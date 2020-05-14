УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12203 відвідувача онлайн
Новини
5 033 7

Мінінфраструктури представило поетапний план відновлення роботи транспорту. ІНФОГРАФІКА

Мінінфраструктури представило поетапний план відновлення роботи транспорту. ІНФОГРАФІКА

Міністр інфраструктури Владислав Криклій представив план відновлення регулярного пасажирського сполучення.

Про це він повідомив у своєму Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Транспорт виходитиме з карантину поетапно. До кінця тижня маємо узгодити з МОЗ дати етапів, щоб люди могли дістатися до роботи, але були максимально захищені від поширення коронавірусу", - йдеться в повідомленні.

На першому етапі планують дозволити міські автоперевезення (крім маршруток) і приміські (у межах одного району). Також планують дозволити внутрішгьообласні автоперевезення.

Крім того, до 50% приміських поїздів доставлятимуть пасажирів на/з роботи в годину "пік". Відкриється внутрішнє авіасполучення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні можуть запровадити нову модель громадського транспорту, - Криклій

Мінінфраструктури представило поетапний план відновлення роботи транспорту 01

Автор: 

транспорт (1416) авіасполучення (3085) Мінінфраструктури (2060) Криклій Владислав (548)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Приміські когда ?
показати весь коментар
14.05.2020 11:01 Відповісти
когда народ захочет... Как, например, захотели фермеры и базарники открытия рынков, то они перекрыли дороги и через пару дней власть открыла базары.
Потом мелкий бизнес начал протестовать и уже открыли все магазины, парикмакерские, кабаки, итд...
Если народ сильно захочет запуска транспорта, то начнёт перекрывать дороги, власть сразу через пару дней разрешит работу всего транспорта.
показати весь коментар
14.05.2020 11:05 Відповісти
когда начнут уголовное преследование за злоупотребление служебным положением, узурпацию власти, попрание конституции, подрыв экономики, служебную халатность ... и т.п. ?
показати весь коментар
14.05.2020 11:30 Відповісти
Ляшко, шоб тебя настоящий Ляшко поймал, когда ты за мылом в бане наклонишься.
показати весь коментар
14.05.2020 11:03 Відповісти
Всё произойдёт в одно мгновение, прекратят карантин в одночасье и запустят весь транспорт в одночасье, если народ этого захочет. И не будет никаких фейковых этапов власти выхода из карантина.
показати весь коментар
14.05.2020 11:03 Відповісти
Мининфраструктуры представило поэтапный план возобновления работы транспорта - Цензор.НЕТ 4335
показати весь коментар
14.05.2020 11:05 Відповісти
Більше пекла для зубожілих, і бідних і тих хто тяжко працює. Статистику смертності за 2020 рік по місяцям хабад засекретив. Коли в організмі завжди є короновіруси або їх антитіла, то помирать будуть виключно від короновірусу. І скільки карантин не був без загального імунітету нічого не буде, поки всі не перехворіють. От тільки зубожіння і знищена економіка ще більше вбьє людей. Треба вже запускати і метро ітранспорт при цьому на всію потужність щоб черг не було. Але владі остолопів подобається розкрадати країну в час карантиту коли спротив мінімальний.
показати весь коментар
14.05.2020 13:24 Відповісти
 
 