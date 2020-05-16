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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Моя мета - повернути окуповані Крим і Донбас під контроль України, - Резніков

Моя мета - повернути окуповані Крим і Донбас під контроль України, - Резніков

Віцепрем'єр - міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков має намір повернути окуповані Крим, Севастополь і Донбас під контроль України.

Про це він сказав в ефірі на Радіо Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

"У нас окуповані півострів і місто Севастополь, окуповані окремі райони Донецької і Луганської областей. Для мене немає пріоритету або різниці. Для мене однаковий біль в тому, що це окуповані території. Моя мета - повернути цих людей і повернути ці території до складу України і під контроль уряду України", - сказав Резніков.

Віцепрем'єр повідомив, що влада України хоче створення міжнародного майданчика для переговорів з деокупації Криму, але не можуть прогнозувати, коли він з'явиться і в якому форматі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна на наступній зустрічі ТКГ представить групу представників ОРДЛО, - Єрмак

Нагадаємо, голова Верховної Ради України Дмитро Разумков назвав "важким і нешвидким процесом" питання повернення окупованого Росією Криму під контроль України.

Крим (14122) Донбас (22354) деокупація (950) Резніков (1443)


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Топ коментарі
+24
цель зедебильной власти сдать Украину
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16.05.2020 16:09
+18
Дела Стерненко, Чорновил и Шеремета прояснили кто такой зе-шариков.
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16.05.2020 16:20
+15
Ещё и с петушария обвинения сняли. Короче, зедрот, иди на канал петушария. Он тоже втюхивает, что Украину отстаивает.
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16.05.2020 16:32
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цель зедебильной власти сдать Украину
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16.05.2020 16:09 Відповісти
Ага. В тупорылых мантрах соевых идиотов.
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16.05.2020 16:17 Відповісти
Дела Стерненко, Чорновил и Шеремета прояснили кто такой зе-шариков.
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16.05.2020 16:20 Відповісти
А каким боком Стерненко к Черновол?
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16.05.2020 16:22 Відповісти
до Майдану причетні.
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16.05.2020 16:24 Відповісти
Ещё и с петушария обвинения сняли. Короче, зедрот, иди на канал петушария. Он тоже втюхивает, что Украину отстаивает.
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16.05.2020 16:32 Відповісти
топорно работаешь, ефрейтор ))))
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16.05.2020 16:52 Відповісти
Не понял шутки если чесно.
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16.05.2020 17:23 Відповісти
если честно - ты тупой.

и это не шутка
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16.05.2020 17:56 Відповісти
А ведь я его уважал после Майдана 2004 года когда он отстаивал в суде протестующих. Сейчас только отвращение от того что примкнул к ЗЕблевотной команде малороссов
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16.05.2020 16:11 Відповісти
усср-2 - не?
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16.05.2020 16:17 Відповісти
Цель хорошая,но под контроль этого правительства-не очень.
Сдается мне следующий президент Украины будет ЛуГандоновец с блокпоста.
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16.05.2020 16:18 Відповісти
Похоже, зеленые ублюдки убеждены, чтобы вернуть Донбасс, надо разоружить украинскую армию, уничтожить все мины и боеприпасы （этот процесс уже "пошел"）, в СБУ и МинОбороны назначить офицеров ФСБ роисси, ну и, разумеется, запускать каждый час успокоительные видосики с идиотом зеленским: "Все хорошо! События развиваются по плану!"
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16.05.2020 16:18 Відповісти
Моя цель - вернуть оккупированные Крым и Донбасс под контроль Украины, - Резников - Цензор.НЕТ 6297
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16.05.2020 16:18 Відповісти
Якщо не помиляюсь ця карта 1940 року!!! І що ми маємо сьогодні!!!
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16.05.2020 16:29 Відповісти
Границі вели там де і на якій мові розмовляли, така сама карта була і в 1918 році, без західної України!!!
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16.05.2020 17:13 Відповісти
а нахрена втюрили Украине ?

