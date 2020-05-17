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Новости Агрессия России против Украины
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Российская агрессия против Украины вернула на нашу землю политические репрессии, - МИД

Российская агрессия против Украины вернула на нашу землю политические репрессии, - МИД

Россия шестой год проводит на оккупированных украинских территориях массовые и системные репрессии.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины ко Дню памяти жертв политических репрессий, информирует Цензор.НЕТ.

"17 мая Украина чтит память жертв тоталитарной идеологии СССР. Склонив в скорби головы, мы вспоминаем миллионы крестьян, намеренно замученных до смерти голодоморами, украинских патриотов, национальную элиту, писателей, художников, ученых, священников, просто невинных людей, грубо уничтоженных во время Большого террора, вспоминаем тех, кого бросили в тюрьмы и лагеря ГУЛАГа, депортировали, выслали на поселение", - говорится в документе.

Отмечается, что вся правда о преступлениях советского режима открылась украинцам с опозданием на несколько десятилетий уже в независимой Украине.

"Мы начали осознавать масштабы преступления, совершенного против нашего народа, весь ужас и глубину трагедии, которая выпала на его долю. Однако впереди еще долгий путь осознания всей правды об этих преступлениях не только украинцами, но и международным сообществом. Речь, к сожалению, идет не только о прошлом. Российская агрессия против Украины вернула на нашу землю и политические репрессии", - заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия является крупнейшим источником минной угрозы для всего пространства ОБСЕ, - замглавы МИД Божок

Как подчеркнули в МИД, в Крыму уже шестой год подряд массово нарушаются права человека, украинского и крымскотатарского национального сообщества. Продолжаются убийства, похищения активистов, сфабрикованные судебные процессы, незаконные заключения в тюрьмы, безосновательные аресты и обыски, запугивания. В настоящее время более ста украинских граждан содержатся по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму, большинство из них являются крымскими татарами, напомнили в ведомстве.

Еще ужаснее ситуация в оккупированных районах Донбасса, где расстрелы и убийства украинских военнопленных и местных патриотов, похищения людей, пытки и унижения стали обыденным явлением, констатировали в МИД.

"Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество, весь демократический мир обратить особое внимание на массовые и системные репрессии, которые уже шестой год подряд происходят на оккупированных Россией украинских территориях и принять все меры, чтобы положить конец этому ужасному явлению", - отмечается в заявлении.

Также читайте: Российский суд подтвердил приговор крымскому политзаключенному Мемедеминову - 2,5 года колонии

Напоминаем, в воскресенье, 17 мая, в Украине чтят память жертв политических репрессий.

Автор: 

МИД (6933) репрессии (2766) россия (95326) День памяти жертв политических репрессий (24)


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Топ комментарии
+38
мы вспоминаем миллионы крестьян, намеренно замученных до смерти голодоморами
Ваш преЗедент, звісно ще не будучі головою держави, з цього насміхався...
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17.05.2020 12:55
+18
Антоненко и Кузьменко покажите, живыми.
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17.05.2020 13:05
+16
"Мудрий український нарід" привів до влади нащадків і продовжувачів справи ідеологів та провідників тих репресій! Тепер вони ллють "крокодилові сльози" й повертають до життя і репресії і окупацію "братнього народу" і ідеологію "совка"!
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17.05.2020 13:16
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"Самой большой трагедией 20-го века был распад СССР" - Х**ло.
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17.05.2020 13:13 Ответить
мы вспоминаем миллионы крестьян, намеренно замученных до смерти голодоморами
Ваш преЗедент, звісно ще не будучі головою держави, з цього насміхався...
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17.05.2020 12:55 Ответить
Це про ЛДНР, чи про Велику Україну, за нової влади?
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17.05.2020 12:55 Ответить
Про велику Германію.
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17.05.2020 13:11 Ответить
Смішно
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17.05.2020 13:14 Ответить
Смішно,то смішно,та не дуже.
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17.05.2020 13:16 Ответить
Антоненко и Кузьменко покажите, живыми.
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17.05.2020 13:05 Ответить
Щоб не казати російська окупація, кажуть совєцкій режим.
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17.05.2020 13:07 Ответить
Шатун-3 апдейт. А зеленые глисты хорошие, не трогайте их...
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17.05.2020 13:11 Ответить
Та да,помню и шатун,и почекун,и «не надо розхитувать будку«.
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17.05.2020 13:14 Ответить
Ой, Кулеба сьогодні підписав текст заяви МЗС, за який може поплатитися посадою... Свого часу за щось подібне ЗЕбіл наїзжав на Клімкіна...
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17.05.2020 13:11 Ответить
"Мудрий український нарід" привів до влади нащадків і продовжувачів справи ідеологів та провідників тих репресій! Тепер вони ллють "крокодилові сльози" й повертають до життя і репресії і окупацію "братнього народу" і ідеологію "совка"!
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17.05.2020 13:16 Ответить
ці нащадки владу і неполишали..
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17.05.2020 13:28 Ответить
Российская агрессия против Украины вернула на нашу землю политические репрессии, - МИД - Цензор.НЕТ 3688
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17.05.2020 13:23 Ответить
Нема-курва-що-додати...
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17.05.2020 16:29 Ответить
Все очень просто, репрессии москалей происходит потому что им позволяют, давно пора очистить хотя бы власть от засилия раштстов, типа мертвечука, рабиновича, бойко, всем известных воров и коллаборантов.
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17.05.2020 13:27 Ответить
Россия шестой год проводит на оккупированных украинских территориях массовые и системные репрессии. Источник: https://censor.net/n3196043

