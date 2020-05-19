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Детали взлома кабинета замминистра юстиции Онищук: злоумышленников пустил кто-то из сотрудников

Детали взлома кабинета замминистра юстиции Онищук: злоумышленников пустил кто-то из сотрудников

Неизвестные, которые взломали кабинет заместителя министра юстиции вошли через балконную дверь, поднявшись по пожарной лестнице. На этаж их пустил человек, который имел туда доступ. Учитывая, что там установлены электронные замки, по предварительной версии, таким доступом мог располагать кто-то из сотрудников министерства.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала заместитель министра юстиции Ольга Онищук, комментируя подробности вчерашнего скандального инцидента.

Она уточнила, что проникнуть беспрепятственно в приемную и ее кабинет незваные гости не смогли.

"Поскольку с обратной стороны двери был вставлен ключ, очевидно, использовали болгарку или другой инструмент, что спилить ригели. Но старались это сделать так, чтобы мы не заметили. Спиленные ригели они забрали, поставили новые. Когда я утром пришла в кабинет, то сразу ничего не заметила. Поскольку сердцевина замка осталась той же, я открыла дверь кабинета своим ключом. На оставленные злоумышленниками следы обратили внимание коллеги из департамента, которые пришли утром на совещание", - рассказала замминистра.

По ее словам, полиция не нашла ни взрывчатки, ни ядовитых веществ в кабинете, из него ничего не пропало. "Было видно, что злоумышленников заинтересовал мой рабочий ноутбук с точки зрения получения из него информации. Частной информации, каких-либо мессенджеров на этом ноутбуке у меня нет, только рабочая информация. Документов, каких-либо ценностей в кабинете я не храню, сейфа у меня нет, поэтому брать им было нечего, - отметила Онищук. - Что ими двигало, не знаю. Переживала, что подбросили что-то с целью меня дискредитировать при проведении, например, каких-то следственных действий. А, возможно, у них просто было желание показать мне, что они могут вот так запросто проникнуть ко мне в кабинет и быть тут как дома".

Также читайте: В кабинет заместителя министра юстиции Онищук пробрались неизвестные, полиция ищет взрывчатку. ФОТО

Отвечая на вопрос о том, кто мог таким образом передать ей привет, был ли он от рейдеров, замминистра сказала, что назвать конкретного заказчика не может. "Это может быть кто угодно, например, те, кто контролировал систему, которую мы ломаем. Мы знаем, что это была серьезная разветвленная система, которая работала по всей территории Украины. Начиная от "черных" коммунальных предприятий, которые занимались не регистрацией, а выполняли преступные действия, заканчивая другими лицами, которые делали вид, что они ничего не нарушают, но стояли за всем этим, - подчеркнула Онищук. – На заседаниях Антирейдерской коллегии на прошлой неделе мы рассмотрели очень много сложных кейсов. Я дала задачу сотрудникам вынести на рассмотрение все проблемные объекты".

Мы также уточнили, не находили ли в ее кабинете прослушку. Поскольку вчера, после инцидента со взломанным кабинетом, министр юстиции заявил, что в министерстве неоднократно находили специальную аппаратуру.

"У моих коллег - руководителей департамента, который в моем подчинении, такую аппаратуру ранее находили, у меня нет. Но мы ее, честно вам скажу, и не искали. Мы понимали, что такая аппаратура точно есть. На самом деле не создавали из этого проблему, поскольку работаем прозрачно, нам нечего скрывать. Если это устанавливают правоохранительные органы, имея соответствующие документы, пожалуйста. Тут ничего противозаконного не происходит, чтобы они не фиксировали. Но, конечно, мы волнуемся, что такие устройства могут быть установлены сторонними лицами. Вчера проверяли и на предмет техники, но рассказывать подробности в интересах следствия не могу", - резюмировала Онищук.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, по факту проникновения в кабинет замминистра юстиции Нацполиция открыла уголовное производство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська заявил о прослушке в Минюсте: "Скрытая аудио- и видеозапись в кабинетах, приемных и даже коридорах"

Автор: 

Минюст (1749) взлом (83) Онищук Ольга (6)


