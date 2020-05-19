Саакашвили об интервью с Гордоном: Оголение подноготной всей российской агрессии
Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили заступился за журналиста Дмитрия Гордона, который взял интервью у российского террориста Игоря Гиркина
Об этом он написал у себя в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Совершенно не понимаю и не приемлю нападок на Дмитрия Гордона из-за интервью с известным врагом Украины, которого прислали из России для разжигания и поддержки сепаратистов. Это профессиональная обязанность журналиста разговаривать со всякого рода людьми, в том числе с теми, кого мы абсолютно не приемлем", - написал Саакашвили, подчеркнув, что уверен в том, что Гордон является "патриотом Украины".
По мнению главы исполкома Нацсовета реформ, "попрекать журналиста в том, что он задаёт интересующие общество вопросы самым неприятным людям и даже нелюдям - это просто отголосок совкового прошлого, которое уже не работает в современном мире".
Саакашвили подчеркнул, что этом эфире Гиркин дал прямые показания против себя, против Путина, против Российской федерации, и её спецслужб, которые будут использованы при получении решения международного суда ООН по делу об оккупации Крыма и по агрессии России на Донбассе.
"Если пересилить чувство отвращения и реально посмотреть это интервью, а я так и сделал, то можно понять, чего Дмитрий хотел добиться и чего добился. А это реально оголение подноготной всей российской агрессии!" - резюмирует Саакашвили.
Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.
Событие вызвало определенный резонанс в обществе - несколько деястков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.
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Ну, саакобіли на пару з зебілами, покричіть, який мішутка - =патріот України=, "чесний", "порядний", "принциповий", а головне - "Герой" москало-грузинської війни, як мені один сектант голову проїдав.
Этого уже прощать нельзя.
Рано или поздно этот галстукоед должен ответить
и сбу и генпрокуратура и смешко. теперь галстукожуй. осталось аре хамии вісказаться и "самому" видосик на тему запилить в поддержку продавца пирамидок
"Согласно закону Израиля о борьбе с террором, принятом в 2016-м году, любое сотрудничество с террористами, любое сообщение, которое может быть истолковано как одобрение террористов в интернете, является уголовным преступлением. Минимальное наказание - три года тюрьмы.
В Турции ряд журналистов, опубликовавших материалы о курдских террористах, приговорены к тюремному заключению.
Несмотря на неограниченную свободу слова в США, власти запретили публикацию интервью с террористами - и журналисты этот запрет соблюдают."
1. Израиль - еврейская страна.
2. У нас - еврейская колония - для постановки в стойло аборигенов все средства хороши.
п.с.
Одно плохо - мало толерастности в нашей таки да власти.
Гырузыны есть, но не хватает эскимосов и папуасов.
Непорядок.
А вот аборигенов лучче отправлять только на фронт - там им и место...
Видео с мразями поклонской и гиркиным, особенно с гиркиным, их десятки, если не сотни за последние шесть лет на YouTube... Так что в этих интервью особо ценного с точки зрения получения новой информации о преступлениях этих двух мразей?
Сразу отвечу- ноль, зеро, ничего, абсолютно ничего с точки зрения новых знаний об их преступлениях, ничего, что мы не знали раньше, раньше лишь не было такого днища, как при шмаркле, когда украинские якобы журналисты с подобострастной ухмылочкой берут интервью у мразей, убивавших и пытавших украинцев и принимавщих самое активное участие в оккупации украинских территорий.
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=png&name=small
Интервью не было записано.
Что дал, сколько заплатил Г-он Гиркину за это интервью?
еще та гнида грузиская
Источник: https://censor.net/n3196391
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1262649956323778562 1 ч
Признаюсь,ждала этой заявы) Еще один зашквар Саакашвили. Так сколько же у тебя масок,Миша? Ты за кого вообще???