Шоб Украина там порядок навела, а потом обратно забрать ?
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16.05.2020 16:54 Відповісти
Это карта украинского этноса 1918года.
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16.05.2020 17:13 Відповісти
Беларуская мова на 90% похожа на украинскую.
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17.05.2020 19:00 Відповісти
Статуты ВКЛ были написаны на самом чистом славянском языке - государственном в Великом Княжестве Литовском и Русском, сугубо славянском государстве, где литвинами были славяне - нынешние белорусы.Княжество Русское -- правобережье Украины и Черниговщина.
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17.05.2020 21:08 Відповісти
Беларусь почти наполовину обрезал)
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16.05.2020 16:42 Відповісти
Шесть годков одни и те же бла бла бла. На силовой вариант никто не пойдет, а без силового варианта ничего само по себе не выйдет. И толокут воду в ступе который год, то одни то другие с пламенными речами.
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16.05.2020 16:19 Відповісти
В этом и есть весь смысл политики
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16.05.2020 16:45 Відповісти
Україна дотримується домовленостей з Європою та Штатами, щоб цю війну закінчити демократично. без військових дій!!! Бо тоді з параши знімуть санкції і боротьба за Крим буде ще тяжче!!!
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16.05.2020 17:36 Відповісти
Якщо хочеш деокупації і повернення - то чому тоді не відповідаєш на висер Гризлова "https://censor.net/news/3195756/moskva_zayavila_chto_kiev_vydavlivaet_terroristov_ldnr_iz_kontaktnoyi_gruppy_po_donbassu"???
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16.05.2020 16:19 Відповісти
"...власти Украины хотят создания международной площадки для переговоров по деоккупации Крыма..." // Западу это неинтересно, им надо торговать с РФ, поэтому они думают как заставить Украину безаговорочно капитулировать, а здесь о каких-то площадках речь.
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16.05.2020 16:20 Відповісти
Пока только Украина торгует с РФ,а вы клянчите разрешить трубу проложить
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16.05.2020 16:24 Відповісти
Здається, при "клятому баризі" на такі заяви реагували закликами на кшталт "Ну так впєрьод!", "І хто мєшаєт?", "Барьіга нікогда нє закончит войну, а ето брєхня для пипла!" ну і т.п.
Чом би і зара так не відреагувати?
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16.05.2020 16:23 Відповісти
Хорошее решение .Бери автомат в руки , хто за тобой пойдет и в бой .Только вас там не когда видно не будет , бо воры и ******* .
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16.05.2020 16:30 Відповісти
Короче, судячи з цих заяв, Україна буде під контролем Лугандона.
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16.05.2020 16:30 Відповісти
Под словом вернуть:платить всем гыроям ЛуГанды пенсии как и АТО,инвалидности,возместить материальные и моральные ущербы и.т.д.
Вернуть надо Крым,но не ЛуГандон
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16.05.2020 16:32 Відповісти
а крымчанам пенсии и ущерб чтоль не надо будет выплачивать?
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16.05.2020 17:15 Відповісти
Ці питання до параши!!! Хто анексував той і платить!!!
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16.05.2020 17:40 Відповісти
Ціль сформульована неправильно. Мета України - перемогти Росію, а окуповані території повернуться автоматично. Бо коли ставити таку ціль, як ото Рєзніков сформулював, то за деревами лісу можна не побачити. Зебіли придуркуваті!
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16.05.2020 16:32 Відповісти
Ждете, когда Путина накормят Новичком и начнется бунт или еще какая-то напасть, и вводите войска в Крым и Донбасс. Не надо выдумывать велосипед, подобное лечите подобным.
Просто боюсь, ни плана такого нет, ни того, кто отдаст приказ.
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16.05.2020 16:32 Відповісти
