Гражданин Украины пытался контрабандой ввезти из Польши 3 параплана, - Госпогранслужба. ФОТО

17 мая в международном автомобильном пункте пропуска "Рава-Русская" на Львовщине пограничники предотвратили попытку контрабанды спортивных парапланов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

На въезд в Украину наш соотечественник прибыл грузовиком "Даф". Водитель заметно нервничал, поэтому сотрудники Госпогранслужбы решили углубленно осмотреть его транспортное средство.

Во время совместной с таможенниками проверки спального помещения автомобиля пограничники обнаружили три хорошо упакованых спортивных параплана. Документов на перевозку через государственную границу этого товара мужчина не имел.

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Парапланы изъяты и переданы компетентным органам.

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