Минздрав изучает возможность пользоваться пляжами и купаться после смягчения карантина, - Ляшко
Министерство здравоохранения изучает возможность пользоваться пляжами и купаться в открытых водоемах и бассейнах после смягчения карантина.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил в эфире программы "Здоровая политика" UA: Украинское радио заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"Спортзалы мы открываем, насчет бассейнов есть проблема, поскольку мы только изучаем вопрос, может ли передаться вирус через водный путь. И это вопрос будет также касаться пляжей", - сказал он.
Ляшко сообщил, что решение будет принято в ближайшее время.
"В ближайшее время будет позиция главного государственного санврача относительно возможности купания в летний период в проточной воде, в море, в озерах", - сказал он.
Ляшко сообщил, что в настоящее время он проводит консультации по этому вопросу с экспертами Национальной академии наук Украины (НАНУ).
"Жду их предложений, у нас поступает новая информация по коронавирусу, и нам нужно принять взвешенное решение", - сказал он.
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- Не знаю, не читал.
- Дорогой, ты будешь ревновать меня, как Отелло Дездемону?
- Не знаю, не читал.
- А что ж ты тогда читал?
- "Му-му", будешь гавкать - утоплю.
Вернусь - утоплю...
исследований нет по воде???
это секрет полишинеля...
гигиена должна быть на высоте
мыло спирт и тд и тп
кому что лучше
хоть с мылом
хоть со спиртом
тут мнение не главное
тут процесс
Ребята Украина не 95 квартал, шутки закончились, дефолт уже даже не за горизонтом. Ответить за все придется, взялся за гуж, не говори, что не дюж.
За каждую нецелевую копейку растраченную ответите ребята.
- 5 травня - Прем'єр Шмигаль: пік епідемії в Україні завершиться 8-9 травня.
- 6 травня - Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що пік епідемії коронавирусу в Україні пройдено 17 квітня.
- 13 травня - Міністр МОЗ Степанов заявив, що Україні вдалося уникнути піку епідемії коронавирусу.
Своим примером 'выучиться-изучитца" слабо?!
Бред какойто поносят или диареют...
- Купаться в водоемах.
- Ловит рыбу и охотиться.
- Посещать лес и лесопосадки.
- Разводить костры и мангалы на природе.
Пусть природа отдохнет от человека.