Ситуація з коронавірусом в Україні розвивається за помірним сценарієм, - Шмигаль

Україна завдяки запровадженню карантинних заходів рухається за сценарієм Польщі.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо ситуації загалом: вона у нас розвивається за помірним сценарієм, тобто ми йдемо зараз завдяки запровадженню карантину за сценарієм Польщі. Він значно кращий, ніж сценарій розвитку пандемії в інших європейських країнах", - зазначив він.

За його словами, на жаль, на сьогодні не було ще жодного дня, коли б кількість людей, які видужали, перевищила кількість захворілих за минулу добу.

Шмигаль додав, що Україна вже досягає того плато і піку, про який говорили.

Також читайте: Кількість хворих на пневмонію в Україні знижується, - Степанов