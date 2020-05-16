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"Слуга народу" Ткаченко закликав фракцію до бойкоту ефірів Шустера

Депутат від "Слуги народу", голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко більше не має наміру ходити на на ефіри до Савіка Шустера, а також закликає колег по фракції приєднатися до цього "флешмобу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ткаченко пише на сторінці в фейсбуці, реагуючи на інцидент, про який вчора ввечері повідомив сам Дубінський.

"Можна по-різному ставитися до Олександра Дубінського", - пише Ткаченко, називаючи останнього "неординарною особистістю".

"І ось його запрошують в шоу Шустера на каналі Ахметова. Через пресслужбу" Слуги народу ". Анонсують в ефірі. Потім "не можуть" з ним зв'язатися. Він приїжджає - його не пускають в студію", - пише нардеп.

Він нагадує, що в історії УТ бувало різне.

"Порошенко прорвався в ефір Плюсів, хоч його туди не запрошували - і його пів годинний спіч був в ефірі, втім, щоб людину, яку запросили на Свободу слова(!) і не дали можливість її проявити - не пригадую", - пише Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я проти того, щоб об депутата витирали ноги, - Потураєв про недопуск Дубінського на програму Шустера

Він згадує, що був пару тижнів тому сам скайпом в ефірі у Шустера.

"Хоч і непрості у нас стосунки. Думав, якось він повертається до Свободи слова. Втім, ні. Коли мова про гроші на вугіллі та металі- Донбас порожняк не гонить. В результа в ефірі ті, хто не проти політики найбагатшої людини в Україні - піднімати ціни на електроенергію та зупиняти АЄС на користь вугілля. Хоча серед цих гостей в цей час тільки Дубінський міг надати альтернативну точку зору", - зазначає Ткаченко.

Він підкреслив, що більше на ефіри до Шустера не піде, а також закликав колег по фракції приєднатися до цього "флешмобу".

Нагадаємо, в п'ятницю, 15 травня, виник скандал навколо запрошення до участі в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" депутата з "Слуги народу" Олександра Дубінського. Зокрема, Дубінський заявив, що його не пустили на ток-шоу до Шустера. Організатори зі свого боку  кажуть, що чекали його в скайпі і не можуть порушувати карантин.

Слуга народу Ткаченко закликав фракцію до бойкоту ефірів Шустера 01

свобода слова (390) Ткаченко Олександр (509) Шустер Савік (362) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+68
а как на счет незадекларированного коттеджа на Трухановом острове?!..
НАБУ не замечает криминал у депитута Ткаченко..

