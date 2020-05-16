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"Слуга народа" Ткаченко призвал фракцию к бойкоту эфиров Шустера

Депутат от "Слуги народа", глава Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко больше не намерен ходить на на эфиры к Савику Шустеру, а также призывает коллег по фракции присоединиться к этому "флешмобу".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Ткаченко пишет на странице в Facebook, реагируя на инцидент, о которов вчера вечером сообщил сам Дубинский.

"Можно по-разному относиться к Александру Дубинскому", - пишет Ткаченко, называя последнего "неординарной личностью".

"И вот его приглашают в шоу Шустера на канале Ахметова. Через пресс-службу "Слуги народа". Анонсируют в эфире. Затем "не могут" с ним связаться. Он приезжает - его не пускают в студию", - пишет нардеп.

Он напоминает, что в истории укрТВ бывало разное.

"Порошенко прорвался в эфир Плюсов, хотя его туда не приглашали - и его получасовой спич был в эфире, впрочем, чтобы человека, которого пригласили на Свободу слова (!) и не позволили ее проявить - не помню", - пишет Ткаченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": От "любители Саакашвили - лохи" до "буду поддерживать на должность вице-премьера", - эволюция мнения "слуги народа" Дубинского о "быдловатом клоуне". ВИДЕО

Он вспоминает, что был пару недель назад сам скайпом в эфире у Шустера.

"Хотя и непростые у нас отношения. Думал, как-то он возвращается к Свободе слова. Впрочем, нет. Когда речь о деньгах на угле и метале - Донбасс порожняк не гонит. В результате в эфире те, кто не против политики самого богатого человека в Украине - поднимать цены на электроэнергию и останавливать АЭС в пользу угля. Хотя среди этих гостей в это время только Дубинский мог предоставить альтернативную точку зрения", - отмечает Ткаченко.

Он подчеркнул, что больше на эфиры к Шустеру не пойдет,  а также призвал коллег по фракции присоединиться к этому "флешмобу".

Напомним, в пятницу, 15 мая, возник скандал вокруг приглашения к участию в программе "Свобода слова Савика Шустера" депутата из "Слуги народа" Александра Дубинского. В частности, Дубинский заявил, что его не пустили на ток-шоу к Шустеру. Организаторы в свою очередь говорят, что ждали его в скайпе и не могут нарушать карантин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я против того, чтобы об депутата вытирали ноги, - Потураев о недопуске Дубинского на програму Шустера

Слуга народа Ткаченко призвал фракцию к бойкоту эфиров Шустера 01

Автор: 

свобода слова (1169) Ткаченко Александр (429) Шустер Савик (681) Дубинский Александр (429)


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Топ комментарии
+68
а как на счет незадекларированного коттеджа на Трухановом острове?!..
НАБУ не замечает криминал у депитута Ткаченко..