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Топ комментарии
+18
Карл, ты только подумай! Министр юстиции Малюсько заявляет о прослушке и слежке в здании министерства юстиции и несанкционированном проникновении в кабинет заместителя министра юстиции. Карл, ты только представь себе, Карл! В охраняемом государственной охраной здании, "неизвестные" выпиливают болгаркой двери в кабинет заместителя министра юстиции!!!!!!!
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19.05.2020 14:41
+17
https://twitter.com/tZEinform/status/1262576779304239104?s=20 К вопросу "Кто прослушивал премьера Гончарука?" на который какой то Зеленский обещал ответить через два недели, добавляется вопрос "Кто пилит двери в Минюсте ?"
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19.05.2020 14:42
+8
Воры нынче пошли-сплошные дилетанты.Двери спилили и по новой установили.Ха..
Опытный вор не спеша разобрал бы стену и потом уходя,без особой суеты замесил раствор и сложил бы её по новой.Еще и полы помыл бы.
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19.05.2020 14:47
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они телепартировались
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19.05.2020 14:08 Ответить
рука малюські
Деталі злому кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук: зловмисників пустив хтось із співробітників - Цензор.НЕТ 6231
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19.05.2020 20:12 Ответить
Папа Карсон совместно с Гномиком .Смените название Юстиция на что то Соответствующее. А как собираетесь Людей защищать , если сами с собя не можете. По моему после первой Информации , пошло , что то не так и Они Остаточно Заврались.
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19.05.2020 14:10 Ответить
Крутяк, це вам не тепловізор! Тут скандал міжнародного рівня.
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19.05.2020 14:10 Ответить
Більшість навіть уявити не може якого рівня ця подія.
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19.05.2020 14:11 Ответить
Деталі злому кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук: зловмисників пустив хтось із співробітників - Цензор.НЕТ 6897 Деталі злому кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук: зловмисників пустив хтось із співробітників - Цензор.НЕТ 6897
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20.05.2020 08:02 Ответить
Карл, ты только подумай! Министр юстиции Малюсько заявляет о прослушке и слежке в здании министерства юстиции и несанкционированном проникновении в кабинет заместителя министра юстиции. Карл, ты только представь себе, Карл! В охраняемом государственной охраной здании, "неизвестные" выпиливают болгаркой двери в кабинет заместителя министра юстиции!!!!!!!
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19.05.2020 14:41 Ответить
Болгарка наверное была с глушителем, поэтому никто не слышал...
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19.05.2020 21:33 Ответить
Деталі злому кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук: зловмисників пустив хтось із співробітників - Цензор.НЕТ 9798
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20.05.2020 08:04 Ответить
https://twitter.com/tZEinform/status/1262576779304239104?s=20 К вопросу "Кто прослушивал премьера Гончарука?" на который какой то Зеленский обещал ответить через два недели, добавляется вопрос "Кто пилит двери в Минюсте ?"
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19.05.2020 14:42 Ответить
Воры нынче пошли-сплошные дилетанты.Двери спилили и по новой установили.Ха..
Опытный вор не спеша разобрал бы стену и потом уходя,без особой суеты замесил раствор и сложил бы её по новой.Еще и полы помыл бы.
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19.05.2020 14:47 Ответить
А что, дверь разве не унесли с собой??
Побрезговали, значит.....
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19.05.2020 21:52 Ответить
"Казки дідуся Панаса"... Вихідний день. Будівля пуста. В кабінетах і коридорах - тиша. На всіх поверхах, в коридорах - купа відеокамер, в кабінетах, крім того - датчики руху. В приміщенні охорони - кілька чоловік, що періодично здійснюють обходи. У "зловмисників" що, "болгарка безшумна?
Здається мені, там точно Малюська з нею "сфери впливу" ділить почав, і щось там шукав... А "шум" підняв, щоб відвести підозри...
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19.05.2020 14:48 Ответить
і це при тому, що замість спиляних рігелів "поставили нові"!
Де вони їх взяли і звідки знали, які саме потрібні?! З собою принесли! На все про все їм знадобилось пару годин, не меньше.
Це означає, що приходили чуваки з цілим ящиком інструментів.
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19.05.2020 19:21 Ответить
... а можливо й не раз.
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20.05.2020 08:00 Ответить
Украли честно наворованое?
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19.05.2020 14:57 Ответить
Деталі злому кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук: зловмисників пустив хтось із співробітників - Цензор.НЕТ 6061
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19.05.2020 20:14 Ответить
Так і Малюську можуть трахнути в кабінеті. Так що ходіть там з кришками на сраці! Цирк!
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19.05.2020 16:30 Ответить
Так і Малюську можуть трахнути в кабінеті. Так що ходіть там з кришками на сраці! Цирк!
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19.05.2020 16:31 Ответить
Прослушку поставили.
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19.05.2020 17:06 Ответить
...і пронюшку
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20.05.2020 08:05 Ответить
А ЧТО ДОЛГО ИСКАТЬ КТО ВПУСТИЛ !!!???
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19.05.2020 17:11 Ответить
скорее всего какая то из спецслужб проводила НСРД , єто могло и быть и НАБУ и СБУ.. обычное дело. Минюст как был так и остается верхушкой системной коррупции..вот и ищут...слушают, смотрят...работа такая. И нечего дурня клеить , типа не в курсе...воры проникли и т.п.))) Наверняка знают где и что ищут))
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19.05.2020 17:38 Ответить
Согласен. Сеть продажно-покупных нотариусов и госрегистраторов, крышуемая миндустом, и есть этой самой системой. Ну и, само собой, негодяйская "в квадрате" (с) "судебная" ветвь компрадорской власти врагов Украины.
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20.05.2020 08:13 Ответить
оо, это штото Саакашвили мутит, его почерк))
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19.05.2020 17:45 Ответить
скажу за себя про минюст . . . там или вредители или руко-шопые . . . мне выставили счет на 1500 грн - а арестовали рахунки в банках на 177 тыщ, что в 100 раз больше . . . потом ошибку исправили на сайте минюста - только в банк сообщить забыли . . . после уплаты всего чего хотели - арест не сняли даже через 22 дня, хотя должны были это сделать на следующий день . . . ну . . . сами понимаете как я хочу их назвать . . .пЫ . . . ры
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19.05.2020 17:49 Ответить
це держвиконавець хабаря хотів.
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19.05.2020 18:37 Ответить
а в тюрьму он не хочет?
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19.05.2020 18:45 Ответить
не хоче, боїться, але фігню робить щоб самі запропонували, а там як повезе. бити їх треба, нещадно, палками, різками, батогами щоб інший раз не хотілось.
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20.05.2020 07:41 Ответить
вони не відкрили замок, бо ключ з середини, ЯК? або є інші двері і вийшла тудою, чому вони тудою не зайшли. зрвзали ригель, це дуже голосно і поставили новий замість зрізаного. Хтось тут бреше, і мабуть т.з. заступниця міністера
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19.05.2020 18:41 Ответить
Вона вилізла через вікно....
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19.05.2020 21:40 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1262769517362417664 3 мин

