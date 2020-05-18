Более 30 "кварталовцев" и их знакомых за год получили госдолжности, - КИУ

В течение первого года президентства Зеленского более 30 человек, которые раньше работали в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями, родственниками президента или его окружения получили государственные должности. Из них 12 непосредственно работали в "Студии Квартал 95".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Отмечается, что указанные лица были назначены на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса президента, получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, были избраны на должности народных депутатов Украины.

При этом абсолютное большинство из них ранее не работали на аналогичных должностях. Лишь немногие имели опыт соответствующей работы, однако именно во время пребывания на должности Зеленского получили значительный толчок в карьере.

"Стоит напомнить, что, будучи кандидатом в президенты, Зеленский обещал назначать на государственные должности профессионалов, а не знакомых. В избирательной программе кандидата указано, что "политики, связанные давними обидами, кумовством, бизнес-проектами, не способны изменить Украину" , однако часто реальные действия президента не соответствовали написанному", - отмечает Комитет избирателей.

Таким образом работают в Офисе президента:



- Сергей Трофимов (исполнительный продюсер "Студии Квартал 95") - первый заместитель председателя Офиса президента;

- Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала "Слуга народа") - заместитель руководителя Офиса президента;

- Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор "Студии Квартал 95") - первый помощник президента;

- Ирина Победоносцева (по данным СМИ, работала директором по развитию "Студии Квартал 95") - руководитель департамента информационной политики Офиса президента.

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В органах безопасности:



- Иван Баканов (юрист и руководитель "Студии Квартал 95") - председатель Службы безопасности Украины;

- Сергей Сивохо (креативный продюсер "Студии Квартал 95") - экс-советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

- Владислав Бухарев (СМИ называют Бухарева мужем сценаристки "Студии Квартал 95" и знакомым Зеленского) - советник министра внутренних дел, бывший председатель Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель председателя СБУ;

- Александр Пашков (по данным СМИ, является человеком бухгалтера "Студии Квартал 95") - директор департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны.

Работают в центральных органах исполнительной власти и при государственной структурах:

- Марина Кудерчук (имела опыт сотрудничества с "Студией Квартал 95" в Запорожье) - председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино;

- Сергей Борзов (по данным СМИ, является человеком народного депутата Борзовой, экс-директор команды КВН "Сборная Украины") - руководитель Государственного управления делами;

- Татьяна Руденко (руководитель пресс-службы "Студии Квартал 95") - член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;

- Юлия Мецгер (по данным СМИ, поддерживает дружеские связи с актрисой "Студии Квартал 95" Еленой Кравец) - член Наблюдательного совета ПриватБанка;

- Ирина Копайгора (по данным СМИ является дочерью преподавателя в Криворожском экономическом университете, где учился Зеленский) - государственная уполномоченая Антимонопольного комитета Украины;

- Александр Гогилашвили (знакомый Зеленского, по информации СМИ, имел связи с "Студией Квартал 95") - заместитель министра внутренних дел.

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Народные депутаты Украины:



- Николай Тищенко (шоумен, кум Руководителя Офиса президента) - народный депутат Украины;

- Юрий Корявченков (актер "Студии Квартал 95") - народный депутат Украины;

- Александр Кабанов (сценарист, ООО "Квартал 95") - народный депутат Украины;

- Максим Ткаченко (руководитель ООО "Квартал-Концерт") - народный депутат Украины;

- Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО "Квартал 95") - народный депутат Украины;

- Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95") - народный депутат Украины;

- Руслан Стефанчук (давний знакомый Зеленского, игрок команды КВН "Три толстяка") - первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;

- Николай Стефанчук (брат Стефанчука) - народный депутат Украины;

- Александр Завитневич (по данным СМИ, его жена училась в одном классе с Зеленским) - народный депутат Украины;

- Валерий Стернийчук (возглавлял студенческую "Лигу смеха" на Волыни) - народный депутат Украины;

- Игорь Кривошеев (шоумен, игрок "Лиги смеха" и КВН) - народный депутат Украины;

- Александр Качура (по информации СМИ, юридическая компания Качури предоставляла услуги "Студии Квартал 95") - народный депутат Украины;

- Владимир Воронов (по данным СМИ имел профессиональный опыт сотрудничества с "Квартал-концертом") - народный депутат Украины;

- Роман Грищук (руководитель студии "Мамахохотала") - народный депутат Украины;

- Ирина Борзова (по данным СМИ, является дочерью продюсера "Лиги Смеха") - народный депутат Украины;

- Александр Скичко (телеведущий, актер, имел дружественные знакомства с "Студией Квартал 95") - народный депутат Украины.

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