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Саакашвили зовет украинцев в "сильную команду реформаторов"

Саакашвили зовет украинцев в

Глава исполнительного комитета Совета реформ Михеил Саакашвили формирует команду и приглашает украинцев присоединиться к ней.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вас приветствует команда Национального Совета Реформ Украины!

Если Вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму", - говорится в посте Саакашвили.

Смотрите также: Провел встречу по вопросу реформирования Украины с и.о. посла США Квин, - Саакашвили. ФОТО

7 мая Саакашвили указом президента был назначен главой Исполнительного комитета реформ.

Саакашвили зовет украинцев в сильную команду реформаторов 01

Саакашвили Михеил (3307) реформы (3958)


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Топ комментарии
+39
Саакашвили зовет украинцев в "сильную команду реформаторов" - Цензор.НЕТ 330
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14.05.2020 13:57 Ответить
+32
Саакашвили зовет украинцев в "сильную команду реформаторов" - Цензор.НЕТ 6619
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14.05.2020 13:58 Ответить
+26
отбери у клоуна 38 велосипедов...для начала...)
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14.05.2020 13:57 Ответить
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Страница 2 из 2
В любом случае Саакашвили меньше зло, чем Зебилятина.
А что он сделает - увидим.
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14.05.2020 15:17 Ответить
???
опыт решительных и блестящих реформ в Одессе говорит, что зло примерно одинаковое...
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14.05.2020 15:22 Ответить
Мне трудно судить, что было в Одессе.
Слышала только, что на таможне от пытался остановить взятки и строил дорогу.
Не знаю с каким успехом и сколько при нем было построено.
И видела новый ЦНАП. Думаю, что это не самое плохое, что он сделал.
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14.05.2020 17:37 Ответить
ЦНАП - это изобретение Михо?

Не знал...
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14.05.2020 18:09 Ответить
Разве я сказала, что это его изобретение?
Или Вы не видели это новое здание?
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14.05.2020 18:18 Ответить
Центр надання адміністративних послуг Шевченківської РДА в м. Києві?

Или в других районах они какие-то принципиально другие?
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14.05.2020 18:21 Ответить
Я не знаю какие центры в разных районах Киева. И мне, если честно, до лампочки.
Но в свое время показали в новостях этот новый центр (наверное, Вы лучше знаете, в каком районе Одессы и какие они были раньше - а мне опять без разницы), и он мне понравился.
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14.05.2020 18:26 Ответить
Я пытаюсь понять в чем заслуга Сааки, если эти центры открылись в каждом районе каждого города в Украине.

Зачем было писать про ЦНАП, если все равно и видели только один по телеку?
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14.05.2020 18:29 Ответить
Не хотите дать инструкцию, что мне писать?
А что думать? А дышать можно?
Спасибо!
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14.05.2020 18:36 Ответить
Хочу.
Не надо писать свои беспочвенные фантазии, основанные на однажды увиденном в ТЕЛЕВИЗОРЕ, выдавая их за факты.
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14.05.2020 18:38 Ответить
Вы так и ЗЕ выбрали потому, что в телевизоре что-то видели.

Реально умственно неполноценные... Фу...
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14.05.2020 18:39 Ответить
Мне вас жаль...Чао!
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14.05.2020 18:43 Ответить
Этот центр расположен был в здании бывшего банка Украина , построенно здание задолго до мойши))) правда он его взял в аренду за цену в несколько раз превышающую рыночную)))
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15.05.2020 01:32 Ответить
Красивое здание бывшего банка.
А что там сейчас?
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15.05.2020 09:49 Ответить
ну, а я говорил со знакомыми одесситами.
Общее мнение - пустое место, фуфлогон, что он есть, что его нет.
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15.05.2020 08:07 Ответить
А то, что он работает на Зебилятину тебя не смущает?
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14.05.2020 16:00 Ответить
Зебил каждый день так вредит стране, что это не поддается описанию.
Мне тоже не нравится, что он поет дифирамбы Зебилу - до тошноты.
Но, если Саакашвили сделает хотя бы 10% от того, что говорит - будет не плохо.
Кроме того, если Саакашвили враг х.уйла, как он говорил все время, то может и Зебил не сделает какой-то фигни еще хуже. Надеюсь Саакашвили его сможет остановить.
А может и озвучит его зрадные планы.
Все зависит от того, с какой целью он искал хоть какой-то вход во власть.
Или ради собственного трудоустройства....или чтобы доказать, что он что-то может...или....
Чужая душа - потемки.
Очень скоро все станет понятно.
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14.05.2020 17:34 Ответить
С какого перепуга ему делать что-то вопреки своему работодателю ЗЕ?
И главное - кто ему это позволит?
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14.05.2020 18:08 Ответить
Ну, я не берусь предполагать, что и как он будет делать - вопреки или нет, и не хочу даже гадать - позволит ему кто-то или нет.
Я говорю, что надо подождать пару месяцев.
И главное - не нервничать.
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14.05.2020 18:21 Ответить
Дайте ЗЕ еще 100 дней.

