Российская агрессия против Украины вернула на нашу землю политические репрессии, - МИД
Россия шестой год проводит на оккупированных украинских территориях массовые и системные репрессии.
Об этом говорится в комментарии МИД Украины ко Дню памяти жертв политических репрессий, информирует Цензор.НЕТ.
"17 мая Украина чтит память жертв тоталитарной идеологии СССР. Склонив в скорби головы, мы вспоминаем миллионы крестьян, намеренно замученных до смерти голодоморами, украинских патриотов, национальную элиту, писателей, художников, ученых, священников, просто невинных людей, грубо уничтоженных во время Большого террора, вспоминаем тех, кого бросили в тюрьмы и лагеря ГУЛАГа, депортировали, выслали на поселение", - говорится в документе.
Отмечается, что вся правда о преступлениях советского режима открылась украинцам с опозданием на несколько десятилетий уже в независимой Украине.
"Мы начали осознавать масштабы преступления, совершенного против нашего народа, весь ужас и глубину трагедии, которая выпала на его долю. Однако впереди еще долгий путь осознания всей правды об этих преступлениях не только украинцами, но и международным сообществом. Речь, к сожалению, идет не только о прошлом. Российская агрессия против Украины вернула на нашу землю и политические репрессии", - заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
Как подчеркнули в МИД, в Крыму уже шестой год подряд массово нарушаются права человека, украинского и крымскотатарского национального сообщества. Продолжаются убийства, похищения активистов, сфабрикованные судебные процессы, незаконные заключения в тюрьмы, безосновательные аресты и обыски, запугивания. В настоящее время более ста украинских граждан содержатся по политическим мотивам в России и оккупированном Крыму, большинство из них являются крымскими татарами, напомнили в ведомстве.
Еще ужаснее ситуация в оккупированных районах Донбасса, где расстрелы и убийства украинских военнопленных и местных патриотов, похищения людей, пытки и унижения стали обыденным явлением, констатировали в МИД.
"Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество, весь демократический мир обратить особое внимание на массовые и системные репрессии, которые уже шестой год подряд происходят на оккупированных Россией украинских территориях и принять все меры, чтобы положить конец этому ужасному явлению", - отмечается в заявлении.
Напоминаем, в воскресенье, 17 мая, в Украине чтят память жертв политических репрессий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ваш преЗедент, звісно ще не будучі головою держави, з цього насміхався...
Це правда - від угрофінів самоєдів іншого ніж людожерської політики очікувати не варто
Потому империя была сильна как никогда.
После отстранения украинцев от власти в Москве, империя рухнула через шесть лет.
У них не было национальности.
Не получится и у изобретателей макароно-вируса.
---
Дабы прекратить бессмысленную дискуссию - кто был Брежнев по национальности, просто сделайте запрос в гугл-картинках: "паспорт Брежнева". Удачи.
Может спросить у Андрея Антоненко, Яны Дугарь, Юлии Кузьменко и Татьяны Черновол?
А вот Антоненко, Кузьменко и Дугарь скоро уже полгода будет, как в тюрьме по абсолютно фейковым обвинениям.