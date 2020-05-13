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Правительство запретило экспорт гречки, - Шмыгаль

Правительство запретило экспорт гречки, - Шмыгаль

Из-за паники, царившей на рынке месяц назад, правительство запретило экспорт гречневой крупы.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в ходе Часа вопросов к правительству в Раде, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Премьер отметил, что введение квотирования на вывоз из Украины гречневой крупы было оправданной мерой, так как месяц назад на рынке присутствовали "панические настроения".

"Мы инициировали и подписали дополнительные контракты по поставкам в страны гречки и фактически ввели запрет на ее экспорт", — сказал он.

Экспорт других круп ограничивать не следует, в стране есть 6-месячный запас пшеницы, добавил Шмыгаль.

Читайте на Цензор.НЕТ: СНБО: Кабмин должен обеспечить дополнительные запасы продовольствия в Госрезерве

"У нас достаточное количество пшеницы, есть 6-месячный запас в Украине до нового урожая. Мы работаем с фермерами и агрокомпаниями, проводим еженедельный анализ по тому, как нужно вести политику в экспорте продовольствия, зерна в том числе. Если мы не осуществим экспорт в тех объемах, в которых должны при 6-месячных запасах, которые имеем, мы получим зерно, которое нам придется выбросить в мусор", — сказал он.

По словам Шмыгаля, невзирая на весеннюю засуху, новый урожай зерновых в Украине будет практически на уровне прошлого года. "Пошли дожди, ожидаем улучшения прогноза урожая", — подчеркнул премьер-министр.

Также на Цензор.НЕТ: Дефицита продуктов в Украине нет, рост цен на большинство товаров не зафиксирован, - Петрашко

Автор: 

гречка (139) продукты (1535) продовольствие (262) Шмыгаль Денис (2746)


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Топ комментарии
+8
Правительство запретило экспорт гречки, - Шмыгаль

Правильно. Выборы на носу.
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13.05.2020 12:39 Ответить
+8
Потужно!
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13.05.2020 12:40 Ответить
+5
Понятное дело! Выборы то скоро Валюта для подкупа Лохтората!
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13.05.2020 12:43 Ответить
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Правительство запретило экспорт гречки, - Шмыгаль

