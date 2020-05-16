Моя цель - вернуть оккупированные Крым и Донбасс под контроль Украины, - Резников
Вице-премьер - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников намерен вернуть оккупированные Крым, Севастополь и Донбасс под контроль Украины.
Об этом он сказал в эфире на Радио Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.
"У нас оккупированы полуостров и город Севастополь, оккупированы отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Для меня нет приоритета или разницы. Для меня одинаковая боль в том, что это оккупированные территории. Моя цель - вернуть этих людей и вернуть эти территории в состав Украины и под контроль правительства Украины", - сказал Резников.
Вице-премьер сообщил, что власти Украины хотят создания международной площадки для переговоров по деоккупации Крыма, но не могут прогнозировать, когда она появится и в каком формате.
Напомним, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал "тяжелым и небыстрым процессом" вопрос возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль Украины.
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и это не шутка
Сдается мне следующий президент Украины будет ЛуГандоновец с блокпоста.
Шоб Украина там порядок навела, а потом обратно забрать ?
Чом би і зара так не відреагувати?
Вернуть надо Крым,но не ЛуГандон
Просто боюсь, ни плана такого нет, ни того, кто отдаст приказ.
Чепуха. Эти люди добровольно приняли гражданство другого государства. Законы Украины запрещают это.
Лично я вообще не понимаю смысл получения этого "паспорта" проживая не в Московии , мобильности он не добавляет по сравнению с паспортом Украины, выплат пособий не положено. Какой смысл? Непонятно!
Те кто приняли иностранное гражданство - более не граждане Украины. Им предстоит депортация.
Хочется спросить : Справка есть ? Медкомиссию проходил ?
Украина должна быть готова взять под охрану склады РФ с ОМП