Госпродпотребслужба проверила все интернаты Киева, особых нарушений не зафиксировано, - Кличко

После выявления очага заболевания в Дарницком доме-интернате для девочек, Госпродпотребслужба проверила все интернаты, которые подчинены городу.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

Всего - 8 учреждений: Дарницкий и Святошинский детские дома-интернаты. Киевский гериатрический пансионат и пансионат ветеранов труда. А также - четыре психоневрологических интерната: Ново-Белицкий, Киевский и Святошинский и интернат в Пуще-Водице.

"Проверяли на соблюдение требований карантина. В частности, осуществляют температурный контроль персонала и подчиненных, соблюдаются ли правила проведения дезинфекции помещений. Обеспечены ли эти учреждения средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. По результатам инспекции особых нарушений не обнаружили", - отметил Кличко.

По словам мэра Киева, Киевскому пансионату ветеранов труда рекомендовали закупить дополнительно маски, бахилы и костюмы индивидуальной защиты в расчете на один год.

"Относительного Дарницкого детского дома-интерната - там ежедневно проводят спецобработку помещений здания. Персонал и дети находятся на карантине в помещении интерната под контролем медиков. Состояние их здоровья удовлетворительное. Тестирование на коронавирус в других 7 интернат-заведениях города проведут на этой неделе. О результатах мы обязательно сообщим", - подытожил Кличко.

Напомним, ранее в Киеве была зафиксирована вспышка коронавируса в Дарницком доме-интернате: 81 заболевший, из них 53 воспитанницы и 28 работников.

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