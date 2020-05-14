Посли G7 вітають ухвалення в Україні "антиКоломойського" закону

Посли країн "Великої сімки" в Україні вітають ухвалення парламентом закону № 2571-д щодо вдосконалення механізмів регулювання банківського діяльності.

Про це йдеться в повідомленні послів G7 в Україні, передає Цензор.НЕТ.

"Посли країн G7 вітають Верховну Раду та керівництво країни з ухваленням законодавства стосовно банків, яке зміцнить економіку України та сприятиме поглибленню міжнародних економічних і торговельних зв'язків", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Верховна Рада на засіданні в середу ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

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