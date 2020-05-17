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Новини Агресія Росії проти України
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Російська агресія проти України повернула на нашу землю політичні репресії, - МЗС

Російська агресія проти України повернула на нашу землю політичні репресії, - МЗС

Росія шостий рік поспіль проводить на окупованих українських територіях масові і системні репресії.

Про це йдеться в коментарі МЗС України до Дня пам'яті жертв політичних репресій, інформує Цензор.НЕТ.

"17 травня Україна вшановує пам'ять жертв тоталітарної ідеології СРСР.

Схиливши в скорботі голови, ми згадуємо мільйони селян, навмисно замучених до смерті голодоморами, українських патріотів, національну еліту, письменників, митців, науковців, священників, просто невинних людей, брутально знищених під час Великого терору, згадуємо тих, кого кинули в тюрми й табори ГУЛАГу, депортували, вислали на поселення.

Уся правда про злочини радянського режиму відкрилася нам із запізненням у кілька десятиліть уже в незалежній Україні. Ми нарешті почали усвідомлювати масштаби злочину, вчиненого проти нашого народу, весь жах і глибину трагедії, яка випала на його долю. Однак попереду ще довгий шлях усвідомлення усієї правди про ці злочини не лише українцями, а й міжнародним співтовариством.

І йдеться, на жаль, не лише про минуле. Російська агресія проти України повернула на нашу землю і політичні репресії.

У Криму вже шостий рік поспіль масово порушуються права людини, української та кримськотатарської національної спільноти. Убивства, викрадення активістів, сфабриковані судові процеси, незаконні ув’язнення, безпідставні арешти та обшуки, залякування. На даний час понад сто українських громадян утримуються за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму, більшість з них є кримськими татарами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трагедія комуністичного терору має стати запобіжником від спроб реанімувати "русский мир" в Україні, - Порошенко

Ще жахливішою є ситуація в окупованих районах Донбасу. Розстріли й убивства українських військовополонених та місцевих патріотів, викрадення людей, катування й приниження стали тут повсякденним явищем.

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту, весь демократичний світ звернути особливу увагу на масові й системні репресії, що вже шостий рік поспіль відбуваються на окупованих Росією українських територіях і вжити усіх заходів, щоб покласти край цьому жахливому явищу".

Також читайте: Сьогодні в Україні - День пам'яті жертв політичних репресій

МЗС (4106) репресії (1621) росія (64871) День пам'яті жертв політрепресій (20)


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Топ коментарі
+38
мы вспоминаем миллионы крестьян, намеренно замученных до смерти голодоморами
Ваш преЗедент, звісно ще не будучі головою держави, з цього насміхався...
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17.05.2020 12:55
+18
Антоненко и Кузьменко покажите, живыми.
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17.05.2020 13:05
+16
"Мудрий український нарід" привів до влади нащадків і продовжувачів справи ідеологів та провідників тих репресій! Тепер вони ллють "крокодилові сльози" й повертають до життя і репресії і окупацію "братнього народу" і ідеологію "совка"!
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17.05.2020 13:16
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"Самой большой трагедией 20-го века был распад СССР" - Х**ло.
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17.05.2020 13:13 Відповісти
мы вспоминаем миллионы крестьян, намеренно замученных до смерти голодоморами
Ваш преЗедент, звісно ще не будучі головою держави, з цього насміхався...
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17.05.2020 12:55 Відповісти
Це про ЛДНР, чи про Велику Україну, за нової влади?
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17.05.2020 12:55 Відповісти
Про велику Германію.
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17.05.2020 13:11 Відповісти
Смішно
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17.05.2020 13:14 Відповісти
Смішно,то смішно,та не дуже.
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17.05.2020 13:16 Відповісти
Антоненко и Кузьменко покажите, живыми.
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17.05.2020 13:05 Відповісти
Щоб не казати російська окупація, кажуть совєцкій режим.
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17.05.2020 13:07 Відповісти
Шатун-3 апдейт. А зеленые глисты хорошие, не трогайте их...
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17.05.2020 13:11 Відповісти
Та да,помню и шатун,и почекун,и «не надо розхитувать будку«.
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17.05.2020 13:14 Відповісти
Ой, Кулеба сьогодні підписав текст заяви МЗС, за який може поплатитися посадою... Свого часу за щось подібне ЗЕбіл наїзжав на Клімкіна...
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17.05.2020 13:11 Відповісти
"Мудрий український нарід" привів до влади нащадків і продовжувачів справи ідеологів та провідників тих репресій! Тепер вони ллють "крокодилові сльози" й повертають до життя і репресії і окупацію "братнього народу" і ідеологію "совка"!
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17.05.2020 13:16 Відповісти
ці нащадки владу і неполишали..
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17.05.2020 13:28 Відповісти
Российская агрессия против Украины вернула на нашу землю политические репрессии, - МИД - Цензор.НЕТ 3688
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17.05.2020 13:23 Відповісти
Нема-курва-що-додати...
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17.05.2020 16:29 Відповісти
Все очень просто, репрессии москалей происходит потому что им позволяют, давно пора очистить хотя бы власть от засилия раштстов, типа мертвечука, рабиновича, бойко, всем известных воров и коллаборантов.
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17.05.2020 13:27 Відповісти
Россия шестой год проводит на оккупированных украинских территориях массовые и системные репрессии. Источник: https://censor.net/n3196043

