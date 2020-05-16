Моя мета - повернути окуповані Крим і Донбас під контроль України, - Резніков

Віцепрем'єр - міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков має намір повернути окуповані Крим, Севастополь і Донбас під контроль України.

Про це він сказав в ефірі на Радіо Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"У нас окуповані півострів і місто Севастополь, окуповані окремі райони Донецької і Луганської областей. Для мене немає пріоритету або різниці. Для мене однаковий біль в тому, що це окуповані території. Моя мета - повернути цих людей і повернути ці території до складу України і під контроль уряду України", - сказав Резніков.

Віцепрем'єр повідомив, що влада України хоче створення міжнародного майданчика для переговорів з деокупації Криму, але не можуть прогнозувати, коли він з'явиться і в якому форматі.

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Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков назвав "важким і нешвидким процесом" питання повернення окупованого Росією Криму під контроль України.