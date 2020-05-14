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"Визит Козака в Берлин - это для нас негативная история", - Климкин

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что во время визита в Берлин замглавы АП РФ Дмитрия Козака стороны могли говорить не только о войне на востоке Украины, но и о том, как обойти санкции США против "Северного потока-2".

Об этом бывший глава МИД написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Визит Козака в Берлин - это для нас негативная история, независимо от того, были мы о нем предупреждены или нет. В том, что что-то происходит через нашу голову мы сами виноваты: когда наши партнеры из прессы узнают о том, что происходит на треке урегулирования, в частности, об идее создания так называемого консультативного совета, то это их, мягко говоря, "не вдохновляет"", — написал Климкин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Замглавы администрации президента РФ Козак провел в офисе Меркель консультации по урегулированию "конфликта на юго-востоке Украины"

Экс-глава МИД обратил внимание на то, что Москве и Берлину не хватило для переговоров закрытой телефонной связи, а значит, темы обсуждались конфиденциальные.

По мнению Климкина, Германия пошла на этот визит, понимая, каким может быть медийный эффект от него в Украине. "Возможно, это сигнал Украине держаться "Нормандского формата" и "не увлекаться" двусторонними контактами", — предположил экс-дипломат.

Бывший министр считает, что Германия была и остается ключевой для продвижения в ситуации вокруг Донбасса. И предполагает, что обсуждать могли не только войну на востоке Украины. "Думаю, что тему "Северного потока-2" тоже внимания не обошли, особенно идеи, как обойти санкции США. Козак является одним из наиболее приближенных к Путину и для таких дискуссий подходит", — написал Климкин.

"В целом картина для нас складывается несимпатичная", — подытожил он.

Также на Цензор.НЕТ: Кулеба о переговорах Козака в Берлине: Украина знала об этом визите. Ни о каких играх за нашей спиной речь не идет

Напомним, накануне главный российский переговорщик по урегулированию на Донбассе Дмитрий Козак прибыл в Берлин на переговоры с помощником немецкого канцлера Ангелы Меркель. Переговоры проходили без участия украинской стороны. По итогам встречи Козак заявил, что консультации с представителями немецкого правительства дадут дополнительный импульс нормандскому формату.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна заранее знала о визите Козака в Берлин. По его словам, Козака пригласили в том числе в связи с активным подходом украинской стороны, предлагающей повысить уровень представительства Трехсторонней контактной группы.

Визит Козака в Берлин - это для нас негативная история, - Климкин 01
Визит Козака в Берлин - это для нас негативная история, - Климкин 02

Автор: 

Германия (7117) Климкин Павел (2352) минские соглашения (3229) Козак Дмитрий (73)


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Топ комментарии
+26
Кулеба сказал, что мы знали о переговорах за нашей спиной, поэтому они уже не считаются переговорами за нашей спиной. Дипломат, мля.
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14.05.2020 17:43 Ответить
+16
Це оцінка зовнішньої політики клоуна.
І не вірю я , що вони там нічого без нас не рішали.
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14.05.2020 17:42 Ответить
+14
"Визит Козака в Берлин - это для нас негативная история", - Климкин - Цензор.НЕТ 995
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14.05.2020 17:50 Ответить
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"Визит Козака в Берлин - это для нас негативная история", - Климкин - Цензор.НЕТ 3834
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14.05.2020 17:42 Ответить
Це оцінка зовнішньої політики клоуна.
І не вірю я , що вони там нічого без нас не рішали.
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14.05.2020 17:42 Ответить
Не соромно виборцям за імпотентну позицію їхнього ідола ?
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14.05.2020 17:44 Ответить
Зебілам не соромно. їм факти до дупи.
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14.05.2020 18:29 Ответить
Кого Ви до сорому призиваєте? Вони пишаються. (((
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14.05.2020 18:35 Ответить
СОРОМНО.
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14.05.2020 19:53 Ответить
Кулеба сказал, что мы знали о переговорах за нашей спиной, поэтому они уже не считаются переговорами за нашей спиной. Дипломат, мля.
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14.05.2020 17:43 Ответить
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14.05.2020 17:46 Ответить
Гнучкість ставлення різних єврокомісій до забаганок влади...
https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B2-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D1%8F%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D1%94-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5/a-53434391?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml Надзвичайний стан в Угорщині: як Орбан змінює країну "під себе"
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14.05.2020 17:45 Ответить
З зеленою соплею Україна втратила ініціативу в перемовинах.
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14.05.2020 17:47 Ответить
Германия стала напоминать женщину легкого поведения, к сожалению
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14.05.2020 17:47 Ответить
У ***** на неї вагон компромату.
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14.05.2020 17:49 Ответить
Это не оправдание. На ***** компромата не меньше, но только никто не спешит это использовать
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14.05.2020 17:53 Ответить
Тільки для Меркельші цей компромат матиме катастрофічні наслідки, а з ***** як з гусака вода.
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14.05.2020 18:03 Ответить
Меркель что? У неё нет состояния и миллиардов. Такие, как она, просто собирают с рабочего стола свои вещи и уходят. А вот ***** прийдется внешность менять и пол, возможно, чтоб его не постигла участь казненных тиранов и убийц
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14.05.2020 18:08 Ответить
ПРоблема не в *****, там вся страна такая. Им нужно лечебное голодание на несколько поколений.
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14.05.2020 18:31 Ответить
Или целебное вымирание.
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15.05.2020 08:45 Ответить
и зЭ стал напоминать тупого клоуна, к сожалению
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14.05.2020 17:54 Ответить
С трубой в северном проходе...
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14.05.2020 18:18 Ответить
До тебе, коли ти був цілим міністром з тестем кацапом з мідаллю за намкриш, дуже дослухались представники нормандського формату. От і не звизди.
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14.05.2020 17:48 Ответить
Ойц! Если б Я был такой вумный кака моЯ Сарочка потом....

