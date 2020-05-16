Моя цель - вернуть оккупированные Крым и Донбасс под контроль Украины, - Резников

Вице-премьер - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников намерен вернуть оккупированные Крым, Севастополь и Донбасс под контроль Украины.

Об этом он сказал в эфире на Радио Крым.Реалии, передает Цензор.НЕТ.

"У нас оккупированы полуостров и город Севастополь, оккупированы отдельные районы Донецкой и Луганской областей. Для меня нет приоритета или разницы. Для меня одинаковая боль в том, что это оккупированные территории. Моя цель - вернуть этих людей и вернуть эти территории в состав Украины и под контроль правительства Украины", - сказал Резников.

Вице-премьер сообщил, что власти Украины хотят создания международной площадки для переговоров по деоккупации Крыма, но не могут прогнозировать, когда она появится и в каком формате.

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Напомним, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков назвал "тяжелым и небыстрым процессом" вопрос возвращения оккупированного Россией Крыма под контроль Украины.