисе.
Ситуация с коронавирусом в Украине развивается по умеренному сценарию, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5580
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13.05.2020 11:01 Ответить
Не понятно, странный вывод о том, что такое "плато", сделали Вы или на россии.
Вертите графиком, как цыган луною, так в науке не принято. Как принято в науке - см. ниже.
Ситуація з коронавірусом в Україні розвивається за помірним сценарієм, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 13
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13.05.2020 12:28 Ответить
Просто удивительно, что твой красный график точно повторяет то, что на моем графике в нормальном положении картинки.
Про плато - это ***** изрекло. В реале количество неуклонно растет. Но, если картинку перевернуть, то все ровненько.
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13.05.2020 12:33 Ответить
Дело не в количестве выздоровевших, забудьте про них пока. Дело в том, что медики из нашего МОЗа почему-то линейный рост (!!!) называют словом "плато", хотя это слово означает отсутствие роста, то есть прирост за каждый день очень мал или равен нулю. Отсутствие прироста и, соответственно, общего роста означает остановку распространения эпидемии (общее количество болеющих не изменяется), а вовсе не тогда, когда каждый день прирост составляет 400...500 случаев (у нас).
Когда количество заболевших за очередной день станет меньше 20...30 человек, можно будет говорить о выходе на "плато".
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13.05.2020 13:16 Ответить
Ты наверное просто не уловил сарказма в моем посте.

Именно!!!
Наш МОЗ, как и кацапский, говорит о "плато", хотя на самом деле наблюдается постоянный линейный рост.
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13.05.2020 13:30 Ответить
Абсолютно вірно. Більше того: нашим чиновникам від МОЗу вдалося перебрехати МОЗ москалів.
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13.05.2020 14:51 Ответить
А если вообще не тестировать - так у нас же "край, напоминающий рай".😕
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13.05.2020 11:02 Ответить
Ну пример Беларуси говорит о том, что и при большем количестве тестов можно спокойно и откровенно врать, имея в качестве населения баранов.
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13.05.2020 11:06 Ответить
Сценаристы и режиссеры, идите в опу.
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13.05.2020 11:05 Ответить
192247 протестованих множим на 100% і ділим на к-ть підлягаючих дослідженню 48000000
= 0,4%
100%-0,4%=99,6% ....
тобто, що робиться в 99,6% українців наша ЗеВлада ну гу-гу
це щоб ви зрозуміли, що "карантин" є лише політикою і ні чого до медицини і епізоотології немає від слова зовсім!
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13.05.2020 11:08 Ответить
так , я знаю, що всіх не протестуєш, але такими темпами поки доберемся хоча б до 10% то буде вже 2033 рік
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13.05.2020 11:11 Ответить
Правильно, в эпицентре есть товарный запас!
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13.05.2020 11:12 Ответить
На конец 2009 года (пандемия свиного гриппа) в Украине около 3,5 млн заболевших.
Сейчас 16,5 тыс за 2 месяца. Если не снижать темп, то уровня 2009 года мы достигнем через 424 месяца (35 лет).
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13.05.2020 11:18 Ответить
Шмига або клінічний идийот, або наркоман. Якось інакше пояснити його маячню неможливо.
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13.05.2020 14:36 Ответить
 
 