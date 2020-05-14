Рада 19 травня може розблокувати підписання "антиКоломойського" закону, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада на пленарному засіданні 19 травня зможе відхилити проєкти постанов, які блокують підписання закону про вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це в ефірі "Україна 24" заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"У вівторок, я впевнена, ми одним із перших питань розглянемо ці постанови, їх відхилимо, і абсолютно точно цей законопроєкт стане законом, буде підписаний Головою Верховної Ради та Президентом, і набуде чинності", – розповіла вона.

Відповідно до Регламенту Верховної Ради, без розгляду цих документів Голова ВР не може підписати закон про банки та передати його на підпис президентові.

Нагадаємо, Верховна Рада на засіданні 13 травня ухвалила законопроєкт про банки, необхідний для затвердження нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ). За відповідний законопроєкт № 2571-д "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" у другому читанні і в цілому проголосували 270 народних депутатів.

Пізніше позафракційний народний депутат України Антон Поляков, раніше виключений з фракції "Слуга народу", зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови про скасування результатів голосування ВР за банківський закон.

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