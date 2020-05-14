Мінінфраструктури представило поетапний план відновлення роботи транспорту. ІНФОГРАФІКА
Міністр інфраструктури Владислав Криклій представив план відновлення регулярного пасажирського сполучення.
Про це він повідомив у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Транспорт виходитиме з карантину поетапно. До кінця тижня маємо узгодити з МОЗ дати етапів, щоб люди могли дістатися до роботи, але були максимально захищені від поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.
На першому етапі планують дозволити міські автоперевезення (крім маршруток) і приміські (у межах одного району). Також планують дозволити внутрішгьообласні автоперевезення.
Крім того, до 50% приміських поїздів доставлятимуть пасажирів на/з роботи в годину "пік". Відкриється внутрішнє авіасполучення.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потом мелкий бизнес начал протестовать и уже открыли все магазины, парикмакерские, кабаки, итд...
Если народ сильно захочет запуска транспорта, то начнёт перекрывать дороги, власть сразу через пару дней разрешит работу всего транспорта.