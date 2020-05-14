РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10428 посетителей онлайн
Новости Трагедия в Одессе
1 788 8

Подозрений мне не вручалось, и этот вопрос даже не обсуждался, - замглавы Нацполиции Одесской области Ищенко

Подозрений мне не вручалось, и этот вопрос даже не обсуждался, - замглавы Нацполиции Одесской области Ищенко

Заместитель главы ГУ Нацполиции в Одесской области не получал от ГБР подозрения по поводу событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Подозрение мне не вручалось и этот вопрос даже не обсуждался. Несколько недель назад одна общественная активистка написала об этом в Фейсбуке. Но этот вопрос на самом деле даже не поднимался никем", - отметил он.

По поводу расследования трагедии 2 мая 2014 года в Одессе и своего фигурирования в деле Ищенко сказал:

"Ранее ГПУ меня несколько раз приглашала. Потом вопросов не возникало. На то время (2 мая 2014 года) я не занимал никаких должностей - это проверялось много раз. Я тогда просто проходил стажировку и не мог принимать никаких решений".

Обвинения в своем бездействии со стороны очевидцев и активистов он опровергает:

"Я видел этот стоп-кадр (на котором Ищенко стоит спиной к пророссийским демонстрантам, стреляющим в проукраинских активистов. - Ред). Тогда много всего происходило. Кто дейстивтельно хотел разобраться в ситуации, тот понял, что я тогда проходил стажировку и никаких решений не мог принимать с юридическйо точки зрения".

Как сообщалось, появилась информация, что ГБР было готово вручить подозрение Ищенко. Цензор.НЕТ проверяет эти факты.

Читайте также: Экс-полицейский и его родственник будут отвечать в суде за вымогательство $4 тыс. у студентов во Львове, - ГБР

ГБР (3083) Ищенко Иван (3)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Клетчатое одеяльце могёт помочь..
Насралов чудово себе почуває і..тишина..
показать весь комментарий
14.05.2020 15:50 Ответить
ГБР так зайшли,чаю попить. А те,що він займав посаду начальника Торутинського району і проходячи стажування особисто допомагав Фучиджі,вислуговуючись і одразу,після 2 травня сів в Одеське крісло ГУНП,вам не сказав. Практикант бл...Це говорить людина,яка мала відношення до органів поліції і мала стати на захист!Це справа честі!
показать весь комментарий
14.05.2020 15:51 Ответить
Да,злость и зависть так и прет.ты,наверно,обычный неудачник по жизни
показать весь комментарий
15.05.2020 09:36 Ответить
Всю мусарню адескую разогнать-там сплошная мафия.
показать весь комментарий
14.05.2020 16:33 Ответить
охотно верю
показать весь комментарий
14.05.2020 23:01 Ответить
А разве он чисто гражданским человеком был на то момент? Т.е. рядом происходит преступление - покушение на убийство, а он отворачивается, типа я стажёр (с улицы только пришел в милицию чтобы просто посмотреть), значит меня это не касается? Ну, конечно, сейчас он смелый герой с погонами и большой зарплатой, а тогда был трусливым гражданским (ой ли!) стажером.
показать весь комментарий
14.05.2020 17:02 Ответить
Думаю ДБР прочитавши ахінею та зізнання в ЗМІ іщенка в злочинній бездіяльності повинні самі завести ще одне єрдр!
показать весь комментарий
14.05.2020 19:58 Ответить
Достали эти активисты.пошли бы поработали бы на благо Украины. сами эти беспорядки создают.Одесса- город мирный,без их участия точно до таких трагедий не доходило бы.безмозглые,пляшущие под чью- то дудку и творящие бардак.
показать весь комментарий
15.05.2020 09:31 Ответить
 
 