Це правда - від угрофінів самоєдів іншого ніж людожерської політики очікувати не варто
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17.05.2020 13:40 Відповісти
Слава богу, что сейчас Украина процветает. Если сравнивать как советский союз угнетал Украину.
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17.05.2020 14:26 Відповісти
В Советском Союзе Украина управляла. В лице Брежнева, Щербицкого, Черненко и т.д.
Потому империя была сильна как никогда.
После отстранения украинцев от власти в Москве, империя рухнула через шесть лет.
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17.05.2020 15:08 Відповісти
Лысого кукурузника специально не упомянул ? А ведь его подписей , наверно , больше всех под расстрельными списками украинцев и не только .
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17.05.2020 15:47 Відповісти
А он украинец ? Он из Курской области.
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17.05.2020 16:20 Відповісти
Десь шось , колись читав , що курська область була населена українцями , так само , як і кубань .
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17.05.2020 16:27 Відповісти
Может быть. Но, Хрущёв не русский и не украинец. Он большевик. Сталинский "сокол".
У них не было национальности.
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17.05.2020 16:28 Відповісти
Та да , - сборище разных наций , под сатанинской звездой для захвата власти над всем миром ... . ((
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17.05.2020 16:38 Відповісти
У Ульянова не получилось, у Троцкого не получилось, у Йоськи Рябого не получилось.
Не получится и у изобретателей макароно-вируса.
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18.05.2020 00:52 Відповісти
Отец Брежнева тоже родом из Курской области. Так какой он украинец???
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17.05.2020 19:35 Відповісти
Eсли младенца-негра из Центральной Африки привезти и отдать в украинскую семью, вырастет 100% украинец, только чернокожий.
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18.05.2020 00:51 Відповісти
Брежнева младенцем отдали в украинскую семью??? Или все таки его воспитанием занимался отец-россиянин??? Кстати, цыгане это 100% украинцы или нет?
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18.05.2020 06:57 Відповісти
Нет, цыгане - не украинцы. У них совершенно иная социальная система.
---
Дабы прекратить бессмысленную дискуссию - кто был Брежнев по национальности, просто сделайте запрос в гугл-картинках: "паспорт Брежнева". Удачи.
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18.05.2020 07:03 Відповісти
До речі, жоден циган у Покровську не говорить російською
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18.05.2020 08:29 Відповісти
Курська , як і Вороніжська , Білгородська обл раніше була Україна.
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18.05.2020 08:20 Відповісти
И вообще, календарь свой проверьте. Хруща отстранили в 1964 году.
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17.05.2020 16:21 Відповісти
Так , а помер він в 1971 .
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17.05.2020 16:29 Відповісти
Так он был пенсионер. Уже ничем не управлял.
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17.05.2020 16:35 Відповісти
ЧЛенинвон съехал с копыт в 24м прошлого века, а до сих пор живее всех живых, сифилитик картавый... вова картавый, вова гундосый, вова кабаев... удивительно, как мама Наполеона не додумалась назвать его вовой... стал бы в один ряд с великими... а так - ну Наполеон, и шо...в Омане ни разу не был...
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17.05.2020 16:36 Відповісти
А избрание ЗЕ исполняющим роль президента не вернуло репрессии?

Может спросить у Андрея Антоненко, Яны Дугарь, Юлии Кузьменко и Татьяны Черновол?
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17.05.2020 15:14 Відповісти
Да и Федина может порассказать... оно ж мелкое, ссыкливое и дюже мстительное...
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17.05.2020 16:37 Відповісти
Ну ее хоть за решетку не кинули.
А вот Антоненко, Кузьменко и Дугарь скоро уже полгода будет, как в тюрьме по абсолютно фейковым обвинениям.
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17.05.2020 16:42 Відповісти
А зачем обвинения? достаточно одного брифинга с участием президента. Видите-ли, попиариться понадобилось, а "правоохранителям" деваться некуда и до сих пор ищут разницу в 20 см роста и татуировках.
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17.05.2020 17:21 Відповісти
Більшість населення в Україні зайнята особистим хутором. І коли на хутір приходять "кгасниє камісссагы", воно підніма лапки вгору і "непоніма" при чому тут він?!! Він женікого не трогав! )))
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17.05.2020 15:56 Відповісти
зелене лайно тим самим займається і в Україні
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17.05.2020 19:20 Відповісти
с такими дЕрмакама и клоунами и с нынешнимы териториями как бы не попращаться.
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17.05.2020 19:46 Відповісти
 
 