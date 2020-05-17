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Новости Агрессия России против Украины
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Враг обстрелял позиции ОС в районе Песков, ранен воин, - пресс-центр

Враг обстрелял позиции ОС в районе Песков, ранен воин, - пресс-центр

Российско-оккупационные войска 17 мая в очередной раз обстреляли позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Пески.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"Противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение. Воин доставлен в лечебное учреждение, где ему оперативно предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное", - отмечается в сообщении.

В пресс-центре подчеркивается, что преступные действия врага не остались безнаказанными: "Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются".

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Враг обстрелял позиции ОС в районе Песков, ранен воин, - пресс-центр 01

Напомним, согласно сводке ОС, по состоянию на 18:00 17 мая вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. 

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обстрел (26850) ранение (3374) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+8
Разумков жалкує, що не по всій лінії відвели ЗСУ ?
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17.05.2020 22:40
+6
На самом деле он жалеет, что нельзя просто взять и сдаться.
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17.05.2020 22:45
+6
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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17.05.2020 22:49
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Опять трактористы-шахтеры помидорами и картошкой от Хунты отстреливаются.
Не раскачивайте лодку.
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17.05.2020 22:31 Ответить
Разумков жалкує, що не по всій лінії відвели ЗСУ ?
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17.05.2020 22:40 Ответить
На самом деле он жалеет, что нельзя просто взять и сдаться.
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17.05.2020 22:45 Ответить
Вообще-то он сопливый засранец
Слушала вчера его интервью В ПРЯМОМ ЭФИРЕ БЕЗ КУПЮР на Экспрессо тв
На вопрос ведущей про Минск и новую переговорную группу от Украины он ответил « это ответственность офиса президента , а мы мол будем наблюдать»
ЭТО ГОЛОВА ВЕРХОВНОЙ РАДЫ? Это тот , кого выбрали руководить страной? ЖТО МОЯ ХАТА С КРАЮ ?

Гнать его надо из Рады
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17.05.2020 23:45 Ответить
Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Что бы снизить наши потери, нужно больше убивать русских оккупантов. Это аксиома!
Убей всех русских захватчиков!
Враг обстрелял позиции ОС в районе Песков, ранен воин, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 8447
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17.05.2020 22:40 Ответить
дохлий кацап, гарний кацап!!!!
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17.05.2020 22:56 Ответить
Ворог обстріляв із гранатометів позиції ОС у районі Пісків, поранено воїна, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9498
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18.05.2020 10:23 Ответить
«Слуги народа» хотят узаконить двойное гражданство ОРДЛО, - нардеп
•Буквы

Об этом Сюмар написала на своей странице в Facebook.

"Турборежим" в худших проявлениях возвращается. Уже во вторник в повестке дня: законопроект о гражданстве, который фактически узаконивает двойное гражданство (2590). В том числе и российские паспорта, выданные в ОРДЛО (то есть, дает возможность всем с российскими паспортами голосовать на выборах в Украине и даже избираться в Верховную Раду)", - сообщила нардеп.

По ее словам, также в повестке дня законопроект, предусматривающий новую статью Уголовного кодекса - наказание военных руководителей, в случае, если их подчиненные "ведут агрессивную войну".

"Такой себе очередной шаг в стиле "надо просто перестать стрелять", правда только с нашей, украинской стороны. Представить сколько жизней может стоить этот закон пока трудно", - отмечает Сюмар.

Также "слуги народа" хотят на законодательном уровне взять под контроль комиссию по отбору директора ГБР. Сюмар подчеркнула, что в повестке дня нет ни одного актуального вопроса по коронавирусу и поддержке экономики.
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17.05.2020 22:43 Ответить
Янелох подав в Раду лайнопроект про подвійне громадянство ще в кінці 19. Ще й закон про референдум на додачу. Ніяк не заспокоїться. Мріє, як і фуйло, про "адіннарот"
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17.05.2020 23:27 Ответить
Путін посилає на Донбас елітний спецназ - Бутусов

Юрій Бутусов нагадав на своїй сторінці в «Фейсбук», що Савік Шустер спочатку свого політичного ток-шоу показав фрагмент відеозапису, яку добули бійці 93-ї бригади. За словами журналіста, на записи зображена група російського спецназу, яка прибула на Донбас, щоб вистежувати і знищувати українських військових.

