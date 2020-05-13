Минздрав изучает возможность пользоваться пляжами и купаться после смягчения карантина, - Ляшко

Министерство здравоохранения изучает возможность пользоваться пляжами и купаться в открытых водоемах и бассейнах после смягчения карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в эфире программы "Здоровая политика" UA: Украинское радио заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Спортзалы мы открываем, насчет бассейнов есть проблема, поскольку мы только изучаем вопрос, может ли передаться вирус через водный путь. И это вопрос будет также касаться пляжей", - сказал он.

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Ляшко сообщил, что решение будет принято в ближайшее время.

"В ближайшее время будет позиция главного государственного санврача относительно возможности купания в летний период в проточной воде, в море, в озерах", - сказал он.

Ляшко сообщил, что в настоящее время он проводит консультации по этому вопросу с экспертами Национальной академии наук Украины (НАНУ).

"Жду их предложений, у нас поступает новая информация по коронавирусу, и нам нужно принять взвешенное решение", - сказал он.

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