Моя мета - повернути окуповані Крим і Донбас під контроль України, - Резніков
Віцепрем'єр - міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков має намір повернути окуповані Крим, Севастополь і Донбас під контроль України.
Про це він сказав в ефірі на Радіо Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.
"У нас окуповані півострів і місто Севастополь, окуповані окремі райони Донецької і Луганської областей. Для мене немає пріоритету або різниці. Для мене однаковий біль в тому, що це окуповані території. Моя мета - повернути цих людей і повернути ці території до складу України і під контроль уряду України", - сказав Резніков.
Віцепрем'єр повідомив, що влада України хоче створення міжнародного майданчика для переговорів з деокупації Криму, але не можуть прогнозувати, коли він з'явиться і в якому форматі.
Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков назвав "важким і нешвидким процесом" питання повернення окупованого Росією Криму під контроль України.
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и это не шутка
Сдается мне следующий президент Украины будет ЛуГандоновец с блокпоста.
Шоб Украина там порядок навела, а потом обратно забрать ?
Чом би і зара так не відреагувати?
Вернуть надо Крым,но не ЛуГандон
Просто боюсь, ни плана такого нет, ни того, кто отдаст приказ.
Чепуха. Эти люди добровольно приняли гражданство другого государства. Законы Украины запрещают это.
Лично я вообще не понимаю смысл получения этого "паспорта" проживая не в Московии , мобильности он не добавляет по сравнению с паспортом Украины, выплат пособий не положено. Какой смысл? Непонятно!
Те кто приняли иностранное гражданство - более не граждане Украины. Им предстоит депортация.
Хочется спросить : Справка есть ? Медкомиссию проходил ?
Украина должна быть готова взять под охрану склады РФ с ОМП