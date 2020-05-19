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Саакашвили об интервью с Гордоном: Оголение подноготной всей российской агрессии

Саакашвили об интервью с Гордоном: Оголение подноготной всей российской агрессии

Глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михеил Саакашвили заступился за журналиста Дмитрия Гордона, который взял интервью у российского террориста Игоря Гиркина

Об этом он написал у себя в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Совершенно не понимаю и не приемлю нападок на Дмитрия Гордона из-за интервью с известным врагом Украины, которого прислали из России для разжигания и поддержки сепаратистов. Это профессиональная обязанность журналиста разговаривать со всякого рода людьми, в том числе с теми, кого мы абсолютно не приемлем", - написал Саакашвили, подчеркнув, что уверен в том, что Гордон является "патриотом Украины".

По мнению главы исполкома Нацсовета реформ, "попрекать журналиста в том, что он задаёт интересующие общество вопросы самым неприятным людям и даже нелюдям - это просто отголосок совкового прошлого, которое уже не работает в современном мире".

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Саакашвили подчеркнул, что этом эфире Гиркин дал прямые показания против себя, против Путина, против Российской федерации, и её спецслужб, которые будут использованы при получении решения международного суда ООН по делу об оккупации Крыма и по агрессии России на Донбассе.

"Если пересилить чувство отвращения и реально посмотреть это интервью, а я так и сделал, то можно понять, чего Дмитрий хотел добиться и чего добился. А это реально оголение подноготной всей российской агрессии!" - резюмирует Саакашвили.

Напомним, вечером 18 мая журналист Дмитрий Гордон опубликовал интервью с одним из главарей террористов Игорем Гиркиным.

Событие вызвало определенный резонанс в обществе - несколько деястков человек забросали редакцию издания Гордон яйцами.

Саакашвили об интервью с Гордоном: Оголение подноготной всей российской агрессии 01
Саакашвили об интервью с Гордоном: Оголение подноготной всей российской агрессии 02

Гордон (118) Саакашвили (3307) интервью (230) Гиркин (192)


