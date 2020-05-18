Общественный транспорт фактически работает, Кабмин занимается самообманом, - Филатов

Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что самовольно запускать общественный транспорт в городе до решения Кабинета Министров не будет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Радіо Свобода".

По словам Филатова, самовольный запуск общественного транспорта невозожен.

"Потому что это - компетенция Кабмина. Вы прекрасно помните историю с Анатолием Бондаренко в Черкассах. И это закончилось целой кучей уголовных дел. Поэтому мы можем только просить нас услышать Кабмин", - объяснил мэр Днепра.

"Вы знаете, были заявления со стороны харьковских коллег по этому поводу. И мэр Киева Виталий Кличко говорил о метро... Мы все прекрасно понимаем, что мы занимаемся сейчас самообманом. Все. В том числе Кабмин. Что я имею в виду? У нас работает общественный транспорт, как и в других городах, по так называемым спецпропускам. Это, в первую очередь, работники коммунальных служб, так называемой критической инфраструктуры - водоканалы, хлебозаводы и другие. Чтобы было понятно, мы выдали 140 тыс. пропусков. У нас тут очереди растянулись на два квартала, чтобы получить эти спецпропуска. После ослабления карантина 11 мая к нам пришли и стали в очередь все предприниматели, ФОПы, которым было разрешено пока открыть площадки и так далее. То есть они также нуждаются в этих спецпропусках. Мы выдали еще 50 тыс. Довыдаем, скажем так. Представьте себе пассажиропоток в 200 тыс. Фактически общественный транспорт работает. То есть это симулякр по большому счету", - добавил Филатов.

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Мэр Днепра отметил, что общественный транспорт в период эпидемии работает везде, частично он не работает только в Хорватии. Во всех остальных странах мира, начиная с Великобритании, заканчивая Испанией, Италией, где наиболее сложная эпидемиологическая ситуация, общественный транспорт работает.

"Из-за того, что мы не откроем метро, то через это город будет терпеть неудобства, но тем не менее это не будет катастрофой. А то, что сейчас происходит в Киеве и Харькове - это вы можете сами наблюдать. Пробки на дорогах! Поэтому я не собирался и не собираюсь самовольно запускать общественный транспорт, но я выражаю свою открыто публичную позицию и солидарен с коллегами, давайте перестанем заниматься самообманом", - заявил Филатов.

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