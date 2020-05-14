"Визит Козака в Берлин - это для нас негативная история", - Климкин
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что во время визита в Берлин замглавы АП РФ Дмитрия Козака стороны могли говорить не только о войне на востоке Украины, но и о том, как обойти санкции США против "Северного потока-2".
Об этом бывший глава МИД написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Визит Козака в Берлин - это для нас негативная история, независимо от того, были мы о нем предупреждены или нет. В том, что что-то происходит через нашу голову мы сами виноваты: когда наши партнеры из прессы узнают о том, что происходит на треке урегулирования, в частности, об идее создания так называемого консультативного совета, то это их, мягко говоря, "не вдохновляет"", — написал Климкин.
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Экс-глава МИД обратил внимание на то, что Москве и Берлину не хватило для переговоров закрытой телефонной связи, а значит, темы обсуждались конфиденциальные.
По мнению Климкина, Германия пошла на этот визит, понимая, каким может быть медийный эффект от него в Украине. "Возможно, это сигнал Украине держаться "Нормандского формата" и "не увлекаться" двусторонними контактами", — предположил экс-дипломат.
Бывший министр считает, что Германия была и остается ключевой для продвижения в ситуации вокруг Донбасса. И предполагает, что обсуждать могли не только войну на востоке Украины. "Думаю, что тему "Северного потока-2" тоже внимания не обошли, особенно идеи, как обойти санкции США. Козак является одним из наиболее приближенных к Путину и для таких дискуссий подходит", — написал Климкин.
"В целом картина для нас складывается несимпатичная", — подытожил он.
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Напомним, накануне главный российский переговорщик по урегулированию на Донбассе Дмитрий Козак прибыл в Берлин на переговоры с помощником немецкого канцлера Ангелы Меркель. Переговоры проходили без участия украинской стороны. По итогам встречи Козак заявил, что консультации с представителями немецкого правительства дадут дополнительный импульс нормандскому формату.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна заранее знала о визите Козака в Берлин. По его словам, Козака пригласили в том числе в связи с активным подходом украинской стороны, предлагающей повысить уровень представительства Трехсторонней контактной группы.
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І не вірю я , що вони там нічого без нас не рішали.
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😁🤔⚖
Для кого для нас, порохоботов?
Консенсус склався в ,,Слуг народу":
Прем'єр новий й новий Гарант
Готові в Крим качати воду,
Бо дуже просить окупант.
- Це негуманно кран закрити, -
Віщує ЗЕ новий прем'єр, -
Бо жінку й діток напоїти
Ворожий мусить офіцер.
- Без грошей ,,Слуги" - риби в верші!
За воду шле кремлівський пан
Хабар, і Фірташ дасть, щоб перше
Пустили воду на ,,Титан"!
- Дніпровські води в Крим погнати -
Мільярд в Панамі! Се ля ві!
А Порошенка ми - за грати,
Бо в нього ,,бізнес на крові!"
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Колись історика-доцента
Перо опише наш фінал,
Як «сімдесят і три процента»
Пішли в раби за серіал.
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В'ячеслав Кириленко
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Російського переговорника по Донбасу Козака прийняли у Берліні, він там «конструктивно» поговорив із людьми канцлера про Україну без України, а український міністр Кулеба заявив, що все ОК, так і має бути. Активна зовнішня політика України зникла безслідно. Вирішують уже без нас.
Ппрезиденту до великої ср..лампочки думка Клімкіна. У нього дві вірні думки: його і неправильна.
Сором!!!
Мало їх, але посад вистачило усім.
А на рахунок країни, так вони не у тих справах, їм продати, купити, а потім продати, але по дорожче,,,,,Який потік, як щоб не Польща не США усе було б продано.
В ефірі "Прямого" вона сказала: «Мені здається, що ключовим підсумком зовнішньополітичного першого року Зеленського стало порушення ключового правила, якого чітко дотримувався Порошенко і його команда - "нічого про Україну без України". І ці новини, що Путін з Трампом обговорили Україну, потім з Макроном, а тепер Козак з адміністрацією канцлера Німеччини Меркель обговорили Україну, - вони вже нікого не дивують і стають повсякденними. Хоча насправді це шокуюча ситуація, коли з порядку денного світової арени Україна зникає і звучить тільки в чужих перемовинах про нашу долю, про долю України. Це є надзвичайно небезпечним», - наголосила політик.
https://prm.ua/za-rik-prezidentstva-zelenskogo-********-znikla-zi-svitovoyi-areni-i-zvuchit-tilki-v-chuzhih-peregovorah-gerashhenko/