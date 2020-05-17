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Новости Силовики
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Гражданин Украины пытался контрабандой ввезти из Польши 3 параплана, - Госпогранслужба. ФОТО

17 мая в международном автомобильном пункте пропуска "Рава-Русская" на Львовщине пограничники предотвратили попытку контрабанды спортивных парапланов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Гражданин Украины пытался контрабандой ввезти из Польши 3 параплана, - Госпогранслужба 01

На въезд в Украину наш соотечественник прибыл грузовиком "Даф". Водитель заметно нервничал, поэтому сотрудники Госпогранслужбы решили углубленно осмотреть его транспортное средство.

Во время совместной с таможенниками проверки спального помещения автомобиля пограничники обнаружили три хорошо упакованых спортивных параплана. Документов на перевозку через государственную границу этого товара мужчина не имел.

Также смотрите: Житель Луганска пытался ввезти с оккупированной территории 800 тыс. грн наличными, - Госпогранслужба. ФОТО

Гражданин Украины пытался контрабандой ввезти из Польши 3 параплана, - Госпогранслужба 02

Парапланы изъяты и переданы компетентным органам.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Груз брендовой одежды, обуви и бижутерии, ввозившийся в Украину под видом секонд-хенда, выявлен в ПП "Рава-Руська". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (6367) контрабанда (2408) правоохранительные органы (2967) силовики (2797) Львовская область (2891)


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Топ комментарии
+27
я так думаю, что на парапланы у нас тоже с целью "пидтримки витчизняного виробника" пошлина эдак 300% -

а нефуй парапланить !!!
разлетались тут !!!!
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17.05.2020 17:40
+18
Так пусть бы себе человек заработал! Не украл же он эти парапланы. Наоборот, все довольны. Задолбали уже своими тупыми законами.
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17.05.2020 17:47
+14
У нас у единственных в Европе полностью отсутствует авиасообщение (чтобы рабы не разбегались).

Логично попробовать добираться парапланами.
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17.05.2020 17:43
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Водитель заметно нервничал....

============================
не тренувався мабуть
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17.05.2020 17:40 Ответить
я так думаю, что на парапланы у нас тоже с целью "пидтримки витчизняного виробника" пошлина эдак 300% -

а нефуй парапланить !!!
разлетались тут !!!!
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17.05.2020 17:40 Ответить
Каждый параплан в зависимости от модификации -- это минимум 1-5 тысяч баксов. Только на фото нет седушек.
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17.05.2020 17:42 Ответить
Их в основном шьют под заказ в зависимости от опыта и веса пилота.
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17.05.2020 17:48 Ответить
У нас у единственных в Европе полностью отсутствует авиасообщение (чтобы рабы не разбегались).