Та ні. Ваша ціль не повернути, а пиєднати. А це різні речі
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16.05.2020 16:32 Відповісти
зачем народ держать за таких дебилов? скажи как, тогда поверим, а типа я верну вызывает уже тошноту
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16.05.2020 16:33 Відповісти
рєзніков, твоя цель написана великими буквами на твоєму #бальніку.
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16.05.2020 16:33 Відповісти
100% попиариться р наворовать бабла!
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16.05.2020 16:35 Відповісти
Интересно было бы услышать план возвращения скажем Автономной Республики Крым в состав Украины от местных многоуважаемых экспердов.Заранее благодарен.
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16.05.2020 16:38 Відповісти
В Крыму там уже все с роспаспортами. Зачем Украине граждане РФии в одной стране? Кстати в ОРДЛО таких граждан РФии уже около 30% и количество их растет.
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16.05.2020 16:46 Відповісти
Ну так само сабой растет и будет расти.Украина ведь отвернулась от собственных граждан.Пенсию не платит,называет их людьми второго сорта и т.д.Это закономерно.Что бы разрешить данную задачу,Украина должна стать образцом цивилизованного государства,тогда да.Можно вернуть.Ну так как правительство делает все,для отдаления от цивилизованной модели развития общества,данный вопрос не будет решен в ближайшей(и не очень) перспективе.А к тому моменту когда такая перспектива появится,может уже пройти точка не возврата.Просто весь правящий класс понимает-если Украина станет цивилизованным европейским государством их всех ждут нары навсегда с конфискацией.Так что ихние действия(и бездействия)это всего лишь попытка выжить.А рецепт прост-чем дальше от закона и порядка(неотьемлемого атрибута цивилизации) тем безопасней.И судьба государства и народа их беспокоит ЗНАЧИТЕЛЬНО меньше,чем судьбы родных,близких и собственные.Ну как то так...
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16.05.2020 17:08 Відповісти
Они и есть люди второго сорта. Паспорт РФ не дает никаких привилегий. И пенсию они в РФ не получат без передачи пенсионного дела из Украины. А его же никто не передаст. У них будет шанс или покаяться и сдать паспорта или топать в Ростовскую область прописку в которой им ставят в паспортах.
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16.05.2020 17:20 Відповісти
Паспорт без прописки
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16.05.2020 17:22 Відповісти
Друга назва-БОМЖ !!))
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16.05.2020 17:33 Відповісти
Они могут быть второго сорта в РФ но не в Украине.В любом случае я понял твое видение дальнейшего развития Украины-тоталитарная диктатура.Но думаю подавляющее большинство людей не поддержат данного курса.Да и западные партнеры тоже.Ну а без поддержки западных партнеров,Украину сьест восточный партнер.Хотя возможно,что раньше него это сделают западные партнеры-у них тоже аппетит неслабый.Особенно у Большого Белого Брата)))Посему,если такие как ты (чисто теоритически) получат бразды правления Украиной в свои руки-Украине конец.Остаточне прощавай.Вот такие вот дела,"патриот".)))
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16.05.2020 17:41 Відповісти
Втирать людям лажу твоя цель
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16.05.2020 16:38 Відповісти
Моя цель - вернуть оккупированные Крым и Донбасс /Лукавит слуга народа Коломойского .Все больше похоже, что Зеленский тайно договаривается с Путиным-Данилюк./Вряд ли Зеленский тайно договаривается с Путиным о возвращении Крыма.
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16.05.2020 16:38 Відповісти
Недели через 2-3 Зеклоун этого уволит и новый то же самое будет квакать.Надоели уже,толку с звездунами не будет,кацапня понимает когда их по рылу палками и ногами,а вот это чудо-дипломат нафиг не надо .
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16.05.2020 16:38 Відповісти
>вернуть этих людей

