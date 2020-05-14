Посли G7 вітають ухвалення в Україні "антиКоломойського" закону
Посли країн "Великої сімки" в Україні вітають ухвалення парламентом закону № 2571-д щодо вдосконалення механізмів регулювання банківського діяльності.
Про це йдеться в повідомленні послів G7 в Україні, передає Цензор.НЕТ.
"Посли країн G7 вітають Верховну Раду та керівництво країни з ухваленням законодавства стосовно банків, яке зміцнить економіку України та сприятиме поглибленню міжнародних економічних і торговельних зв'язків", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.
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Беню можно просто было выдать в США или привлечь здесь в Украине по криминальным статьям, которых на нем море...?
Наличие тройного гражданства к примеру....
Рейдерство, обман вкладчиков и вывод денег банка в офшоры, кредиты на подставных лиц (были расследования), продажа горючего ВСУ по тройным ценам в 2014-ом..., ну и его сепаратисткие заявления о гражданской войне в Украине... и тд и тп...
Думаешь, если будет соглашение с США кто то кроме рашки возмутится...?
Не все хохлы, малороссы , дыбилы .., НО да... - большинство..
Украинцы в подавляющем меньшинстве... - факт..
Чего уж там...
И одобрямсь этого закона тому пример....
пускай этот чел ответит за меня...
может хоть так дойдет...
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https://twitter.com/vsi_na_meydan
м(ихалич)
@vsi_na_meydan
·https://twitter.com/vsi_na_meydan/status/1258497566154637319 7 мая
якщо не можна було критикувати порошенка, бо замість нього прийшла якась ЗЕлупа, то може не можна критикувати і ЗЕлупу, бо замість неї прийде бойко чи медведчук?
Что Порошенко делал не так, как Президент и Верховный главнокомандующий?
Можно увидеть пример "критики", исходя из обязанностей по Конституции?
Так що банки - це ще фігня, порівняно з судами...
тада - фас!