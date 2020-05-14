Саакашвілі запрошує українців до "сильної команди реформаторів"

Глава виконавчого комітету Ради реформ Міхеіл Саакашвілі формує команду і запрошує українців приєднатися до неї.

Про це він написав у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Вас вітає команда Національної Ради Реформ України!

Якщо Ви бажаєте приєднатися до нашої дружньої, активної та сильної команди реформаторів, будь ласка, заповніть цю форму", - йдеться в дописі Саакашвілі.

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7 травня Саакашвілі указом президента призначено главою Виконавчого комітету реформ.