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Новини
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В Європарламенті стався масштабний витік конфіденційних даних співробітників, - ЗМІ

В Європарламенті стався масштабний витік конфіденційних даних співробітників, - ЗМІ

Дані 1,2 тис. співробітників і членів Європарламенту, зокрема, конфіденційна інформація і зашифровані паролі, потрапили у відкритий доступ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Politico повідомив Марсель Колайя, віцепрезидент ЄП з питань політики в області IT.

За його словами, витік даних торкнулася 1,2 тис. облікових записів обраних посадових осіб і працівників, а також 15 тис.облікових записів інших фахівців у справах Євросоюзу.

"У відкритий доступ потрапила, в тому числі, конфіденційна інформація і зашифровані паролі", - додав він.

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Колайя не став називати політичні об'єднання, які торкнулася витік, але Politico має інформацію про те, що йдеться про Європейську народну партію (EPP) - найбільшу політичну фракцію Європарламенту.

Представник EPP Педро Лопес де Пабло підтвердив витік даних, в тому числі адрес електронної пошти та паролів, але назвав їх застарілими. За його словами, ці дані використовувалися передплатниками сайту у 2018 році на старому сайті EPP, а у 2019 році партія запустила новий сайт, сервери та актуальна база даних на якому не постраждали.

"Навіть якщо люди, які підписалися на наш сайт у 2018 році, використовували той же пароль до своєї електронної пошти, зараз їм нічого не загрожує, тому що в парламенті система вимагає повністю змінювати свій пароль кожні три місяці", - заявив він.

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Politico зазначає, що першими виявили витік в індійській компанії Shadowmap, що надає послуги у сфері кібербезпеки. Її засновник Яш Кадакія сказав виданню, що він виявив у файли з конфіденційною інформацією через інтернет-портал, який є частиною домену сайту Європарламенту і використовується його посадовими особами.

За словами спеціаліста, файли містили інформацію про тисячі людей і їх зв'язки з політичними партіями та установами, в тому числі з Європолом, агентством ЄС з безпеки зовнішніх кордонів Frontex та інших.

Європарламент (1041) кіберзлочин (809) хакер (1345) кібербезпека (1160)


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Топ коментарі
+23
Уши воров явно торчат их хремля 😀😀😀
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17.05.2020 08:22
+15
Ищите кацапа.
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17.05.2020 08:22
+12
Кацапня найдёт способы как с вами договорится...
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17.05.2020 08:21
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Кацапня найдёт способы как с вами договорится...
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17.05.2020 08:21 Відповісти
Уши воров явно торчат их хремля 😀😀😀
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17.05.2020 08:22 Відповісти
В Европарламенте произошла масштабная утечка конфиденциальных данных сотрудников, - СМИ - Цензор.НЕТ 3710
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17.05.2020 08:52 Відповісти
Чё там, у хохлов?
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17.05.2020 08:58 Відповісти
У нас поки що зле бо 73% дурнів мізки розгубили...
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17.05.2020 09:50 Відповісти
Ищите кацапа.
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17.05.2020 08:22 Відповісти
Может конечно и они, но новость нам скармливают не поэтому. Это связано со сливом персональных данных украинцев...типа смотрите, мол не только у нас такое случается, вон в самом Европарламенте..... (только там я думаю найдут кто это сделал, а у нас сами знаете...тем более что это Аваков)
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17.05.2020 09:07 Відповісти
Аваков-чорт !
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17.05.2020 09:57 Відповісти
Ось чому я не довіряю всій цій електрониці.
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17.05.2020 08:24 Відповісти
глазоборгі свірєпствуют
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17.05.2020 08:27 Відповісти
І хто ж їх вкрав оті данні ?
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17.05.2020 08:26 Відповісти
Вкрали ті, хто мав доступ до порталу Європарламенту. Звичайно, що серед них є росіяни і їх прихильники.
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17.05.2020 08:39 Відповісти
. Ее основатель Яш Кадакия сказал изданию, что он обнаружил в файлы с конфиденциальной информацией через интернет-портал, который является частью домена сайта Европарламента и используется его должностными лицами. Источник: https://censor.net.ua/n3196025
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17.05.2020 08:43 Відповісти
В Европарламенте работает очень много россиян с европейскими паспортами . Вот европейцу как-то не надо особенно заморачиваться с политикой- у них свои фирмы и доходы
И только совок приезжает со своими привычками КАК БЫ УРВАТЬ НА ШАРУ и лезут вот в такие организации работать
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17.05.2020 09:06 Відповісти
Не россіян а московитів мордвиньких ..нема такої нації як росіяни а ми українці є прямі нащадки князя Святослава та Русі Київської..
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17.05.2020 09:53 Відповісти
Херня це все. Скоріше за все, ніяких московій, русей і князів ніколи не існувало. Античний світ загинув зовсім недавно - Львів ще досі розчищають від уламків колон і портиків. А як там насправді було - хз.
Офіційні науки всі брешуть хором за жидівські гроші, тому не треба вживати їхню хуцпу, як аргументи в суперечках, - тільки їх веселите.
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17.05.2020 10:47 Відповісти
А де трон князя Тьми ? І хто поклоняється трупові слуги диявола який знищував храми християнські та впивався людською кровью?
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17.05.2020 09:49 Відповісти
хто скаже шо Газпромія тут непричетна,той за Ґрінпоца голосував .
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17.05.2020 08:27 Відповісти
все можно взломать
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17.05.2020 08:29 Відповісти
Так пусть через фб понабирают
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17.05.2020 08:41 Відповісти
Можете смело добавлять санкции рассее
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17.05.2020 08:41 Відповісти
Не санкції треба а йти хрестовим походом проти слуг Сатани всім християнським світом...
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17.05.2020 09:55 Відповісти
Пустяки. Могла быть и "течка".
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17.05.2020 09:00 Відповісти
Виражаємо свою ЩИРУ стурбованість!
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17.05.2020 09:12 Відповісти
Ця вся електроніка та і електрика від темних сил. Все що за останні 150 років попало в людський світ а фактично для його знищення від сил пекельних прийшло.І сам князь Тьми зараз править світом і ціль його одна-кінець світу....
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17.05.2020 09:45 Відповісти
В Європарламенті стався масштабний витік конфіденційних даних співробітників, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1720

тримай
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17.05.2020 11:03 Відповісти
Дочь Пескова стажируется в Европарламенте https://ru.euronews.com/2019/02/26/ru-peskov-daughter-intern-at-europarliament
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17.05.2020 11:36 Відповісти
 
 