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Топ комментарии
+41


Ну, саакобіли на пару з зебілами, покричіть, який мішутка - =патріот України=, "чесний", "порядний", "принциповий", а головне - "Герой" москало-грузинської війни, як мені один сектант голову проїдав.
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19.05.2020 09:57
+34
Очередной цирк, теперь оказывается это спец операция, так зачем ты в ютюб это вывалил, нес бы сразу в СБУ. На вчера три миллиона просмотров этой суки недоношенной, поклонской. Со всеми кремлевскими штампами и понятиями, и для кого вы лучше сделали, дебилы...
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19.05.2020 09:57
+25
ну надо тебе сколько заступников
и сбу и генпрокуратура и смешко. теперь галстукожуй. осталось аре хамии вісказаться и "самому" видосик на тему запилить в поддержку продавца пирамидок
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19.05.2020 09:58
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Ну, саакобіли на пару з зебілами, покричіть, який мішутка - =патріот України=, "чесний", "порядний", "принциповий", а головне - "Герой" москало-грузинської війни, як мені один сектант голову проїдав.
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19.05.2020 09:57 Ответить
І якого цей засуджений злочинець, який отримує зарплатню з бюджету, бо знаходиться, гнида, на державній посаді, варнякає на ізиґє ???
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19.05.2020 09:59 Ответить
мразота оборзела ! Заранее было «добро» от «янелоха 42» и черта Баканова ! они весь свой лохторат за полнейших имбицилов держат
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19.05.2020 10:06 Ответить
Саакашвили об интервью с Гордоном: Оголение подноготной всей российской агрессии - Цензор.НЕТ 433
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19.05.2020 10:08 Ответить
Ну да, Мишико за 5 дней войну закончил, а Порох 5 лет наживался.
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19.05.2020 10:01 Ответить
Саакашвили об интервью с Гордоном: Оголение подноготной всей российской агрессии - Цензор.НЕТ 7931
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19.05.2020 10:02 Ответить
Михо продался хитрожопым, которые медленно убивают страну.
Этого уже прощать нельзя.
Рано или поздно этот галстукоед должен ответить
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19.05.2020 10:03 Ответить
Интересно а интервью израильского журналиста с лидером ХАМАС как бы Массад расценил?
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19.05.2020 10:04 Ответить
Наверное так же как расценили ФБР интервью на CNN с Бен Ладеном. Скажу больше....... Ясер Арафат тоже был террористом и об этом знал весь мир, но ....... это не мешало правительству Израиля вести с ним переговоры и договариваться. В одном Михо прав как никогда, интервью с Дыркиным - это открытое заявление о том, что всё происходящее на Донбассе и в Крыму - дело рук кацапов. Более того, это даже не интервью, а именно показания, данные открыто и добровольно, без какого-то ни было давления.
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19.05.2020 10:36 Ответить
Ирада это чувашское по моему имя! Ну вот и поучи вашего президента как поступать с кем,!
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19.05.2020 12:31 Ответить
Серьезно? Не подозревала даже, это что-то новое в лингвистике. Но главное, что возражений насчет интервью с террористами не нашлось.
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19.05.2020 13:01 Ответить
Оно закончилось бы, не начинаясь.
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19.05.2020 11:21 Ответить
Очередной цирк, теперь оказывается это спец операция, так зачем ты в ютюб это вывалил, нес бы сразу в СБУ. На вчера три миллиона просмотров этой суки недоношенной, поклонской. Со всеми кремлевскими штампами и понятиями, и для кого вы лучше сделали, дебилы...
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19.05.2020 09:57 Ответить
Гордон за три млн просмотров заработал,сегодня гражданство примут. А подноготную гиркина и кацапов мы уже знали,когда они Рыбаку за флаг живот вскрыли.Так что,михо, ты такой же.И цирк для нас,лохов.А для них деньги,возможности и свобода.
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19.05.2020 10:07 Ответить
маму с папой продадут - мрази ,гниды с потрохами купленные , гебней
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19.05.2020 10:11 Ответить
ну надо тебе сколько заступников
и сбу и генпрокуратура и смешко. теперь галстукожуй. осталось аре хамии вісказаться и "самому" видосик на тему запилить в поддержку продавца пирамидок
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19.05.2020 09:58 Ответить
Спец.операция по разоблачению агента ФСБ товарисча Гардона)
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19.05.2020 09:59 Ответить
Саакашвили об интервью с Гордоном: Оголение подноготной всей российской агрессии - Цензор.НЕТ 1193
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19.05.2020 10:09 Ответить
Твій Сімонов смоктав в сталіна-берії...
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19.05.2020 11:12 Ответить
Очередное подтверждение тому, что этот политический спекулянт Украине не нужен...
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19.05.2020 09:59 Ответить
Чим більший дебіл тим більше посада! Подивись на закони США та Ізраїлю на цю тему, а потім роззявляй рота!
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19.05.2020 09:59 Ответить
Сракашвиль хоть ето интервью смотрел? Там нет упомониная об агресии рф. Весь смисл интервью в том что на донбасе гражданская война, а ***** бесхребетное чмо которое сцит помочь братскому нароту.
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19.05.2020 09:59 Ответить
Схоже на те,що реформи в же почали подіяти.Прямо в національному масштабі...
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19.05.2020 10:00 Ответить
Я тоже не понимаю за что накинулись, журналист делал свою работу, тем более по согласованию со спецслужбами Украины.
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19.05.2020 10:00 Ответить
Пусть передаст его спецслужбам, а не крутит его на своем ютуб-канале.

