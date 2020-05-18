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Новости
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Более 30 "кварталовцев" и их знакомых за год получили госдолжности, - КИУ

Более 30

В течение первого года президентства Зеленского более 30 человек, которые раньше работали в структурах "Студии Квартал 95", ее дочерних организациях, предоставляли услуги компании, сотрудничали с Зеленским на профессиональной основе, были знакомыми, друзьями, родственниками президента или его окружения получили государственные должности. Из них 12 непосредственно работали в "Студии Квартал 95".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

Отмечается, что указанные лица были назначены на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса президента, получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, были избраны на должности народных депутатов Украины.

При этом абсолютное большинство из них ранее не работали на аналогичных должностях. Лишь немногие имели опыт соответствующей работы, однако именно во время пребывания на должности Зеленского получили значительный толчок в карьере.

"Стоит напомнить, что, будучи кандидатом в президенты, Зеленский обещал назначать на государственные должности профессионалов, а не знакомых. В избирательной программе кандидата указано, что "политики, связанные давними обидами, кумовством, бизнес-проектами, не способны изменить Украину" , однако часто реальные действия президента не соответствовали написанному", - отмечает Комитет избирателей.

Таким образом работают в Офисе президента:

- Сергей Трофимов (исполнительный продюсер "Студии Квартал 95") - первый заместитель председателя Офиса президента;
- Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала "Слуга народа") - заместитель руководителя Офиса президента;
- Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор "Студии Квартал 95") - первый помощник президента;
- Ирина Победоносцева (по данным СМИ, работала директором по развитию "Студии Квартал 95") - руководитель департамента информационной политики Офиса президента.

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В органах безопасности:

- Иван Баканов (юрист и руководитель "Студии Квартал 95") - председатель Службы безопасности Украины;
- Сергей Сивохо (креативный продюсер "Студии Квартал 95") - экс-советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;
- Владислав Бухарев (СМИ называют Бухарева мужем сценаристки "Студии Квартал 95" и знакомым Зеленского) - советник министра внутренних дел, бывший председатель Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель председателя СБУ;
- Александр Пашков (по данным СМИ, является человеком бухгалтера "Студии Квартал 95") - директор департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны.

Работают в центральных органах исполнительной власти и при государственной структурах:
- Марина Кудерчук (имела опыт сотрудничества с "Студией Квартал 95" в Запорожье) - председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино;
- Сергей Борзов (по данным СМИ, является человеком народного депутата Борзовой, экс-директор команды КВН "Сборная Украины") - руководитель Государственного управления делами;
- Татьяна Руденко (руководитель пресс-службы "Студии Квартал 95") - член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;
- Юлия Мецгер (по данным СМИ, поддерживает дружеские связи с актрисой "Студии Квартал 95" Еленой Кравец) - член Наблюдательного совета ПриватБанка;
- Ирина Копайгора (по данным СМИ является дочерью преподавателя в Криворожском экономическом университете, где учился Зеленский) - государственная уполномоченая Антимонопольного комитета Украины;
- Александр Гогилашвили (знакомый Зеленского, по информации СМИ, имел связи с "Студией Квартал 95") - заместитель министра внутренних дел.

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Народные депутаты Украины:

- Николай Тищенко (шоумен, кум Руководителя Офиса президента) - народный депутат Украины;
- Юрий Корявченков (актер "Студии Квартал 95") - народный депутат Украины;
- Александр Кабанов (сценарист, ООО "Квартал 95") - народный депутат Украины;
- Максим Ткаченко (руководитель ООО "Квартал-Концерт") - народный депутат Украины;
- Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО "Квартал 95") - народный депутат Украины;
- Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95") - народный депутат Украины;
- Руслан Стефанчук (давний знакомый Зеленского, игрок команды КВН "Три толстяка") - первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;
- Николай Стефанчук (брат Стефанчука) - народный депутат Украины;
- Александр Завитневич (по данным СМИ, его жена училась в одном классе с Зеленским) - народный депутат Украины;
- Валерий Стернийчук (возглавлял студенческую "Лигу смеха" на Волыни) - народный депутат Украины;
- Игорь Кривошеев (шоумен, игрок "Лиги смеха" и КВН) - народный депутат Украины;
- Александр Качура (по информации СМИ, юридическая компания Качури предоставляла услуги "Студии Квартал 95") - народный депутат Украины;
- Владимир Воронов (по данным СМИ имел профессиональный опыт сотрудничества с "Квартал-концертом") - народный депутат Украины;
- Роман Грищук (руководитель студии "Мамахохотала") - народный депутат Украины;
- Ирина Борзова (по данным СМИ, является дочерью продюсера "Лиги Смеха") - народный депутат Украины;
- Александр Скичко (телеведущий, актер, имел дружественные знакомства с "Студией Квартал 95") - народный депутат Украины.