😁🤔⚖
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14.05.2020 17:48 Ответить
"Визит Козака в Берлин - это для нас негативная история",

Для кого для нас, порохоботов?
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14.05.2020 17:50 Ответить
ну не для вас жеж, ольгинцев?
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14.05.2020 17:51 Ответить
Хреновенько маскируешься под украинца. Новенький?)))
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14.05.2020 17:54 Ответить
-"евробляхеров".
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14.05.2020 17:54 Ответить
"Визит Козака в Берлин - это для нас негативная история", - Климкин - Цензор.НЕТ 995
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14.05.2020 17:50 Ответить
Вся "международная деятельность" зЭ - это негативная история...профаны и тупицы пытаются надуть прожженных западных политиканов
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14.05.2020 17:53 Ответить
Кримський серіал
Консенсус склався в ,,Слуг народу":
Прем'єр новий й новий Гарант
Готові в Крим качати воду,
Бо дуже просить окупант.

- Це негуманно кран закрити, -
Віщує ЗЕ новий прем'єр, -
Бо жінку й діток напоїти
Ворожий мусить офіцер.

- Без грошей ,,Слуги" - риби в верші!
За воду шле кремлівський пан
Хабар, і Фірташ дасть, щоб перше
Пустили воду на ,,Титан"!

- Дніпровські води в Крим погнати -
Мільярд в Панамі! Се ля ві!
А Порошенка ми - за грати,
Бо в нього ,,бізнес на крові!"
_ _ _ _ _
Колись історика-доцента
Перо опише наш фінал,
Як «сімдесят і три процента»
Пішли в раби за серіал.
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14.05.2020 17:54 Ответить
Про "бизнес на крови" ты правильно сказал. Все остальное - бла-бла-бла.
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14.05.2020 17:57 Ответить
А чем это несчастье занималось, когда оно было министром Внешних Сношений?
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14.05.2020 18:20 Ответить
https://twitter.com/KyrylenkoVyach
https://twitter.com/KyrylenkoVyach

"Визит Козака в Берлин - это для нас негативная история", - Климкин - Цензор.НЕТ 3909 В'ячеслав Кириленко