По-моему, это уже было. Нет?
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14.05.2020 18:22 Ответить
Повторюсь - не нервничайте))
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14.05.2020 18:27 Ответить
Кто нервничает? Я спрашиваю зачем делать глупость, надеясь на невозможное?
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14.05.2020 18:30 Ответить
ЗЕ - марионетка Коломойского.
Саака - на коротком поводке у ЗЕ (если что не так - всех собак вешают на него и срачем в Грузию на нары).

Где тут хоть один шанс для возможностей даже, если Саака реально хочет каких-то реформ (что тоже не факт)?
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14.05.2020 18:33 Ответить
Не хоче.
Від слова зовсім.
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15.05.2020 07:11 Ответить
Михо и его команда - чисто консультативный орган без административных полномочий - парить мозг зеленым, решать будут они. Будет как в Одессе, скажет что у него не хватило полномочий и свалит.
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14.05.2020 19:10 Ответить
Мы что-то можем изменить?
Но я надеюсь, что он может помешать сдать Украину окончательно.
Во всяком случае, возможно, хоть озвучит вовремя о зрадных решениях.
Может я ошибаюсь. Я не претендую на истину в последней инстанции.
Поживем - увидим.
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14.05.2020 19:19 Ответить
Но, если Саакашвили сделает хотя бы 10% от того, что говорит - будет не плохо.
Пани, представьте, что будет в результате.... напр построят 10% моста... или сделают ремонт дома на 10% - старые окна вынут и на этом всё...
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14.05.2020 20:25 Ответить
У Вас буквальное и странное, если не сказать больше, восприятие этих 10%.
Но это Ваше дело.
Оставляю Вас с Вашими фантазиями... Аминь.
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14.05.2020 20:50 Ответить
У Вас буквальное и странное, если не сказать больше, восприятие этих 10%.
Ничего особо странного, обычный прием "доведение до абсурда". Если серьезно, то очевидно, что Саак во власти не надолго, опыт есть. А проблемы такие, что решить их за пару месяцев - полгода невозможно. Отсюда и вывод: главное для Саака - прокукарекать, а там хоть не рассветай.
Просто накушался от таких "реформаторов" (не в политике).
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14.05.2020 20:56 Ответить
Лучше б уж набирал команду информаторов.
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14.05.2020 15:53 Ответить
Уперод!!!

Еще не всех дибилов и ублюдков собрали и показали под флагами СН. Давайте, зебилы, не прячтесь - выходите в команду "реформаторов".
Вас должны срисовать и запомнить, чтобы потом найти и казнить.

Тыгыгы. Потом у вас точно уже не получится сказать "я за него не голосовал".
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14.05.2020 16:00 Ответить
Все на крыши!
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14.05.2020 16:15 Ответить
Жэсть
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14.05.2020 16:15 Ответить
Год назад уже такой призыв слышали! Опять на те же грабли (люди без образования, фотографы, насильники, секс озабоченные и далее по списку)
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14.05.2020 16:42 Ответить
Будуть брати тільки тих,хто вміє пекти хачапурі
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14.05.2020 16:50 Ответить
Непонятный орган с непонятным статусом и непонятным бюджетом.
Зря Саакашвили согласился участвовать в этой показухе, навязанной
Зеленскому и ему рыго-барыгами. Теперь Саакашвили похож не белку в колесе:
бегать будет, а движения никакого. Коррупционеры-схематозники
от Порохла и рыгов неплохо себя обезопасили.
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14.05.2020 17:49 Ответить
Порошенко винний, що слуги не обрали швілі на посаду віце прем'єра? Вони ж мають більшість в Раді, і ніхто їм не повинен допомагати. Не допрацював ваш найвеличніший, а може частина слуг згадала, що цей злочинець виробляв в Україні.
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14.05.2020 19:24 Ответить
Кто ж, кроме Порошенко и его соевого поросятника вылил на Саакашвили столько грязи, что деятели Слуг, что "от сохи", до сих пор воспринимают Саакашвили только с ней. И с Тимошенко та же история, но тут поросятник действовал по уже по накатанному янучарами с кремлем сценарию.
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14.05.2020 21:29 Ответить
Швілі повністю заслуговує на те, щоб вважати його злочинцем за його дії в україні на протязі декількох, найважчих років на початку війни. Він боровся з діючим президентом, він проривав кордон України, він брав гроші (що доведено) в курченка на свої бешкетування в Києві. Сказати, що він - непорядна людина, це нічого не сказати. Він - подонок і до подонків пішов.
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15.05.2020 01:32 Ответить
Он назвал Барыгу барыгой и стал угрозой барыжьему корыту - вот и вся его "вина", потому его и воспринимают дерибанщики и их подпевалы как угрозу, и потому я их воспринимаю как врагов Украины и цивилизованного пути развития, ничем не лучше кацапской нечисти.
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15.05.2020 07:44 Ответить
Непонятный орган с непонятным статусом и непонятным бюджетом.

