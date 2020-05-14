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Посли G7 вітають ухвалення в Україні "антиКоломойського" закону

Посли G7 вітають ухвалення в Україні

Посли країн "Великої сімки" в Україні вітають ухвалення парламентом закону № 2571-д щодо вдосконалення механізмів регулювання банківського діяльності.

Про це йдеться в повідомленні послів G7 в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Посли країн G7 вітають Верховну Раду та керівництво країни з ухваленням законодавства стосовно банків, яке зміцнить економіку України та сприятиме поглибленню міжнародних економічних і торговельних зв'язків", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євродепутатка фон Крамон: Ухвалення банківського закону - крок у напрямку приборкання олігархів в Україні

Автор: 

G-7 G7 (1082) банки (7806) Коломойський Ігор (3127)


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Топ коментарі
+9
А Батькивщина - против...
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14.05.2020 10:57 Відповісти
+5
А как же иначе ,Юлия Владимировна да против Коломойского ,так не бывает.
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14.05.2020 11:05 Відповісти
+3
Всі закони за які голосує ЄС, всі схвально вітються Заходом. Чи це не показник для зеленої плісняви як треба голосувати. Але зелена саранча діє по іншому : аби не так як Порох..
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14.05.2020 11:02 Відповісти
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А Батькивщина - против...
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14.05.2020 10:57 Відповісти
А как же иначе ,Юлия Владимировна да против Коломойского ,так не бывает.
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14.05.2020 11:05 Відповісти
https://youtu.be/io72ho4o6ZE яка несподіванка
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14.05.2020 11:07 Відповісти
Вот "Дилетанты", "невежды", "кукловоды",продались капиталистам проклятым с потрохами.Осталась последняя надежда на нашу пидстаркувату Жанну Д-Арк и ее верного Санчо Пансу Сырожу.
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14.05.2020 12:40 Відповісти
Всі тверезо мислячі українці проти.
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14.05.2020 18:06 Відповісти
До чарки они трезво мыслят или после?
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14.05.2020 18:17 Відповісти
Что имеется ввиду в контексте статьи?
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14.05.2020 10:59 Відповісти
может он имеет ввиду то, что с принятием этого закона Украина потеряла свой юридический суверенитет над своей же банковской системой...?
Беню можно просто было выдать в США или привлечь здесь в Украине по криминальным статьям, которых на нем море...?
Наличие тройного гражданства к примеру....
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14.05.2020 11:03 Відповісти
а из реального что можно было ?
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14.05.2020 11:06 Відповісти
https://censor.net/user/82781 - а это самое быстрое и реальное.., - там еще много чего...

Рейдерство, обман вкладчиков и вывод денег банка в офшоры, кредиты на подставных лиц (были расследования), продажа горючего ВСУ по тройным ценам в 2014-ом..., ну и его сепаратисткие заявления о гражданской войне в Украине... и тд и тп...
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14.05.2020 11:11 Відповісти
а-ну обрисуй, как реально выглядело бы привлечение Коломойского и выдача его штатам ? )))
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14.05.2020 11:13 Відповісти
как Михо выкинули в Польшу, а грузинских добрбатов в самолете в Грузию... - вот так...
Думаешь, если будет соглашение с США кто то кроме рашки возмутится...?
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14.05.2020 11:17 Відповісти
А я прочитал, что он говорит о "хохлах" в контексте дебилов...
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14.05.2020 11:06 Відповісти
https://censor.net/user/278725 - а где он не прав и в чем..?

Не все хохлы, малороссы , дыбилы .., НО да... - большинство..
Украинцы в подавляющем меньшинстве... - факт..
Чего уж там...
И одобрямсь этого закона тому пример....
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14.05.2020 11:14 Відповісти
А те, кто помог сделать выбор 21 апреля 2019 года, ни при чём?
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14.05.2020 11:20 Відповісти
https://censor.net/user/278725 - лень отвечать тебе одно и то же 100 раз...

пускай этот чел ответит за меня...
может хоть так дойдет...

https://twitter.com/vsi_na_meydan
https://twitter.com/vsi_na_meydan

м(ихалич)

@vsi_na_meydan

·https://twitter.com/vsi_na_meydan/status/1258497566154637319 7 мая

якщо не можна було критикувати порошенка, бо замість нього прийшла якась ЗЕлупа, то може не можна критикувати і ЗЕлупу, бо замість неї прийде бойко чи медведчук?
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14.05.2020 11:25 Відповісти
Какие обязанности президента по Конституции это демагог не упоминает?