@KyrylenkoVyach

·https://twitter.com/KyrylenkoVyach/status/1260909037211791360 2 ч

Російського переговорника по Донбасу Козака прийняли у Берліні, він там «конструктивно» поговорив із людьми канцлера про Україну без України, а український міністр Кулеба заявив, що все ОК, так і має бути. Активна зовнішня політика України зникла безслідно. Вирішують уже без нас.
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14.05.2020 18:21 Ответить
це полний провал всього внєшнєполітічєского курса - ми вже не суб'єкт, а трапка в мірном урігулірованії на "юго-васокє" України
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14.05.2020 18:29 Ответить
Климкин молодец ,правильно дует на горячее!.Но выводы делает Весьма слабые.Украина до сих пор не имеет посла США с верительными грамотами.Трамп благоволит к плешфюреру,и злится на ЗЕ за отсутствие компромата на Байдена.Плешфюрер развил сизифскую деятельность,пытаясь разделять и властвовать на всех фронтах,где оружием,где медиками,где лестью,где гибридными методами.К великому сожалению ему удается внести великую смуту в ряды золотого миллиарда.И Германия ,Италия,Венгрия,Франция -ключевые объекты поддающихся чарам ордынского злодея.Трамп ,Нетаньяху тоже осыпают русского урку любезностями.Украинские проблемы для вышеназванных -дело десятое,как и Грузинские,или Молдавские. Полного Мюнхена по Украине не получается из-за высокого уровня поддержки Украины американсими законодателями обеих палат.В ноябре в США выборы не только Президента,но Конгресса и трети сенаторов.Под Трампом зашаталось кресло из-за неудачной борьбы с короновирусом,но прекрасная поддержка от Израиля и их диаспоры..Опыт показывает,что без еврейской поддержки Президентом США не стать.Обама для еврейской диаспоры досадное исключение.Германия никогда не выйдет из фарватера политики США,поэтому попытки достроить СП2 напрасны.Меркель,пока у власти,в обиду Украину не даст.Это человек высоких моральных качеств,хоть и интересы немцев у неё всегда в приоритете.
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14.05.2020 18:33 Ответить
А Ппрезиденту до великої ср.. лампочки думка Клімкіна. У нього дві вірні думки: його і неправильна.
Сором!!!
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14.05.2020 18:38 Ответить
Для украинцев - негативная,для хохлов - похер,для черни - какаразница,для быдла - а чё так мало,я хочу больше жрать.
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14.05.2020 18:42 Ответить
Поспівчуваєм клімкіну.......
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14.05.2020 18:48 Ответить
Не треба забувати яка нац меншина при владі, ари чому вони владу ні з ким не ділять на усіх посадах їхні, і так у два кола, інші на відстані гарматного пострілу. Хай не зовсім "альо" але свій, не здасть схем.
Мало їх, але посад вистачило усім.
А на рахунок країни, так вони не у тих справах, їм продати, купити, а потім продати, але по дорожче,,,,,Який потік, як щоб не Польща не США усе було б продано.
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14.05.2020 19:54 Ответить
Обращаю внимание , что не знают наши нынешние и бывшие работники власти , все это только догадки . А знают москва и Берлин. россияне пошли на попятную и решили , то , что мы скоро Узнаем и оно от нас никуда не денится. Уйдут с донбаса по тихому, а наши зайдут. А какое будит медийное Сопровождение уже не важно.Другого приднестровья уже не Будит. Как попал Ермак на удочку и только розгласка спасла ситуацию.Уж много в Украине погибших и прошедших Войну и стоящих в данный момент.
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14.05.2020 20:39 Ответить
«Підсумком дій президента Володимира Зеленського стало зникнення принципу "нічого про Україну без України", який діяв на міжнародній арені за часів п'ятого президента Петра Порошенка і його команди» - . вважає співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко.
В ефірі "Прямого" вона сказала: «Мені здається, що ключовим підсумком зовнішньополітичного першого року Зеленського стало порушення ключового правила, якого чітко дотримувався Порошенко і його команда - "нічого про Україну без України". І ці новини, що Путін з Трампом обговорили Україну, потім з Макроном, а тепер Козак з адміністрацією канцлера Німеччини Меркель обговорили Україну, - вони вже нікого не дивують і стають повсякденними. Хоча насправді це шокуюча ситуація, коли з порядку денного світової арени Україна зникає і звучить тільки в чужих перемовинах про нашу долю, про долю України. Це є надзвичайно небезпечним», - наголосила політик.
https://prm.ua/za-rik-prezidentstva-zelenskogo-********-znikla-zi-svitovoyi-areni-i-zvuchit-tilki-v-chuzhih-peregovorah-gerashhenko/
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14.05.2020 20:53 Ответить
Потому что "нормандский формат" - формат капитуляции
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15.05.2020 01:46 Ответить
 
 