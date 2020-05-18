Держпродспоживслужба перевірила всі інтернати Києва, особливих порушень не зафіксовано, - Кличко

Після виявлення осередку захворювання в Дарницькому будинку-інтернаті для дівчаток, Держпродспоживслужба перевірила всі інтернати, які підпорядковані місту.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Загалом - 8 установ: Дарницький і Святошинський дитячі будинки-інтернати. Київський геріатричний пансіонат та пансіонат ветеранів праці. А також - чотири психоневрологічні інтернати: Ново-Білицький, Київський і Святошинський та інтернат у Пущі-Водиці.

"Перевіряли на дотримання вимог карантину. Зокрема, чи здійснюють температурний контроль персоналу та підопічних, чи дотримуються правил проведення дезінфекції приміщень. Чи забезпечені ці заклади засобами індивідуального захисту та дезінфекції. За результатами інспекції особливих порушень не виявили", - повідомив Кличко.

За словами мера Києва, Київському пансіонату ветеранів праці рекомендували закупити додатково маски, бахіли та костюми індивідуального захисту з розрахунку на один рік.

"Щодо Дарницького дитячого будинку-інтернату - там щоденно проводять спецобробку приміщень будівлі. Підопічні і персонал перебувають на карантині у приміщенні інтернату під контролем медиків. Стан їхнього здоров’я задовільний. Тестування на коронавірус в інших 7 інтернат-закладах міста проведуть цього тижня. Про результати ми обов’язково повідомимо", - підсумував Кличко.

Нагадаємо, раніше в Києві було зафіксовано спалах коронавірусу в Дарницькому будинку-інтернаті: 81 хворий, з них 53 вихованки та 28 працівників.

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