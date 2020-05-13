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Кулеба о принятии "антиКоломойского" закона: Украина остается надежным партнером международных финансовых институций

Кулеба о принятии

Принятие закона о банках - это мощный сигнал о том, что Украина в дальнейшем решительно продвигается по пути реформ и остается надежным партнером международных финансовых институций

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Верховная Рада только что приняла во втором чтении долгожданный "банковский" закон (убедительные 270 голосов "за"). Спасибо народным депутатам за мощный сигнал: Украина в дальнейшем решительно продвигается по пути реформ и остается надежным партнером международных финансовых институций", - рассказал он.

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Как сообщалось, Верховная Рада на заседании в среду приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Кулеба о принятии антиКоломойского закона: Украина остается надежным партнером международных финансовых институций 01

Автор: 

банки (1938) ВР (29303) Кулеба Дмитрий (2880)


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игарь валерич оборвал все пейсы и сверху и снизу
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13.05.2020 13:59 Ответить
Ну и шо? Кому станет лучше жить в Украине? Порохоидиотам, как я понял, НЕТ, остальным - НЕТ, КОМУ?
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13.05.2020 14:03 Ответить
Украина то да, а они партнёры или Хозяева?
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13.05.2020 14:09 Ответить
Ви не партнери, а маріонетки колонізаторів.
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13.05.2020 18:35 Ответить
 
 