Це правда - від угрофінів самоєдів іншого ніж людожерської політики очікувати не варто
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17.05.2020 13:40 Ответить
Слава богу, что сейчас Украина процветает. Если сравнивать как советский союз угнетал Украину.
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17.05.2020 14:26 Ответить
В Советском Союзе Украина управляла. В лице Брежнева, Щербицкого, Черненко и т.д.
Потому империя была сильна как никогда.
После отстранения украинцев от власти в Москве, империя рухнула через шесть лет.
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17.05.2020 15:08 Ответить
Лысого кукурузника специально не упомянул ? А ведь его подписей , наверно , больше всех под расстрельными списками украинцев и не только .
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17.05.2020 15:47 Ответить
А он украинец ? Он из Курской области.
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17.05.2020 16:20 Ответить
Десь шось , колись читав , що курська область була населена українцями , так само , як і кубань .
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17.05.2020 16:27 Ответить
Может быть. Но, Хрущёв не русский и не украинец. Он большевик. Сталинский "сокол".
У них не было национальности.
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17.05.2020 16:28 Ответить
Та да , - сборище разных наций , под сатанинской звездой для захвата власти над всем миром ... . ((
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17.05.2020 16:38 Ответить
У Ульянова не получилось, у Троцкого не получилось, у Йоськи Рябого не получилось.
Не получится и у изобретателей макароно-вируса.
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18.05.2020 00:52 Ответить
Отец Брежнева тоже родом из Курской области. Так какой он украинец???
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17.05.2020 19:35 Ответить
Eсли младенца-негра из Центральной Африки привезти и отдать в украинскую семью, вырастет 100% украинец, только чернокожий.
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18.05.2020 00:51 Ответить
Брежнева младенцем отдали в украинскую семью??? Или все таки его воспитанием занимался отец-россиянин??? Кстати, цыгане это 100% украинцы или нет?
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18.05.2020 06:57 Ответить
Нет, цыгане - не украинцы. У них совершенно иная социальная система.
---
Дабы прекратить бессмысленную дискуссию - кто был Брежнев по национальности, просто сделайте запрос в гугл-картинках: "паспорт Брежнева". Удачи.
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18.05.2020 07:03 Ответить
До речі, жоден циган у Покровську не говорить російською
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18.05.2020 08:29 Ответить
Курська , як і Вороніжська , Білгородська обл раніше була Україна.
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18.05.2020 08:20 Ответить
И вообще, календарь свой проверьте. Хруща отстранили в 1964 году.
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17.05.2020 16:21 Ответить
Так , а помер він в 1971 .
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17.05.2020 16:29 Ответить
Так он был пенсионер. Уже ничем не управлял.
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17.05.2020 16:35 Ответить
ЧЛенинвон съехал с копыт в 24м прошлого века, а до сих пор живее всех живых, сифилитик картавый... вова картавый, вова гундосый, вова кабаев... удивительно, как мама Наполеона не додумалась назвать его вовой... стал бы в один ряд с великими... а так - ну Наполеон, и шо...в Омане ни разу не был...
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17.05.2020 16:36 Ответить
А избрание ЗЕ исполняющим роль президента не вернуло репрессии?

Может спросить у Андрея Антоненко, Яны Дугарь, Юлии Кузьменко и Татьяны Черновол?
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17.05.2020 15:14 Ответить
Да и Федина может порассказать... оно ж мелкое, ссыкливое и дюже мстительное...
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17.05.2020 16:37 Ответить
Ну ее хоть за решетку не кинули.
А вот Антоненко, Кузьменко и Дугарь скоро уже полгода будет, как в тюрьме по абсолютно фейковым обвинениям.
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17.05.2020 16:42 Ответить
А зачем обвинения? достаточно одного брифинга с участием президента. Видите-ли, попиариться понадобилось, а "правоохранителям" деваться некуда и до сих пор ищут разницу в 20 см роста и татуировках.
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17.05.2020 17:21 Ответить
Більшість населення в Україні зайнята особистим хутором. І коли на хутір приходять "кгасниє камісссагы", воно підніма лапки вгору і "непоніма" при чому тут він?!! Він женікого не трогав! )))
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17.05.2020 15:56 Ответить
зелене лайно тим самим займається і в Україні
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17.05.2020 19:20 Ответить
с такими дЕрмакама и клоунами и с нынешнимы териториями как бы не попращаться.
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17.05.2020 19:46 Ответить
 
 