Враг обстрелял позиции ОС в районе Песков, ранен воин, - пресс-центр

Российско-оккупационные войска 17 мая в очередной раз обстреляли позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Пески.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"Противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела один украинский защитник получил пулевое ранение. Воин доставлен в лечебное учреждение, где ему оперативно предоставлено надлежащую медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное", - отмечается в сообщении.

В пресс-центре подчеркивается, что преступные действия врага не остались безнаказанными: "Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием Российской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются".

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Напомним, согласно сводке ОС, по состоянию на 18:00 17 мая вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применив при этом минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.