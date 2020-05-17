В Європарламенті стався масштабний витік конфіденційних даних співробітників, - ЗМІ

Дані 1,2 тис. співробітників і членів Європарламенту, зокрема, конфіденційна інформація і зашифровані паролі, потрапили у відкритий доступ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Politico повідомив Марсель Колайя, віцепрезидент ЄП з питань політики в області IT.

За його словами, витік даних торкнулася 1,2 тис. облікових записів обраних посадових осіб і працівників, а також 15 тис.облікових записів інших фахівців у справах Євросоюзу.

"У відкритий доступ потрапила, в тому числі, конфіденційна інформація і зашифровані паролі", - додав він.

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Колайя не став називати політичні об'єднання, які торкнулася витік, але Politico має інформацію про те, що йдеться про Європейську народну партію (EPP) - найбільшу політичну фракцію Європарламенту.

Представник EPP Педро Лопес де Пабло підтвердив витік даних, в тому числі адрес електронної пошти та паролів, але назвав їх застарілими. За його словами, ці дані використовувалися передплатниками сайту у 2018 році на старому сайті EPP, а у 2019 році партія запустила новий сайт, сервери та актуальна база даних на якому не постраждали.

"Навіть якщо люди, які підписалися на наш сайт у 2018 році, використовували той же пароль до своєї електронної пошти, зараз їм нічого не загрожує, тому що в парламенті система вимагає повністю змінювати свій пароль кожні три місяці", - заявив він.

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Politico зазначає, що першими виявили витік в індійській компанії Shadowmap, що надає послуги у сфері кібербезпеки. Її засновник Яш Кадакія сказав виданню, що він виявив у файли з конфіденційною інформацією через інтернет-портал, який є частиною домену сайту Європарламенту і використовується його посадовими особами.

За словами спеціаліста, файли містили інформацію про тисячі людей і їх зв'язки з політичними партіями та установами, в тому числі з Європолом, агентством ЄС з безпеки зовнішніх кордонів Frontex та інших.