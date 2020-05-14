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Новини
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"Візит Козака в Берлін - це для нас негативна історія", - Клімкін

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що під час візиту до Берліна заступника голови АП РФ Дмитра Козака сторони могли говорити не тільки про війну на сході України, а й про те, як обійти санкції США проти "Північного потоку-2".

Про це колишній глава МЗС написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Візит Козака до Берліна - це для нас негативна історія, незалежно від того, були ми про нього попереджені чи ні. В тому, що щось відбувається через нашу голову ми самі винні: коли наші партнери з преси дізнаються про те, що відбувається на треку врегулювання, зокрема про ідею створення так званої консультативної ради, то це їх, м’яко кажучи, "не надихає"", - написав Клімкін.

Ексглава МЗС звернув увагу на те, що Москві і Берліну не вистачило для переговорів закритого телефонного зв'язку, а отже, теми обговорювалися конфіденційні.

Читайте також: Кулеба про переговори Козака в Берліні: Україна знала про цей візит. Про жодні ігри за нашою спиною не йдеться

На думку Клімкіна, Німеччина пішла на цей візит, розуміючи, яким може бути медійний ефект від нього в Україні. "Можливо, це є сигнал Україні триматися "Нормандського формату" і "не захоплюватися" двосторонніми контактами", - припустив ексдипломат.

Колишній міністр вважає, що Німеччина була і залишається ключовою для просування в ситуації навколо Донбасу. І припускає, що обговорювати могли не тільки війну на сході України. "Думаю, що тему "Північного потоку-2" теж увагою не обійшли, особливо ідеї, як обійти санкції США. Козак є одним із найбільш наближених до Путіна і для таких дискусій підходить", - написав Клімкін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Заступник глави адміністрації президента РФ Козак провів в офісі Меркель консультації щодо врегулювання "конфлікту на південному сході України"

"У цілому картина для нас складається несимпатична", - підсумував він.

Нагадаємо, напередодні головний російський переговорник з урегулювання на Донбасі Дмитро Козак прибув до Берліна на переговори з помічником німецького канцлера Ангели Меркель. Переговори проходили без участі української сторони. За підсумками зустрічі Козак заявив, що консультації з представниками німецького уряду дадуть додатковий імпульс нормандському формату.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наша країна заздалегідь знала про візит Козака в Берлін. За його словами, Козака запросили зокрема у зв'язку з активним підходом української сторони, яка пропонує підвищити рівень представництва Тристоронньої контактної групи.

Візит Козака в Берлін - це для нас негативна історія, - Клімкін 01
Візит Козака в Берлін - це для нас негативна історія, - Клімкін 02

Автор: 

Німеччина (7539) Клімкін Павло (1668) мінські угоди (2231) Козак Дмитро (76)


