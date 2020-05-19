Суд арестовал на 60 дней подозреваемого в убийстве школьника в Днепре

Самарский райсуд Днепра избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 12-летнего мальчика в виде содержания под стражей.

Об этом говорится в сообщении суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Таким образом, судьи удовлетворили ходатайство прокуратуры. Мужчина будет содержаться в СИЗО в течение 60 дней.

Как сообщалось, на днях в Днепре патрульные задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка.

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