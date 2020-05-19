Місцеві вибори в Україні фізично зупинити неможливо, - "слуга народу" Арахамія

Глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявляє про неможливість перенесення місцевих виборів в Україні.

Про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Я, чесно кажучи, не розумію, навіть якщо буде нова хвиля пандемії, у який спосіб це (перенести місцеві вибори, – ред.) можна зробити, адже це треба вносити зміни до Конституції. А зміни до Конституції - це дві сесії треба провести, тобто фізично вибори зупинити неможливо", - сказав Арахамія в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, говорити про проведення виборів у режимі онлайн ще рано, тому що для цього необхідно врегулювати в державному масштабі низку питань, чим наразі й займається міністерство цифрової трансформації.

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"Колись ми отримаємо все-таки єдиний демографічний реєстр і будемо розуміти, скільки в країні людей, де ці люди, де вони проживають і де вони голосують. Ось тоді можна реально вводити цей діджитал ID і людині давати можливість голосувати", - сказав голова фракції.

Арахамія нагадав, що шанси провести місцеві вибори на всій території України, зокрема й в окупованому Донбасі, ще залишаються, хоча і малоймовірні.

"З розширенням формату (української делегації в Тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську, – ред.) все заворушилося набагато швидше. Справді, коли ми підключили голів комітетів, цей процес ожив, і є позитивна динаміка. Але поки що це (проведення виборів на всій території України, включаючи окупований Донбас, - ред.) виглядає малореалістично. Хоча, як і раніше, є ще шанси", - зазначив депутат.

Арахамія наголосив, що позиція України не змінилася - спочатку компонент безпеки, встановлення контролю над кордонами й тільки потім політичний компонент.

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Нагадаємо, під час онлайн-конференції, організованої аналітичним центром "Атлантична рада", голова Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що сподівається, що заплановані на 25 жовтня місцеві вибори пройдуть на всій території України, включно з непідконтрольною на даний момент уряду частиною Донбасу.

На брифінгу 6 травня перший заступник голови фракції "Слуги народу" Олександр Корнієнко підтримав Єрмака і заявив, що в політсилі не втрачають надії на проведення місцевих виборів восени цього року на всій території України, включно з тимчасово окупованими Російською Федерацією районами Донбасу.