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Топ коментарі
+26
Кулеба сказал, что мы знали о переговорах за нашей спиной, поэтому они уже не считаются переговорами за нашей спиной. Дипломат, мля.
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14.05.2020 17:43 Відповісти
+16
Це оцінка зовнішньої політики клоуна.
І не вірю я , що вони там нічого без нас не рішали.
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14.05.2020 17:42 Відповісти
+14
"Визит Козака в Берлин - это для нас негативная история", - Климкин - Цензор.НЕТ 995
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14.05.2020 17:50 Відповісти
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"Визит Козака в Берлин - это для нас негативная история", - Климкин - Цензор.НЕТ 3834
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14.05.2020 17:42 Відповісти
Це оцінка зовнішньої політики клоуна.
І не вірю я , що вони там нічого без нас не рішали.
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14.05.2020 17:42 Відповісти
Не соромно виборцям за імпотентну позицію їхнього ідола ?
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14.05.2020 17:44 Відповісти
Зебілам не соромно. їм факти до дупи.
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14.05.2020 18:29 Відповісти
Кого Ви до сорому призиваєте? Вони пишаються. (((
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14.05.2020 18:35 Відповісти
СОРОМНО.
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14.05.2020 19:53 Відповісти
Кулеба сказал, что мы знали о переговорах за нашей спиной, поэтому они уже не считаются переговорами за нашей спиной. Дипломат, мля.
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14.05.2020 17:43 Відповісти
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14.05.2020 17:46 Відповісти
Гнучкість ставлення різних єврокомісій до забаганок влади...
https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B2-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D1%8F%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D1%94-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5/a-53434391?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml Надзвичайний стан в Угорщині: як Орбан змінює країну "під себе"
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14.05.2020 17:45 Відповісти
З зеленою соплею Україна втратила ініціативу в перемовинах.
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14.05.2020 17:47 Відповісти
Германия стала напоминать женщину легкого поведения, к сожалению
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14.05.2020 17:47 Відповісти
У ***** на неї вагон компромату.
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14.05.2020 17:49 Відповісти
Это не оправдание. На ***** компромата не меньше, но только никто не спешит это использовать
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14.05.2020 17:53 Відповісти
Тільки для Меркельші цей компромат матиме катастрофічні наслідки, а з ***** як з гусака вода.
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14.05.2020 18:03 Відповісти
Меркель что? У неё нет состояния и миллиардов. Такие, как она, просто собирают с рабочего стола свои вещи и уходят. А вот ***** прийдется внешность менять и пол, возможно, чтоб его не постигла участь казненных тиранов и убийц
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14.05.2020 18:08 Відповісти
ПРоблема не в *****, там вся страна такая. Им нужно лечебное голодание на несколько поколений.
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14.05.2020 18:31 Відповісти
Или целебное вымирание.
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15.05.2020 08:45 Відповісти
и зЭ стал напоминать тупого клоуна, к сожалению
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14.05.2020 17:54 Відповісти
С трубой в северном проходе...
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14.05.2020 18:18 Відповісти
До тебе, коли ти був цілим міністром з тестем кацапом з мідаллю за намкриш, дуже дослухались представники нормандського формату. От і не звизди.
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14.05.2020 17:48 Відповісти
Ойц! Если б Я был такой вумный кака моЯ Сарочка потом....

😁🤔⚖
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14.05.2020 17:48 Відповісти
"Визит Козака в Берлин - это для нас негативная история",

Для кого для нас, порохоботов?
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14.05.2020 17:50 Відповісти
ну не для вас жеж, ольгинцев?
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14.05.2020 17:51 Відповісти
Хреновенько маскируешься под украинца. Новенький?)))
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14.05.2020 17:54 Відповісти
-"евробляхеров".
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14.05.2020 17:54 Відповісти
"Визит Козака в Берлин - это для нас негативная история", - Климкин - Цензор.НЕТ 995
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14.05.2020 17:50 Відповісти
Вся "международная деятельность" зЭ - это негативная история...профаны и тупицы пытаются надуть прожженных западных политиканов
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14.05.2020 17:53 Відповісти
Кримський серіал
Консенсус склався в ,,Слуг народу":
Прем'єр новий й новий Гарант
Готові в Крим качати воду,
Бо дуже просить окупант.

- Це негуманно кран закрити, -
Віщує ЗЕ новий прем'єр, -
Бо жінку й діток напоїти
Ворожий мусить офіцер.

- Без грошей ,,Слуги" - риби в верші!
За воду шле кремлівський пан
Хабар, і Фірташ дасть, щоб перше
Пустили воду на ,,Титан"!

- Дніпровські води в Крим погнати -
Мільярд в Панамі! Се ля ві!
А Порошенка ми - за грати,
Бо в нього ,,бізнес на крові!"
_ _ _ _ _
Колись історика-доцента
Перо опише наш фінал,
Як «сімдесят і три процента»
Пішли в раби за серіал.
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14.05.2020 17:54 Відповісти
Про "бизнес на крови" ты правильно сказал. Все остальное - бла-бла-бла.
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14.05.2020 17:57 Відповісти
А чем это несчастье занималось, когда оно было министром Внешних Сношений?
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14.05.2020 18:20 Відповісти
https://twitter.com/KyrylenkoVyach
https://twitter.com/KyrylenkoVyach

"Визит Козака в Берлин - это для нас негативная история", - Климкин - Цензор.НЕТ 3909 В'ячеслав Кириленко