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Автор: 

Зеленский (20202) Квартал-95 (223) КИУ (383)


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Топ комментарии
+39
Зато нет кумовства. Да, зелебобики?
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18.05.2020 10:21
+35
Более 30 "кварталовцев" и их знакомых за год получили госдолжности, - КИУ - Цензор.НЕТ 7774
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18.05.2020 10:22
+26
Ну ні разу не кумовство, пілять!
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18.05.2020 10:22
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Зато нет кумовства. Да, зелебобики?
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18.05.2020 10:21 Ответить
Ну ні разу не кумовство, пілять!
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18.05.2020 10:22 Ответить
Інвазія України зеленими гельмінтами триває !!))
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18.05.2020 10:26 Ответить
"Не появилось дорогих друзей и не скурвился"
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18.05.2020 11:58 Ответить
Понад 30 "кварталівців" і їхніх знайомих за рік отримали державні посади, - КВУ - Цензор.НЕТ 5971
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18.05.2020 19:09 Ответить
Более 30 "кварталовцев" и их знакомых за год получили госдолжности, - КИУ - Цензор.НЕТ 7774
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18.05.2020 10:22 Ответить
На рахунок армійських(!) то дійсно чиста правда! Ну ні одного ж не призначив. Цікаво, як то йому вдалось?
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18.05.2020 10:26 Ответить
він порядна людина слова
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18.05.2020 10:27 Ответить
Более 30 "кварталовцев" и их знакомых за год получили госдолжности, - КИУ - Цензор.НЕТ 1270
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18.05.2020 10:29 Ответить
Бедолаги, для них началась эпоха выживания.
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18.05.2020 12:08 Ответить
Более 30 "кварталовцев" и их знакомых за год получили госдолжности, - КИУ - Цензор.НЕТ 4616
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18.05.2020 10:22 Ответить
Та да. Привіз повний гамновоз добра.
Кушай тє.
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18.05.2020 10:27 Ответить
Дна достигнутого шмарклей за всё существование Украины ещё никто не достигал.
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18.05.2020 10:22 Ответить
Это не лифт ( социальный), это катапульта.
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18.05.2020 10:22 Ответить
тиги-диги ду (2раза)
я из пушки в небо уйду...
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18.05.2020 11:07 Ответить
а че конец эпохи бедности...для клоунов
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18.05.2020 10:22 Ответить
Фаворит президентской гонки на Украине Владимир Зеленский, выступая в https://1plus1.ua/ru эфире телеканала "1+1", пообещал своим избирателям, что готов, будучи главой государства, уйти в оставку, если окажется замешанным в коррупционных схемах.
"Если я когда-либо нарушу закон, то сам уйду в отставку", - заявил он.
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18.05.2020 10:22 Ответить
Якби воно тримало слова, то ще б влітку минулого року пішло б у відставку, але найвеличніший потерпілий не може - тре відробити гроші, що в нього Бєня вклав
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18.05.2020 10:43 Ответить
на Украине\\\\\\\\\\\

