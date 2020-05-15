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Новости Коронавирус и карантин
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Епифаний направил письмо Шмыгалю с просьбой смягчить карантин для религиозных общин

Епифаний направил письмо Шмыгалю с просьбой смягчить карантин для религиозных общин

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю относительно адаптивного применения карантинных ограничений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ПЦУ.

"Предстоятель Православной церкви Украины блаженнейший митрополит Епифаний направил письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой в ближайшее время рассмотреть письмо с предложениями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций по адаптивному применению карантинных ограничений (от 7 мая 2020 года)", - говорится в сообщении.

Предложения от ВСЦиРО (Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций) основанные на обобщенном опыте поэтапного выхода из карантина ряда европейских стран и призваны обеспечить баланс между необходимостью защиты населения от распространения болезни и потребностями религиозных общин в исполнении своего непосредственного назначения.

Напомним, ранее Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций направил в Кабинет Министров предложения по адаптивному применению карантинных ограничений для религиозных организаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмыгаль приветствует решение Германии не выводить "Северный поток-2" из-под правил газовой директивы ЕС: Украинская ГТС остается надежным партнером Европы

Автор: 

карантин (16729) церковь (1322) Епифаний (346) ПЦУ (788) Шмыгаль Денис (2663) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
Это он не по тому адресу обращается. Нужно ему обращаться к своему высшему начальнику, чтобы тот приструнил проклятый вирус.
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15.05.2020 13:37
+5
ВСЕМ религиозным общинам смягчить карантин в самую последнюю очередь!
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15.05.2020 13:53
+5
А при сраліні, якщо що, в Києві взірвали Десятинну церкву і Михайлівський собор...

І да, храми в 30-х таки були закриті. І відкрив їх не сралін, храми в 1941 німці повідкривали, як зайшли сюди. А сралін їх уже побоявся заново закрити - щоб заворушень не було!
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15.05.2020 14:05
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Это он не по тому адресу обращается. Нужно ему обращаться к своему высшему начальнику, чтобы тот приструнил проклятый вирус.
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15.05.2020 13:37 Ответить
Они "служат" томУ ктО жестко обосрался от жалкого микроба
реально христоедение хуже любого вируса. вирус хоть не лицемерен и не подл. двуликие яхвусы
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15.05.2020 13:41 Ответить
Замечательная логика у Епифания. Ему в каком-то откровении святые поведали, что для православных во время служб и прочих ритуальных сумасбродств риск заразиться меньше, чем для мирян? Прекрасно, давайте сделаем так: пусть все, кто хотят молиться, идут ̶н̶а̶х̶р̶е̶н̶ в храм и бьются там лбами об пол. Но только НИ ОДНОГО ИЗ НИХ ПОСЛЕ ЭТОГО НЕ ВЫПУСКАТЬ К НОРМАЛЬНЫМ ЛЮДЯМ! И не лечить за государственный счет. И хоронить в одной яме с такими же верунами-дегенератами.
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15.05.2020 13:42 Ответить
В Святогорской Лавре ни одного инфицированного. А так ждали вспышки, так ждали.
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15.05.2020 14:10 Ответить
А почему, "святой отец"? У верующих что, особый иммунитет? Или они меньше передают заразу другим? Али надежда, что бог не допустит? Так есть примеры.
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15.05.2020 13:43 Ответить
Тобі шмигаль у мозок нашмигав?
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15.05.2020 13:59 Ответить
только мне кажется, что Епифаний сильно постарел?
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15.05.2020 13:51 Ответить
Бороду сбрить, палку выкинуть, одежду нормальную одеть и будет молод и красив.
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15.05.2020 14:02 Ответить
ВСЕМ религиозным общинам смягчить карантин в самую последнюю очередь!
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15.05.2020 13:53 Ответить
А МП служат, и ничего. Никого не спрашивают. Епифаний, то, что ты закрыл храмы для верующих На Пасху Святую, это преступление. При Сталине храмы были открыты и верующие их посещали..
Законодательство, регулирующее деятельность религиозных организаций -у нас одно, и у МП и у ПЦУ. Начинайте служение с поправкой на карантинные правила и никого не спрашивайте.
Имеете право.
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15.05.2020 13:55 Ответить
Злочин?Ріалі? Так, для довідки, злочин - це правопорушення, за яке передбачена КРИМІНАЛЬНА відповідальність. Так яка стаття Кримінального кодексу України забороняє священникам закривати свої храми на карантині?
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15.05.2020 14:03 Ответить
Есть духовное преступление. Для справки.
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15.05.2020 14:06 Ответить
Це ти видумав, у християнстві є поняття гріха, але немає поняття духовного злочину!

І да, МП, я так бачу, служить навіть в Лаврі, де в них 100+ хворих. Дуже блін відповідально! Любов до ближнього і до вірян аж пре!
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15.05.2020 14:08 Ответить
миллионы замученных этой заразой "еретиков", "ведьм", "колдунов" аплодируют тебе.
оказывается они "духовные преступники". зато их души - в "раю", их же "спасли" палачи с крестиками, во как. давай тебя так же сделать как их? ну, для рабов Яхве же мечта всей жизни отбросить копыта "заверу" и потом вечно дудеть в флейту, нахваливая Яхве
или скажешь - "я шо, дурак, лучше поживу?".

все как всегда - грозно клеймят "неверных", но если надо "доказатьверу" - моментально обсераются и жалобно скулят))
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15.05.2020 14:23 Ответить
Зачем мне что - то доказывать. У тебя есть право на неверие, у меня на вероисповедание.
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15.05.2020 14:29 Ответить
А при сраліні, якщо що, в Києві взірвали Десятинну церкву і Михайлівський собор...

