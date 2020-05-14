"Визит Козака в Берлин - это для нас негативная история", - Климкин

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что во время визита в Берлин замглавы АП РФ Дмитрия Козака стороны могли говорить не только о войне на востоке Украины, но и о том, как обойти санкции США против "Северного потока-2".

Об этом бывший глава МИД написал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Визит Козака в Берлин - это для нас негативная история, независимо от того, были мы о нем предупреждены или нет. В том, что что-то происходит через нашу голову мы сами виноваты: когда наши партнеры из прессы узнают о том, что происходит на треке урегулирования, в частности, об идее создания так называемого консультативного совета, то это их, мягко говоря, "не вдохновляет"", — написал Климкин.

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Экс-глава МИД обратил внимание на то, что Москве и Берлину не хватило для переговоров закрытой телефонной связи, а значит, темы обсуждались конфиденциальные.

По мнению Климкина, Германия пошла на этот визит, понимая, каким может быть медийный эффект от него в Украине. "Возможно, это сигнал Украине держаться "Нормандского формата" и "не увлекаться" двусторонними контактами", — предположил экс-дипломат.

Бывший министр считает, что Германия была и остается ключевой для продвижения в ситуации вокруг Донбасса. И предполагает, что обсуждать могли не только войну на востоке Украины. "Думаю, что тему "Северного потока-2" тоже внимания не обошли, особенно идеи, как обойти санкции США. Козак является одним из наиболее приближенных к Путину и для таких дискуссий подходит", — написал Климкин.

"В целом картина для нас складывается несимпатичная", — подытожил он.

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Напомним, накануне главный российский переговорщик по урегулированию на Донбассе Дмитрий Козак прибыл в Берлин на переговоры с помощником немецкого канцлера Ангелы Меркель. Переговоры проходили без участия украинской стороны. По итогам встречи Козак заявил, что консультации с представителями немецкого правительства дадут дополнительный импульс нормандскому формату.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что наша страна заранее знала о визите Козака в Берлин. По его словам, Козака пригласили в том числе в связи с активным подходом украинской стороны, предлагающей повысить уровень представительства Трехсторонней контактной группы.