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18.05.2020 11:01 Ответить
Угадайте что построят клоуны? Цирк?
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18.05.2020 10:22 Ответить
Балаган, пілять, вони будують, балаган... Цирк для них то занадто складно.
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18.05.2020 10:27 Ответить
Походу они не знают разницы между балаганом и борделем!
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18.05.2020 10:42 Ответить
Так, як це у порівнянні з періодом Порошенка ?
Більше, так само, чи менше?
Що каже наука журналістіка?
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18.05.2020 10:24 Ответить
а ты родился уже при Зеленском?
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18.05.2020 10:28 Ответить
Питання було до зебілів.
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18.05.2020 11:30 Ответить
Порошенко знов тобі в штани насрав?
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18.05.2020 10:29 Ответить
Питання було до зебілів.
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18.05.2020 11:30 Ответить
Просто квартал расширил сцену.
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18.05.2020 10:24 Ответить
Это неопотизм в чистом виде. Зеленодрочеры, не запоминайте это слово, оно займет у вас половину мозга. И самое страшное, что большинство из этих ....ммм...как бы сказать культурней- еще и полные дебилы, как и их бубочка, а некоторая часть-такие же нарики, как клован. Короче полный бл...й цирк! Вот и живем в этом балагане.
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18.05.2020 10:25 Ответить
Половину?! А ти не помиляєшся, він там взагалі є?
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18.05.2020 10:30 Ответить
Хоча, то не непотизм, то блазнамізм скоріше, або паяцізм якийсь...
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18.05.2020 10:33 Ответить
Более 30 "кварталовцев" и их знакомых за год получили госдолжности, - КИУ - Цензор.НЕТ 456
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18.05.2020 10:27 Ответить
Перебування Соколова та Бабікова на чолі Державного бюро розслідувань, а Венедіктової - на чолі Генеральної прокуратури є однією з помилок президента України Володимира Зеленського, "які межують з політичною маніпуляцією, а то й національною зрадою".

Про це заявив нью-йоркський адвокат, доктор права, президент Світового конгресу українців у 1998-2008 роках Аскольд Лозинський у своїй статті для українсько-американського тижневика https://www.chasipodii.net/article/24647/ Час і Події (Чикаго), передає https://espreso.tv/ Еспресо.TV .

За його словами, прагнення нинішнього керівництва ДБР та ГПУ скасувати недоторканість для майданівців, а також близькі професійні відносини між ними прямо суперечать рекомендаціям місії ООН.

Зокрема, він нагадує слова Соколова:
"Для Державного бюро розслідувань як правоохоронного органу головним завданням є встановлення всіх осіб, причетних до злочинів, які мали місце під час масових акцій протестів Революції Гідності. Тому Бюро не може ігнорувати рекомендації міжнародної організації такого рівня (Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні - ред.) і врахує їх у подальшій роботі".
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18.05.2020 10:27 Ответить
Але, як зазначає Лозницький, представники ООН ніколи не вимагали скасування амністії майданівців.

"Що є найбільш незрозумілим щодо Венедиктової, ГПУ, Соколова, ДБР, - це те, що у звіті Місії ООН з 15 квітня є дуже точно написано між рекомендаціями не про скасування закону про амністію для протестувальників Майдану, а радше:
"Забезпечити інституційну незалежність Державного Бюро Розслідування... Є дуже важливим забезпечити, щоби цей новий орган був незалежним від Офісу прокурора".

Але ж Олександра Бабікова призначила саме Ірина Венедіктова, чинний генеральний прокурор, вона зробила призначення тоді, коли була в. о. директора ДБР. Яка іронія!
Це дуже грубо вшите. Мабуть, такі маніпуляції і передбачав Сімонович. Як же це могли оминути Венедіктова і Соколов?", - продовжує Лозинський.

