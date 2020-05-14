"Візит Козака в Берлін - це для нас негативна історія", - Клімкін

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що під час візиту до Берліна заступника голови АП РФ Дмитра Козака сторони могли говорити не тільки про війну на сході України, а й про те, як обійти санкції США проти "Північного потоку-2".

Про це колишній глава МЗС написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Візит Козака до Берліна - це для нас негативна історія, незалежно від того, були ми про нього попереджені чи ні. В тому, що щось відбувається через нашу голову ми самі винні: коли наші партнери з преси дізнаються про те, що відбувається на треку врегулювання, зокрема про ідею створення так званої консультативної ради, то це їх, м’яко кажучи, "не надихає"", - написав Клімкін.

Ексглава МЗС звернув увагу на те, що Москві і Берліну не вистачило для переговорів закритого телефонного зв'язку, а отже, теми обговорювалися конфіденційні.

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На думку Клімкіна, Німеччина пішла на цей візит, розуміючи, яким може бути медійний ефект від нього в Україні. "Можливо, це є сигнал Україні триматися "Нормандського формату" і "не захоплюватися" двосторонніми контактами", - припустив ексдипломат.

Колишній міністр вважає, що Німеччина була і залишається ключовою для просування в ситуації навколо Донбасу. І припускає, що обговорювати могли не тільки війну на сході України. "Думаю, що тему "Північного потоку-2" теж увагою не обійшли, особливо ідеї, як обійти санкції США. Козак є одним із найбільш наближених до Путіна і для таких дискусій підходить", - написав Клімкін.

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"У цілому картина для нас складається несимпатична", - підсумував він.

Нагадаємо, напередодні головний російський переговорник з урегулювання на Донбасі Дмитро Козак прибув до Берліна на переговори з помічником німецького канцлера Ангели Меркель. Переговори проходили без участі української сторони. За підсумками зустрічі Козак заявив, що консультації з представниками німецького уряду дадуть додатковий імпульс нормандському формату.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наша країна заздалегідь знала про візит Козака в Берлін. За його словами, Козака запросили зокрема у зв'язку з активним підходом української сторони, яка пропонує підвищити рівень представництва Тристоронньої контактної групи.



