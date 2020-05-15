Епіфаній направив лист Шмигалю з проханням пом'якшити карантин для релігійних громад
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній направив лист прем'єр-міністру України Денису Шмигалю щодо адаптивного застосування карантинних обмежень.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ПЦУ.
"Предстоятель Православної церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній надіслав листа прем’єр-міністру України Денису Шмигалю з проханням у найближчий час розглянути лист із пропозиціями Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій щодо адаптивного застосування карантинних обмежень (від 7 травня 2020 року)", - йдеться в повідомленні.
Пропозиції від ВРЦіРО базовані на узагальненому досвіді поетапного виходу з карантину низки європейських країн та покликані забезпечити баланс між необхідністю захисту населення від поширення хвороби та потребами релігійних громад у виконанні свого безпосереднього призначення.
Нагадаємо, раніше Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій направила в Кабінет Міністрів пропозиції щодо адаптивного застосування карантинних обмежень для релігійних організацій.
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реально христоедение хуже любого вируса. вирус хоть не лицемерен и не подл. двуликие яхвусы
Законодательство, регулирующее деятельность религиозных организаций -у нас одно, и у МП и у ПЦУ. Начинайте служение с поправкой на карантинные правила и никого не спрашивайте.
Имеете право.
І да, МП, я так бачу, служить навіть в Лаврі, де в них 100+ хворих. Дуже блін відповідально! Любов до ближнього і до вірян аж пре!
оказывается они "духовные преступники". зато их души - в "раю", их же "спасли" палачи с крестиками, во как. давай тебя так же сделать как их? ну, для рабов Яхве же мечта всей жизни отбросить копыта "заверу" и потом вечно дудеть в флейту, нахваливая Яхве
или скажешь - "я шо, дурак, лучше поживу?".
все как всегда - грозно клеймят "неверных", но если надо "доказатьверу" - моментально обсераются и жалобно скулят))
І да, храми в 30-х таки були закриті. І відкрив їх не сралін, храми в 1941 німці повідкривали, як зайшли сюди. А сралін їх уже побоявся заново закрити - щоб заворушень не було!
Интересно, а сей сильноверующий муж аналогично знает писание, как и историю церкви? Спрошу иначе и попроще: а в параше в спецвойска за комп на сержантскую должность всех без разбора берут?
Другие без работы,а этот хирней решил позаниматься.
Посмотрел на жену ближнего своего-выколи себе глаз и т.д.
https://www.youtube.com/watch?v=ddJJGA8X5oU
А христиан Пасхи лишили.