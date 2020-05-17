Украину приняли в состав комитета по здравоохранению ЕС, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины получило письмо от Еврокомиссии, в котором указано, что Украину приняли в состав комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что в состав этого комитета входят все ведущие страны ЕС.

"Это очень важное событие для нас, потому что в состав этого комитета входят все ведущие страны Европейского Союза. Во время заседаний этого комитета рассматриваются, каким образом реагируют те или иные страны в отдельности и вместе на те вызовы, которые сейчас стоят перед этим миром, в том числе и перед Европейским Союзом... Я уверен это пойдет только на пользу Украины, и на пользу нашей системе здравоохранения", - сказал министр.

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