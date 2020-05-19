Саакашвілі про інтерв'ю з Гордоном: Оголення всього прихованого російської агресії

Глава виконавчого комітету Національної ради реформ при президенті України Міхеіл Саакашвілі заступився за журналіста Дмитра Гордона, який взяв інтерв'ю у російського терориста Ігоря Гіркіна.

Про це він написав у себе в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Абсолютно не розумію і не сприймаю нападок на Дмитра Гордона через інтерв'ю з відомим ворогом України, якого прислали з Росії для розпалювання і підтримки сепаратистів. Це професійний обов'язок журналіста розмовляти з усякого роду людьми, в тому числі з тими, хто для нас абсолютно неприйнятний", - написав Саакашвілі, наголосивши, що впевнений у тому, що Гордон є "патріотом України".

На думку глави виконкому Нацради реформ, "докоряти журналісту в тому, що він ставить запитання, що цікавлять суспільство, найбільш неприємним людям і навіть нелюдям - це просто відгомін совкового минулого, яке вже не працює в сучасному світі".

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Саакашвілі наголосив, що в ефірі Гіркін дав прямі свідчення проти себе, проти Путіна, проти Російської Федерації та її спецслужб, які будуть використані під час отримання рішення міжнародного суду ООН у справі про окупацію Криму та агресію Росії на Донбасі.

"Якщо пересилити почуття відрази і реально подивитися це інтерв'ю, а я так і зробив, то можна зрозуміти, чого Дмитро хотів домогтися і чого домігся. А це реально оголення всього прихованого російської агресії!" - резюмує Саакашвілі.

Нагадаємо, увечері 18 травня журналіст Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з одним із ватажків терористів Ігорем Гіркіним.

Подія викликала певний резонанс у суспільстві - кілька десятків осіб закидали редакцію видання Гордона яйцями.



