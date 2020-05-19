Детсады разрешат открыть с 25 мая, - Минздрав

Правительство разрешит с 25 мая возобновление работы дошкольных учреждений, которые попадают во 2 этап выхода из карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует пресс-служба Минздрава.

"Мы привязали открытия детских садов и запуск общественного транспорта, для того чтобы можно было работать и было где оставлять детей. Дошкольные учреждения будут открываться при определенных условиях. Они опубликованы на сайте Минздрава для общественного обсуждения. Мы стремимся собрать все дельные рекомендации от родителей, владельцев детских садов и МОН. Здоровье родителей и детей - в приоритете", - сказал Ляшко.

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Ранее 19 мая под зданием Кабинета министров в Киеве собрались несколько десятков протестующих, которые требовали разрешить работу детских садов в Украине.