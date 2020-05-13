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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав изучает возможность пользоваться пляжами и купаться после смягчения карантина, - Ляшко

Минздрав изучает возможность пользоваться пляжами и купаться после смягчения карантина, - Ляшко

Министерство здравоохранения изучает возможность пользоваться пляжами и купаться в открытых водоемах и бассейнах после смягчения карантина.

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в эфире программы "Здоровая политика" UA: Украинское радио заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Спортзалы мы открываем, насчет бассейнов есть проблема, поскольку мы только изучаем вопрос, может ли передаться вирус через водный путь. И это вопрос будет также касаться пляжей", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я не поддерживаю идею введения спецпропусков в метро, - Ляшко

Ляшко сообщил, что решение будет принято в ближайшее время.

"В ближайшее время будет позиция главного государственного санврача относительно возможности купания в летний период в проточной воде, в море, в озерах", - сказал он.

Ляшко сообщил, что в настоящее время он проводит консультации по этому вопросу с экспертами Национальной академии наук Украины (НАНУ).

"Жду их предложений, у нас поступает новая информация по коронавирусу, и нам нужно принять взвешенное решение", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внутренние авиарейсы будут возобновлены вместе с работой общественного транспорта, - главный санврач Ляшко

Автор: 

карантин (16729) пляж (254) Ляшко Виктор (1366) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Это только меня их "милостивые" разрешения бесят даже больше, чем их хамские запреты?
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13.05.2020 22:37 Ответить
+8
Через водный путь... Это типа врач так говорит (рукалицо).
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13.05.2020 22:37 Ответить
+5
Який плюралізм думок!
- 5 травня - Прем'єр Шмигаль: пік епідемії в Україні завершиться 8-9 травня.
- 6 травня - Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що пік епідемії коронавирусу в Україні пройдено 17 квітня.
- 13 травня - Міністр МОЗ Степанов заявив, що Україні вдалося уникнути піку епідемії коронавирусу.
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13.05.2020 23:04 Ответить
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Через водный путь... Это типа врач так говорит (рукалицо).
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13.05.2020 22:37 Ответить
У него через "вводный" путь,то есть...понятно как)
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13.05.2020 22:54 Ответить
А потом такие, как он, говорят - бытовой сифилис.
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13.05.2020 22:57 Ответить
Это только меня их "милостивые" разрешения бесят даже больше, чем их хамские запреты?
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13.05.2020 22:37 Ответить
Шо ты там изучаешь, чучело? Сейчас посмотришь как немцы и французы поступают и тупо съобезьянничаешь.
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13.05.2020 22:39 Ответить
именно так оно и делает. только вроде у итальянцев. я это по музеям вычислил.
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13.05.2020 22:50 Ответить
Не, с Испании содрал.
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13.05.2020 22:58 Ответить
- Дорогой, ты будешь меня любить, как Ромео Джульетту?
- Не знаю, не читал.
- Дорогой, ты будешь ревновать меня, как Отелло Дездемону?
- Не знаю, не читал.
- А что ж ты тогда читал?
- "Му-му", будешь гавкать - утоплю.
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13.05.2020 22:39 Ответить
А еще, мама, заведи кота и назови его Ляшко.
Вернусь - утоплю...
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13.05.2020 22:41 Ответить
Узнала бабка Мотря шо онук голосував за ЗЕ .та переписала хату на свого кота
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13.05.2020 22:44 Ответить
пук в муку...
исследований нет по воде???
это секрет полишинеля...
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13.05.2020 22:46 Ответить
есть исследования и по поверхностям (что через поверхности не передаётся), но это не повод производителям средств для дезинфекции поверхностей терять свои прибыли.
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13.05.2020 22:49 Ответить
тут спорить можно до усрачки
гигиена должна быть на высоте
мыло спирт и тд и тп

кому что лучше
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13.05.2020 23:03 Ответить
можно. есть мнение, что это не так. я про животворящую силу стерильной среды обитания.
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14.05.2020 00:03 Ответить
мытся нужно полюбому
хоть с мылом
хоть со спиртом
тут мнение не главное
тут процесс
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14.05.2020 00:45 Ответить
скорее всего на Днепре и Азове будет передаваться, а на Мальдивах и Середземноморье нет)))
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13.05.2020 22:47 Ответить
Открытый воздух, пляж, солнце, вода, положительные эмоции-НИЗЯ-ЗЯ-Я-Я, а то вдруг коронавирус где-то денется вследствие сильного иммунитета у большинства.
Ребята Украина не 95 квартал, шутки закончились, дефолт уже даже не за горизонтом. Ответить за все придется, взялся за гуж, не говори, что не дюж.
За каждую нецелевую копейку растраченную ответите ребята.
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13.05.2020 22:52 Ответить
он уже реально начинает кумарить мои мозги!!! интересно,этот гуру еще долго будет пердеть в лужу)))
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13.05.2020 22:53 Ответить
Уже практически все адекватные, ложили с прибором на "карантин",на МОЗ,и лично на санитара Ляшко.
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13.05.2020 22:53 Ответить
Ляшко, купаться можно будет, но только в маске.
МОЗ вивчає можливість користуватися пляжами і купатися після пом'якшення карантину, - Ляшко - Цензор.НЕТ 627
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13.05.2020 23:02 Ответить
Який плюралізм думок!
- 5 травня - Прем'єр Шмигаль: пік епідемії в Україні завершиться 8-9 травня.
- 6 травня - Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що пік епідемії коронавирусу в Україні пройдено 17 квітня.
- 13 травня - Міністр МОЗ Степанов заявив, що Україні вдалося уникнути піку епідемії коронавирусу.
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13.05.2020 23:04 Ответить
Не, купаться нельзя. Можно только руки мыть, и те в перчатках.
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13.05.2020 23:14 Ответить
Какая же это ерунда - никто не запрещает и не препятствует купаться в море - люди уже на 1 мая купались. Ни одного мента не видно на пляже с начала этого карантина. На праздники полно было отдыхающих, кто приехал на своём транспорте.
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13.05.2020 23:15 Ответить
Угу, пока этот поц думает, как открыть пляжи, они уже давным-давно открылись. Вернее, даже не закрывались.
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13.05.2020 23:34 Ответить
Этот вуйко вообще в курсе, что народ ещё даже до ослабления карантина на майские праздники массово купался в море в курортных городах (в Одессе так 100%).
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13.05.2020 23:37 Ответить
Зебіли пропонують такий костюмчик для плавання у період епідемії:
МОЗ вивчає можливість користуватися пляжами і купатися після пом'якшення карантину, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3357
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14.05.2020 00:01 Ответить
Изучаем..
Своим примером 'выучиться-изучитца" слабо?!
Бред какойто поносят или диареют...
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14.05.2020 01:20 Ответить
Через водный путь можно только передать кал и мочу..
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14.05.2020 01:38 Ответить
А еще можно принять закон,чтобы солнце сходило на востоке и садилось на западе.Эти дебилы думают что они что-то решают.Народ попрет и без вашего разрешения.
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14.05.2020 02:48 Ответить
Предлагаю принять закон, разрешающий отстрел депутатов, которые такие законы пишут и голосуют за них.
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14.05.2020 06:59 Ответить
До осени нужно запретить:
- Купаться в водоемах.
- Ловит рыбу и охотиться.
- Посещать лес и лесопосадки.
- Разводить костры и мангалы на природе.
Пусть природа отдохнет от человека.
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14.05.2020 07:44 Ответить
 
 