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Новости
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Рада 19 мая может разблокировать подписание "антиКоломойского" закона, - "слуга народа" Кравчук

Рада 19 мая может разблокировать подписание

Верховная Рада на пленарном заседании 19 мая сможет отклонить проекты постановлений, которые блокируют подписание закона о совершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире "Украина 24" заявила замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Во вторник, я уверена, мы одним из первых вопросов рассмотрим эти постановления, их отклоним, и совершенно точно этот законопроект станет законом, будет подписан председателем Верховной Рады и президентом, и вступит в силу", - рассказала она.

Согласно Регламенту Верховной Рады, без рассмотрения этих документов глава ВР не может подписать закон о банках и передать его на подпись президенту.

Напомним, Верховная Рада на заседании 13 марта приняла законопроект о банках, необходимый для утверждения новой программы с Международным валютным фондом (МВФ). За соответствующий законопроект № 2571-д "О внесении изменений в законы Украины об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности" во втором чтении и целом проголосовали 270 народных депутатов.

Позже внефракционный народный депутат Украины Антон Поляков, ранее исключенный из фракции "Слуга народа", зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления об отмене результатов голосования ВР за банковский закон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обжалование в КСУ "АнтиКоломойского" закона не повлияет на получение транша МВФ, - "слуга народа" Кравчук

Автор: 

банки (1939) ВР (29304) законопроект (3240) Кравчук Евгения (368)


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баблішко раду лихоманить...
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14.05.2020 11:48 Ответить
Кто додумался прописать в регламенте возможность отменить голосование?Это за пределами логики.
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14.05.2020 12:05 Ответить
Отсутствие логики ещё не самое страшное.
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14.05.2020 12:26 Ответить
Вчора у Верховній Раді реалізувалась давня мрія баби Юлі: створилась антиукраїнська Ширка ПРіБЮТ

Рада 19 травня може розблокувати підписання "антиКоломойського" закону, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2549

(Віктор Янукович і Юлія Тимошенко, попри публічно задекларовану ненависть один до одного, збиралися укласти політичний шлюб на 20 років. За кілька місяців до початку виборчої кампанії 2009-го року вони узгоджували таємний договір про широку коаліцію, яка передбачала розподіл влади на двох - починаючи з посад президента і прем'єр-міністра і закінчуючи районними радами у найвіддаленіших місцях України. Повний пакет доказів змови Янукович зберігав у резиденції Межигір'я. Після втечі "єнакіївського м'ясника" https://www.pravda.com.ua/articles/2014/04/24/7023382/ файли ширки потрапили в розпорядження "Української правди").
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14.05.2020 12:25 Ответить
Нечто подобное "мылилось" год назад со СН.
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14.05.2020 12:28 Ответить
 
 