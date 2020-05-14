Рада 19 мая может разблокировать подписание "антиКоломойского" закона, - "слуга народа" Кравчук
Верховная Рада на пленарном заседании 19 мая сможет отклонить проекты постановлений, которые блокируют подписание закона о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Украина 24" заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Во вторник, я уверена, мы одним из первых вопросов рассмотрим эти постановления, их отклоним, и совершенно точно этот законопроект станет законом, будет подписан председателем Верховной Рады и президентом, и вступит в силу", - рассказала она.
Согласно Регламенту Верховной Рады, без рассмотрения этих документов глава ВР не может подписать закон о банках и передать его на подпись президенту.
Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.
Позже внефракционный народный депутат Украины Антон Поляков, ранее исключенный из фракции "Слуга народа", зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об отмене результатов голосования ВР за банковский закон.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(Віктор Янукович і Юлія Тимошенко, попри публічно задекларовану ненависть один до одного, збиралися укласти політичний шлюб на 20 років. За кілька місяців до початку виборчої кампанії 2009-го року вони узгоджували таємний договір про широку коаліцію, яка передбачала розподіл влади на двох - починаючи з посад президента і прем'єр-міністра і закінчуючи районними радами у найвіддаленіших місцях України. Повний пакет доказів змови Янукович зберігав у резиденції Межигір'я. Після втечі "єнакіївського м'ясника" https://www.pravda.com.ua/articles/2014/04/24/7023382/ файли ширки потрапили в розпорядження "Української правди").