Епифаний направил письмо Шмыгалю с просьбой смягчить карантин для религиозных общин

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю относительно адаптивного применения карантинных ограничений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

"Предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Епифаний направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой в ближайшее время рассмотреть письмо с предложениями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций по адаптивному применению карантинных ограничений (от 7 мая 2020 года)", - говорится в сообщении.

Предложения от ВСЦиРО (Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций) основанные на обобщенном опыте поэтапного выхода из карантина ряда европейских стран и призваны обеспечить баланс между необходимостью защиты населения от распространения болезни и потребностями религиозных общин в исполнении своего непосредственного назначения.

Напомним, ранее Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций направил в Кабинет Министров предложения по адаптивному применению карантинных ограничений для религиозных организаций.

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