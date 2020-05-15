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28 российских медиа попали в санкционный список СНБО

28 российских медиа попали в санкционный список СНБО

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) включил в список юридических лиц, к которым применяются дополнительные санкции, 28 российских медиакомпаний, в том числе ООО " СТС Медиа" (Москва).

Речь об этом идет в обнародованном на сайте президента Украины приложении к решению СНБО от 14 мая 2020 года, информирует Цензор.НЕТ.

Санкции введены по отношению к ООО "Телерадиокомпания "Медиапрофиль Крым", ООО "Русское радио-Крым", ООО "Гранд Медиа", ООО "Ника Медиа", ООО "Технология вещания", АНО "Телерадиокомпания "Крым", ООО "Максимум-Крым", АНО "Общественная крымскотатарская телерадиокомпания", ООО "Телерадиокомпания "Медиапрофиль", ООО "Медиагрупп "ФМ", Государственное автономное учреждение города Севастополя "Севастопольская телерадиокомпания" (все - Симферополь), ООО "Русское радио Иваново" (Иваново), ООО "Радиокомпания Радио Рокс-Регион" (Краснодар), ООО "Телерадиокомпания "Сан-Фуэто" (Феодосия), ООО "Прорадио" (Кострома) и ООО "Медиа ТВ Севастополь" (Севастополь).

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина продлила санкции против российских соцсетей еще на 3 года, - указ Зеленского

Кроме того, в санкционный список внесли московские ООО "Стайл медиахолдинг", АО "Региональный радиоканал", ООО "Национальный спортивный телеканал", ООО "СТС Медиа", ЗАО "Межгосударственная телерадиокомпания "Мир", АО "Сеть телевизионных станций", ООО "Спас ТВ", АО "Новый канал", ООО "Профмедиа ТВ" (принадлежит российскому бизнесмену Владимиру Потанину), ООО "Телеканал ТВ3", ООО "Телекомпания Пятница", "Муз ТВ Операционная компания".

В список санкций также попал московский "Издательский дом "Комсомольская правда".

В числе введенных сроком на три года санкций в отношении этих медиакомпаний – ограничение прав пользования имуществом, ограничение торговых операций, препятствование выведению капитала за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление действия лицензий и разрешений по виду деятельности и запрет пользования радиочастотным ресурсом Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Санкции против российских телеканалов продлили еще на 3 года

Среди прочего санкции предусматривают прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами, а кроме того - аннулирование официальных визитов, заседаний и переговоров по вопросам заключения договоров или соглашений.

Автор: 

пропаганда (3665) россия (95308) санкции (11247) СМИ (3833) СНБО (4430) медиа (184)


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Топ комментарии
+6
Не сміши, то всього лиш ІБД - нікому не відомі радіостанції заборонили. А г+г, інтер, 112 коли заборонять?
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15.05.2020 19:46
+3
петушарията, портовососы, жопоблочники и совкодрочеры опять без родного контента остались
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15.05.2020 19:56
+3
Твій товаріщ кобилу в канаві доїдає.
Якщо ти не відрізняєш свободу слова від кацапського пропаандонсва, то давай ПНХ!
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15.05.2020 19:57
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Правила форума Совет форумчан
эти проводники рузьскаго мира теперь точно не жильцы на этом медийном свете
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15.05.2020 19:37 Ответить
Так. Теперь їх не буде фінансувати фсб.
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15.05.2020 19:40 Ответить
Порохоботи і рузге- що скажите? За вашей версією Зеленський чоловяга путина, а тут санкції проти головної зброї хла
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15.05.2020 19:39 Ответить
Не сміши, то всього лиш ІБД - нікому не відомі радіостанції заборонили. А г+г, інтер, 112 коли заборонять?
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15.05.2020 19:46 Ответить
Поддерживаю, надо запретить всё - оставить пятыйанал. Я правильно понимаю, товарищ?
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15.05.2020 19:49 Ответить
Твій товаріщ кобилу в канаві доїдає.
Якщо ти не відрізняєш свободу слова від кацапського пропаандонсва, то давай ПНХ!
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15.05.2020 19:57 Ответить
Гугл в руки - в списке есть федеральные телеканалы.
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15.05.2020 19:59 Ответить
не цікавить.
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15.05.2020 20:00 Ответить
А ты сам это ,то что запретили, когда нибудь где то слышал или видел?)
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15.05.2020 20:39 Ответить
Телеканал Дом кино явно не под санкциями.
Потому что каждый день крутит Скотов.
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15.05.2020 19:54 Ответить
Просто с них теперь взятка будет больше.В этом смысл украинских санкций
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15.05.2020 19:56 Ответить
петушарията, портовососы, жопоблочники и совкодрочеры опять без родного контента остались
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15.05.2020 19:56 Ответить
ООО "Русское радио Иваново". Хочу послушать, как Голос Америки... когда то.
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15.05.2020 21:05 Ответить
Закрыт доступ, к каким-то третьестепенным конторам о которых абсолютное большинство людей ничего и никогда не слышали.
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15.05.2020 22:16 Ответить
Как вариант. Создаем 28 левых смитниц, потом сами же закрываем к ним доступ.
И трезвоним на каждом углу о победе..
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15.05.2020 22:22 Ответить
 
 