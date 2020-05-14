Послы G7 приветствуют принятие в Украине "антиКоломойского" закона

Послы стран "Большой семерки" в Украине приветствуют принятие парламентом закона № 2571-д об усовершенствовании механизмов регулирования банковского деятельности.

Об этом говорится в сообщении послов G7 в Украине, передает Цензор.НЕТ.

"Послы стран G7 приветствуют Верховную Раду и руководство страны с принятием законодательства в отношении банков, которое укрепит экономику Украины и будет способствовать углублению международных экономических и торговых связей", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

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