На його думку, якщо Венедіктова, Бабіков і Соколов зможуть "Майдан Гідності перетворити на переворот", тоді "вторгнення Путіна у Крим та Донбас стане закономірним".
"Тут нема альтернатив. Венедіктова, Бабіков і Соколов мусять відійти. І що, хіба ще раз скажемо, що президент помилився. Скільки дозволяється таких помилок, які межують з політичною маніпуляцією, а то й національною зрадою.
Я особисто починаю каятись, що я колись писав, що нема нічого страшного, коли стане президентом https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo https://espreso.tv/article/2018/12/27/10_faktiv_iz_zhyttya_volodymyra_zelenskogo Володимир Зеленський ", - підсумував Лозинський.
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18.05.2020 10:29 Ответить
- ви знаите, Рабиноаич, мине часто говорят, что я - поц-агрессор
-и что? Не?
-да, но кто ето ценит???
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18.05.2020 10:31 Ответить
Всё по уму (без дефиса)... т.е., по количеству ума, в силу ума, развития, видения ситуации и т.д. бубочка - крайне ограниченный криворожский экземпляр. Затрапезеый комик, которому позволили выкарабкаться на большую сцену. Он напоминает мне алкоголика в компании трезвенников: тривиальные шутки, жестикуляция, нарочито громкий голос и деланно-веселое настроение... шобы как все, так сказать... шобы не распознали в идиоте дурака-кокаинщика
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18.05.2020 10:28 Ответить
Зелебобка использованный клоун
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18.05.2020 10:30 Ответить
Зеленский обещал назначать на государственные должности профессионалов, а не знакомых. Источник: https://censor.net/n3196124
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18.05.2020 10:38 Ответить
Ой вей, ну какая разница...
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18.05.2020 10:40 Ответить
странно..... а саака говорил, что у зели нет "любих друзiв"..... и кому ж теперь верить???
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18.05.2020 10:29 Ответить
галстуку
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18.05.2020 10:36 Ответить
Ой вей, ну чуточку же... как та лишняя крайняя плоть же... но ведь не скурвился же...а так, чуток же можно, никто ж не увидит...
Простят. Простили же "порноактрису", в роли президента которой он нынче пляшет членом на рояле... забыли про эбонит и Томос, забыли его банные корпоративы и бесталанные насмешки над Петей, лысый - в роли Виталия, ленка-дылда - в роли юльки... всё смешно, смех один... и ведь кто-то смеялся...
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18.05.2020 10:37 Ответить
Мдя.. досміялись, пілять.
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18.05.2020 11:42 Ответить
Непотизм признан ООН одним из видов коррупции, а эти все назначения и есть непотизм...
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18.05.2020 10:33 Ответить
Зеленая Балаболка... какие красивые обещания давал. Ты хуже Пети. Тот не хотя бы не обещал.
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18.05.2020 10:38 Ответить
Конец эпохи кумовства, не правда ли, зелебобики?
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18.05.2020 10:39 Ответить
ну так и через них и смеемся на кутние зубы уже целый год .спасибо кварталу 95......будь он неладен )))
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18.05.2020 10:40 Ответить
"триста еврейцев".....
(https://www.youtube.com/watch?v=IXdeEEFiTW0 если кто не знает)
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18.05.2020 10:43 Ответить
Вот так ЗЕленые барыги пилят Украину
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18.05.2020 10:44 Ответить
Понад 30 "кварталівців" і їхніх знайомих за рік отримали державні посади, - КВУ - Цензор.НЕТ 3029
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18.05.2020 10:45 Ответить
никакого кумовства
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18.05.2020 10:57 Ответить
Зато Зеленский не назначал, как Порошенко, своих армейских друзей на должности
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18.05.2020 11:09 Ответить
Ну дык 73 % черни мечтала жрать,срать,ржать.Сбылися ихние мечты,но чет смеха не слыхать.
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18.05.2020 11:24 Ответить
Одна из позорнейших страниц в истории Украины...
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18.05.2020 11:33 Ответить
А кого, стесняюсь спросить, он должен назначать, тех кто грозится взорвать или тех кто какает на него уже год без остановки? ... ну не вхож Зеля в тот курятник где вращается "сивочолий гетьман", ну не Охендовского-же с Гелетеем, Стецем ,Свинарчуками, Кононенком и Юриком Луценко ему назначать
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18.05.2020 11:53 Ответить
Ну так какая банда у власти, такие и клоуны на должностях. Это как на предприятии, если гендиректор меняется, то вместе с ним уходят и его прихлебатели позорные. А с новым пузом приходят новые прихлебатели - родичи, кумовья, сваты, друзья-приятели, собутыльники, банщики, шалавы.
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18.05.2020 12:14 Ответить
Закончатся люди в Квартале, будут брать из Дизель-шоу
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18.05.2020 12:38 Ответить
Кому приємно, коли президент саджає у крiсла, своїх друзiв, знайомих, близьких..
После такой брехни лютой, зебил вообе не иимет права никому говорить, что выбор зе, был лучшим. Так нагло не врал еще никто.
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18.05.2020 14:53 Ответить
Понад 30 "кварталівців" і їхніх знайомих за рік отримали державні посади, - КВУ - Цензор.НЕТ 472
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18.05.2020 23:27 Ответить
 
 