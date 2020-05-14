Мининфраструктуры представило поэтапный план возобновления работы транспорта. ИНФОГРАФИКА
Министр инфраструктуры Владислав Криклий представил план возобновления регулярного пассажирского сообщения.
Об этом он сообщил в своем Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Транспорт будет выходить из карантина поэтапно. К концу недели должны согласовать с Минздравом даты этапов, чтобы люди могли добраться до работы, но были максимально защищены от распространения коронавируса", - говорится в сообщении.
На первом этапе планируют разрешить городские автоперевозки (кроме маршруток) и пригородные (в пределах одного района). Также планируют разрешить внутреобластные автоперевозки.
Кроме того, до 50% пригородных поездов будут доставлять людей пассажиров на/из работы в час "пик". Откроется внутреннее авиасообщение.
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Потом мелкий бизнес начал протестовать и уже открыли все магазины, парикмакерские, кабаки, итд...
Если народ сильно захочет запуска транспорта, то начнёт перекрывать дороги, власть сразу через пару дней разрешит работу всего транспорта.