Ткаченко призвал "Слуг народа" бойкотировать эфиры Шустера из-за инцидента с Дубинским: "Не позволили проявить свободу слова" - Цензор.НЕТ 8473
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16.05.2020 08:59
+48
І почалися битися гній Коломойського з гноєм Ахметова при підтримці 73%🐸
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16.05.2020 09:08
+42
Ткаченко і дубінський - гній коломойського. Чий гній краще?
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16.05.2020 09:08
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Мдя...Вам бы работой заняться, депутаты. Могли бы всей Радой вместо бойкота Киев подмести.
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16.05.2020 09:53 Відповісти
Сейчас чётко видно всех холуйов Каламойского .
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16.05.2020 09:55 Відповісти
"Слуга народу" Ткаченко закликав фракцію до бойкоту ефірів Шустера - Цензор.НЕТ 8089
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16.05.2020 09:58 Відповісти
"Слуга народу" Ткаченко закликав фракцію до бойкоту ефірів Шустера - Цензор.НЕТ 496
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16.05.2020 09:58 Відповісти
Думала через русофілію хоче бойкот зробить. А воно тягне за лядоту … всіх вас разом з шустером за парєбрік викинуть би!
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16.05.2020 09:58 Відповісти
чмо підтримало чмо.Куди вам до Савіка дегенерати з $ -ми купюрами в очах?
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16.05.2020 10:08 Відповісти
Шустер-лайно, Шмыгаль-лайно, Ренат -лайно, Дубинский-лайно, партия СН-лайно. А чого обговорювати-то? У країни при шмаркле майже немає перспектив вижити. На Саакашвілі дуже слабка надія.
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16.05.2020 10:13 Відповісти
загрызите друг друга вместе со своими хозяевами...всем станет легче
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16.05.2020 10:18 Відповісти
чи не головна характерна ознака кожного упоротого зебіла, в т.ч. депутата от "Слуги народа" александр Ткаченко - нагла цинічна брехня та маніпуляція. Хоча Шустер, його синьор рижа мразь зі своїми кротами - ще ті "праведники"; але вчора з цим ефіром всі беніні шлюшки зі слуг уродів переграли в брехні з очевидною перевагою в очках.
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16.05.2020 10:21 Відповісти
Мимоволі згадую як агітатори ЗЕ звинувачували Порошенка в тім що з Шустером не продовжили контракт і українці лишилися без якісного політичного шоу....
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16.05.2020 10:24 Відповісти
саме головне, що контракт в Шустера був - але був в односторонньому порядку розірваний... А цікаве в тому, що контракт був з Г+Г, а розірвав його беня (здається, за висвітлення його тітушок-бандюків з "Торнадо". Хоча - ніхто нічого не каже, що там було насправді).
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16.05.2020 10:35 Відповісти
Бєня розірвав контракт після того, як у студії Савіка Міхо Саакашвілі почав гнати на Бєню)))
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16.05.2020 12:43 Відповісти
Порохосракоботи! У вас всі добровольці - тітушки. А шустера порошрек ганяв по всіх каналах, поки остаточно не вигнав. Річ не в шустері, а в тім, що він давав медійну платформу. Краще розкажіть, гниди, як ваш сивочолий гетьман допоміг зе-мерзоті закон про землю прийняти.
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16.05.2020 13:28 Відповісти
Дик не тільки Пєтя, але і Бєня з Ткаченком так само ганяли Шустера. Забув уже? От Шустер на 1+1 дав медійну платформу Саакашвілі, той покритикував Бєню в ефірі і після цього передача Шустера більше не вийшла на 1+1!
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16.05.2020 23:30 Відповісти
Два г@внюка-олигарха через своих прикормленных шмар грызутся между собой. Какая милая "свобода слова".
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16.05.2020 10:27 Відповісти
"Слуга народу" Ткаченко закликав фракцію до бойкоту ефірів Шустера - Цензор.НЕТ 4580
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16.05.2020 10:30 Відповісти
Тыкаченко против Шустика- борьба маланских мальчиков
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16.05.2020 14:14 Відповісти
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16.05.2020 18:59 Відповісти
Игра была равна - играли два @авна.
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16.05.2020 10:37 Відповісти
підтримую ідею бойкота, і пропоную не дивитись ніяких олігархічних каналів. Може після цього українці почнуть розмовляти між собою і нарешті будуть думати головою а не телевізором.
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16.05.2020 10:42 Відповісти
Стопудово!! Краще вже дивитесь якесь мило, ніж цю щурячу метушню !!)))
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16.05.2020 10:44 Відповісти
Щуряча метушня !!!)))
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16.05.2020 10:43 Відповісти
Проблема ... Шустер цинічна падлюка, яка за гроші маму продасть, але якщо Ткаченко агітує проти ? Думаю , той випадок , коли обидва гірші. )
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16.05.2020 10:55 Відповісти
Ткаченко не може не знати,що нічого так не підвищує рейтинг чогось,як заклик це щось пікетувати...
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16.05.2020 10:56 Відповісти
не дивлюсь ні те ні те.
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16.05.2020 10:56 Відповісти
Ткаченко- кандидат в мэры Киева от Коломойского. Вот и всё.
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16.05.2020 11:08 Відповісти
Змії повинні жити в одній банці - ти бач як Слуг запекло! А коли у Шустера паскудили "альтернативних" депутатів - чому мовчали??? Знову ваші, Слуг, подвійні стандарти
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16.05.2020 11:12 Відповісти
Думаю это жжжж совсем не про Дубинского, он - громоотвод, причём добровольный громоотвод и провокатор, пацаны пытаются прикрыть Геруса, который натворил чудес в энергетике и теперь прячется
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16.05.2020 11:18 Відповісти
Правильно! Ваше место на помойках. На более вонючих помойках.
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16.05.2020 11:20 Відповісти
Эт хорошо, ваши хари козломордые уже изрядно поднадоели..лапотные слуги урода...меньше вонять будете.
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16.05.2020 11:27 Відповісти
Г+Г с радостью примет всех слуг Карабаса. Зачем вам тот Шустер. Оставьте его тюлькам.
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16.05.2020 11:31 Відповісти
Самые нормальные, адекватные и проукраинские гости собираются на "Прямом" и "Эспрессо". Довольно приличный "24 канал"... Остальное - пропутинское говно. Очень жаль, что часть нашего "мудрого народа" регулярно питается этим пропутинским дерьмом...
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16.05.2020 11:38 Відповісти
Пряиой,унылое гавно,и посещают его тоже,унылое гавно.Темы вроде затрагивают вполне адекватные,а потом всё скатывается к "велюру","Оману" и всякой мишуре по 1000 раз за передачу..
Нимфоманкм-хамка и два великих ведущих,которые тоже скатываются к хамству,вот и весь "Прямой"пигидий.
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16.05.2020 12:12 Відповісти
так все аналы под олиграхами и Кривой тоже .Где то олигархические . где то пропутинские .
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16.05.2020 12:45 Відповісти
Заграницей тоже владельцы не бедные,но правила приличия там не отменяли,а у нас просто смотреть уже невозможно или пропаганда,или неприкрытое лоббирование чьих-то интересов.
И посадить в стране никого невозможно,потому что все в этой паутине лжи,а убытки покрывают из народного бюджета.
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16.05.2020 12:54 Відповісти
Не завжди, ВВС - громадське телебачення, Радіо Свобода і Голос Америки спонсоруються напряму Держдепом США...
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16.05.2020 12:58 Відповісти
Там владельцы любят свою Родину , они создают там условия для жизни своих детей внуков . А у нас олигархи ( из грязи в князи ) - копрадоры , выводя все за бугор и делая гнезда там . оч разные олигархи у нас на пост совке и там . Наших нужно вешать .
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16.05.2020 12:59 Відповісти
Наших нужно вешать .

