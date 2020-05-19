Саакашвили об интервью с Гордоном: Оголение подноготной всей российской агрессии

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили заступился за журналиста Дмитрия Гордона, который взял интервью у российского террориста Игоря Гиркина

Об этом он написал у себя в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Совершенно не понимаю и не приемлю нападок на Дмитрия Гордона из-за интервью с известным врагом Украины, которого прислали из России для разжигания и поддержки сепаратистов. Это профессиональная обязанность журналиста разговаривать со всякого рода людьми, в том числе с теми, кого мы абсолютно не приемлем", - написал Саакашвили, подчеркнув, что уверен в том, что Гордон является "патриотом Украины".

По мнению главы исполкома Нацсовета реформ, "попрекать журналиста в том, что он задаёт интересующие общество вопросы самым неприятным людям и даже нелюдям - это просто отголосок совкового прошлого, которое уже не работает в современном мире".

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Саакашвили подчеркнул, что этом эфире Гиркин дал прямые показания против себя, против Путина, против Российской федерации, и её спецслужб, которые будут использованы при получении решения международного суда ООН по делу об оккупации Крыма и по агрессии России на Донбассе.

"Если пересилить чувство отвращения и реально посмотреть это интервью, а я так и сделал, то можно понять, чего Дмитрий хотел добиться и чего добился. А это реально оголение подноготной всей российской агрессии!" - резюмирует Саакашвили.

Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.

Событие вызвало определенный резонанс в обществе - несколько деястков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.



