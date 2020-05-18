Громадський транспорт фактично працює, Кабмін займається самообманом, - Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що самовільно не запускатиме громадський транспорт у місті до рішення Кабінету Міністрів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За словами Філатова, самовільний запуск громадського транспорту неможливий.

"Тому що це – компетенція Кабміну. Ви прекрасно пам’ятаєте історію з Анатолієм Бондаренком в Черкасах. І це закінчилося цілою купою кримінальних справ. Тому ми можемо тільки просити нас почути Кабмін", - пояснив мер Дніпра.

"Ви знаєте, були заяви з боку харківських колег щодо цього. І мер Києва Віталій Кличко говорив щодо метро ... Ми всі прекрасно розуміємо, що ми займаємося наразі самообманом. Усі. У тому числі Кабмін. Що я маю на увазі? У нас працює громадський транспорт, як і в інших містах, за так званими спецперепустками. Це, в першу чергу, працівники комунальних служб, так званої критичної інфраструктури – водоканали, хлібозаводи тощо. Щоб було зрозуміло, ми видали 140 тисяч перепусток. У нас тут черги розтяглися на два квартали, щоб отримати ці спецперепустки. Після послаблення карантину 11 травня до нас прийшли і стали в чергу усі підприємці, ФОПи, яким було дозволено наразі відкрити майданчики і так далі. Тобто вони також потребують цих спецперепусток. Ми довидали ще 50 тисяч. Довидаємо, скажемо так. Уявіть собі пасажиропотік у 200 тисяч. Фактично громадський транспорт працює. Тобто це симулякр за великим рахунком", - додав Філатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністр охорони здоров'я і головний санлікар мусять взяти на себе відповідальність за рішення щодо запуску громадського транспорту, - заступник голови МВС Геращенко

Мер Дніпра зазначив, що громадський транспорт в період епідемії працює всюди, частково він не працює тільки в Хорватії. У всіх інших країнах світу, починаючи з Великої Британії, закінчуючи Іспанією, Італією, де найбільш складна епідеміологічна ситуація, громадський транспорт працює.

"Через те, що ми не відкриємо метро, то через це місто терпітиме незручності, але тим не менше це не буде катастрофою. А те, що зараз відбувається у Києві і Харкові – це ви можете самі спостерігати. Затори на дорогах! Тому я не збирався і не збираюся самовільно запускати громадський транспорт, але я висловлюю свою відкрито публічну позицію і солідаризуюся з колегами, що давайте перестанемо займатися самообманом", - заявив Філатов.

Також дивіться: Мінінфраструктури представило поетапний план відновлення роботи транспорту. ІНФОГРАФІКА