@KyrylenkoVyach

·https://twitter.com/KyrylenkoVyach/status/1260909037211791360 2 ч

Російського переговорника по Донбасу Козака прийняли у Берліні, він там «конструктивно» поговорив із людьми канцлера про Україну без України, а український міністр Кулеба заявив, що все ОК, так і має бути. Активна зовнішня політика України зникла безслідно. Вирішують уже без нас.
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14.05.2020 18:21 Відповісти
це полний провал всього внєшнєполітічєского курса - ми вже не суб'єкт, а трапка в мірном урігулірованії на "юго-васокє" України
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14.05.2020 18:29 Відповісти
Климкин молодец ,правильно дует на горячее!.Но выводы делает Весьма слабые.Украина до сих пор не имеет посла США с верительными грамотами.Трамп благоволит к плешфюреру,и злится на ЗЕ за отсутствие компромата на Байдена.Плешфюрер развил сизифскую деятельность,пытаясь разделять и властвовать на всех фронтах,где оружием,где медиками,где лестью,где гибридными методами.К великому сожалению ему удается внести великую смуту в ряды золотого миллиарда.И Германия ,Италия,Венгрия,Франция -ключевые объекты поддающихся чарам ордынского злодея.Трамп ,Нетаньяху тоже осыпают русского урку любезностями.Украинские проблемы для вышеназванных -дело десятое,как и Грузинские,или Молдавские. Полного Мюнхена по Украине не получается из-за высокого уровня поддержки Украины американсими законодателями обеих палат.В ноябре в США выборы не только Президента,но Конгресса и трети сенаторов.Под Трампом зашаталось кресло из-за неудачной борьбы с короновирусом,но прекрасная поддержка от Израиля и их диаспоры..Опыт показывает,что без еврейской поддержки Президентом США не стать.Обама для еврейской диаспоры досадное исключение.Германия никогда не выйдет из фарватера политики США,поэтому попытки достроить СП2 напрасны.Меркель,пока у власти,в обиду Украину не даст.Это человек высоких моральных качеств,хоть и интересы немцев у неё всегда в приоритете.
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14.05.2020 18:33 Відповісти
А Ппрезиденту до великої ср.. лампочки думка Клімкіна. У нього дві вірні думки: його і неправильна.
Сором!!!
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14.05.2020 18:38 Відповісти
Для украинцев - негативная,для хохлов - похер,для черни - какаразница,для быдла - а чё так мало,я хочу больше жрать.
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14.05.2020 18:42 Відповісти
Поспівчуваєм клімкіну.......
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14.05.2020 18:48 Відповісти
Не треба забувати яка нац меншина при владі, ари чому вони владу ні з ким не ділять на усіх посадах їхні, і так у два кола, інші на відстані гарматного пострілу. Хай не зовсім "альо" але свій, не здасть схем.
Мало їх, але посад вистачило усім.
А на рахунок країни, так вони не у тих справах, їм продати, купити, а потім продати, але по дорожче,,,,,Який потік, як щоб не Польща не США усе було б продано.
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14.05.2020 19:54 Відповісти
Обращаю внимание , что не знают наши нынешние и бывшие работники власти , все это только догадки . А знают москва и Берлин. россияне пошли на попятную и решили , то , что мы скоро Узнаем и оно от нас никуда не денится. Уйдут с донбаса по тихому, а наши зайдут. А какое будит медийное Сопровождение уже не важно.Другого приднестровья уже не Будит. Как попал Ермак на удочку и только розгласка спасла ситуацию.Уж много в Украине погибших и прошедших Войну и стоящих в данный момент.
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14.05.2020 20:39 Відповісти
«Підсумком дій президента Володимира Зеленського стало зникнення принципу "нічого про Україну без України", який діяв на міжнародній арені за часів п'ятого президента Петра Порошенка і його команди» - . вважає співголова фракції "Європейська солідарність" у Верховній Раді Ірина Геращенко.
В ефірі "Прямого" вона сказала: «Мені здається, що ключовим підсумком зовнішньополітичного першого року Зеленського стало порушення ключового правила, якого чітко дотримувався Порошенко і його команда - "нічого про Україну без України". І ці новини, що Путін з Трампом обговорили Україну, потім з Макроном, а тепер Козак з адміністрацією канцлера Німеччини Меркель обговорили Україну, - вони вже нікого не дивують і стають повсякденними. Хоча насправді це шокуюча ситуація, коли з порядку денного світової арени Україна зникає і звучить тільки в чужих перемовинах про нашу долю, про долю України. Це є надзвичайно небезпечним», - наголосила політик.
https://prm.ua/za-rik-prezidentstva-zelenskogo-********-znikla-zi-svitovoyi-areni-i-zvuchit-tilki-v-chuzhih-peregovorah-gerashhenko/
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14.05.2020 20:53 Відповісти
Потому что "нормандский формат" - формат капитуляции
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15.05.2020 01:46 Відповісти
 
 