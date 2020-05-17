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В Европарламенте произошла масштабная утечка конфиденциальных данных сотрудников, - СМИ

В Европарламенте произошла масштабная утечка конфиденциальных данных сотрудников, - СМИ

Данные 1,2 тысячи сотрудников и членов Европарламента, в том числе, конфиденциальная информация и зашифрованные пароли, попали в открытый доступ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Politico сообщил Марсель Колайя, вице-президент ЕП по политике в области IT.

По его словам, утечка данных затронула 1,2 тысячи учетных записей избранных должностных лиц и сотрудников, а также 15 тысяч учетных записей других специалистов по делам Евросоюза.

"В открытый доступ попала, в том числе, конфиденциальная информация и зашифрованные пароли", - добавил он.

Колайя не стал называть политические объединения, которые затронула утечка, но Politico располагает информацией о том, что речь идет о Европейской народной партии (EPP) - крупнейшей политической фракции в Европарламенте.

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Представитель EPP Педро Лопес де Пабло подтвердил утечку данных, в том числе адресов электронной почты и паролей, но назвал их устаревшими. По его словам, эти данные использовались подписчиками сайта в 2018 году на старом сайте EPP, а в 2019 году партия запустила новый сайт, серверы и актуальная база данных на котором не пострадали.

"Даже если люди, подписавшиеся на наш сайт в 2018 году, использовали тот же пароль, что и в их электронной почте в то время, сейчас им ничего не угрожает, потому что в парламенте система требует полностью менять свой пароль каждые три месяца", - заявил он.

Politico отмечает, что первыми утечку обнаружили в индийской компании Shadowmap, предоставляющей услуги в сфере кибербезопасности. Ее основатель Яш Кадакия сказал изданию, что он обнаружил в файлы с конфиденциальной информацией через интернет-портал, который является частью домена сайта Европарламента и используется его должностными лицами.

По словам специалиста, файлы содержали информацию о тысячах людей и их связях с политическими партиями и учреждениями, в том числе с Европолом, агентством ЕС по безопасности внешних границ Frontex и других.

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Автор: 

Европарламент (1795) киберпреступление (762) хакер (1180) кибербезопасность (673)


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Топ комментарии
+23
Уши воров явно торчат их хремля 😀😀😀
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17.05.2020 08:22
+15
Ищите кацапа.
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17.05.2020 08:22
+12
Кацапня найдёт способы как с вами договорится...
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17.05.2020 08:21
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Кацапня найдёт способы как с вами договорится...
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17.05.2020 08:21 Ответить
Уши воров явно торчат их хремля 😀😀😀
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17.05.2020 08:22 Ответить
В Европарламенте произошла масштабная утечка конфиденциальных данных сотрудников, - СМИ - Цензор.НЕТ 3710
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17.05.2020 08:52 Ответить
Чё там, у хохлов?
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17.05.2020 08:58 Ответить
У нас поки що зле бо 73% дурнів мізки розгубили...
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17.05.2020 09:50 Ответить
Ищите кацапа.
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17.05.2020 08:22 Ответить
Может конечно и они, но новость нам скармливают не поэтому. Это связано со сливом персональных данных украинцев...типа смотрите, мол не только у нас такое случается, вон в самом Европарламенте..... (только там я думаю найдут кто это сделал, а у нас сами знаете...тем более что это Аваков)
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17.05.2020 09:07 Ответить
Аваков-чорт !
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17.05.2020 09:57 Ответить
Ось чому я не довіряю всій цій електрониці.
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17.05.2020 08:24 Ответить
глазоборгі свірєпствуют
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17.05.2020 08:27 Ответить
І хто ж їх вкрав оті данні ?
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17.05.2020 08:26 Ответить
Вкрали ті, хто мав доступ до порталу Європарламенту. Звичайно, що серед них є росіяни і їх прихильники.
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17.05.2020 08:39 Ответить
. Ее основатель Яш Кадакия сказал изданию, что он обнаружил в файлы с конфиденциальной информацией через интернет-портал, который является частью домена сайта Европарламента и используется его должностными лицами. Источник: https://censor.net.ua/n3196025
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17.05.2020 08:43 Ответить
В Европарламенте работает очень много россиян с европейскими паспортами . Вот европейцу как-то не надо особенно заморачиваться с политикой- у них свои фирмы и доходы
И только совок приезжает со своими привычками КАК БЫ УРВАТЬ НА ШАРУ и лезут вот в такие организации работать
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17.05.2020 09:06 Ответить
Не россіян а московитів мордвиньких ..нема такої нації як росіяни а ми українці є прямі нащадки князя Святослава та Русі Київської..
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17.05.2020 09:53 Ответить
Херня це все. Скоріше за все, ніяких московій, русей і князів ніколи не існувало. Античний світ загинув зовсім недавно - Львів ще досі розчищають від уламків колон і портиків. А як там насправді було - хз.
Офіційні науки всі брешуть хором за жидівські гроші, тому не треба вживати їхню хуцпу, як аргументи в суперечках, - тільки їх веселите.
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17.05.2020 10:47 Ответить
А де трон князя Тьми ? І хто поклоняється трупові слуги диявола який знищував храми християнські та впивався людською кровью?
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17.05.2020 09:49 Ответить
хто скаже шо Газпромія тут непричетна,той за Ґрінпоца голосував .
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17.05.2020 08:27 Ответить
все можно взломать
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17.05.2020 08:29 Ответить
Так пусть через фб понабирают
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17.05.2020 08:41 Ответить
Можете смело добавлять санкции рассее
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17.05.2020 08:41 Ответить
Не санкції треба а йти хрестовим походом проти слуг Сатани всім християнським світом...
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17.05.2020 09:55 Ответить
Пустяки. Могла быть и "течка".
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17.05.2020 09:00 Ответить
Виражаємо свою ЩИРУ стурбованість!
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17.05.2020 09:12 Ответить
Ця вся електроніка та і електрика від темних сил. Все що за останні 150 років попало в людський світ а фактично для його знищення від сил пекельних прийшло.І сам князь Тьми зараз править світом і ціль його одна-кінець світу....
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17.05.2020 09:45 Ответить
В Європарламенті стався масштабний витік конфіденційних даних співробітників, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1720

тримай
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17.05.2020 11:03 Ответить
Дочь Пескова стажируется в Европарламенте https://ru.euronews.com/2019/02/26/ru-peskov-daughter-intern-at-europarliament
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17.05.2020 11:36 Ответить
 
 