Логично попробовать добираться парапланами.
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17.05.2020 17:43 Ответить
Молодец мужик,заботится о своей родине.Надо вооружаться,а то всех прикончат
.
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17.05.2020 17:44 Ответить
Гражданин Украины пытался контрабандой ввезти из Польши 3 параплана, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7631
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17.05.2020 17:45 Ответить
зря...надо развивать авиаспорт в Украине.
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17.05.2020 17:46 Ответить
зачем?
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17.05.2020 17:47 Ответить
шо,зелебобикам на хлеб не мажется?
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17.05.2020 17:49 Ответить
Отстал...буду больше знать о паропланах ...нах)
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17.05.2020 17:46 Ответить
Так пусть бы себе человек заработал! Не украл же он эти парапланы. Наоборот, все довольны. Задолбали уже своими тупыми законами.
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17.05.2020 17:47 Ответить
Тока не нервуйся,они все там толпаепы...
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17.05.2020 17:51 Ответить
Закон есть закон. Сначала парапланы пустим, а потом что? Киркорову гастролировать разрешим?
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17.05.2020 18:15 Ответить
Или кто там пел про параплан? Наверно только параплан поможет мне, поможет мне (с)
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17.05.2020 18:18 Ответить
Не,Шарапов-ему-зась...)))
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17.05.2020 18:52 Ответить
Де6льтоплан,поможет тебе. Пел Валера.https://censor.net/user/470178
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18.05.2020 01:01 Ответить
Киркоров и так никому не нужен. Если он не нарушал наших законов, пусть едет.
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17.05.2020 18:29 Ответить
Ви сьогодні не на роботі?
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17.05.2020 18:27 Ответить
Чекаю на новину на кшталт "Держприкорнонслужба спільно з митниками викрила канал постачання на територію України ліків від раку. Вся партія ліків була знищенна".
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17.05.2020 17:47 Ответить
Або ж так: - виявлена партія спирту була знешкоджена шляхом виливання на землю.
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17.05.2020 20:52 Ответить
На бочку с порохом посадить и пущай полетает!©
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17.05.2020 17:50 Ответить
Парапланы имеют самое разнообразное применение,как законное,так и криминальное.Но сейчас я не на стороне государства.Это орехово-медовая мафия в силовых структурах.
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17.05.2020 17:53 Ответить
Николозович, вы?
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17.05.2020 18:28 Ответить
О преступник,злодей.
А как бензин с разваренными баками,по 2 раза в день все возили,никто не заметил.
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17.05.2020 17:53 Ответить
ти святе не чіпай
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17.05.2020 18:11 Ответить
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17.05.2020 18:41 Ответить
От тому він зараз під Швейцарським знаменом живе.Контрабандиста!
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18.05.2020 01:05 Ответить
два?? это наверное ленивые!
у них по два класса образования,а они вывезли в Венгрию, Словакию и Польшу, всё, что хорошо и плохо лежало. Учиться в Универах им было некогда, а сейчас это 3,14стабратия кричит, что им работать негде (от соски отняли умников) а больше их некуда не берут, они никому не нужны!!
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17.05.2020 18:20 Ответить
Национальное достояние или произведение искусства, а может историческая реликвия?
А ввозить в Украину тоже нельзя?
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17.05.2020 17:54 Ответить
Вот это преступник,парапланы ввозил,не зря мы кормим армию таможенников,парапланщиков всех вылавливают.
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17.05.2020 17:56 Ответить
Грех то какой ! Не отстегнул таможне пять штук зелени, детей без отдыха во Флориде оставил.
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17.05.2020 18:01 Ответить
от дурний... треба було на параплані і кордон перетинати
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17.05.2020 18:02 Ответить
ПВО не спрацює?
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17.05.2020 18:10 Ответить
зигзагами
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17.05.2020 18:11 Ответить
Ніби ж нижче 100 м радари не ловлять...
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17.05.2020 19:18 Ответить
Надо было не везти эти пароплланы, а перелететь на них через кордон. Перед этим дав откаты кому надо.
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17.05.2020 18:05 Ответить
Пара-парадуемся на своем веку
И вирус этот,пляять
Нам будет всем по..ю...
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17.05.2020 18:08 Ответить
Ударный труд таможенников ударил по контрабандисту!
Вова, ждем видосиков об успехе!
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17.05.2020 18:13 Ответить
Каждый раз, въезжая в Украину, видишь на лицах пограничников и таможенников выражение ,как будто ты приехал к ним домой в 3 часа ночи, разбудил и что-то требуешь.
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17.05.2020 18:16 Ответить
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17.05.2020 19:42 Ответить
Чому в мене митник, тu крuла забрав?
Я землю-б покuнув и в небо злиітав!
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17.05.2020 18:16 Ответить
Тому,шо не гагарiн,епать эту мать...)
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17.05.2020 18:22 Ответить
Бил Гейтс начал отключать людей с чипами через спутник.Люди,не ставьте чипы,
АГромадянин України намагався контрабандою ввезти з Польщі 3 параплани, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 4523станавитесь!
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17.05.2020 18:19 Ответить
Не, это антивирусные народные средства, после приема которых люди отключаются на какое то время.
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17.05.2020 18:22 Ответить
Возите контрабанду парапланами ("Мир без границ")
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17.05.2020 18:30 Ответить
таможня возвращает недополученые нефедовым 30 ярдов. МОЛОДЦИ
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17.05.2020 18:34 Ответить
Вот же гад! Все нормальные люди героин с кокаином возят, а этот! Однозначно расстрелять, а пете дать орден, ну и ахметову тоже.
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17.05.2020 18:39 Ответить
- Господин президент, там внизу собрался этот, как его... народ. Они кричат, что если так будет продолжаться дальше, они соберут еропланы из последней фанеры и улетят отсюда к едрене фене!
- Так! Немедленно огласить по всем таможням: все летательные аппараты в Украине запрещены ко ввозу! Производство фанеры - под контроль СБУ! Об исполнении доложить! Стойте!.. Отберите для меня лично несколько листов и принесите мне их сюда. На всякий случай.
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17.05.2020 18:42 Ответить
Нет такого "Рава-Русская" !!!!!!!!!!! И никогда не будет , как бы там кому ни хотелось . "Рава-Руська" - только так , как бы ни сопротивлялась рузгая челюсть...
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17.05.2020 19:07 Ответить
Украинские парапланы, лучшие парапланы в мире.
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17.05.2020 19:08 Ответить
Вот барыга, подзаработать хотел сволочь! Иди воруй из бюджета, как все нормальные люди!!!!
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17.05.2020 19:08 Ответить
Треба завжди тримати себе в руках і не нервуватись. )
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17.05.2020 19:43 Ответить
Господи!
Были бы эти парапланы главным преступлением в Украине!
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17.05.2020 19:52 Ответить
Мрійник. Політати надумав ... Ліни Костенко начитався:
А як же людина? А що ж людина?
Живе на землі. Сама не літає.
А крила має. А крила має!
Забирає влада крила, бо і сама їх не має
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17.05.2020 20:22 Ответить
Жлоби зелені, якохо хріна не можна ввозити параплани? тканина з мотузками.
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17.05.2020 20:27 Ответить
Козли вкрали мрію літати. Нехай поляки і ловили б, чи у нас є виробництво парапланів?
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17.05.2020 20:29 Ответить
 
 