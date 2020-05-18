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Общественный транспорт фактически работает, Кабмин занимается самообманом, - Филатов

Общественный транспорт фактически работает, Кабмин занимается самообманом, - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что самовольно запускать общественный транспорт в городе до решения Кабинета Министров не будет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода".

По словам Филатова, самовольный запуск общественного транспорта невозожен.

"Потому что это - компетенция Кабмина. Вы прекрасно помните историю с Анатолием Бондаренко в Черкассах. И это закончилось целой кучей уголовных дел. Поэтому мы можем только просить нас услышать Кабмин", - объяснил мэр Днепра.

"Вы знаете, были заявления со стороны харьковских коллег по этому поводу. И мэр Киева Виталий Кличко говорил о метро... Мы все прекрасно понимаем, что мы занимаемся сейчас самообманом. Все. В том числе Кабмин. Что я имею в виду? У нас работает общественный транспорт, как и в других городах, по так называемым спецпропускам. Это, в первую очередь, работники коммунальных служб, так называемой критической инфраструктуры - водоканалы, хлебозаводы и другие. Чтобы было понятно, мы выдали 140 тыс. пропусков. У нас тут очереди растянулись на два квартала, чтобы получить эти спецпропуска. После ослабления карантина 11 мая к нам пришли и стали в очередь все предприниматели, ФОПы, которым было разрешено пока открыть площадки и так далее. То есть они также нуждаются в этих спецпропусках. Мы выдали еще 50 тыс. Довыдаем, скажем так. Представьте себе пассажиропоток в 200 тыс. Фактически общественный транспорт работает. То есть это симулякр по большому счету", - добавил Филатов.

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Мэр Днепра отметил, что общественный транспорт в период эпидемии работает везде, частично он не работает только в Хорватии. Во всех остальных странах мира, начиная с Великобритании, заканчивая Испанией, Италией, где наиболее сложная эпидемиологическая ситуация, общественный транспорт работает.

"Из-за того, что мы не откроем метро, то через это город будет терпеть неудобства, но тем не менее это не будет катастрофой. А то, что сейчас происходит в Киеве и Харькове - это вы можете сами наблюдать. Пробки на дорогах! Поэтому я не собирался и не собираюсь самовольно запускать общественный транспорт, но я выражаю свою открыто публичную позицию и солидарен с коллегами, давайте перестанем заниматься самообманом", - заявил Филатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэры будут требовать запустить общественный транспорт: после ослабления карантина на остановках выстраиваются огромные очереди. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Днепр (4393) Кабмин (14024) транспорт (1757) Филатов Борис (561)


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Топ комментарии
+5
Да. Этот цирк изрядно надоел людям.
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18.05.2020 11:44
+5
Так у нас вся власть теперь такая -- сплошной обман и видосики.
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18.05.2020 11:45
+4
Общественный транспорт фактически работает, Кабмин занимается самообманом, - Филатов - Цензор.НЕТ 6293
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18.05.2020 11:46
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Да. Этот цирк изрядно надоел людям.
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18.05.2020 11:44 Ответить
Общественный транспорт фактически работает, Кабмин занимается самообманом, - Филатов - Цензор.НЕТ 6293
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18.05.2020 11:46 Ответить
И ты, урод , на этой Мрие маски из Китая в эпицентр гоняешь для Гереги.
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18.05.2020 11:57 Ответить
https://www.google.com/amp/s/espreso.tv/news/2020/04/30/quotepicentrquot_oplatyv_reys_quotmriyiquot_z_kytayu_yakyy_zustrichav_zelenskyy%3famp
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18.05.2020 12:13 Ответить
Так у нас вся власть теперь такая -- сплошной обман и видосики.
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18.05.2020 11:45 Ответить
Власть дБ.
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18.05.2020 12:00 Ответить
в інтернеті "проїзний" коштує 200 гривень. Всі вже набрались тих проїзних. Кого обманюємо??? Самі себе? Чи просто в черговий раз хтось зробляє на пересічних?? Блін, дебіли зелені !
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18.05.2020 11:52 Ответить
По этому комменты щас Бенедиктова возбудится уголовным делом или чем-то ещё.
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18.05.2020 12:02 Ответить
Конечно будут торговать проездными, как в свое время торговали пропусками через линию АТО, только там перед введением электронных пропусков цены доходили до 1000 грн, по сегодняшним ценам это до 3000 грн. Вобщем опыт есть, опыт АТО даром не пропал.
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18.05.2020 12:05 Ответить
Филатов, а ты бульдозером дороги перекопай, бетонными блоками проезды перегороди, и начинай искать снаряды времен ВОВ.
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18.05.2020 11:56 Ответить
Очевидное невероятное....
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18.05.2020 12:18 Ответить
В Сумах майже всі маршрутки їздять. Багато водіїв без масок, пасажирів також ніхто не контролює.
Зате приміський транспорт так і не запустили!
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18.05.2020 12:22 Ответить
А вот интересно - а вы ЛИЧНО готовы спуститься в метро и ехать со всеми на работу?
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18.05.2020 12:23 Ответить
я, наприклад, не готовий спускатись. але я хотів би щоб усі зебіли спустились..
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18.05.2020 13:41 Ответить
 
 