"Согласно закону Израиля о борьбе с террором, принятом в 2016-м году, любое сотрудничество с террористами, любое сообщение, которое может быть истолковано как одобрение террористов в интернете, является уголовным преступлением. Минимальное наказание - три года тюрьмы.
В Турции ряд журналистов, опубликовавших материалы о курдских террористах, приговорены к тюремному заключению.
Несмотря на неограниченную свободу слова в США, власти запретили публикацию интервью с террористами - и журналисты этот запрет соблюдают."
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19.05.2020 10:03 Ответить
Так вы учитывайте:
1. Израиль - еврейская страна.
2. У нас - еврейская колония - для постановки в стойло аборигенов все средства хороши.
п.с.
Одно плохо - мало толерастности в нашей таки да власти.
Гырузыны есть, но не хватает эскимосов и папуасов.
Непорядок.
А вот аборигенов лучче отправлять только на фронт - там им и место...
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19.05.2020 10:14 Ответить
Так с СБУ все согласовано было. Зачем эта истерика?
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19.05.2020 10:49 Ответить
СБУ Баканова и ГПУ Венедиктовой кардинально отличаются от Гордона?
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19.05.2020 10:53 Ответить
Так и отдал бы в СБУ, зачем выкладывать в ютюб пропаганду государства агрессора. Чем суд в Гааге закончится неведомо, а вред нанесен колоссальный и сейчас.
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19.05.2020 10:04 Ответить
А ты слышал это интервью и как Гордон произнёс - согласен?
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19.05.2020 10:06 Ответить
имхо, все эти телодвижения напоминают последние херегины отмазки с помощницей. обычный рефрейминг.
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19.05.2020 10:01 Ответить
зря зеля эту швилю сюда притащил..
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19.05.2020 10:02 Ответить
Це дно, чи ще не долетіли?
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19.05.2020 10:02 Ответить
дна нет и не будет. Спасибо-пожалуйста, до свидания.
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19.05.2020 10:05 Ответить
Власти Италии начали послаблять карантин, в Венеции начали свою работу гондольеры, а в Украине только один Гандонльер
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19.05.2020 10:02 Ответить
И тот - не украинец....
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19.05.2020 13:03 Ответить
господи!.. теперь каждый день будут засорять эфир вскукареками этого грузинского самовлюбленного наркомана и петушка..
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19.05.2020 10:03 Ответить
Михеил ты бредишь! это было не интервью, это бенефис а это две большие разницы!
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19.05.2020 10:03 Ответить
А я совершенно не понимаю - с какой целью ты произнёс фразу: "Лукашенко - гарант суверенитета Беларуси".
Саакашвили об интервью с Гордоном: Оголение подноготной всей российской агрессии - Цензор.НЕТ 4970
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19.05.2020 10:04 Ответить
Ну всьо! Запустили берлагу (михо) гасить скандал бензином!)
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19.05.2020 10:05 Ответить
Гордон МОЛОДЕЦ! Поддерживаю точку зрения Михо....
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19.05.2020 10:05 Ответить
а Сивоха тоже МАЛАДЕЦ ? его точку зрения поддерживаешь ?
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19.05.2020 10:08 Ответить
только дурацкая улыбочка доброго следователя была ни к чему.
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19.05.2020 10:08 Ответить
написал Саакашвили, подчеркнув, что уверен в том, что Гордон является "патриотом Украины" ага такой же патриот как и Сивоха
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19.05.2020 10:06 Ответить
Идиоты,защищающие гондона, что нового о гиркине и о поклонской, о их преступлениях вы узнали из этих интервью гондону, чего не знали прежде?

Видео с мразями поклонской и гиркиным, особенно с гиркиным, их десятки, если не сотни за последние шесть лет на YouTube... Так что в этих интервью особо ценного с точки зрения получения новой информации о преступлениях этих двух мразей?

Сразу отвечу- ноль, зеро, ничего, абсолютно ничего с точки зрения новых знаний об их преступлениях, ничего, что мы не знали раньше, раньше лишь не было такого днища, как при шмаркле, когда украинские якобы журналисты с подобострастной ухмылочкой берут интервью у мразей, убивавших и пытавших украинцев и принимавщих самое активное участие в оккупации украинских территорий.
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19.05.2020 10:09 Ответить
Секта св.Міхо в ступорі. Карлсон агент *******.
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19.05.2020 10:10 Ответить
Ещё один дружбан Гардона,а главное ,как они активизировались, по отмазке Гардона🤣😂 . Думающие люди говорят ,что это Говно , а Миша дальше рассказывает ,что это очень вкусно. Миша предложи Нью-Йорк-Таймс взять интервью у последователей Бен -Ладана и выложить это в канун 11-го сентября. Михо если ты тупой ,я тебе объясню ,не берут интервью у террористов 😬 только признание вины у прокурора.
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19.05.2020 10:11 Ответить
Интересно, если Зеленскому на бейджике написать "журналист", Путин покается?
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19.05.2020 10:11 Ответить
просто іще один соліст у зведеному хорі кремлівських консерв
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19.05.2020 10:12 Ответить
На Ютубе есть функция-пожаловаться в правом углу под видео(три точки-жмете на них)-жмите и отправляйте.Если жалоб будет много,уверен этому гандону лысому канал могут заблокировать,потому что то что это оно сделало-прямая пропаганда терроризма и плевок во всех Украинцев-кто бы чего не говорил
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19.05.2020 10:12 Ответить
Немедленно нажала ! Гандон штопанный, плешивый совкодрочер ,презренный продавец пироамидок , вымогавший деньги у смертельно больных - нелюдь ! 🤮🤮🤮
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19.05.2020 10:29 Ответить
я поставил жалобу этому дебилу.
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19.05.2020 10:31 Ответить
Какие еще нужны доказательства, что цель зеленой шмаркли управляемый распад государства Украина?
Саакашвили об интервью с Гордоном: Оголение подноготной всей российской агрессии - Цензор.НЕТ 9211
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19.05.2020 10:12 Ответить
Ещё одна гнида , адвокат гандона , крыса эфэсбешная , вылезла .!! При порохе большинство всякого дерьма , ныкалось за бугром ,, все эти портянки , каломойши , сцакашвили и прочие . Теперь налазили сюда , твари . Как колорадские жуки на картошку . .
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19.05.2020 10:17 Ответить
"Если пересилить чувство отвращения и реально посмотреть это интервью, а я так и сделал, то можно понять, чего Дмитрий хотел добиться и чего добился. А это реально оголение подноготной всей российской агрессии!" - резюмирует Саакашвили. о подноготной рашистской агресии говорят примеры оккупированой Осетии,Абхазии,Крыма,части украинского Донбасса,Преднистровье о подноготне рашистской агресии мог рассказывать Цемах "делая интервью международным следователям" и в международных судах слушают конкретные доводы юристов ,но не интервью кого хочешь и как хочешь...и с кем хочешь...
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19.05.2020 10:18 Ответить
Еще в этом интервью он, для меня по крайней мере ,показал,что больной на всю голову! Чистый поц! Гуй ложили на руцкий мир в Одессе,мы его видим в гробу у белых тапочках ! Да и вообще это насколько надо быть долбо..м,чтоб объединять людей убивая их ?
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19.05.2020 10:24 Ответить
Советую Гордону взять интервью у убийцы Джона Леннона и с этой квашнёй придти попиариться к Малахову, там всегда есть спрос на дерьмецо, а так как у Гордона поразительный и упрямый дар копромании, найдётся ли хоть один медийный патриот который скажет ему, что Украина не сортир для его публичного ковыряния в дерьме.Это хуцпа чистой воды и плевок в украинцев, кто согласен ставьте лайк.
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19.05.2020 10:29 Ответить
Журналист Евгений Плинский два года назад вышел на Гиркина с предложением записать интервью. Гиркин был очень ЗА, но потребовал за это тысячу комплектов зимней формы для боевиков.
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=png&name=small