Зеленский, МВД, СБУ молчат что рыбы об лед о незаконном проникновении в Минюст Оно ж понятно. Попасть в Минюст ночью без помощи охраны просто невозможно, там кругом электронные замки и фиксацией.

Кто то арестован? Проводятся следственные действия - НЕТ ! Это было санкционировано высшим руководством страны?
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19.05.2020 18:42 Ответить
Я .уею без баяна. Что тогда говорить о пэресичных украинцах,если взламывают кабинеты,
которые охраняются людями с оружием.........
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19.05.2020 18:46 Ответить
пересічним треба мисливцями стававти.
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20.05.2020 08:04 Ответить
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZXrIt0lah0cLlc1JKDQjfMsNrj1zWrvijS1Aw3yKv-IJwN7_F4QCCGa1miFFATJmHouhOoeLphKd9zQbrm2zplKoSAr7EktGTDuHKFXv_bG_SfOvctv2wFnlTOo-bQAA7E&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/565020151084360?__cft__[0]=AZXrIt0lah0cLlc1JKDQjfMsNrj1zWrvijS1Aw3yKv-IJwN7_F4QCCGa1miFFATJmHouhOoeLphKd9zQbrm2zplKoSAr7EktGTDuHKFXv_bG_SfOvctv2wFnlTOo-bQAA7E&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·

ДОБРОГО містично-хорорного ранку Секта!

