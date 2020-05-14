Саакашвили зовет украинцев в "сильную команду реформаторов"

Глава исполнительного комитета Совета реформ Михеил Саакашвили формирует команду и приглашает украинцев присоединиться к ней.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Вас приветствует команда Национального Совета Реформ Украины!

Если Вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму", - говорится в посте Саакашвили.

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7 мая Саакашвили указом президента был назначен главой Исполнительного комитета реформ.