Что Порошенко делал не так, как Президент и Верховный главнокомандующий?
Можно увидеть пример "критики", исходя из обязанностей по Конституции?
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14.05.2020 11:31 Відповісти
Это ведь ещё и прецедент ,чтоб и другим неповадно было.
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14.05.2020 11:09 Відповісти
свій суверінітет над судовою системою Україна втратила вже давно. Щоправда, було, започаткували процес повернення - але олігархи з вашою допомогою, 73/43%зебілів, знову відібрали у свою власність.
Так що банки - це ще фігня, порівняно з судами...
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14.05.2020 11:19 Відповісти
Скорей всего, Украина укрепила свой юридический суверенитет над своей же банковской системой,защитив ее законом от некоторых нечистоплотных коррупционеров в судебных мантиях,и алчных олигархов,для которых украинское законодательство и суды,что дышло,кто больше заплатил,тому и вышло.
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14.05.2020 12:48 Відповісти
Всі закони за які голосує ЄС, всі схвально вітються Заходом. Чи це не показник для зеленої плісняви як треба голосувати. Але зелена саранча діє по іншому : аби не так як Порох..
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14.05.2020 11:02 Відповісти
Это есть показатель того что кто то кому-то что-то лижет ))
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14.05.2020 11:05 Відповісти
У тебя наверное язык большой, теплый и шершавый, бо так рассуждаешь со знанием дела))
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14.05.2020 11:14 Відповісти
А мы разве на ты?
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14.05.2020 15:23 Відповісти
І хто кому і за що лиже. Поясни як іксперд.
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14.05.2020 11:16 Відповісти
А мы разве на ты?
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14.05.2020 15:23 Відповісти
Дик вчора вони ж разом і проголосували... Парадокс вийшов - шкуру Зе врятували "кляті порохоботи", адже частина зе-команди його зрадила і без ЄС і Голосу не вистачило б голосів!
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14.05.2020 11:10 Відповісти
Тому що порохоботи не рятують чиїсь шкури. Вони рятують Україну і не діють за принципом "чим гірше тим краще", як діяли всі зрадо"би протягом 5 років..Я порохобот, але я не хочу долара по 100, бартеру як в 90-ті, бійки за харчами в чергах, масового безробіття, хоча знаю що це і прискорить падіння режиму Віслюка і свиней наріда.
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14.05.2020 11:15 Відповісти
Я розумію, що мотив був прийнятии закон і уникнути дефолту, а не врятували Бубочку, але вийшло так, що "свої" кинули Зе, а ті, кого він постійно критикує, проголосували за закон...
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14.05.2020 11:18 Відповісти
Неправда, и без ЕС хватило бы голосов. Считайте лучше.
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14.05.2020 11:26 Відповісти
Це якраз свідчить, що ЄС - це прислужники колонізаторів.
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14.05.2020 18:07 Відповісти
І хто у нас, зебіл, колонізатори? Поясни.
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15.05.2020 00:02 Відповісти
Дубінушка, мама любіт скорость?
тада - фас!
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14.05.2020 11:03 Відповісти
А кто нибудь из пиателей на цензоре читал его? ))
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14.05.2020 11:03 Відповісти
https://www.facebook.com/ferrummustflow/posts/2299701390334799?__xts__%5B0%5D=68.ARBTV6cBJk4pw4x82Ydy60ti6XI5MgjL8f1W0K3CCqmlu1Y9urZBAc1y4zmG4PiI8rikkogwxGufnu0_8vKjj8-KRf6G8lJ8PnSMSdF0zBHiz6FC5KQwdvrENGyDFHzFiKaF_fuIhOv-YheH24a47ospON5M7Fm-hQkYBdW9NixPdBvmMHrUXh9vr8kemvwVmnAaa83bQKkOwnysTDdob30gq_xqWi4inqN-_Xdm9nnUxE8QR4lSjhQg9oXe7g2OkI89KcxCsM0FnDxa9lkjxELmzCkI1bqWssnkrAcSSKfJUoVro3xrFZrRz_ujVBysketehkFH0aOimPME6Ufm9DgEVbxq&__tn__=K-R цікава аналітична статя по "антиколомойському" закону
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14.05.2020 11:06 Відповісти
Ща Дубінський обізве їх порохоботами
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14.05.2020 11:08 Відповісти
Посли G7 вітають ухвалення в Україні "антиКоломойського" закону - Цензор.НЕТ 3336
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14.05.2020 11:11 Відповісти
Посли G7 вітають ухвалення в Україні "антиКоломойського" закону - Цензор.НЕТ 9229
