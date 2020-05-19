Местные выборы в Украине физически остановить невозможно, - "слуга народа" Арахамия

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет о невозможности переноса местных выборов в Украине.

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Я, честно говоря, не понимаю, даже если будет новая волна пандемии, каким образом это (перенести местные выборы. - Ред.) можно сделать, ведь это надо вносить изменения в Конституцию. А изменения в Конституцию - это две сессии надо провести, то есть физически выборы остановить невозможно", - отметил глава фракции.

По слова Арахамии, говорить о проведении выборов в режиме онлайн еще рано, так как для этого необходимо урегулировать в государственном масштабе ряд вопросов, чем в настоящее время и занимается министерство цифровой трансформации.

"Когда-то мы получим все-таки единый демографический реестр и будем понимать, сколько в стране людей, где эти люди, где они проживают и где они голосуют. Вот тогда можно реально вводить этот диджитал ID и человеку давать возможность голосовать", - считает он.

Арахамия напомнил, что шансы провести местные выборы на всей территории Украины, в том числе и в оккупированном Донбассе, еще остаются, хотя и маловероятны: "С расширением формата (украинской делегации в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске. - Ред.) все зашевелилось гораздо быстрее. Действительно, когда мы подключили глав комитетов, этот процесс ожил, и есть позитивная динамика. Но пока это (проведение выборов на всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс. - Ред.) выглядит малореалистично. Хотя по-прежнему есть еще шансы".

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Арахамия подчеркнул, что позиция Украины не изменилась - вначале компонент безопасности, установление контроля над границами и только потом политический компонент.

Напомним, во время онлайн-конференции, организованной аналитическим центром "Атлантический совет", глава Офиса Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что надеется, что запланированные на 25 октября местные выборы пройдут на всей территории Украины, включая неподконтрольную на данный момент правительству часть Донбасса.

На брифинге 6 мая первый заместитель главы фракции "Слуги народа" Александр Корниенко поддержал Ермака и заявил, что в политсиле не теряют надежды на проведение местных выборов осенью этого года на всей территории Украины, включая временно оккупированные Российской Федерацией районы Донбасса.

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