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Новости Коронавирус и карантин
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Украину приняли в состав комитета по здравоохранению ЕС, - Степанов

Украину приняли в состав комитета по здравоохранению ЕС, - Степанов

Министерство здравоохранения Украины получило письмо от Еврокомиссии, в котором указано, что Украину приняли в состав комитета по здравоохранению Европейского Союза в качестве наблюдателя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, отметив, что в состав этого комитета входят все ведущие страны ЕС.

"Это очень важное событие для нас, потому что в состав этого комитета входят все ведущие страны Европейского Союза. Во время заседаний этого комитета рассматриваются, каким образом реагируют те или иные страны в отдельности и вместе на те вызовы, которые сейчас стоят перед этим миром, в том числе и перед Европейским Союзом... Я уверен это пойдет только на пользу Украины, и на пользу нашей системе здравоохранения", - сказал министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов: "Все без исключения лечение в стационарных условиях больных COVID-19 полностью происходит за счет государства"

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4898) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Пойдет на пользу,но думали они о деньгах.
Когда там увидят что за ученых дебилов Зеля наградил,то лучше примут Зимбабвэ,там хоть в травах разбираются.
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17.05.2020 12:51
+2
Дохолуились с дурантином.
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17.05.2020 12:54
+2
выслужились мерзавцы
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17.05.2020 13:02
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Пойдет на пользу,но думали они о деньгах.
Когда там увидят что за ученых дебилов Зеля наградил,то лучше примут Зимбабвэ,там хоть в травах разбираются.
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17.05.2020 12:51 Ответить
Пойдет на пользу в том плане, что будут шантажировать условием выделениям денег уничтожение остатков медицины в Украине.
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17.05.2020 16:06 Ответить
Дохолуились с дурантином.
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17.05.2020 12:54 Ответить
выслужились мерзавцы
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17.05.2020 13:02 Ответить
подписались на чипирование и принудительные прививки...
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17.05.2020 13:09 Ответить
немцы вродь отбились от этих "даров"
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17.05.2020 13:10 Ответить
Читайте, думайте..(Гугл переведет)..

https://swprs.org/a-swiss-doctor-on-covid-19/

Украину приняли в состав комитета по здравоохранению ЕС, - Степанов - Цензор.НЕТ 1823
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17.05.2020 13:16 Ответить
я понимаю по-аглицки
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17.05.2020 13:18 Ответить
А при чём тут ЛИЧНО Степанов?
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17.05.2020 13:45 Ответить
Між іншим, оце прийняття в "спостерігачі в комітетах Євросоюзу" - це ще спадок минулої влади, коли Президентом був Порох; а провладною коаліцією - БПП+НФ. Дай, Боже, щоб ******* зелені моносеруни не тормознули...
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17.05.2020 13:48 Ответить
степанов пиарится
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17.05.2020 15:23 Ответить
Ура теперь на кладбище через комитет минсдоха.
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17.05.2020 16:11 Ответить
 
 