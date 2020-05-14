Мінінфраструктури представило поетапний план відновлення роботи транспорту. ІНФОГРАФІКА

Міністр інфраструктури Владислав Криклій представив план відновлення регулярного пасажирського сполучення.

Про це він повідомив у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Транспорт виходитиме з карантину поетапно. До кінця тижня маємо узгодити з МОЗ дати етапів, щоб люди могли дістатися до роботи, але були максимально захищені від поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

На першому етапі планують дозволити міські автоперевезення (крім маршруток) і приміські (у межах одного району). Також планують дозволити внутрішгьообласні автоперевезення.

Крім того, до 50% приміських поїздів доставлятимуть пасажирів на/з роботи в годину "пік". Відкриється внутрішнє авіасполучення.

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