Лютый треш и полтергейст стали происходить в минюсте "соросятни", у которых права человека не в приоритете...

Телеграфирует нам из своего рабочего кабинета в здании минюста целый замминистра... отвечающий за "борьбу с рейдерами"!

«привіт» від рейдерів і осіб, які допомагали їм у здійсненні злочинних намірів, отримала сьогодні. До мого робочого кабінету навідалися непрохані «гості» (хоча й не голуби, але нагадити встигли), які навіть не приховували слідів своєї присутності (замки у дверях спиляли і замінили ригелі, залишивши серцевину!), і я не виключаю, що, можливо, залишили й інші візитівки і «сюрпризи» на згадку, аби тримати мене у страху і постійній напрузі))!!

Какие негодяи эти рейдеры! Нарушили душевное равновесие ваааах какого товарища! Но уже в следующем абзаце "антирейдер" поражает злых рейдеров в самое сердце! Прямо из-за рабочего стола!

"Переконана, що наша команда рухається правильним шляхом - вражаємо рейдерів та замовників рейдерства у саме серцеДеталі злому кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук: зловмисників пустив хтось із співробітників - Цензор.НЕТ 1842!"

Напрашивается ДВА вопроса:

1. Если МинЮст сам себя защитить от рейдеров не может, то кого и что и он вообще может защитить?!
2. А может все просто? Негласные следственные действия?

Такие вещи аккурат на выходных и происходят. Все чиновники это знают. Приходят товарищи с ухвалой суда и...

Но поражает другое - чья ж контора так похабно то решение исполнила? Или специально похабно исполнила?

*****? Подскользнулись на кедах из кожи налогоплательщика? Или носки тактические ноги жали?

Чи может СБУ или МВД? В наглых рейдеров на выходных в здании минюста как-то не веритсо - там таких турникетов понаставляли, что даже криси (пардон миши) не просочатся - уже молчу о гражданах...
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19.05.2020 19:01 Ответить
Шото мало ботокса в щеках. Надо так, шоп глазов нє відно било. Ботокс - за щот народа.
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19.05.2020 20:03 Ответить
а с помощью етой машини можна любую стєну убрать? (С)
Деталі злому кабінету заступниці міністра юстиції Оніщук: зловмисників пустив хтось із співробітників - Цензор.НЕТ 7335
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19.05.2020 20:10 Ответить
Білявка...
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19.05.2020 22:22 Ответить
...малявка.
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20.05.2020 08:13 Ответить
Молюска головоногая.
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20.05.2020 08:17 Ответить
Щезло діло парашенки.
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19.05.2020 23:57 Ответить
Да не. Это "дело" на одном листочке главпрокурва Бенядиктова носит у себя в своих байковых труселях. Надежное место она считает.
Уж кто-кто, а Пеца, чтоб он не делал, не то что не дурак, а вообще очень умный и хитрый. Хрен кто до него докопается - он, если и мародерствовал, то точно не своими руками.
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20.05.2020 08:23 Ответить
В личном ноутбуке онищук злоумышленников интересовали краткий курс по ботоксной терапии и методы получения высокой должности при отсутствии ума и присутствии влагалища.
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20.05.2020 07:03 Ответить
Хто на шо учився.
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20.05.2020 08:07 Ответить
Это, ***, не министр Малюська, а какой-то молюск двустворчатый в кресле министра.
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20.05.2020 08:07 Ответить
Диму без вогню не буває.
Значить у малюські щось появиться скоро.
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20.05.2020 08:12 Ответить
Я так сЩитаю, что там уже терабайты разговоров записаны и, конечно, при необходимости они будут слиты в информпространство.
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20.05.2020 08:16 Ответить
 
 