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Очень нехорошие чувства вызывает это желание,когда реальность борется с совестью и разумом.
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16.05.2020 13:12 Відповісти
Нашему народу нужен холодный душ , а то стали похожи на рабов . которые борятся , за почесать яйца очередному олигарху .Холодный душ , это большая кровь .а иначе будем дальше гнить .в таком режиме нам осталось не долго , 16-30 лет .
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16.05.2020 13:21 Відповісти
за почесать яйца очередному олигарху

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

К большому сожалению они этого не понимают до и ничего не могут понять после.Так за очередной конфеткой на ниточке и ползают,пока не уползают в Европы.
"Обидно Зин".
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16.05.2020 13:59 Відповісти
Правильно, зеленым гнидам вообще нужно запретить показываться на глаза людям. Хотя, если это будут публичные казни слуг, то - это совсем другое дело!
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16.05.2020 11:47 Відповісти
Всех "народных слуг" или только сн?
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16.05.2020 12:57 Відповісти
Менше дивіться політичні шоу на українському ТБ бо вони всі проплачені.. Дивіться краще футбол.. Он Бундесліга сьогодні має продовжитися
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16.05.2020 12:07 Відповісти
Вообще не стоит смотреть ТВ шоу , если на людей это оказывает влияние . то не стоит . Олигархи воюют за свою косточку . Людям нужно понять главное порохоботам и др патриотичным силам !
С сентября по декабрь начнется кризис власти + экономический кризис , вот тогда вся энергия должна пойти в нужное русло . Власть уже взяла на выплату пенсий 50 и 150 млн долл внешних заимствований. Что еще нужно знать . И не повторяйте ошибок 13-14 года .
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16.05.2020 12:18 Відповісти
Хто ще дивиться Шустера? Підніміть хвостики!
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16.05.2020 12:31 Відповісти
Після перегляду Шустера або Г+Г хвостики падають на півшостого і вже більше не піднімаються
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16.05.2020 19:04 Відповісти
Этот Ткаченко - известная падаль!
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16.05.2020 12:35 Відповісти
Как и шустер
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16.05.2020 13:18 Відповісти
Правильно всі на г+г!
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16.05.2020 12:36 Відповісти
Сначала закрой свой ватный проколомойский канал
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16.05.2020 12:40 Відповісти
Ткаченко . лучше выходи замуж за Милованова , он как раз ищет себе жену . И не коси под Арамиса , лучше отпусти косы , не стыдись и не прячься.
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16.05.2020 12:42 Відповісти
Нехай Дубінський запише ролік, що він хотів сказати, і скине його в мережу. Подивлюсь з задоволенням.
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16.05.2020 12:51 Відповісти
Так а що йому заважало це сказати по скайпу, як Бутусов це зробив вчора? І так, у ток-шоу Мосійчук на 1+1 Дубінський включався скайпом, а тут носом верне!
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16.05.2020 12:57 Відповісти
Мабуть хотів влаштувати безлад в студії і зірвати програму. А його не пустили. Молодець Шустер.
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16.05.2020 13:28 Відповісти
Давно пора закрыть и этот канал и самого шустера!!
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16.05.2020 13:12 Відповісти
ЯКЕ ГІВНО ЇХАЛО ТО ТАКЕ І ЗДИБАЛО
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16.05.2020 13:47 Відповісти
тыкаченко, твое Г+Г уже никто не смотрит кроме последних овощей
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16.05.2020 14:16 Відповісти
Ахметка в Лондоні? От нехай там і залишається. А всі його активи в Україні - під націоналізацію.
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16.05.2020 15:19 Відповісти
Холуй продажный.
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16.05.2020 14:42 Відповісти
Гітлер теж був ''неординарна особистістъ'', то до нього треба с повагою ставитисъ? Дубінський - неординарна негативна особистістъ, простіше - падлюка і негідник.
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16.05.2020 22:54 Відповісти
после расследования по дому этого чмошника впервые вылезло..
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17.05.2020 08:48 Відповісти
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