Саакашвілі про інтерв'ю з Гордоном: Оголення всього прихованого російської агресії
Глава виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України Міхеіл Саакашвілі заступився за журналіста Дмитра Гордона, який взяв інтерв'ю у російського терориста Ігоря Гіркіна.
Про це він написав у себе в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Абсолютно не розумію і не сприймаю нападок на Дмитра Гордона через інтерв'ю з відомим ворогом України, якого прислали з Росії для розпалювання і підтримки сепаратистів. Це професійний обов'язок журналіста розмовляти з усякого роду людьми, в тому числі з тими, хто для нас абсолютно неприйнятний", - написав Саакашвілі, наголосивши, що впевнений у тому, що Гордон є "патріотом України".
На думку глави виконкому Нацради реформ, "докоряти журналісту в тому, що він ставить запитання, що цікавлять суспільство, найбільш неприємним людям і навіть нелюдям - це просто відгомін совкового минулого, яке вже не працює в сучасному світі".
Саакашвілі наголосив, що в ефірі Гіркін дав прямі свідчення проти себе, проти Путіна, проти Російської Федерації та її спецслужб, які будуть використані під час отримання рішення міжнародного суду ООН у справі про окупацію Криму та агресію Росії на Донбасі.
"Якщо пересилити почуття відрази і реально подивитися це інтерв'ю, а я так і зробив, то можна зрозуміти, чого Дмитро хотів домогтися і чого домігся. А це реально оголення всього прихованого російської агресії!" - резюмує Саакашвілі.
Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.
Подія викликала певний резонанс у суспільстві - кілька десятків осіб закидали редакцію видання Гордона яйцями.
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Ну, саакобіли на пару з зебілами, покричіть, який мішутка - =патріот України=, "чесний", "порядний", "принциповий", а головне - "Герой" москало-грузинської війни, як мені один сектант голову проїдав.
Этого уже прощать нельзя.
Рано или поздно этот галстукоед должен ответить
и сбу и генпрокуратура и смешко. теперь галстукожуй. осталось аре хамии вісказаться и "самому" видосик на тему запилить в поддержку продавца пирамидок
"Согласно закону Израиля о борьбе с террором, принятом в 2016-м году, любое сотрудничество с террористами, любое сообщение, которое может быть истолковано как одобрение террористов в интернете, является уголовным преступлением. Минимальное наказание - три года тюрьмы.
В Турции ряд журналистов, опубликовавших материалы о курдских террористах, приговорены к тюремному заключению.
Несмотря на неограниченную свободу слова в США, власти запретили публикацию интервью с террористами - и журналисты этот запрет соблюдают."
1. Израиль - еврейская страна.
2. У нас - еврейская колония - для постановки в стойло аборигенов все средства хороши.
п.с.
Одно плохо - мало толерастности в нашей таки да власти.
Гырузыны есть, но не хватает эскимосов и папуасов.
Непорядок.
А вот аборигенов лучче отправлять только на фронт - там им и место...
Видео с мразями поклонской и гиркиным, особенно с гиркиным, их десятки, если не сотни за последние шесть лет на YouTube... Так что в этих интервью особо ценного с точки зрения получения новой информации о преступлениях этих двух мразей?
Сразу отвечу- ноль, зеро, ничего, абсолютно ничего с точки зрения новых знаний об их преступлениях, ничего, что мы не знали раньше, раньше лишь не было такого днища, как при шмаркле, когда украинские якобы журналисты с подобострастной ухмылочкой берут интервью у мразей, убивавших и пытавших украинцев и принимавщих самое активное участие в оккупации украинских территорий.
https://pbs.twimg.com/media/***************?format=png&name=small
Интервью не было записано.
Что дал, сколько заплатил Г-он Гиркину за это интервью?
еще та гнида грузиская
Источник: https://censor.net/n3196391
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
https://twitter.com/jackdorseydono1
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·https://twitter.com/jackdorseydono1/status/1262649956323778562 1 ч
Признаюсь,ждала этой заявы) Еще один зашквар Саакашвили. Так сколько же у тебя масок,Миша? Ты за кого вообще???