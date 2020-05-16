"Слуга народа" Ткаченко призвал фракцию к бойкоту эфиров Шустера

Депутат от "Слуги народа", глава Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко больше не намерен ходить на на эфиры к Савику Шустеру, а также призывает коллег по фракции присоединиться к этому "флешмобу".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ткаченко пишет на странице в Facebook, реагируя на инцидент, о которов вчера вечером сообщил сам Дубинский.

"Можно по-разному относиться к Александру Дубинскому", - пишет Ткаченко, называя последнего "неординарной личностью".

"И вот его приглашают в шоу Шустера на канале Ахметова. Через пресс-службу "Слуги народа". Анонсируют в эфире. Затем "не могут" с ним связаться. Он приезжает - его не пускают в студию", - пишет нардеп.

Он напоминает, что в истории укрТВ бывало разное.

"Порошенко прорвался в эфир Плюсов, хотя его туда не приглашали - и его получасовой спич был в эфире, впрочем, чтобы человека, которого пригласили на Свободу слова (!) и не позволили ее проявить - не помню", - пишет Ткаченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": От "любители Саакашвили - лохи" до "буду поддерживать на должность вице-премьера", - эволюция мнения "слуги народа" Дубинского о "быдловатом клоуне". ВИДЕО

Он вспоминает, что был пару недель назад сам скайпом в эфире у Шустера.

"Хотя и непростые у нас отношения. Думал, как-то он возвращается к Свободе слова. Впрочем, нет. Когда речь о деньгах на угле и метале - Донбасс порожняк не гонит. В результате в эфире те, кто не против политики самого богатого человека в Украине - поднимать цены на электроэнергию и останавливать АЭС в пользу угля. Хотя среди этих гостей в это время только Дубинский мог предоставить альтернативную точку зрения", - отмечает Ткаченко.

Он подчеркнул, что больше на эфиры к Шустеру не пойдет, а также призвал коллег по фракции присоединиться к этому "флешмобу".

Напомним, в пятницу, 15 мая, возник скандал вокруг приглашения к участию в программе "Свобода слова Савика Шустера" депутата из "Слуги народа" Александра Дубинского. В частности, Дубинский заявил, что его не пустили на ток-шоу к Шустеру. Организаторы в свою очередь говорят, что ждали его в скайпе и не могут нарушать карантин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я против того, чтобы об депутата вытирали ноги, - Потураев о недопуске Дубинского на програму Шустера