І да, храми в 30-х таки були закриті. І відкрив їх не сралін, храми в 1941 німці повідкривали, як зайшли сюди. А сралін їх уже побоявся заново закрити - щоб заворушень не було!
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15.05.2020 14:05 Ответить
Так сралин в 20-30-е все храмы и закрыл. И не только в "Пасху Святую" (читаем "еврейский праздник исхода из Египта, который празднуется 15 нисана"), а совсем (от слова "вообще"). А священников и особо верующих, которые по вашей верии "их посещали", б.ч. отправил на "посещение" в осласть красот Баренцева моря и на оздоровительный труд по копанию североморского канала. Церкви открылись после захвата территории гитлеровцами (в Белоруси, Украине, на параше). А уж потом, после овобождения этих территорий, сралин просто побоялся их закрыть.
Интересно, а сей сильноверующий муж аналогично знает писание, как и историю церкви? Спрошу иначе и попроще: а в параше в спецвойска за комп на сержантскую должность всех без разбора берут?
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15.05.2020 14:51 Ответить
А чем вы верующие не такие? Страдать, так всем страдать, может в рай попадёте.
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15.05.2020 13:56 Ответить
Ты в эпицентр ходишь ? В аптеку ходишь? А я в храм хожу. Для душевного здоровья. Свобода вероисповедания мне гарантирована Конституцией Украины.
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15.05.2020 14:08 Ответить
Христос ПРЯМИМ текстом у Біблії сказав, що для молитви і віри в Господа храм не є обов'язковим! Читай Євангеліє, де Ісус учить апостолів молитві "Отче наш" - він там каже, що молитися і розмовляти з Богом можна БУДЬ-ДЕ! І сам навіть у пустелю ходив молитися...
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15.05.2020 14:11 Ответить
Есть Таинство Причастия, я его дома сам не сотворю. Да , можно и самому помолиться, не для каждой молитвы в храм бегать. Но есть моменты, когда для человека важна молитва в храме, вместе с единоверцами.
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15.05.2020 14:13 Ответить
Оголодал ? Тянет отведать "тела и плоти" ?....каннибализм однако.
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15.05.2020 14:25 Ответить
Не завидуй.
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15.05.2020 14:30 Ответить
Тайную Вечерю , кисти Леонардо , видел? Это о случаях, когда молитва в пустыне неуместна.
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15.05.2020 14:15 Ответить
Дайте им право адаптивно применять карантинные ограничения! И в догонку - право прыгать с мостов, пить моющие средства, останавливать лбом грузовики, и да свершится естественный отбор! Алилуйя!
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15.05.2020 14:10 Ответить
Право давать не надо . Право есть. Посмотрите на МП. И что им сделали ? А ничего.
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15.05.2020 14:16 Ответить
не всех дураков Ленин разогнал......
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15.05.2020 14:25 Ответить
Снижается упитанность "саятых" отцов ?
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15.05.2020 14:22 Ответить
А ты растолстел, завистник ?
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15.05.2020 14:27 Ответить
Епифанию нужно разрешить, ведь все мы, читая ЦН, точно знаем, что в результате богослужений не заразился ни один монах, священник или прихожанин ПЦУ, все заразившиеся принадлежат к УПЦ.
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15.05.2020 14:54 Ответить
Я бы их сажал за одно такое обращение
Другие без работы,а этот хирней решил позаниматься.
Посмотрел на жену ближнего своего-выколи себе глаз и т.д.
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15.05.2020 14:54 Ответить
Так то дело добровольное, хочешь выкалывай, хочешь не выкалывай. А ты выколол ?
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15.05.2020 15:07 Ответить
Закрыть все эти секты, пусть по домам молятся.
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15.05.2020 14:55 Ответить
Ленин не закрыл, Сталин закрывать умаялся. И ты Сергуня, закрывать пупок надорвешь.
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15.05.2020 15:05 Ответить
ПЦУ вони не пом*якшать. Тільки для мацковського патріархата, який заховався за назву УПЦ. Їм ніхто нічого фактично і не забороняв. Всі цвинтарі, де відспівують попи - тільки від мацковського патріархата, всі товари в ритуальних послугах - тільки від мацковського патріархата, та навіть у Верховній Раді є капличка від мацковського патріархата. ПЦУ там немає. Бо мають якось афіцери ФСБ контролювати депутатів і виплачувати їм грошената, зароблені на крові. По Києву багато відеокамер, кореспондентів і де зустрічатися з агентурою і зрадниками? А в мацковській церкві, прямо у Верховній Раді - благодать!. Не подабається у ВР, йдіть у Київські лаври, чи іншу церкву. Їх більше в Україні чим українських і утримуються конспіративні ворожі квартири за кошти платників податків - українців.
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15.05.2020 15:58 Ответить
В ОПі появилась нова православна **** Трофімов, який скрізь ********** московських ФСБістів у рясах. ПЦУ після консультацій з радою церков оголосила про проведення поминальних днів на кладовищах 6 червня у батьківську поминальну суботу, таке рішення прийняла також УГКЦ. Московський сатанат переніс поминки на 13 - 14 червня. І за дивним збігом прем'єр Шмигаль оголосив, що з 12 червня запустять приміські електрички. Для слуг русскага міра влада дає зелене світло. Для вірян українських церков палиці в колеса.
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15.05.2020 18:55 Ответить
Карантин незаконный.
https://www.youtube.com/watch?v=ddJJGA8X5oU

А христиан Пасхи лишили.
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15.05.2020 21:32 Ответить
 
 