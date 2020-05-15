Епіфаній направив лист Шмигалю з проханням пом'якшити карантин для релігійних громад

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній направив лист прем'єр-міністру України Денису Шмигалю щодо адаптивного застосування карантинних обмежень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ПЦУ.

"Предстоятель Православної церкви України Блаженнійший Митрополит Епіфаній надіслав листа прем’єр-міністру України Денису Шмигалю з проханням у найближчий час розглянути лист із пропозиціями Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій щодо адаптивного застосування карантинних обмежень (від 7 травня 2020 року)", - йдеться в повідомленні.

Пропозиції від ВРЦіРО базовані на узагальненому досвіді поетапного виходу з карантину низки європейських країн та покликані забезпечити баланс між необхідністю захисту населення від поширення хвороби та потребами релігійних громад у виконанні свого безпосереднього призначення.

Нагадаємо, раніше Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій направила в Кабінет Міністрів пропозиції щодо адаптивного застосування карантинних обмежень для релігійних організацій.

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