Чепуха. Эти люди добровольно приняли гражданство другого государства. Законы Украины запрещают это.
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16.05.2020 16:41 Відповісти
Даунбасити,це хворі параноїдальною шизою "Русского мира", потвори без роду та племені !!))
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16.05.2020 16:46 Відповісти
Добровольно ?! Может хватит уже постить здесь кремлёвскую пропаганду ? Про то как Крым "сам ушёл" и как там все типа "добровольно" проголосовали за твоего пуйла.
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16.05.2020 16:49 Відповісти
Все кто хотели - переехали на материковую Украину, свободную от иностранной оккупации.
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16.05.2020 16:52 Відповісти
Даунбасити-це творіння кремлівських селекціонерів, колишня назва "совєтский народ" !!!)))
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16.05.2020 16:58 Відповісти
Там есть категория людей которые добровольно принял гражданство Московии. Собирали документы, стояли в очередях, писали заявления.
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16.05.2020 17:14 Відповісти
А хто ім забороняє переїзжати на ПМЖ до Московіі!!))
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16.05.2020 17:38 Відповісти
А кто их там ждёт?
Лично я вообще не понимаю смысл получения этого "паспорта" проживая не в Московии , мобильности он не добавляет по сравнению с паспортом Украины, выплат пособий не положено. Какой смысл? Непонятно!
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16.05.2020 17:47 Відповісти
Вони вільні люди і мають право обирати свій шлях !! ))
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16.05.2020 18:00 Відповісти
Мета Московіі втюхати Даунбас в Україну ,з особливими повноваженнями,на кшталт автономіі !!))
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16.05.2020 16:44 Відповісти
Территория Донбасса - Украина.
Те кто приняли иностранное гражданство - более не граждане Украины. Им предстоит депортация.
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16.05.2020 16:47 Відповісти
Саме так, "чумадан-вокзал-к небеням " !!)))
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16.05.2020 16:50 Відповісти
Зачем нам предатели ? Они сделали свой выбор и теперь на.....й с Украины !
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16.05.2020 19:23 Відповісти
Напомни, когда депортировали из Украины граждан РФ (с подконтрольных территорий)?
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16.05.2020 17:17 Відповісти
У-у-у-у...Ну и как успехи с депортацией?Кстати открою тайну:они все еще граждане Украины(по закону,если конечно законы Украины еще что-то значат),у них там есть собственность(ну там дома и т.д.) и если кто то даже когда то захочет так поступить(вернее сможет)))то прийдется возместить.Ну и конечно же возникает вопросс-а что не так тогда с депортацией крымских татар?Значит можно?В любом случае,подобные методы(насильная депортация людей по идиологическим мотивам)присуща только тоталитарным диктаторским режимам.Следственно идя по этому пути,Украина дает все снования для цивилизованного мира обнулить свое геополитическое существование,"Джавелин" тебе в ангар)))
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16.05.2020 17:21 Відповісти
Є інший шлях-асиміляція(українізація) , як відповідна дія за минулу русіфікацію !!)))
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16.05.2020 17:36 Відповісти
Які діктаторскі засоби , лише цивілізованне дотримання чинного законодавства України !!))
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16.05.2020 18:04 Відповісти
Звідки така завзята впевненість !!))
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16.05.2020 16:48 Відповісти
Красиво говорит Резников... Вот только о цене возвращения по "ЗЕ-варианту", умалчивает...
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16.05.2020 16:46 Відповісти
п-п-п-у-у-к-к-к ! ! !
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16.05.2020 16:46 Відповісти
https://112.ua/ekonomika/v-etom-godu-v-ukraine-ozhidayut-10-mlrd-dollarov-postupleniy-ot-zarobitchan-smoliy-536247.html В этом году в Украине ожидают 10 млрд долларов поступлений от заробитчан, - КабМин уже заложил эти деньги в бюджет страны , это зарплаты учителям,повышение пенсий пенсионерам и тд.
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16.05.2020 16:49 Відповісти
Скромный, неприметный такой себе герой Лёша Резников. Зеленский приказал вернуть Крым с Донбассом, а Леша облачился в гостюм Супер-Героя и пошел возвращать. Это серьёзно. Поэтому Вова Путин надолго исчез, а Москву наводнил войсками.

