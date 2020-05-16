"Слуга народу" Ткаченко закликав фракцію до бойкоту ефірів Шустера
Депутат від "Слуги народу", голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко більше не має наміру ходити на на ефіри до Савіка Шустера, а також закликає колег по фракції приєднатися до цього "флешмобу".
Як передає Цензор.НЕТ, про це Ткаченко пише на сторінці в фейсбуці, реагуючи на інцидент, про який вчора ввечері повідомив сам Дубінський.
"Можна по-різному ставитися до Олександра Дубінського", - пише Ткаченко, називаючи останнього "неординарною особистістю".
"І ось його запрошують в шоу Шустера на каналі Ахметова. Через пресслужбу" Слуги народу ". Анонсують в ефірі. Потім "не можуть" з ним зв'язатися. Він приїжджає - його не пускають в студію", - пише нардеп.
Він нагадує, що в історії УТ бувало різне.
"Порошенко прорвався в ефір Плюсів, хоч його туди не запрошували - і його пів годинний спіч був в ефірі, втім, щоб людину, яку запросили на Свободу слова(!) і не дали можливість її проявити - не пригадую", - пише Ткаченко.
Він згадує, що був пару тижнів тому сам скайпом в ефірі у Шустера.
"Хоч і непрості у нас стосунки. Думав, якось він повертається до Свободи слова. Втім, ні. Коли мова про гроші на вугіллі та металі- Донбас порожняк не гонить. В результа в ефірі ті, хто не проти політики найбагатшої людини в Україні - піднімати ціни на електроенергію та зупиняти АЄС на користь вугілля. Хоча серед цих гостей в цей час тільки Дубінський міг надати альтернативну точку зору", - зазначає Ткаченко.
Він підкреслив, що більше на ефіри до Шустера не піде, а також закликав колег по фракції приєднатися до цього "флешмобу".
Нагадаємо, в п'ятницю, 15 травня, виник скандал навколо запрошення до участі в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" депутата з "Слуги народу" Олександра Дубінського. Зокрема, Дубінський заявив, що його не пустили на ток-шоу до Шустера. Організатори зі свого боку кажуть, що чекали його в скайпі і не можуть порушувати карантин.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Нимфоманкм-хамка и два великих ведущих,которые тоже скатываются к хамству,вот и весь "Прямой"пигидий.
И посадить в стране никого невозможно,потому что все в этой паутине лжи,а убытки покрывают из народного бюджета.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Очень нехорошие чувства вызывает это желание,когда реальность борется с совестью и разумом.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
К большому сожалению они этого не понимают до и ничего не могут понять после.Так за очередной конфеткой на ниточке и ползают,пока не уползают в Европы.
"Обидно Зин".
С сентября по декабрь начнется кризис власти + экономический кризис , вот тогда вся энергия должна пойти в нужное русло . Власть уже взяла на выплату пенсий 50 и 150 млн долл внешних заимствований. Что еще нужно знать . И не повторяйте ошибок 13-14 года .