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14.05.2020 11:17 Відповісти
Тю та как с газом, через пол года дедушка с села большие говнища напишет в суд что его этот закон ущемляет как личность и закон отменят и заставят еще и доплатить поцу.
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14.05.2020 11:21 Відповісти
Честно говоря даже не вникал в эту тему, но реакция на закон несколько необычна -" которое укрепит экономику Украины и будет способствовать углублению международных экономических и торговых связей" (с) Это ведь мощный факт! Так? Или нет? Если это так очевидно, то почему не приняли этот закон с 14 по 19 год?Не хотели укреплять экономику? Не собирались углублять.?Как вообще тогда давали кредиты? Бла-бла какое-то...
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14.05.2020 11:27 Відповісти
Емм, останній транш МВФ нам прийшов аж у вересні 2016, здається... Приватбанк забрали у Бєні в січні 2017, і лише після цього МВФ почали вимагати антиколомойський закон. Все просто!
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14.05.2020 11:31 Відповісти
Как скажете... Может в 16 о нём и договаривались, но получали мы его и в 18 и в 19 .... т.е и до и после Бени
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14.05.2020 11:38 Відповісти
Не давали нам кредити в 18 і 19!
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14.05.2020 11:38 Відповісти
Перевірив, останній транш за старою програмою - квітень 2017... Після цього почали переговори про нову програму і там вже стала умова прийняття цих законів!
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14.05.2020 11:40 Відповісти
Как скажете....21.12.2018. Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях программы stand-by Arrangement (SBA), которую Совет директоров https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/minfin-soobschil-kogda-postupit-pervyy-transh-ot-mvf МВФ принял 18 декабря . https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/ukraina-poluchila-transh-mvf-rezervy-rekordno-vyrosli
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14.05.2020 11:46 Відповісти
Ок, визнаю помилку, Вікі давала квітень 2017. Тоді логічне питання, чому стара корумпована влада змогла домовитися за транш без прийняття законів, а новая чесна влада не змогла цього зробити, хоча в умовах епідемії МВФ пішов на поступки майже всім країнам і виділив екстренні кредити???
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14.05.2020 11:58 Відповісти
Ничего логичного в этой цепочке нет. Вам была и предыдущая цепь логичной.Ответ прост - коррупционеры всегда договариваются проще.Вы не знали?
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14.05.2020 12:02 Відповісти
Ну от більшість країн домовилися з МВФ про реструктуризацію боргу і екстренні кредити, а наші не можуть? НЕ ВІРЮ!
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14.05.2020 12:07 Відповісти
И за Беню ни я, ни тем более послы G7 ничего не говорят)
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14.05.2020 11:59 Відповісти
Приват націоналізували в грудні 2016. Останній транш від МВФ був в 2018. Тобто, МВФ кредитував Україну без цього закону і нічого не вимагав. Насправді цей закон прикриває злочини Гонтарєвої. Ось Порошенко його активно й лобіював. А МВФ просто вписалося за Порошенка.
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14.05.2020 18:10 Відповісти
Мені плювати на Порошенка з Гонтарєвою! Якщо посли G7 підтримують, значить нормальний закон... Якщо жопоблок і Дубінський проти - значить нормальний закон!
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14.05.2020 18:27 Відповісти
а пoчему не принять такoй же Закoн в сфере Энергетики и не национализировать электростанции и облэнерго ахметки как наносяцие убытки Украине ?
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14.05.2020 11:29 Відповісти
Це говрить лише про те, що Украну зробли повією. Тому і вітають проституцію зелених отблудків.
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14.05.2020 17:43 Відповісти
Це ганьба для країн G7, які на словах виступають за демократію та верховенство права. Даний закон виводить Нацбанк з правового поля України та дає можливість його керівництву уникнути відповідальності за вчинені злочини. Цікаво, якою би була реакція цих послів, якби аналогічні закони прийняли в їх країнах?
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14.05.2020 18:13 Відповісти
 
 