Бутусов підкреслив, що до цих пір цей відеозапис не прокоментував ні Володимир Зеленський, ні хто-небудь з вищого керівництва країни. Президент України реально ховається від відповідальності за долі підлеглих йому бійців, хоча вони продовжують гинути, поки глава держави розповідає українцям про світ, який він нібито побачив в очах Путіна.

На фронті гинуть бійці, які відрізали для себе будь-які компроміси з Росією, і готові пожертвувати життям, щоб Україна стала дійсно незалежною, а в тилу люди намагаються домовитися з ворогом. Тим часом Путін посилає на Донбас елітний спецназ, оскільки ніякі «ополченці» насправді воювати проти України не можуть. Там воює регулярна армія РФ, а «ополченці» - це так, театральна постановка, фікція.
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17.05.2020 22:45 Ответить
https://politeka.net/society/266154-oficer-vsu-vzvyl-iz-za-situacii-na-donbasse-chto-izmenilos-pri-zelenskom-ne-dayut-oruzhiya-i?utm_source=iua У военнослужащих ВСУ возникли серьезные проблемы на Донбассе, которые не дают им оборонять территории Украины. Один из офицеров ВСУ раскрыл, что военнослужащие Вооруженных сил Украины в зоне ООС на Донбассе погибают из-за того, что им не чем защититься и дать ответ врагу.
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17.05.2020 22:47 Ответить
Населенный пункт называется Пе́ски.
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17.05.2020 22:47 Ответить
А на второй площадке Астара. Очень удобно было ))
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17.05.2020 22:50 Ответить
что такое "Астар"?
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17.05.2020 22:52 Ответить
Астара. Шашлычка ))
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17.05.2020 23:02 Ответить
Но она же до поворота на аэропорт, со стороны "Западного"?
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17.05.2020 23:21 Ответить
Я же писал выше: На второй площадке ))
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18.05.2020 08:57 Ответить
Ото все донецкие знают цент тусовки "вторую площадку" у нас на раЁне . Умилило, по проспекту Ильича 24-ю маршрутку просят остановить у "Европы" Водила и весь салон пожимает плечами - А где это?. Так вот же В жилом доме (хрущёвке) подвальчик мини маркет "Европа" Водителю - сельпо, карту купи.
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18.05.2020 09:15 Ответить
Казенный завод на второй площадке все знали ))
Хотя, все слышали о площадке, но мало кто знал, что их две
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18.05.2020 09:19 Ответить
Я не помню такое кафе. Если на объездной то мы обычно ездили в "Млын" или "У дяди Вани". В этой стороне.
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18.05.2020 10:07 Ответить
Туда далековато было ))
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18.05.2020 10:15 Ответить
Между совхозом "Чкалова" и Карловкой. А какие там угри водились. Во!! Мы много раз ловили ..... но не поймали.
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17.05.2020 23:19 Ответить
..
Ворог обстріляв із гранатометів позиції ОС у районі Пісків, поранено воїна, - пресцентр - Цензор.НЕТ 3142

...
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17.05.2020 22:49 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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17.05.2020 22:49 Ответить
Якщо Венедіктова, Бабіков і Соколов зможуть Майдан Гідності перетворити на переворот, тоді вторгнення Путіна у Крим та Донбас стане закономірним.