Ткаченко призвал "Слуг народа" бойкотировать эфиры Шустера из-за инцидента с Дубинским: "Не позволили проявить свободу слова" - Цензор.НЕТ 8473
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16.05.2020 08:59
+48
І почалися битися гній Коломойського з гноєм Ахметова при підтримці 73%🐸
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16.05.2020 09:08
+42
Ткаченко і дубінський - гній коломойського. Чий гній краще?
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16.05.2020 09:08
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Страница 2 из 2
Мдя...Вам бы работой заняться, депутаты. Могли бы всей Радой вместо бойкота Киев подмести.
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16.05.2020 09:53 Ответить
Сейчас чётко видно всех холуйов Каламойского .
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16.05.2020 09:55 Ответить
"Слуга народу" Ткаченко закликав фракцію до бойкоту ефірів Шустера - Цензор.НЕТ 8089
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16.05.2020 09:58 Ответить
"Слуга народу" Ткаченко закликав фракцію до бойкоту ефірів Шустера - Цензор.НЕТ 496
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16.05.2020 09:58 Ответить
Думала через русофілію хоче бойкот зробить. А воно тягне за лядоту … всіх вас разом з шустером за парєбрік викинуть би!
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16.05.2020 09:58 Ответить
чмо підтримало чмо.Куди вам до Савіка дегенерати з $ -ми купюрами в очах?
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16.05.2020 10:08 Ответить
Шустер-лайно, Шмыгаль-лайно, Ренат -лайно, Дубинский-лайно, партия СН-лайно. А чого обговорювати-то? У країни при шмаркле майже немає перспектив вижити. На Саакашвілі дуже слабка надія.
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16.05.2020 10:13 Ответить
загрызите друг друга вместе со своими хозяевами...всем станет легче
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16.05.2020 10:18 Ответить
чи не головна характерна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. депутата от "Слуги народа" александр Ткаченко - нагла цинічна брехня та маніпуляція. Хоча Шустер, його синьор рижа мразь зі своїми кротами - ще ті "праведники"; але вчора з цим ефіром всі беніні шлюшки зі слуг уродів переграли в брехні з очевидною перевагою в очках.
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16.05.2020 10:21 Ответить
Мимоволі згадую як агітатори ЗЕ звинувачували Порошенка в тім що з Шустером не продовжили контракт і українці лишилися без якісного політичного шоу....
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16.05.2020 10:24 Ответить
саме головне, що контракт в Шустера був - але був в односторонньому порядку розірваний... А цікаве в тому, що контракт був з Г+Г, а розірвав його беня (здається, за висвітлення його тітушок-бандюків з "Торнадо". Хоча - ніхто нічого не каже, що там було насправді).
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16.05.2020 10:35 Ответить
Бєня розірвав контракт після того, як у студії Савіка Міхо Саакашвілі почав гнати на Бєню)))
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16.05.2020 12:43 Ответить
Порохосракоботи! У вас всі добровольці - тітушки. А шустера порошрек ганяв по всіх каналах, поки остаточно не вигнав. Річ не в шустері, а в тім, що він давав медійну платформу. Краще розкажіть, гниди, як ваш сивочолий гетьман допоміг зе-мерзоті закон про землю прийняти.
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16.05.2020 13:28 Ответить
Дик не тільки Пєтя, але і Бєня з Ткаченком так само ганяли Шустера. Забув уже? От Шустер на 1+1 дав медійну платформу Саакашвілі, той покритикував Бєню в ефірі і після цього передача Шустера більше не вийшла на 1+1!
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16.05.2020 23:30 Ответить
Два г@внюка-олигарха через своих прикормленных шмар грызутся между собой. Какая милая "свобода слова".
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16.05.2020 10:27 Ответить
"Слуга народу" Ткаченко закликав фракцію до бойкоту ефірів Шустера - Цензор.НЕТ 4580
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16.05.2020 10:30 Ответить
Тыкаченко против Шустика- борьба маланских мальчиков
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16.05.2020 14:14 Ответить
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16.05.2020 18:59 Ответить
Игра была равна - играли два @авна.
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16.05.2020 10:37 Ответить
підтримую ідею бойкота, і пропоную не дивитись ніяких олігархічних каналів. Може після цього українці почнуть розмовляти між собою і нарешті будуть думати головою а не телевізором.
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16.05.2020 10:42 Ответить
Стопудово!! Краще вже дивитесь якесь мило, ніж цю щурячу метушню !!)))
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16.05.2020 10:44 Ответить
Щуряча метушня !!!)))
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16.05.2020 10:43 Ответить
Проблема ... Шустер цинічна падлюка, яка за гроші маму продасть, але якщо Ткаченко агітує проти ? Думаю , той випадок , коли обидва гірші. )
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16.05.2020 10:55 Ответить
Ткаченко не може не знати,що нічого так не підвищує рейтинг чогось,як заклик це щось пікетувати...
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16.05.2020 10:56 Ответить
не дивлюсь ні те ні те.
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16.05.2020 10:56 Ответить
Ткаченко- кандидат в мэры Киева от Коломойского. Вот и всё.
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16.05.2020 11:08 Ответить
Змії повинні жити в одній банці - ти бач як Слуг запекло! А коли у Шустера паскудили "альтернативних" депутатів - чому мовчали??? Знову ваші, Слуг, подвійні стандарти
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16.05.2020 11:12 Ответить
Думаю это жжжж совсем не про Дубинского, он - громоотвод, причём добровольный громоотвод и провокатор, пацаны пытаются прикрыть Геруса, который натворил чудес в энергетике и теперь прячется
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16.05.2020 11:18 Ответить
Правильно! Ваше место на помойках. На более вонючих помойках.
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16.05.2020 11:20 Ответить
Эт хорошо, ваши хари козломордые уже изрядно поднадоели..лапотные слуги урода...меньше вонять будете.
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16.05.2020 11:27 Ответить
Г+Г с радостью примет всех слуг Карабаса. Зачем вам тот Шустер. Оставьте его тюлькам.
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16.05.2020 11:31 Ответить
Самые нормальные, адекватные и проукраинские гости собираются на "Прямом" и "Эспрессо". Довольно приличный "24 канал"... Остальное - пропутинское говно. Очень жаль, что часть нашего "мудрого народа" регулярно питается этим пропутинским дерьмом...
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16.05.2020 11:38 Ответить
Пряиой,унылое гавно,и посещают его тоже,унылое гавно.Темы вроде затрагивают вполне адекватные,а потом всё скатывается к "велюру","Оману" и всякой мишуре по 1000 раз за передачу..
Нимфоманкм-хамка и два великих ведущих,которые тоже скатываются к хамству,вот и весь "Прямой"пигидий.
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16.05.2020 12:12 Ответить
так все аналы под олиграхами и Кривой тоже .Где то олигархические . где то пропутинские .
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16.05.2020 12:45 Ответить
Заграницей тоже владельцы не бедные,но правила приличия там не отменяли,а у нас просто смотреть уже невозможно или пропаганда,или неприкрытое лоббирование чьих-то интересов.
И посадить в стране никого невозможно,потому что все в этой паутине лжи,а убытки покрывают из народного бюджета.
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16.05.2020 12:54 Ответить
Не завжди, ВВС - громадське телебачення, Радіо Свобода і Голос Америки спонсоруються напряму Держдепом США...
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16.05.2020 12:58 Ответить
Там владельцы любят свою Родину , они создают там условия для жизни своих детей внуков . А у нас олигархи ( из грязи в князи ) - копрадоры , выводя все за бугор и делая гнезда там . оч разные олигархи у нас на пост совке и там . Наших нужно вешать .
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16.05.2020 12:59 Ответить
Наших нужно вешать .

