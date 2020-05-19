Суд арестовал на 60 дней подозреваемого в убийстве школьника в Днепре
Самарский райсуд Днепра избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 12-летнего мальчика в виде содержания под стражей.
Об этом говорится в сообщении суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Таким образом, судьи удовлетворили ходатайство прокуратуры. Мужчина будет содержаться в СИЗО в течение 60 дней.
Как сообщалось, на днях в Днепре патрульные задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 12-летнего ребенка.
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Весь колектив Асоціації Футболу Дніпропетровської області приносить щирі співчуття родині молодого футболіста і просимо всіх небайдужих відгукнутися і допомогти фінансово бабусі Радіона Свиридовій Тамілі Михайлівні (5168757324721770 ПриватБанк).
Вічна пам`ять…