Интервью не было записано.

Что дал, сколько заплатил Г-он Гиркину за это интервью?
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19.05.2020 10:30 Ответить
карлсонішвілі виявився безхребетним пацюком
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19.05.2020 10:31 Ответить
Ось вам і "реХвАрматор", на підсосі у Коломойського- Зеленського. Все провладне ге, кинулось свого відмазувати. Перетворюють країну на світового ізгоя. Відпрацьовують мордорське бабло
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19.05.2020 10:46 Ответить
Гордон все. Теперь он не рукужопатый.
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19.05.2020 10:52 Ответить
"Совершенно не понимаю и не приемлю нападок на Дмитрия Гордона из-за интервью с


еще та гнида грузиская

Источник: https://censor.net/n3196391
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19.05.2020 11:00 Ответить
Выходит Саака от феэсбешной прокладки Курченко уже медовые пряники получил?
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19.05.2020 11:14 Ответить
Ну,що там Міхо вже подолав корупцію в НАК"нафтогаз"?
Саакашвілі про інтерв'ю з Гордоном: Оголення всього прихованого російської агресії - Цензор.НЕТ 2418
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19.05.2020 11:15 Ответить
интересно, как бы саакашвили отнесся к такому же интервью с русскими террористами насчет "гражданского конфликта в Грузии в 2008 году"?
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19.05.2020 11:19 Ответить
Скажет что на русских в три раза больше сердился, кушать не мог.
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19.05.2020 12:06 Ответить
к сожалению покупаются и продаются все,все зависит от цены,а идейных просто уберают.
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19.05.2020 12:16 Ответить
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1


https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1

jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1262649956323778562 1 ч

Признаюсь,ждала этой заявы) Еще один зашквар Саакашвили. Так сколько же у тебя масок,Миша? Ты за кого вообще???
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19.05.2020 12:31 Ответить
Колись був на стороні Саакашвілі, коли він почав підтримувати Зеленського, на 100% знав, що за нього ніколи не проголосую. Після підтримки гордона-гандона, я на 100% впевнений що це вороги всього українського... Заакашвілі, ти ворог України, такий же як твій зеля і гордон!
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19.05.2020 12:48 Ответить
как можно огалить голого Михаил? хутин в своих интервью открыто много раз сознавался в этих преступлениях,и не только он,для суда в гааге есть все доказательства,нет политической воли и решимости .что за чушь несешь Михаил Николаевич,журналист не имеет морального права пропагандировать взгляды террористов,убийц,предателей и прочей мрази!
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19.05.2020 13:30 Ответить
это и есть план Б ?
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19.05.2020 13:32 Ответить
Всё верно сказал.
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19.05.2020 16:10 Ответить
 
 