Детсады разрешат открыть с 25 мая, - Минздрав
Правительство разрешит с 25 мая возобновление работы дошкольных учреждений, которые попадают во 2 этап выхода из карантина.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует пресс-служба Минздрава.
"Мы привязали открытия детских садов и запуск общественного транспорта, для того чтобы можно было работать и было где оставлять детей. Дошкольные учреждения будут открываться при определенных условиях. Они опубликованы на сайте Минздрава для общественного обсуждения. Мы стремимся собрать все дельные рекомендации от родителей, владельцев детских садов и МОН. Здоровье родителей и детей - в приоритете", - сказал Ляшко.
Ранее 19 мая под зданием Кабинета министров в Киеве собрались несколько десятков протестующих, которые требовали разрешить работу детских садов в Украине.
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А ви поставите в борг, а на місцях все одно здеруть з батьків.
Шведы пошли по законам и передали проблему вируса врачам. У нас мародеры ухватились за вирус как еще за одну возможность позапрещать и зароботать. Республика громад со своим уставом единственный выход.
Но быть свободными.... Этому нужно еще научится всем и каждый день. Тогда и будут наши податки в наших руках, а не крохи со стола чиновников от мародеров.