В Европарламенте произошла масштабная утечка конфиденциальных данных сотрудников, - СМИ

Данные 1,2 тысячи сотрудников и членов Европарламента, в том числе, конфиденциальная информация и зашифрованные пароли, попали в открытый доступ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Politico сообщил Марсель Колайя, вице-президент ЕП по политике в области IT.

По его словам, утечка данных затронула 1,2 тысячи учетных записей избранных должностных лиц и сотрудников, а также 15 тысяч учетных записей других специалистов по делам Евросоюза.

"В открытый доступ попала, в том числе, конфиденциальная информация и зашифрованные пароли", - добавил он.

Колайя не стал называть политические объединения, которые затронула утечка, но Politico располагает информацией о том, что речь идет о Европейской народной партии (EPP) - крупнейшей политической фракции в Европарламенте.

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Представитель EPP Педро Лопес де Пабло подтвердил утечку данных, в том числе адресов электронной почты и паролей, но назвал их устаревшими. По его словам, эти данные использовались подписчиками сайта в 2018 году на старом сайте EPP, а в 2019 году партия запустила новый сайт, серверы и актуальная база данных на котором не пострадали.

"Даже если люди, подписавшиеся на наш сайт в 2018 году, использовали тот же пароль, что и в их электронной почте в то время, сейчас им ничего не угрожает, потому что в парламенте система требует полностью менять свой пароль каждые три месяца", - заявил он.

Politico отмечает, что первыми утечку обнаружили в индийской компании Shadowmap, предоставляющей услуги в сфере кибербезопасности. Ее основатель Яш Кадакия сказал изданию, что он обнаружил в файлы с конфиденциальной информацией через интернет-портал, который является частью домена сайта Европарламента и используется его должностными лицами.

По словам специалиста, файлы содержали информацию о тысячах людей и их связях с политическими партиями и учреждениями, в том числе с Европолом, агентством ЕС по безопасности внешних границ Frontex и других.

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