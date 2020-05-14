"Візит Козака в Берлін - це для нас негативна історія", - Клімкін
Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що під час візиту до Берліна заступника голови АП РФ Дмитра Козака сторони могли говорити не тільки про війну на сході України, а й про те, як обійти санкції США проти "Північного потоку-2".
Про це колишній глава МЗС написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Візит Козака до Берліна - це для нас негативна історія, незалежно від того, були ми про нього попереджені чи ні. В тому, що щось відбувається через нашу голову ми самі винні: коли наші партнери з преси дізнаються про те, що відбувається на треку врегулювання, зокрема про ідею створення так званої консультативної ради, то це їх, м’яко кажучи, "не надихає"", - написав Клімкін.
Ексглава МЗС звернув увагу на те, що Москві і Берліну не вистачило для переговорів закритого телефонного зв'язку, а отже, теми обговорювалися конфіденційні.
На думку Клімкіна, Німеччина пішла на цей візит, розуміючи, яким може бути медійний ефект від нього в Україні. "Можливо, це є сигнал Україні триматися "Нормандського формату" і "не захоплюватися" двосторонніми контактами", - припустив ексдипломат.
Колишній міністр вважає, що Німеччина була і залишається ключовою для просування в ситуації навколо Донбасу. І припускає, що обговорювати могли не тільки війну на сході України. "Думаю, що тему "Північного потоку-2" теж увагою не обійшли, особливо ідеї, як обійти санкції США. Козак є одним із найбільш наближених до Путіна і для таких дискусій підходить", - написав Клімкін.
"У цілому картина для нас складається несимпатична", - підсумував він.
Нагадаємо, напередодні головний російський переговорник з урегулювання на Донбасі Дмитро Козак прибув до Берліна на переговори з помічником німецького канцлера Ангели Меркель. Переговори проходили без участі української сторони. За підсумками зустрічі Козак заявив, що консультації з представниками німецького уряду дадуть додатковий імпульс нормандському формату.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що наша країна заздалегідь знала про візит Козака в Берлін. За його словами, Козака запросили зокрема у зв'язку з активним підходом української сторони, яка пропонує підвищити рівень представництва Тристоронньої контактної групи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І не вірю я , що вони там нічого без нас не рішали.
https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%B2-%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D1%8F%D0%BA-%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD-%D0%B7%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%8E%D1%94-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5/a-53434391?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml Надзвичайний стан в Угорщині: як Орбан змінює країну "під себе"
😁🤔⚖
Для кого для нас, порохоботов?
Консенсус склався в ,,Слуг народу":
Прем'єр новий й новий Гарант
Готові в Крим качати воду,
Бо дуже просить окупант.
- Це негуманно кран закрити, -
Віщує ЗЕ новий прем'єр, -
Бо жінку й діток напоїти
Ворожий мусить офіцер.
- Без грошей ,,Слуги" - риби в верші!
За воду шле кремлівський пан
Хабар, і Фірташ дасть, щоб перше
Пустили воду на ,,Титан"!
- Дніпровські води в Крим погнати -
Мільярд в Панамі! Се ля ві!
А Порошенка ми - за грати,
Бо в нього ,,бізнес на крові!"
_ _ _ _ _
Колись історика-доцента
Перо опише наш фінал,
Як «сімдесят і три процента»
Пішли в раби за серіал.
https://twitter.com/KyrylenkoVyach
В'ячеслав Кириленко
@KyrylenkoVyach
·https://twitter.com/KyrylenkoVyach/status/1260909037211791360 2 ч
Російського переговорника по Донбасу Козака прийняли у Берліні, він там «конструктивно» поговорив із людьми канцлера про Україну без України, а український міністр Кулеба заявив, що все ОК, так і має бути. Активна зовнішня політика України зникла безслідно. Вирішують уже без нас.
Ппрезиденту до великої ср..лампочки думка Клімкіна. У нього дві вірні думки: його і неправильна.
Сором!!!
Мало їх, але посад вистачило усім.
А на рахунок країни, так вони не у тих справах, їм продати, купити, а потім продати, але по дорожче,,,,,Який потік, як щоб не Польща не США усе було б продано.
В ефірі "Прямого" вона сказала: «Мені здається, що ключовим підсумком зовнішньополітичного першого року Зеленського стало порушення ключового правила, якого чітко дотримувався Порошенко і його команда - "нічого про Україну без України". І ці новини, що Путін з Трампом обговорили Україну, потім з Макроном, а тепер Козак з адміністрацією канцлера Німеччини Меркель обговорили Україну, - вони вже нікого не дивують і стають повсякденними. Хоча насправді це шокуюча ситуація, коли з порядку денного світової арени Україна зникає і звучить тільки в чужих перемовинах про нашу долю, про долю України. Це є надзвичайно небезпечним», - наголосила політик.
https://prm.ua/za-rik-prezidentstva-zelenskogo-********-znikla-zi-svitovoyi-areni-i-zvuchit-tilki-v-chuzhih-peregovorah-gerashhenko/