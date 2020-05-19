Детали взлома кабинета замминистра юстиции Онищук: злоумышленников пустил кто-то из сотрудников
Неизвестные, которые взломали кабинет заместителя министра юстиции вошли через балконную дверь, поднявшись по пожарной лестнице. На этаж их пустил человек, который имел туда доступ. Учитывая, что там установлены электронные замки, по предварительной версии, таким доступом мог располагать кто-то из сотрудников министерства.
Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказала заместитель министра юстиции Ольга Онищук, комментируя подробности вчерашнего скандального инцидента.
Она уточнила, что проникнуть беспрепятственно в приемную и ее кабинет незваные гости не смогли.
"Поскольку с обратной стороны двери был вставлен ключ, очевидно, использовали болгарку или другой инструмент, что спилить ригели. Но старались это сделать так, чтобы мы не заметили. Спиленные ригели они забрали, поставили новые. Когда я утром пришла в кабинет, то сразу ничего не заметила. Поскольку сердцевина замка осталась той же, я открыла дверь кабинета своим ключом. На оставленные злоумышленниками следы обратили внимание коллеги из департамента, которые пришли утром на совещание", - рассказала замминистра.
По ее словам, полиция не нашла ни взрывчатки, ни ядовитых веществ в кабинете, из него ничего не пропало. "Было видно, что злоумышленников заинтересовал мой рабочий ноутбук с точки зрения получения из него информации. Частной информации, каких-либо мессенджеров на этом ноутбуке у меня нет, только рабочая информация. Документов, каких-либо ценностей в кабинете я не храню, сейфа у меня нет, поэтому брать им было нечего, - отметила Онищук. - Что ими двигало, не знаю. Переживала, что подбросили что-то с целью меня дискредитировать при проведении, например, каких-то следственных действий. А, возможно, у них просто было желание показать мне, что они могут вот так запросто проникнуть ко мне в кабинет и быть тут как дома".
Отвечая на вопрос о том, кто мог таким образом передать ей привет, был ли он от рейдеров, замминистра сказала, что назвать конкретного заказчика не может. "Это может быть кто угодно, например, те, кто контролировал систему, которую мы ломаем. Мы знаем, что это была серьезная разветвленная система, которая работала по всей территории Украины. Начиная от "черных" коммунальных предприятий, которые занимались не регистрацией, а выполняли преступные действия, заканчивая другими лицами, которые делали вид, что они ничего не нарушают, но стояли за всем этим, - подчеркнула Онищук. – На заседаниях Антирейдерской коллегии на прошлой неделе мы рассмотрели очень много сложных кейсов. Я дала задачу сотрудникам вынести на рассмотрение все проблемные объекты".
Мы также уточнили, не находили ли в ее кабинете прослушку. Поскольку вчера, после инцидента со взломанным кабинетом, министр юстиции заявил, что в министерстве неоднократно находили специальную аппаратуру.
"У моих коллег - руководителей департамента, который в моем подчинении, такую аппаратуру ранее находили, у меня нет. Но мы ее, честно вам скажу, и не искали. Мы понимали, что такая аппаратура точно есть. На самом деле не создавали из этого проблему, поскольку работаем прозрачно, нам нечего скрывать. Если это устанавливают правоохранительные органы, имея соответствующие документы, пожалуйста. Тут ничего противозаконного не происходит, чтобы они не фиксировали. Но, конечно, мы волнуемся, что такие устройства могут быть установлены сторонними лицами. Вчера проверяли и на предмет техники, но рассказывать подробности в интересах следствия не могу", - резюмировала Онищук.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, по факту проникновения в кабинет замминистра юстиции Нацполиция открыла уголовное производство.
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Опытный вор не спеша разобрал бы стену и потом уходя,без особой суеты замесил раствор и сложил бы её по новой.Еще и полы помыл бы.
Побрезговали, значит.....
Здається мені, там точно Малюська з нею "сфери впливу" ділить почав, і щось там шукав... А "шум" підняв, щоб відвести підозри...
Де вони їх взяли і звідки знали, які саме потрібні?! З собою принесли! На все про все їм знадобилось пару годин, не меньше.
Це означає, що приходили чуваки з цілим ящиком інструментів.
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tZE inform
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·https://twitter.com/tZEinform/status/1262769517362417664 3 мин
Зеленский, МВД, СБУ молчат что рыбы об лед о незаконном проникновении в Минюст Оно ж понятно. Попасть в Минюст ночью без помощи охраны просто невозможно, там кругом электронные замки и фиксацией.
Кто то арестован? Проводятся следственные действия - НЕТ ! Это было санкционировано высшим руководством страны?
которые охраняются людями с оружием.........
https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/565020151084360?__cft__[0]=AZXrIt0lah0cLlc1JKDQjfMsNrj1zWrvijS1Aw3yKv-IJwN7_F4QCCGa1miFFATJmHouhOoeLphKd9zQbrm2zplKoSAr7EktGTDuHKFXv_bG_SfOvctv2wFnlTOo-bQAA7E&__tn__=%2CO%2CP-R 8 ч. ·
ДОБРОГО містично-хорорного ранку Секта!
Лютый треш и полтергейст стали происходить в минюсте "соросятни", у которых права человека не в приоритете...
Телеграфирует нам из своего рабочего кабинета в здании минюста целый замминистра... отвечающий за "борьбу с рейдерами"!
«привіт» від рейдерів і осіб, які допомагали їм у здійсненні злочинних намірів, отримала сьогодні. До мого робочого кабінету навідалися непрохані «гості» (хоча й не голуби, але нагадити встигли), які навіть не приховували слідів своєї присутності (замки у дверях спиляли і замінили ригелі, залишивши серцевину!), і я не виключаю, що, можливо, залишили й інші візитівки і «сюрпризи» на згадку, аби тримати мене у страху і постійній напрузі))!!
Какие негодяи эти рейдеры! Нарушили душевное равновесие ваааах какого товарища! Но уже в следующем абзаце "антирейдер" поражает злых рейдеров в самое сердце! Прямо из-за рабочего стола!
"Переконана, що наша команда рухається правильним шляхом - вражаємо рейдерів та замовників рейдерства у саме серце!"
Напрашивается ДВА вопроса:
1. Если МинЮст сам себя защитить от рейдеров не может, то кого и что и он вообще может защитить?!
2. А может все просто? Негласные следственные действия?
Такие вещи аккурат на выходных и происходят. Все чиновники это знают. Приходят товарищи с ухвалой суда и...
Но поражает другое - чья ж контора так похабно то решение исполнила? Или специально похабно исполнила?
*****? Подскользнулись на кедах из кожи налогоплательщика? Или носки тактические ноги жали?
Чи может СБУ или МВД? В наглых рейдеров на выходных в здании минюста как-то не веритсо - там таких турникетов понаставляли, что даже криси (пардон миши) не просочатся - уже молчу о гражданах...
Уж кто-кто, а Пеца, чтоб он не делал, не то что не дурак, а вообще очень умный и хитрый. Хрен кто до него докопается - он, если и мародерствовал, то точно не своими руками.
Значить у малюські щось появиться скоро.