"Слуга народу" Ткаченко закликав фракцію до бойкоту ефірів Шустера

Депутат від "Слуги народу", голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко більше не має наміру ходити на на ефіри до Савіка Шустера, а також закликає колег по фракції приєднатися до цього "флешмобу".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ткаченко пише на сторінці в фейсбуці, реагуючи на інцидент, про який вчора ввечері повідомив сам Дубінський.

"Можна по-різному ставитися до Олександра Дубінського", - пише Ткаченко, називаючи останнього "неординарною особистістю".

"І ось його запрошують в шоу Шустера на каналі Ахметова. Через пресслужбу" Слуги народу ". Анонсують в ефірі. Потім "не можуть" з ним зв'язатися. Він приїжджає - його не пускають в студію", - пише нардеп.

Він нагадує, що в історії УТ бувало різне.

"Порошенко прорвався в ефір Плюсів, хоч його туди не запрошували - і його пів годинний спіч був в ефірі, втім, щоб людину, яку запросили на Свободу слова(!) і не дали можливість її проявити - не пригадую", - пише Ткаченко.

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Він згадує, що був пару тижнів тому сам скайпом в ефірі у Шустера.

"Хоч і непрості у нас стосунки. Думав, якось він повертається до Свободи слова. Втім, ні. Коли мова про гроші на вугіллі та металі- Донбас порожняк не гонить. В результа в ефірі ті, хто не проти політики найбагатшої людини в Україні - піднімати ціни на електроенергію та зупиняти АЄС на користь вугілля. Хоча серед цих гостей в цей час тільки Дубінський міг надати альтернативну точку зору", - зазначає Ткаченко.

Він підкреслив, що більше на ефіри до Шустера не піде, а також закликав колег по фракції приєднатися до цього "флешмобу".

Нагадаємо, в п'ятницю, 15 травня, виник скандал навколо запрошення до участі в програмі "Свобода слова Савіка Шустера" депутата з "Слуги народу" Олександра Дубінського. Зокрема, Дубінський заявив, що його не пустили на ток-шоу до Шустера. Організатори зі свого боку кажуть, що чекали його в скайпі і не можуть порушувати карантин.