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Очень нехорошие чувства вызывает это желание,когда реальность борется с совестью и разумом.
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16.05.2020 13:12 Ответить
Нашему народу нужен холодный душ , а то стали похожи на рабов . которые борятся , за почесать яйца очередному олигарху .Холодный душ , это большая кровь .а иначе будем дальше гнить .в таком режиме нам осталось не долго , 16-30 лет .
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16.05.2020 13:21 Ответить
за почесать яйца очередному олигарху

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

К большому сожалению они этого не понимают до и ничего не могут понять после.Так за очередной конфеткой на ниточке и ползают,пока не уползают в Европы.
"Обидно Зин".
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16.05.2020 13:59 Ответить
Правильно, зеленым гнидам вообще нужно запретить показываться на глаза людям. Хотя, если это будут публичные казни слуг, то - это совсем другое дело!
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16.05.2020 11:47 Ответить
Всех "народных слуг" или только сн?
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16.05.2020 12:57 Ответить
Менше дивіться політичні шоу на українському ТБ бо вони всі проплачені.. Дивіться краще футбол.. Он Бундесліга сьогодні має продовжитися
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16.05.2020 12:07 Ответить
Вообще не стоит смотреть ТВ шоу , если на людей это оказывает влияние . то не стоит . Олигархи воюют за свою косточку . Людям нужно понять главное порохоботам и др патриотичным силам !
С сентября по декабрь начнется кризис власти + экономический кризис , вот тогда вся энергия должна пойти в нужное русло . Власть уже взяла на выплату пенсий 50 и 150 млн долл внешних заимствований. Что еще нужно знать . И не повторяйте ошибок 13-14 года .
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16.05.2020 12:18 Ответить
Хто ще дивиться Шустера? Підніміть хвостики!
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16.05.2020 12:31 Ответить
Після перегляду Шустера або Г+Г хвостики падають на півшостого і вже більше не піднімаються
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16.05.2020 19:04 Ответить
Этот Ткаченко - известная падаль!
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16.05.2020 12:35 Ответить
Как и шустер
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16.05.2020 13:18 Ответить
Правильно всі на г+г!
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16.05.2020 12:36 Ответить
Сначала закрой свой ватный проколомойский канал
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16.05.2020 12:40 Ответить
Ткаченко . лучше выходи замуж за Милованова , он как раз ищет себе жену . И не коси под Арамиса , лучше отпусти косы , не стыдись и не прячься.
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16.05.2020 12:42 Ответить
Нехай Дубінський запише ролік, що він хотів сказати, і скине його в мережу. Подивлюсь з задоволенням.
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16.05.2020 12:51 Ответить
Так а що йому заважало це сказати по скайпу, як Бутусов це зробив вчора? І так, у ток-шоу Мосійчук на 1+1 Дубінський включався скайпом, а тут носом верне!
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16.05.2020 12:57 Ответить
Мабуть хотів влаштувати безлад в студії і зірвати програму. А його не пустили. Молодець Шустер.
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16.05.2020 13:28 Ответить
Давно пора закрыть и этот канал и самого шустера!!
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16.05.2020 13:12 Ответить
ЯКЕ ГІВНО ЇХАЛО ТО ТАКЕ І ЗДИБАЛО
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16.05.2020 13:47 Ответить
тыкаченко, твое Г+Г уже никто не смотрит кроме последних овощей
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16.05.2020 14:16 Ответить
Ахметка в Лондоні? От нехай там і залишається. А всі його активи в Україні - під націоналізацію.
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16.05.2020 15:19 Ответить
Холуй продажный.
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16.05.2020 14:42 Ответить
Гітлер теж був ''неординарна особистістъ'', то до нього треба с повагою ставитисъ? Дубінський - неординарна негативна особистістъ, простіше - падлюка і негідник.
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16.05.2020 22:54 Ответить
после расследования по дому этого чмошника впервые вылезло..
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17.05.2020 08:48 Ответить
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