Мининфраструктуры представило поэтапный план возобновления работы транспорта. ИНФОГРАФИКА

Министр инфраструктуры Владислав Криклий представил план возобновления регулярного пассажирского сообщения.

Об этом он сообщил в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Транспорт будет выходить из карантина поэтапно. К концу недели должны согласовать с Минздравом даты этапов, чтобы люди могли добраться до работы, но были максимально защищены от распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

На первом этапе планируют разрешить городские автоперевозки (кроме маршруток) и пригородные (в пределах одного района). Также планируют разрешить внутреобластные автоперевозки.

Кроме того, до 50% пригородных поездов будут доставлять людей пассажиров на/из работы в час "пик". Откроется внутреннее авиасообщение.

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