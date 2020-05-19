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Суд арестовал на 60 дней подозреваемого в убийстве школьника в Днепре

Суд арестовал на 60 дней подозреваемого в убийстве школьника в Днепре

Самарский райсуд Днепра избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 12-летнего мальчика в виде содержания под стражей.

Об этом говорится в сообщении суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Таким образом, судьи удовлетворили ходатайство прокуратуры. Мужчина будет содержаться в СИЗО в течение 60 дней.

Как сообщалось, на днях в Днепре патрульные задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка.

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В нашій футбольній родині сталося горе…16-го травня згвалтували і вбили Волкова Радіона Дмитровича 03.08.2008 року народження, який був гравцем дитячої Футбольної школи «Енергія». 19.05.2020р, о 12:00 за адресою вул.Бехтерєва, 4 відбудеться відспівування Радіона. Похорони пройдуть завтра на кладовищі «Старе Ігренське» за адресою вул.Туркменська 16-А о 13:00.
Весь колектив Асоціації Футболу Дніпропетровської області приносить щирі співчуття родині молодого футболіста і просимо всіх небайдужих відгукнутися і допомогти фінансово бабусі Радіона Свиридовій Тамілі Михайлівні (5168757324721770 ПриватБанк).
Вічна пам`ять…
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19.05.2020 13:00 Ответить
боже допоможи батькам та рідним перенести це горе... А того вилупка кращеб батьку віддати...
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19.05.2020 13:36 Ответить
А что с полицейскими что пристрелили пятилетнего ребенка, там похоже уже замяли дело.
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19.05.2020 14:48 Ответить
 
 