Правильно. Выборы на носу.
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13.05.2020 12:39 Ответить
Потужно!
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13.05.2020 12:40 Ответить
Это хорошо, потому что голод приближается, дефицит всех продуктов, вода даже будет в дефиците, климатические изменения загубили сельское хозяйство во многих странах, умные люди советуют запасаться продуктами и запрет на вывоз хоть гречки уже здравое решение.
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13.05.2020 12:41 Ответить
Можно примеры стран, где с/х уже загублено?
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13.05.2020 12:48 Ответить
Примеров много и стран много. Смотри климатические катастрофы понедельно и все увидешь, а тут новостной сайт.
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13.05.2020 12:56 Ответить
Не морочьте голову мне и людям. В первом сообщении вы написали о загубленном с/х во многих странах, как о свершившемся событии. Зачем мне искать какие-то понедельные катастрофы? Приведите пример стран о которых изначально шла речь
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13.05.2020 13:04 Ответить
пхе! у знакомой на даче абрикос помёрз и осыпался, а у меня, в 10 км. наливается, и, похоже, будет дофига. так что не морочьте людям голову локальными катаклизмами.
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13.05.2020 13:30 Ответить
Где-то глубоко-глубоко в ужасной черной Африке.
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13.05.2020 12:59 Ответить
И туалетной бумаги еще.
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13.05.2020 12:41 Ответить
Якось, молоді телепні запитали в бувшого в'язня Бухенвальду, чім вони витирали сраку у фашистському полоні. Він поділився досвідом, що срати ходив раз на півтора-два тижні і робив це кролячими шариками, витирати після цього було нічого...
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13.05.2020 12:52 Ответить
Понятное дело! Выборы то скоро Валюта для подкупа Лохтората!
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13.05.2020 12:43 Ответить
Вы лучше запретите вывоз рапса и сои. И фермеры будут засеивать поля не етим дерьмом а гречкой. Может хоть тогда появится в Укарине настоящий гречаный мед, а не то дерьмо которое у нас продают
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13.05.2020 12:47 Ответить
А туалетная бумага? На нее тоже ажиотаж был не слабый.
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13.05.2020 12:52 Ответить
Жаль. Мы тут в Мельбурне привыкли к украинской гречке; ею итальянские продуктовые магазины торгуют.
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13.05.2020 12:58 Ответить
Я в Эмиратах как то решил купить гречку (для внука, я её не ем). Так это была проблема, нашёл только в Карефуре по космической цене.
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13.05.2020 13:02 Ответить
Вроде как есть польские лавки, но не в нашем районе.
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13.05.2020 13:04 Ответить
Интересно, какие страны покупают гречку? Я, например, её не ем..
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13.05.2020 12:59 Ответить
Крупнейшими покупателями украинской гречки являлись Венгрия (41% общего объема экспорта) и Польша (33%). Всего в 2017/18 МГ закупки украинской гречки осуществляли 20 стран
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13.05.2020 13:02 Ответить
Спасибоо.
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13.05.2020 13:03 Ответить
Расскажу всем секрет. Практически Гостайна: МЫ ГРЕЧКУ НЕ ВЫРАЩИВАЕМ!!!!
Только закупаем и перепродаем. Нет полей с гречихой, нет комбайнов что бы её собрать, нет очистительных машин (такие сепараторы очень специфичны и подходят ТОЛЬКО для гречки), ни на одном элеваторе или зернохранилище гречки украинского происхождения нет. Только импорт.
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13.05.2020 13:39 Ответить
Не могу с вами спорить. Никогда не работал с оплатой операторами данного рынка, но как то не убедительно ваше высказывание. С учётом, того, что Украина входит в топ 5 мировых производителей, отсутствие техники для уборки и переработки не совсем очевидна.
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13.05.2020 15:53 Ответить
Уточните. Украина входит в топ-5 мировых производителей чего? Гречихи? Мы выращиваем в огромных количествах фуражную пшеницу (то есть 4 класса, с неё не сделаешь семенной материал, и мука высшего сорта из неё не получится), а ведь фураж идёт на корм скоту. ФСЬО. Гречку не сеем, с дуру какой то фермер может посадить горох. Одно поле. Кукурузу почти не сеем. Хорошо сеем только рапс, подсолнечник и пшеницу. Я говорю зная материал.
Гречку не сеем. Мы её покупаем. К тому же из-за отсутствия технических возможностей к её очистке (для этого нужно специфическое оборудование), мы при покупке указываем такие нормы содержания в гречке сорных примесей, что бы не чистить а сразу расфасовывать на продажу.
Что бы связать между собой два факта, покупку гречки на внешних рынках и вхождение в топ-5 мировых лидеров её производства, нужно оччччень постараться. Хотя в кабмине много таких кто сможет связать.
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13.05.2020 16:21 Ответить
гречки, гречки
ОГАУ "Инновационно-консультационный центр АПК Белгородской области".

Согласно данным газеты агробизнеса "Крестьянские ведомости», среди экспортеров гречки по результатам последних пяти лет лидируют Китай (45 %), США (21 %) и Польша (5 %). В число главных поставщиков гречки входит также Австралия, Португалия, Латвия, Нидерланды, Украина.
Это анализ рынка по итогам 2017 г., проведенный кацапами.

Есть похожий от Про-консалтинг, уважаемой конторы:

...Несмотря на это, на глобальном рынке Украина входит в тройку мировых производителей гречки, уступая только России и Китаю. Об этом сообщает http://propozitsiya.com propozitsiya.com со ссылкой на информацию Pro-Consulting.
Хз, может они все в сговоре и не в курсе, что в Украине рагули на этом рынке.

