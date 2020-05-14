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Мининфраструктуры представило поэтапный план возобновления работы транспорта. ИНФОГРАФИКА

Мининфраструктуры представило поэтапный план возобновления работы транспорта. ИНФОГРАФИКА

Министр инфраструктуры Владислав Криклий представил план возобновления регулярного пассажирского сообщения.

Об этом он сообщил в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Транспорт будет выходить из карантина поэтапно. К концу недели должны согласовать с Минздравом даты этапов, чтобы люди могли добраться до работы, но были максимально защищены от распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

На первом этапе планируют разрешить городские автоперевозки (кроме маршруток) и пригородные (в пределах одного района). Также планируют разрешить внутреобластные автоперевозки.

Кроме того, до 50% пригородных поездов будут доставлять людей пассажиров на/из работы в час "пик". Откроется внутреннее авиасообщение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине могут ввести новую модель общественного транспорта, - Криклий

Мининфраструктуры представило поэтапный план возобновления работы транспорта 01

Автор: 

транспорт (1760) авиасообщение (795) Мининфраструктуры (941) Криклий Владислав (323)


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Приміські когда ?
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14.05.2020 11:01 Ответить
когда народ захочет... Как, например, захотели фермеры и базарники открытия рынков, то они перекрыли дороги и через пару дней власть открыла базары.
Потом мелкий бизнес начал протестовать и уже открыли все магазины, парикмакерские, кабаки, итд...
Если народ сильно захочет запуска транспорта, то начнёт перекрывать дороги, власть сразу через пару дней разрешит работу всего транспорта.
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14.05.2020 11:05 Ответить
когда начнут уголовное преследование за злоупотребление служебным положением, узурпацию власти, попрание конституции, подрыв экономики, служебную халатность ... и т.п. ?
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14.05.2020 11:30 Ответить
Ляшко, шоб тебя настоящий Ляшко поймал, когда ты за мылом в бане наклонишься.
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14.05.2020 11:03 Ответить
Всё произойдёт в одно мгновение, прекратят карантин в одночасье и запустят весь транспорт в одночасье, если народ этого захочет. И не будет никаких фейковых этапов власти выхода из карантина.
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14.05.2020 11:03 Ответить
Мининфраструктуры представило поэтапный план возобновления работы транспорта - Цензор.НЕТ 4335
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14.05.2020 11:05 Ответить
Більше пекла для зубожілих, і бідних і тих хто тяжко працює. Статистику смертності за 2020 рік по місяцям хабад засекретив. Коли в організмі завжди є короновіруси або їх антитіла, то помирать будуть виключно від короновірусу. І скільки карантин не був без загального імунітету нічого не буде, поки всі не перехворіють. От тільки зубожіння і знищена економіка ще більше вбьє людей. Треба вже запускати і метро ітранспорт при цьому на всію потужність щоб черг не було. Але владі остолопів подобається розкрадати країну в час карантиту коли спротив мінімальний.
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14.05.2020 13:24 Ответить
 
 