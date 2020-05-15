Епифаний направил письмо Шмыгалю с просьбой смягчить карантин для религиозных общин
Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю относительно адаптивного применения карантинных ограничений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.
"Предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Епифаний направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой в ближайшее время рассмотреть письмо с предложениями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций по адаптивному применению карантинных ограничений (от 7 мая 2020 года)", - говорится в сообщении.
Предложения от ВСЦиРО (Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций) основанные на обобщенном опыте поэтапного выхода из карантина ряда европейских стран и призваны обеспечить баланс между необходимостью защиты населения от распространения болезни и потребностями религиозных общин в исполнении своего непосредственного назначения.
Напомним, ранее Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций направил в Кабинет Министров предложения по адаптивному применению карантинных ограничений для религиозных организаций.
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реально христоедение хуже любого вируса. вирус хоть не лицемерен и не подл. двуликие яхвусы
Законодательство, регулирующее деятельность религиозных организаций -у нас одно, и у МП и у ПЦУ. Начинайте служение с поправкой на карантинные правила и никого не спрашивайте.
Имеете право.
І да, МП, я так бачу, служить навіть в Лаврі, де в них 100+ хворих. Дуже блін відповідально! Любов до ближнього і до вірян аж пре!
оказывается они "духовные преступники". зато их души - в "раю", их же "спасли" палачи с крестиками, во как. давай тебя так же сделать как их? ну, для рабов Яхве же мечта всей жизни отбросить копыта "заверу" и потом вечно дудеть в флейту, нахваливая Яхве
или скажешь - "я шо, дурак, лучше поживу?".
все как всегда - грозно клеймят "неверных", но если надо "доказатьверу" - моментально обсераются и жалобно скулят))
І да, храми в 30-х таки були закриті. І відкрив їх не сралін, храми в 1941 німці повідкривали, як зайшли сюди. А сралін їх уже побоявся заново закрити - щоб заворушень не було!
Интересно, а сей сильноверующий муж аналогично знает писание, как и историю церкви? Спрошу иначе и попроще: а в параше в спецвойска за комп на сержантскую должность всех без разбора берут?
Другие без работы,а этот хирней решил позаниматься.
Посмотрел на жену ближнего своего-выколи себе глаз и т.д.
https://www.youtube.com/watch?v=ddJJGA8X5oU
А христиан Пасхи лишили.