То есть, по экспорту входили 3 года назад в 10-ку, по производству в тройку. Ситуация могла ухудшиться, но что бы прямо вообще криворукие украинцы не были способны собрать и переработать гречку, как-то только вашего авторитетного мнения маловато.
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13.05.2020 18:13 Ответить
мы всё время путаем мягкое и тёплое.
производитель, экспортёр и с/х выращивание это всё разные вещи.
научитесь смотреть сквозь цифры на реалии: нет полей в Украине с гречихой, нет!!!
мы импортируем серыми схемами и перепаковывая продаём.
Украинская гречка это как и пластиковые чайники, делают в Китае а марка украинская
нет полей с гречихой, нет. нет комбайнов по уборке этой культуры. если сеялку с трудом можно настроить на посев то уборочной техники нет. надо быть реалистами. так что цифры госстата и наличие засеяных полей гречихой противоречат друг другу.
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14.05.2020 09:09 Ответить
Да никто её не ест, она только на постсоветском пространстве прижилась. У меня один раз коллега по работе увидел, спросил что это за птичий корм.
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13.05.2020 13:06 Ответить
Неплохой гарнир - малокалорийный и объёмный.
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13.05.2020 13:10 Ответить
Рис и картофель не ем - медицинские показатели.
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13.05.2020 13:22 Ответить
Ну да, я всегда покупаю для гарнира бобовые, или овощи.
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13.05.2020 13:20 Ответить
Гречка для Украины стратегический продукт, на втором месте после сала.
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13.05.2020 13:00 Ответить
та нее... у нас как какой-то политический катаклизм - в первую очередь сметают гречку. шо люди дальше с ней делают для меня до сих пор остается загадкой.
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13.05.2020 13:34 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=36URwFKRojw вата про гречку
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13.05.2020 13:02 Ответить
Если мы не осуществим экспорт в тех объемах, в которых должны при 6-месячных запасах, которые имеем, мы получим зерно, которое нам придется выбросить в мусор", - сказал он.Источник: https://censor.net/n3195183
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13.05.2020 13:05 Ответить
ЯПАЦТАЛОМ!!!!!!!!!
Мы же не производим гречку а только закупаем! Какой экспорт????
Если кто то сейчас будет биться в истерике что мы передовая аграрная держава и лидер по производству гречки то попрошу дать адрес или хотя бы спутниковый снимок реальных полей гречихи!
Мы со времен СССР не производим агротехнику и не закупаем для работы с гречкой.
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13.05.2020 13:34 Ответить
ну да. импортируем в два раз больше. но на 2019 год:
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/06/15/648808/ По итогам 4 месяцев текущего года показатель производства гречневой крупы в Украине составил 24,54 тыс. тонн, что на 26% превышает показатель прошлого года.
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13.05.2020 13:39 Ответить
важно понимать что скрывается за игрой слов "производим гречку"
не сеем, не убираем и не перерабатываем. Только закупаем.
А если закупленную крупу расфасовать в Украине она становится украинским продуктом и вносится в госстат.
производство гречневой крупы и выращивание гречихи на полях это понятия которые находятся в разных плоскостях и в данном случае практически не пересекаются.
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13.05.2020 13:42 Ответить
А древесину запретить вывозить в любом виде не хотите?
А с гречкой это вы как с масками - проснулись через 2 мес, как все вывезли!
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13.05.2020 15:32 Ответить
я уже давно заметил подобную тенденцию.
сначала нужные ребята вывезут всё что нужно, а потом ЗАПРЕТ
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13.05.2020 16:33 Ответить
Сначала запретите выводить в офшоры миллиарды наворованных долларов и вам будет все равно по чем гречка на мировом рынке.
Наведите порядок на таможне, господин Премьер-министр. Наведите порядок в добыче янтаря. Наведите порядок в сфере энергетики и энергоносителей и вас будут умолять купить хоть немного гречки на мировом рынке. Боязнь экспорта отвалится сама собой как фикция.
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13.05.2020 16:39 Ответить
согласен. Премьер как и Президент занимаются ручным управлением страной. вместо того что бы быть хорошими менеджерами и подбирать эффективные кадры Премьер занимается гречкой.
представляю как Премьер Британии обсуждает вопрос гречки с Королевой Содружества.
или глава Палаты Представителей перелистывает листочек и произносит " а теперь переходим к вопросу о гречке"
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13.05.2020 16:43 Ответить
Вы тоже заметили)
Никто не борется за увеличение посевных площадей под культуру, никто не занять производством качественного посевного материала. Все хотят в Китае покупать и в Венгрию продавать. Расфасовки под Бердичевом или прямо в Южном порту и сразу на фуры для реализации в Европе.
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13.05.2020 16:46 Ответить
Бугага! вот и пусть лежит, ни туды ни сюды. За 40грн я пукупать ее не буду.
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13.05.2020 17:18 Ответить
 
 