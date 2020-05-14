Саакашвили зовет украинцев в "сильную команду реформаторов"
Глава исполнительного комитета Совета реформ Михеил Саакашвили формирует команду и приглашает украинцев присоединиться к ней.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Вас приветствует команда Национального Совета Реформ Украины!
Если Вы хотите присоединиться к нашей дружной, активной и сильной команде реформаторов, пожалуйста, заполните эту форму", - говорится в посте Саакашвили.
7 мая Саакашвили указом президента был назначен главой Исполнительного комитета реформ.
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А что он сделает - увидим.
опыт решительных и блестящих реформ в Одессе говорит, что зло примерно одинаковое...
Слышала только, что на таможне от пытался остановить взятки и строил дорогу.
Не знаю с каким успехом и сколько при нем было построено.
И видела новый ЦНАП. Думаю, что это не самое плохое, что он сделал.
Не знал...
Или Вы не видели это новое здание?
Или в других районах они какие-то принципиально другие?
Но в свое время показали в новостях этот новый центр (наверное, Вы лучше знаете, в каком районе Одессы и какие они были раньше - а мне опять без разницы), и он мне понравился.
Зачем было писать про ЦНАП, если все равно и видели только один по телеку?
А что думать? А дышать можно?
Спасибо!
Не надо писать свои беспочвенные фантазии, основанные на однажды увиденном в ТЕЛЕВИЗОРЕ, выдавая их за факты.
Реально умственно неполноценные... Фу...
А что там сейчас?
Общее мнение - пустое место, фуфлогон, что он есть, что его нет.
Мне тоже не нравится, что он поет дифирамбы Зебилу - до тошноты.
Но, если Саакашвили сделает хотя бы 10% от того, что говорит - будет не плохо.
Кроме того, если Саакашвили враг х.уйла, как он говорил все время, то может и Зебил не сделает какой-то фигни еще хуже. Надеюсь Саакашвили его сможет остановить.
А может и озвучит его зрадные планы.
Все зависит от того, с какой целью он искал хоть какой-то вход во власть.
Или ради собственного трудоустройства....или чтобы доказать, что он что-то может...или....
Чужая душа - потемки.
Очень скоро все станет понятно.
И главное - кто ему это позволит?
Я говорю, что надо подождать пару месяцев.
И главное - не нервничать.
По-моему, это уже было. Нет?
Саака - на коротком поводке у ЗЕ (если что не так - всех собак вешают на него и срачем в Грузию на нары).
Где тут хоть один шанс для возможностей даже, если Саака реально хочет каких-то реформ (что тоже не факт)?
Від слова зовсім.
Но я надеюсь, что он может помешать сдать Украину окончательно.
Во всяком случае, возможно, хоть озвучит вовремя о зрадных решениях.
Может я ошибаюсь. Я не претендую на истину в последней инстанции.
Поживем - увидим.
Пани, представьте, что будет в результате.... напр построят 10% моста... или сделают ремонт дома на 10% - старые окна вынут и на этом всё...
Но это Ваше дело.
Оставляю Вас с Вашими фантазиями... Аминь.
Ничего особо странного, обычный прием "доведение до абсурда". Если серьезно, то очевидно, что Саак во власти не надолго, опыт есть. А проблемы такие, что решить их за пару месяцев - полгода невозможно. Отсюда и вывод: главное для Саака - прокукарекать, а там хоть не рассветай.
Просто накушался от таких "реформаторов" (не в политике).
Еще не всех дибилов и ублюдков собрали и показали под флагами СН. Давайте, зебилы, не прячтесь - выходите в команду "реформаторов".
Вас должны срисовать и запомнить, чтобы потом найти и казнить.
Тыгыгы. Потом у вас точно уже не получится сказать "я за него не голосовал".
Зря Саакашвили согласился участвовать в этой показухе, навязанной
Зеленскому и ему рыго-барыгами. Теперь Саакашвили похож не белку в колесе:
бегать будет, а движения никакого. Коррупционеры-схематозники
от Порохла и рыгов неплохо себя обезопасили.
Полагаю, очередное шоу с приглашенной поп-звездой в спектакле "зрелища вместо хлеба". Дефицит доходной части бюджета-2020 запланирован в 30%.
как только мойша получил новую должность, в Украину тут же приехал его давний друган и подельник Григорий (Гечо) Харцилава.Собственно он никакой не Харцилава и не какой не грузин. Настоящее имя этого человека Касым Юсеф и он курд по национальности. Точнее курд-иезид. Касым Юсеф - специалист по "серым" и "темным" международным трансзакциям с обналичиванием больших сумм денег в национальных валютах по заказу. Появление этого специалиста в Украине означает что, во-первых - кому то нужны очень большие объемы наличных денег и во-вторых - средства для обналичивании находятся за пределами Украины (иначе пользовались своими обнальщиками) и недоступны по каким то причинам клиенту. Скорее всего речь опять идет о вкладав в оманские банки. Ближний Восток, банковские системы с отрицательным международным рейтингом - это как раз среда активности г-на Юсефа. Зная, какие проценты снимаются на таких операциях, можем предположить, что деньги ОЧЕНЬ нужны.
Вони мусять все кинути і бігти записуватися у цю зграю пустопорожніх пройдисвітів-тріпачів-гастролерів, очолювану лузером і засудженим злочинцем.
Так легше буде їх локалізувати і потім спитати з них, бо =прєдводітєль= навряд чи буде готовим / доступним ...
Сектанти отримали реальний шанс: стільки витріпали-вимололи своїми дурними язиками, надривалися ... Вперед. Давайте, разом з вашим ідолом робіть реХВорми.
З тлею ви уже зробили. Теж вищали несамовито.