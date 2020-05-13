Кулеба про ухвалення "антиКоломойського" закону: Україна залишається надійним партнером міжнародних фінансових інституцій

Ухвалення закону про банки - це потужний сигнал про те, що Україна надалі рішуче просувається шляхом реформ і залишається надійним партнером міжнародних фінансових інституцій

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

Верховна Рада щойно ухвалила у другому читанні довгоочікуваний "банківський" закон (переконливі 270 голосів "за"). Дякую народним депутатам за потужний сигнал: Україна надалі рішуче просувається шляхом реформ і залишається надійним партнером для міжнародних фінансових інституцій", - розповів він.

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Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.