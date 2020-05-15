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Новини
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28 російських медіа потрапили до списку санкцій РНБО

28 російських медіа потрапили до списку санкцій РНБО

Рада національної безпеки та оборони України (РНБО) включила в список юридичних осіб, до яких застосовуються додаткові санкції, 28 російських медіакомпаній, зокрема ТОВ "СТС Медіа" (Москва).

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті президента України додатку до рішення РНБО від 14 травня 2020 року, інформує Цензор.НЕТ.

Санкції запроваджено стосовно ТОВ "Телерадіокомпанія "Медіапрофіль Крим", ТОВ "Русское радио-Крим", ТОВ "Гранд Медіа", ТОВ "Ніка Медіа", ТОВ "Технологія мовлення", АНО "Телерадіокомпанія "Крим", ТОВ "максимум- Крим", АНО "Громадська кримськотатарська телерадіокомпанія", ТОВ "Телерадіокомпанія "Медіапрофіль", ТОВ "Медіагруп "ФМ", Державна автономна установа міста Севастополя "Севастопольська телерадіокомпанія" (всі - Сімферополь), ТОВ "Русское радио Іваново" (Іваново), ТОВ "Радіокомпанія Радіо Рокс-Регіон" (Краснодар), ТОВ "Телерадіокомпанія "Сан-Фуете" (Феодосія), ТОВ "Прорадіо" (Кострома) і ТОВ "Медіа ТБ Севастополь" (Севастополь).

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Крім того, до списку санкцій внесли московські ТОВ "Стайл медіахолдинг", АТ "Регіональний радіоканал", ТОВ "Національний спортивний телеканал", ТОВ "СТС Медіа", ЗАТ "Міждержавна телерадіокомпанія "Мир", АТ "Мережа телевізійних станцій", ТОВ "Спас ТВ", АТ "Новий канал", ТОВ "Профмедіа ТВ" (належить російському бізнесменові Володимиру Потаніну), ТОВ "Телеканал ТВ3", ТОВ "Телекомпанія п'ятниця", "Муз ТВ Операційна компанія".

У список санкцій також потрапив московський "Видавничий дім "Комсомольская правда".

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Серед запроваджених терміном на три роки санкцій щодо цих медіакомпаній - обмеження прав користування майном, обмеження торгових операцій, перешкоджання виведенню капіталу за межі України, зупинка виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення дії ліцензій і дозволів за видом діяльності та заборона користування радіочастотним ресурсом України.

Серед іншого санкції передбачають припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх і спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами, а крім того - анулювання офіційних візитів, засідань і переговорів із питань укладення договорів чи угод.

Автор: 

пропаганда (2791) росія (64846) санкції (11744) ЗМІ (1357) РНБО (2278) медіа (230)


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Топ коментарі
+6
Не сміши, то всього лиш ІБД - нікому не відомі радіостанції заборонили. А г+г, інтер, 112 коли заборонять?
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15.05.2020 19:46
+3
петушарията, портовососы, жопоблочники и совкодрочеры опять без родного контента остались
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15.05.2020 19:56
+3
Твій товаріщ кобилу в канаві доїдає.
Якщо ти не відрізняєш свободу слова від кацапського пропаандонсва, то давай ПНХ!
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15.05.2020 19:57
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эти проводники рузьскаго мира теперь точно не жильцы на этом медийном свете
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15.05.2020 19:37 Відповісти
Так. Теперь їх не буде фінансувати фсб.
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15.05.2020 19:40 Відповісти
Порохоботи і рузге- що скажите? За вашей версією Зеленський чоловяга путина, а тут санкції проти головної зброї хла
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15.05.2020 19:39 Відповісти
Не сміши, то всього лиш ІБД - нікому не відомі радіостанції заборонили. А г+г, інтер, 112 коли заборонять?
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15.05.2020 19:46 Відповісти
Поддерживаю, надо запретить всё - оставить пятыйанал. Я правильно понимаю, товарищ?
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15.05.2020 19:49 Відповісти
Твій товаріщ кобилу в канаві доїдає.
Якщо ти не відрізняєш свободу слова від кацапського пропаандонсва, то давай ПНХ!
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15.05.2020 19:57 Відповісти
Гугл в руки - в списке есть федеральные телеканалы.
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15.05.2020 19:59 Відповісти
не цікавить.
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15.05.2020 20:00 Відповісти
А ты сам это ,то что запретили, когда нибудь где то слышал или видел?)
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15.05.2020 20:39 Відповісти
Телеканал Дом кино явно не под санкциями.
Потому что каждый день крутит Скотов.
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15.05.2020 19:54 Відповісти
Просто с них теперь взятка будет больше.В этом смысл украинских санкций
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15.05.2020 19:56 Відповісти
петушарията, портовососы, жопоблочники и совкодрочеры опять без родного контента остались
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15.05.2020 19:56 Відповісти
ООО "Русское радио Иваново". Хочу послушать, как Голос Америки... когда то.
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15.05.2020 21:05 Відповісти
Закрыт доступ, к каким-то третьестепенным конторам о которых абсолютное большинство людей ничего и никогда не слышали.
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15.05.2020 22:16 Відповісти
Как вариант. Создаем 28 левых смитниц, потом сами же закрываем к ним доступ.
И трезвоним на каждом углу о победе..
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15.05.2020 22:22 Відповісти
 
 