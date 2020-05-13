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Новини Коронавірус і карантин
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Ситуація з коронавірусом в Україні розвивається за помірним сценарієм, - Шмигаль

Ситуація з коронавірусом в Україні розвивається за помірним сценарієм, - Шмигаль

Україна завдяки запровадженню карантинних заходів рухається за сценарієм Польщі.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо ситуації загалом: вона у нас розвивається за помірним сценарієм, тобто ми йдемо зараз завдяки запровадженню карантину за сценарієм Польщі. Він значно кращий, ніж сценарій розвитку пандемії в інших європейських країнах", - зазначив він.

За його словами, на жаль, на сьогодні не було ще жодного дня, коли б кількість людей, які видужали, перевищила кількість захворілих за минулу добу.

Шмигаль додав, що Україна вже досягає того плато і піку, про який говорили.

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Автор: 

ВР (15077) карантин (18172) Шмигаль Денис (4683) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Плато Шморгаля
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13.05.2020 10:58 Відповісти
+1
Шмыга, а тебе не кажется, что вы террористически поиздевались над народом? Перешли все границы в устрашении людей.На кого вы работаете? На украинцев? Навряд ли.
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13.05.2020 10:58 Відповісти
+1
А если вообще не тестировать - так у нас же "край, напоминающий рай".😕
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13.05.2020 11:02 Відповісти
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Шмыга, а тебе не кажется, что вы террористически поиздевались над народом? Перешли все границы в устрашении людей.На кого вы работаете? На украинцев? Навряд ли.
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13.05.2020 10:58 Відповісти
Плато Шморгаля
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13.05.2020 10:58 Відповісти
Дык теперь все, как на любимой ЗЕ Роисе.
Ситуация с коронавирусом в Украине развивается по умеренному сценарию, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5580
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13.05.2020 11:01 Відповісти
Не понятно, странный вывод о том, что такое "плато", сделали Вы или на россии.
Вертите графиком, как цыган луною, так в науке не принято. Как принято в науке - см. ниже.
Ситуація з коронавірусом в Україні розвивається за помірним сценарієм, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 13
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13.05.2020 12:28 Відповісти
Просто удивительно, что твой красный график точно повторяет то, что на моем графике в нормальном положении картинки.
Про плато - это ***** изрекло. В реале количество неуклонно растет. Но, если картинку перевернуть, то все ровненько.
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13.05.2020 12:33 Відповісти
Дело не в количестве выздоровевших, забудьте про них пока. Дело в том, что медики из нашего МОЗа почему-то линейный рост (!!!) называют словом "плато", хотя это слово означает отсутствие роста, то есть прирост за каждый день очень мал или равен нулю. Отсутствие прироста и, соответственно, общего роста означает остановку распространения эпидемии (общее количество болеющих не изменяется), а вовсе не тогда, когда каждый день прирост составляет 400...500 случаев (у нас).
Когда количество заболевших за очередной день станет меньше 20...30 человек, можно будет говорить о выходе на "плато".
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13.05.2020 13:16 Відповісти
Ты наверное просто не уловил сарказма в моем посте.

Именно!!!
Наш МОЗ, как и кацапский, говорит о "плато", хотя на самом деле наблюдается постоянный линейный рост.
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13.05.2020 13:30 Відповісти
Абсолютно вірно. Більше того: нашим чиновникам від МОЗу вдалося перебрехати МОЗ москалів.
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13.05.2020 14:51 Відповісти
А если вообще не тестировать - так у нас же "край, напоминающий рай".😕
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13.05.2020 11:02 Відповісти
Ну пример Беларуси говорит о том, что и при большем количестве тестов можно спокойно и откровенно врать, имея в качестве населения баранов.
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13.05.2020 11:06 Відповісти
Сценаристы и режиссеры, идите в опу.
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13.05.2020 11:05 Відповісти
192247 протестованих множим на 100% і ділим на к-ть підлягаючих дослідженню 48000000
= 0,4%
100%-0,4%=99,6% ....
тобто, що робиться в 99,6% українців наша ЗеВлада ну гу-гу
це щоб ви зрозуміли, що "карантин" є лише політикою і ні чого до медицини і епізоотології немає від слова зовсім!
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13.05.2020 11:08 Відповісти
так , я знаю, що всіх не протестуєш, але такими темпами поки доберемся хоча б до 10% то буде вже 2033 рік
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13.05.2020 11:11 Відповісти
Правильно, в эпицентре есть товарный запас!
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13.05.2020 11:12 Відповісти
На конец 2009 года (пандемия свиного гриппа) в Украине около 3,5 млн заболевших.
Сейчас 16,5 тыс за 2 месяца. Если не снижать темп, то уровня 2009 года мы достигнем через 424 месяца (35 лет).
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13.05.2020 11:18 Відповісти
Шмига або клінічний идийот, або наркоман. Якось інакше пояснити його маячню неможливо.
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13.05.2020 14:36 Відповісти
 
 