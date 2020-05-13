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Ситуація з коронавірусом в Україні розвивається за помірним сценарієм, - Шмигаль
Україна завдяки запровадженню карантинних заходів рухається за сценарієм Польщі.
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Щодо ситуації загалом: вона у нас розвивається за помірним сценарієм, тобто ми йдемо зараз завдяки запровадженню карантину за сценарієм Польщі. Він значно кращий, ніж сценарій розвитку пандемії в інших європейських країнах", - зазначив він.
За його словами, на жаль, на сьогодні не було ще жодного дня, коли б кількість людей, які видужали, перевищила кількість захворілих за минулу добу.
Шмигаль додав, що Україна вже досягає того плато і піку, про який говорили.
Топ коментарі
+3 Підлога Маккартні
показати весь коментар13.05.2020 10:58 Відповісти Посилання
+1 Лариса #401376
показати весь коментар13.05.2020 10:58 Відповісти Посилання
+1 Александр Петров #416616
показати весь коментар13.05.2020 11:02 Відповісти Посилання
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Вертите графиком, как цыган луною, так в науке не принято. Как принято в науке - см. ниже.
Про плато - это ***** изрекло. В реале количество неуклонно растет. Но, если картинку перевернуть, то все ровненько.
Когда количество заболевших за очередной день станет меньше 20...30 человек, можно будет говорить о выходе на "плато".
Именно!!!
Наш МОЗ, как и кацапский, говорит о "плато", хотя на самом деле наблюдается постоянный линейный рост.
= 0,4%
100%-0,4%=99,6% ....
тобто, що робиться в 99,6% українців наша ЗеВлада ну гу-гу
це щоб ви зрозуміли, що "карантин" є лише політикою і ні чого до медицини і епізоотології немає від слова зовсім!
Сейчас 16,5 тыс за 2 месяца. Если не снижать темп, то уровня 2009 года мы достигнем через 424 месяца (35 лет).