Полагаю, очередное шоу с приглашенной поп-звездой в спектакле "зрелища вместо хлеба". Дефицит доходной части бюджета-2020 запланирован в 30%.
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14.05.2020 20:29 Ответить
Поп-звезду со стадионным шлягером "я прийшов - тебе нема", что поросятник проталкивает назад к Корыту, обсудим в другом месте.
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14.05.2020 21:32 Ответить
В печінках уже ці реформатори та їхні реформи... ЗАДОВБАЛи!!!
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14.05.2020 17:59 Ответить
Бари в Києві закриті. Немає як зібрати реформаторів. Доводиться їх збирати через Фейсбук.
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14.05.2020 18:27 Ответить
Карлсоны с мощными вентиляторами принимаются в команду без собеседований.
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14.05.2020 20:55 Ответить
Поджигай,Михо!Вонь от путлерасо-порошизма этого рыго-соевого хлама Украины должна вскоре улетучиться как дым.За то,что тебя киднепили,экстрадировали,минировали-должны-же барыги ответить по-полной!
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14.05.2020 22:13 Ответить
Как всегда у Сааки будет "команда" состоящая из 17 летних -20 летних барышень.Уж какими он там с ними будет "реформами" заниматься, об этом кстати в Грузии даже фильм сняли.
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14.05.2020 21:13 Ответить
Перші кроки по формуванню команди Саакашвілі порадували здоровим підходом до справи,бо насправді в олігархічно-клановій мафіозній системі України,де "гетьман" держави і бізнес підприємця в державі є зрощені(троль поросенчий нічим не відрізняється від троля- путлераса).Основою реформ має бути чітке розмежування державної влади і індивідуального бізнесу,щоб "царювання" і бізнес були розділеними,наче небо і земля атмосферою- прозорими законами і правилами.В Україні ж медійні зомбі на службі олігархату досі задовольняються помиями з барського стола,а не свідомою здоровою їжею вільного патріотичного вибору.Результатом такого "втирання" і стали 5-ть років війни,коли жодний(!)з поросячих дупотатів ВР не загинув на фронті,а навпаки-прихватив,як поросенко 122тис.га с/г землі для власного агрокомплекса під Вінницею так,ніби знав,що та "війна"-договірна змова під столом і його агрокомплексові,як і іншим власним сотням компаній ніщо не загрожує.Так більше продовжуватися не може!
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14.05.2020 22:01 Ответить
Михо, специально для вас, по указанию из ОПГ Зеленского, разрабатывается особо опасный наркотик - стоп популизм
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14.05.2020 23:22 Ответить
Саакашвілі запрошує українців до "сильної команди реформаторів" - Цензор.НЕТ 3091
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14.05.2020 23:33 Ответить
Ожидаете от мойши рехформ? ню-ню...
как только мойша получил новую должность, в Украину тут же приехал его давний друган и подельник Григорий (Гечо) Харцилава.Собственно он никакой не Харцилава и не какой не грузин. Настоящее имя этого человека Касым Юсеф и он курд по национальности. Точнее курд-иезид. Касым Юсеф - специалист по "серым" и "темным" международным трансзакциям с обналичиванием больших сумм денег в национальных валютах по заказу. Появление этого специалиста в Украине означает что, во-первых - кому то нужны очень большие объемы наличных денег и во-вторых - средства для обналичивании находятся за пределами Украины (иначе пользовались своими обнальщиками) и недоступны по каким то причинам клиенту. Скорее всего речь опять идет о вкладав в оманские банки. Ближний Восток, банковские системы с отрицательным международным рейтингом - это как раз среда активности г-на Юсефа. Зная, какие проценты снимаются на таких операциях, можем предположить, что деньги ОЧЕНЬ нужны.
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15.05.2020 01:38 Ответить
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15.05.2020 07:13 Ответить
Украинские схематозники и оффшорики уже напряглись?
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15.05.2020 07:46 Ответить
Я правильно розумію, що форумні саакобіли відтепер щезнуть ?
Вони мусять все кинути і бігти записуватися у цю зграю пустопорожніх пройдисвітів-тріпачів-гастролерів, очолювану лузером і засудженим злочинцем.
Так легше буде їх локалізувати і потім спитати з них, бо =прєдводітєль= навряд чи буде готовим / доступним ...
Сектанти отримали реальний шанс: стільки витріпали-вимололи своїми дурними язиками, надривалися ... Вперед. Давайте, разом з вашим ідолом робіть реХВорми.

З тлею ви уже зробили. Теж вищали несамовито.
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15.05.2020 07:21 Ответить
"Свідки Бариги" наполохані-виють на місяць-бояться,що їхнього диктатора Порошенка Михо потягне до буцигарні за кіднепінг,екстрадицію,позбавлення громадянства.Не бійтеся-боляче не буде-чик і готово! https://www.youtube.com/watch?v=KWsIzTyMljg
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17.05.2020 06:05 Ответить
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