Тут нема альтернатив. Венедіктова, Бабіков і Соколов мусять відійти. І що, хіба ще раз скажемо, що президент помилився. Скільки дозволяється таких помилок, які межують з політичною маніпуляцією, а то й національною зрадою.
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17.05.2020 22:51 Ответить
...Потому что тупой народ выбирает придурков: Касьянов прокомментировал текст Бутусова о бардаке в армииВыбирает по рекламной картинке, как стадо баранов; потому что они и есть, давай уже по-честному, - стадо баранов, не желающее брать на себя никакой ответственности. А этим, безусловно, пользуются яркие, сладкие, жирные проходимцы, авантюристы и попросту разбойники, которые и становятся правителями, потому что именно они отвечают запросам населения.
Там Юрий Бутусов у себя на странице написал правду о реальном положении в армии и на войне. Я прокомментировал.
Об этом около часа назад сообщил в Фейсбуке известный волонтер иобщественный активист Юрий Касьянов.
Выношу этот коммент к себе в ленту:
Юрий Бутусов, а что нового ты сообщил?.. В чём новизна этих «откровений» и почему тысячи лайков?..
Неужто наше народонаселение, исправно голосующее каждые пять лет за новых добрых царей, не знает, что творится в армии и на фронте?..
И почему ты лично думал, что с приходом Зеленского и Хомчака что-то изменится в лучшую сторону?..
В честных ответах на эти вопросы и кроется сермяжная правда. Потому что действительно - наше инфантильное (в абсолютном большинстве) народонаселение совершенно не знает реального положения дел в армии и на фронте. И знать не хочет. Хочет, чтобы какие-то доблестные «профессионалы», независимо от населения (достаточно, что население платит налоги), кровью и потом своим охраняли и защищали мелкий мещанский мирок населения, которое ни за что в армию не пойдёт и умирать не будет, ведь оно голосует и платит налоги (хм!), и может, разве что, сходить поглазеть на парад и пройтись с факелами по Киеву раз в году.
Этому населению, по большому счёту, до лампочки, в какой стране жить, ведь оно и так наполовину живёт в Польше, Италии, России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18), и в ценах на тарифы и продукты… И кто правит в стране - населению тоже, если разобраться, всё равно, поэтому выбирает население себе правителей ровно так же, как одежду и продукты - лишь бы было поярче, послаще, пожирнее.
Выбирает по рекламной картинке, как стадо баранов; потому что они и есть, давай уже по-честному, - стадо баранов, не желающее брать на себя никакой ответственности. А этим, безусловно, пользуются яркие, сладкие, жирные проходимцы, авантюристы и попросту разбойники, которые и становятся правителями, потому что именно они отвечают запросам населения.
Так чего удивляться тому, что прошлый президент был трус, и нынешний - трус; разве население изменилось?.. Избиратели те же. А какой президент, такой и главнокомандующий, и начальник Генштаба. Война им так же противна, как и населению. Армия так же нужна, как она нужна населению.
Круг замкнулся. Удивляться нечему. Все годы независимости было так. Потому что все годы независимости население выбирает по рекламе себе придурков, которые плоть от плоти самого населения.
Иначе и быть не может, когда в стране нет среднего класса, нет ответственных граждан, нет известных, волевых политиков уровня Ататюрка, способных вытащить это население за волосы, за шкирку из средневекового крепостнического, нищенского и безответственного состояния, выпороть по дороге, поставить в строй, и подтолкнуть в светлое ответственное будущее.
Похоже на коммунистическую утопию?.. А не утопия жить в 21 веке в центре Европы в средневековой по своей сути стране, в которой мало кто считает себя гражданином, а по факту таковыми являются единицы?..
Как видим, Юрий Касьянов считает, что текст Юрия Бутусова о невиданном ранее бардаке в украинской армии - правда.
Увы, еще один вывод Касьянова - относительно народа, выбравшего Зеленского, а ранее Порошенко (а еще раньше - Януковича) - тоже очень похож на правду…
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/381064-potomu_chto_tupoj_narod_vybiraet_pridurkov_kasjjanov_prokommentiroval_tekst_butusova_o_bardake_v_armii
...
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17.05.2020 22:54 Ответить
В пресс-центре подчеркивается, что преступные действия врага не остались безнаказанными: "Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются". Источник: https://censor.net/n3196080

https://twitter.com/tZEinform/status/1261519837559427073?s=20 Сводка ситуации за 15 мая 2020 года Сообщение военной комиссии tZe 14 артобстрелов за сутки, при полном отсутствии противодействия.

https://twitter.com/tZEinform/status/1262081267597742080?s=20 9:03 PM · 17 мая 2020 г. В стране три учения с применением боевого оружия. На боевых позициях - 10 обстрелов и НОЛЬ ответов !
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17.05.2020 23:16 Ответить
В марте 2020 года на Донбассе бойцы подразделений Объединенных сил уничтожили десять единиц техники противника и ликвидировали 51 боевика. Месяцем ранее украинские военные ликвидировали 38 пророссийских боевиков.

