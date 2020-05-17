Гражданин Украины пытался контрабандой ввезти из Польши 3 параплана, - Госпогранслужба. ФОТО
17 мая в международном автомобильном пункте пропуска "Рава-Русская" на Львовщине пограничники предотвратили попытку контрабанды спортивных парапланов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
На въезд в Украину наш соотечественник прибыл грузовиком "Даф". Водитель заметно нервничал, поэтому сотрудники Госпогранслужбы решили углубленно осмотреть его транспортное средство.
Во время совместной с таможенниками проверки спального помещения автомобиля пограничники обнаружили три хорошо упакованых спортивных параплана. Документов на перевозку через государственную границу этого товара мужчина не имел.
Парапланы изъяты и переданы компетентным органам.
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не тренувався мабуть
а нефуй парапланить !!!
разлетались тут !!!!
Логично попробовать добираться парапланами.
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А как бензин с разваренными баками,по 2 раза в день все возили,никто не заметил.
у них по два класса образования,а они вывезли в Венгрию, Словакию и Польшу, всё, что хорошо и плохо лежало. Учиться в Универах им было некогда, а сейчас это 3,14стабратия кричит, что им работать негде (от соски отняли умников) а больше их некуда не берут, они никому не нужны!!
А ввозить в Украину тоже нельзя?
И вирус этот,пляять
Нам будет всем по..ю...
Вова, ждем видосиков об успехе!
Я землю-б покuнув и в небо злиітав!
Астанавитесь!
- Так! Немедленно огласить по всем таможням: все летательные аппараты в Украине запрещены ко ввозу! Производство фанеры - под контроль СБУ! Об исполнении доложить! Стойте!.. Отберите для меня лично несколько листов и принесите мне их сюда. На всякий случай.
Были бы эти парапланы главным преступлением в Украине!
А як же людина? А що ж людина?
Живе на землі. Сама не літає.
А крила має. А крила має!
Забирає влада крила, бо і сама їх не має