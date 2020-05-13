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Кулеба про ухвалення "антиКоломойського" закону: Україна залишається надійним партнером міжнародних фінансових інституцій

Кулеба про ухвалення

Ухвалення закону про банки - це потужний сигнал про те, що Україна надалі рішуче просувається шляхом реформ і залишається надійним партнером міжнародних фінансових інституцій

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Верховна Рада щойно ухвалила у другому читанні довгоочікуваний "банківський" закон (переконливі 270 голосів "за"). Дякую народним депутатам за потужний сигнал: Україна надалі рішуче просувається шляхом реформ і залишається надійним партнером для міжнародних фінансових інституцій", - розповів він.

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Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Кулеба про ухвалення антиКоломойського закону: Україна залишається надійним партнером міжнародних фінансових інституцій 01

Автор: 

банки (7804) ВР (15077) Кулеба Дмитро (3604)


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игарь валерич оборвал все пейсы и сверху и снизу
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13.05.2020 13:59 Відповісти
Ну и шо? Кому станет лучше жить в Украине? Порохоидиотам, как я понял, НЕТ, остальным - НЕТ, КОМУ?
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13.05.2020 14:03 Відповісти
Украина то да, а они партнёры или Хозяева?
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13.05.2020 14:09 Відповісти
Ви не партнери, а маріонетки колонізаторів.
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13.05.2020 18:35 Відповісти
 
 