Хочется спросить : Справка есть ? Медкомиссию проходил ?
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16.05.2020 16:59 Відповісти
Як там Соловьев сказав?- «Слажітє аружіє фашістскіє пріхвастні!»?
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16.05.2020 17:01 Відповісти
Якщо не бреше, то перше, що цей Резніков повинен зробити - це зробити все, щоб зеленський якомога швидше опинився за порєбріком. Разом зі своїм кодлом. А його ляльководи у в"язницях США.
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16.05.2020 17:02 Відповісти
А на павловской ему какой диагноз поставили?
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16.05.2020 17:03 Відповісти
Забєрьом взад Крим і провєдьом в Сімфєрополі парад Побєди...Впєрєді параду,позвяківая боєвимі мєдалямі і значкамі будєт ідті главнокомандующій Зєлєнскій,а за нім вєсь Квартал 99 вмєстє со всєй артістічєской тусовкой...
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16.05.2020 17:11 Відповісти
зато чувачелло все честно размовляет, то, шо он сизиф по жизни тока добавляет оптимизма, а на парад у севастополи зря не замахнулся - отдельные личности на этой теме дуже рейтингнули
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16.05.2020 17:22 Відповісти
Пора признать, что свои Крым и Донбасс мы можем вернуть только после развала недоимперии. Поэтому и цель у нас должна быть правильная - или спешите вернуть нам Крым и лугандон, или сюдьба РИ и СССР.
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16.05.2020 17:41 Відповісти
Вы совершенно правы. Украина должна быть готова не только к возврату своих территорий но и к оккупации территории с целью недопущения похищения ОМП разными террористическими организациями.
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16.05.2020 18:08 Відповісти
А у нас ОМП нема - кучма сдал.
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16.05.2020 19:02 Відповісти
Я пропустил слово.
Украина должна быть готова взять под охрану склады РФ с ОМП
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16.05.2020 19:21 Відповісти
Всегда готовы - второй шанс мы не упустим.
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16.05.2020 20:14 Відповісти
И то не факт.Эти скорее Украину сдадут .
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16.05.2020 18:14 Відповісти
Украина главная - не вернут всё назад просто развалятся и никто кремлю не поможет.
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16.05.2020 19:03 Відповісти
Хто небудь,розкажіть цьому чмошнику,що дамбас ми хоч завтра можемо повернути. А от з Кримом проблеми.Мало ще "Вільхи", і "Грому".Якщо це чмо взагалі знає,прощо йде мова. А за військові кораблі я вже взагалі мовчу...
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16.05.2020 19:14 Відповісти
Вернуть под контроль и поставить на довольствие-это две большие разницы,как говорят в Одессе.Пока,что все действия и разговоры уже год как ведутся только о втором.Доколе?
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16.05.2020 20:29 Відповісти
,,,но не могут прогнозировать, когда она появится и в каком формате.(но имеется цель )
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16.05.2020 21:12 Відповісти
YES! FRIENDS!
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16.05.2020 21:18 Відповісти
Повернути Крим і Донбас можна виключно військовим шляхом. Всі переговори - це повна маячня, яка не матиме жодного результату.
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16.05.2020 21:26 Відповісти
Резник:*У меня цель---вернуть...*. И у меня цель тоже есть---а где на другой день после возврата денег столько нацелить? Цифру назвать не могу---и не кто не назовёт. Остаётся только Резник----назови Резник количество нолей даже после цифры 1!
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16.05.2020 22:03 Відповісти
Мы должны сейчас сосредоточиться прежде всего на максимальном развитии экономики Украины. Надо быть реалистами и понять четко очевидный факт, что тратить сейчас огромные усилия и средства на возврат этих оккупированных территорий - это значит ставить крест на ускоренном развитии страны, ставить себя в зависимость от действий агрессора. То и то не получиться. Нам сейчас придется выбирать. Естественно мы никогда не признаем оккупированные территории и будем добиваться максимальных санкций к РФ,
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17.05.2020 00:35 Відповісти
Везде"кретины" и "говорящие головы". В Крыму УЖЕ российская военная база на весь полуостров и НИКТО оттуда не уйдет,даже вопрос о возврате Крыма НЕ поднимет( у них за это УГОЛОВНАЯ статья) поэтому ни военным путем ни мирно( добровольно) Крым НЕ отдадут. Поэтому все переговоры это похлебка в пользу нищих. У московитов многовековая история дипломатии у украинской стороны отсутствие понимания своих сильных сторон и стратегия умиротворения( тотальный проиграш). С такой стратегией ни войны ни мира результат один -дно.
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17.05.2020 07:24 Відповісти
 
 