Таковы, по данным командования операцией Объединенных сил, подтвержденные потери боевиков за первый месяц весны.
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17.05.2020 23:26 Ответить
Позавчера (в пятницу) звонил родственник в Донецке весь день бахали из тяжелых. Месяца 2 такого не было. Прилёты слышны были в стороне Старомихайловки. Но шо он пи.....дит выдумывает? Поди пьяный был. данным командования операцией Объединенных сил всего 7 обстрелов за день, и то по всей линии. Не верь своим ушам.
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17.05.2020 23:42 Ответить
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fcrime%2Fofitser-vsu-rasskazal-o-plachevnoj-situatsii-s-oruzhiem-na-donbasse.htm%3Ffbclid%3DIwAR2g17Sufdyjj4LKTFjfuBfWcBO_fZdqya2AH_9UQz15cWUvRtbfk0irZnY&h=AT2OtCDjUPkGYqde0wFBkyKuRypLZR8PQjM6yp5OtKhVW4T3vlcRqjFn_VBUViqPMqV3dkIXPaEuJ6-dCqdyj_rFgtjdXe55EwKxpc_JxAObiTJjxBlH3gjTxaF6pxd5crQ&__tn__=H-R&c[0]=AT2WKswjFOKtORu2yxc1l9yDdM-**************************************-uKMfLHxrZd9btDR_0s8SaK-aPIvw2upwOGQ0JHcZ6kPOBdHOs-D4LfLQSNg-HfjHtN72msqqnNkaQ07JEk_IpMKerhoN_iKG0LTTDFpP-gI8008GNDws7RXZ9OUmAo8fsylOm-L965i5H3fvy0r7igvA Ворог обстріляв із гранатометів позиції ОС у районі Пісків, поранено воїна, - пресцентр - Цензор.НЕТ 869 Ворог обстріляв із гранатометів позиції ОС у районі Пісків, поранено воїна, - пресцентр - Цензор.НЕТ 6932https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fcrime%2Fofitser-vsu-rasskazal-o-plachevnoj-situatsii-s-oruzhiem-na-donbasse.htm%3Ffbclid%3DIwAR05KvwPFlmwHGfjyF1d_bdHpLPHkNJBWsObOjI1dcJEkMibVcEmpEVA7Ew&h=AT2OtCDjUPkGYqde0wFBkyKuRypLZR8PQjM6yp5OtKhVW4T3vlcRqjFn_VBUViqPMqV3dkIXPaEuJ6-dCqdyj_rFgtjdXe55EwKxpc_JxAObiTJjxBlH3gjTxaF6pxd5crQ&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT2WKswjFOKtORu2yxc1l9yDdM-**************************************-uKMfLHxrZd9btDR_0s8SaK-aPIvw2upwOGQ0JHcZ6kPOBdHOs-D4LfLQSNg-HfjHtN72msqqnNkaQ07JEk_IpMKerhoN_iKG0LTTDFpP-gI8008GNDws7RXZ9OUmAo8fsylOm-L965i5H3fvy0r7igvA
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17.05.2020 23:33 Ответить
Военнослужащие Вооруженных сил Украины в зоне ООС на Донбассе погибают из-за того, что им не чем защититься и дать ответ врагу. Интересно наши военные заводы работают круглосуточно или сейчас на карантине?
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17.05.2020 23:34 Ответить
Пишите правильно:

В районе Песок.
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18.05.2020 06:06 Ответить
 
 