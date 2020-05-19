Детали взлома кабинета замминистра юстиции Онищук: злоумышленников пустил кто-то из сотрудников

Неизвестные, которые взломали кабинет заместителя министра юстиции вошли через балконную дверь, поднявшись по пожарной лестнице. На этаж их пустил человек, который имел туда доступ. Учитывая, что там установлены электронные замки, по предварительной версии, таким доступом мог располагать кто-то из сотрудников министерства.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала заместитель министра юстиции Ольга Онищук, комментируя подробности вчерашнего скандального инцидента.

Она уточнила, что проникнуть беспрепятственно в приемную и ее кабинет незваные гости не смогли.

"Поскольку с обратной стороны двери был вставлен ключ, очевидно, использовали болгарку или другой инструмент, что спилить ригели. Но старались это сделать так, чтобы мы не заметили. Спиленные ригели они забрали, поставили новые. Когда я утром пришла в кабинет, то сразу ничего не заметила. Поскольку сердцевина замка осталась той же, я открыла дверь кабинета своим ключом. На оставленные злоумышленниками следы обратили внимание коллеги из департамента, которые пришли утром на совещание", - рассказала замминистра.

По ее словам, полиция не нашла ни взрывчатки, ни ядовитых веществ в кабинете, из него ничего не пропало. "Было видно, что злоумышленников заинтересовал мой рабочий ноутбук с точки зрения получения из него информации. Частной информации, каких-либо мессенджеров на этом ноутбуке у меня нет, только рабочая информация. Документов, каких-либо ценностей в кабинете я не храню, сейфа у меня нет, поэтому брать им было нечего, - отметила Онищук. - Что ими двигало, не знаю. Переживала, что подбросили что-то с целью меня дискредитировать при проведении, например, каких-то следственных действий. А, возможно, у них просто было желание показать мне, что они могут вот так запросто проникнуть ко мне в кабинет и быть тут как дома".

Также читайте: В кабинет заместителя министра юстиции Онищук пробрались неизвестные, полиция ищет взрывчатку. ФОТО

Отвечая на вопрос о том, кто мог таким образом передать ей привет, был ли он от рейдеров, замминистра сказала, что назвать конкретного заказчика не может. "Это может быть кто угодно, например, те, кто контролировал систему, которую мы ломаем. Мы знаем, что это была серьезная разветвленная система, которая работала по всей территории Украины. Начиная от "черных" коммунальных предприятий, которые занимались не регистрацией, а выполняли преступные действия, заканчивая другими лицами, которые делали вид, что они ничего не нарушают, но стояли за всем этим, - подчеркнула Онищук. – На заседаниях Антирейдерской коллегии на прошлой неделе мы рассмотрели очень много сложных кейсов. Я дала задачу сотрудникам вынести на рассмотрение все проблемные объекты".

Мы также уточнили, не находили ли в ее кабинете прослушку. Поскольку вчера, после инцидента со взломанным кабинетом, министр юстиции заявил, что в министерстве неоднократно находили специальную аппаратуру.

"У моих коллег - руководителей департамента, который в моем подчинении, такую аппаратуру ранее находили, у меня нет. Но мы ее, честно вам скажу, и не искали. Мы понимали, что такая аппаратура точно есть. На самом деле не создавали из этого проблему, поскольку работаем прозрачно, нам нечего скрывать. Если это устанавливают правоохранительные органы, имея соответствующие документы, пожалуйста. Тут ничего противозаконного не происходит, чтобы они не фиксировали. Но, конечно, мы волнуемся, что такие устройства могут быть установлены сторонними лицами. Вчера проверяли и на предмет техники, но рассказывать подробности в интересах следствия не могу", - резюмировала Онищук.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, по факту проникновения в кабинет замминистра юстиции Нацполиция открыла уголовное производство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Малюська заявил о прослушке в Минюсте: "Скрытая аудио- и видеозапись в кабинетах, приемных и даже коридорах"