Подозрений мне не вручалось, и этот вопрос даже не обсуждался, - замглавы Нацполиции Одесской области Ищенко

Заместитель главы ГУ Нацполиции в Одесской области не получал от ГБР подозрения по поводу событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Об этом он сказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Подозрение мне не вручалось и этот вопрос даже не обсуждался. Несколько недель назад одна общественная активистка написала об этом в Фейсбуке. Но этот вопрос на самом деле даже не поднимался никем", - отметил он.

По поводу расследования трагедии 2 мая 2014 года в Одессе и своего фигурирования в деле Ищенко сказал:

"Ранее ГПУ меня несколько раз приглашала. Потом вопросов не возникало. На то время (2 мая 2014 года) я не занимал никаких должностей - это проверялось много раз. Я тогда просто проходил стажировку и не мог принимать никаких решений".

Обвинения в своем бездействии со стороны очевидцев и активистов он опровергает:

"Я видел этот стоп-кадр (на котором Ищенко стоит спиной к пророссийским демонстрантам, стреляющим в проукраинских активистов. - Ред). Тогда много всего происходило. Кто дейстивтельно хотел разобраться в ситуации, тот понял, что я тогда проходил стажировку и никаких решений не мог принимать с юридическйо точки зрения".

Как сообщалось, появилась информация, что ГБР было готово вручить подозрение Ищенко. Цензор.НЕТ проверяет эти факты.

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