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Новости Коронавирус и карантин
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Детсады разрешат открыть с 25 мая, - Минздрав

Детсады разрешат открыть с 25 мая, - Минздрав

Правительство разрешит с 25 мая возобновление работы дошкольных учреждений, которые попадают во 2 этап выхода из карантина.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, информирует пресс-служба Минздрава.

"Мы привязали открытия детских садов и запуск общественного транспорта, для того чтобы можно было работать и было где оставлять детей. Дошкольные учреждения будут открываться при определенных условиях. Они опубликованы на сайте Минздрава для общественного обсуждения. Мы стремимся собрать все дельные рекомендации от родителей, владельцев детских садов и МОН. Здоровье родителей и детей - в приоритете", - сказал Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение о дате открытия детсадов Кабмин примет 20 мая, - Минобразования

Ранее 19 мая под зданием Кабинета министров в Киеве собрались несколько десятков протестующих, которые требовали разрешить работу детских садов в Украине.

Автор: 

детсад (428) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Все через опу...Спочатку потрібно було дати хоча б тиждень на підготовку дит.садків, а вже потім запускати дітей...Так ні - "за кавою" було краще триндіти про 25-те і "драконовські" методичні рекомендації МОЗ про "без килима, іграшок та адаптивне харчування". А спитати у практиків (тих самих виховательок) як все це їм реалізувати і найголовніше - де брати гроші на антисептики, одноразові рушники та дезактин, коли ПДФО у місцевих бюджетів практично не надходить (звідки - коли все підприємство у карантині!) і якщо надходить, то все йде на лікарню та зарплатню?!
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19.05.2020 21:39
+1
Не варто відвідувати їх
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19.05.2020 21:19
+1
Барановирус показал что законы необходимы больше для влады а не для людей. Пересичных сдерживают врожденные нормы морали и воспитание. Но чтоб попасть во владу надо пройти отбор на аморальность и тупость. Подчиненый не должен быть умнее начальника и выполнять приказы фас как собака. А деятельный дурак это катастрофа для любого дела.
Шведы пошли по законам и передали проблему вируса врачам. У нас мародеры ухватились за вирус как еще за одну возможность позапрещать и зароботать. Республика громад со своим уставом единственный выход.
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20.05.2020 07:06
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Не варто відвідувати їх
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19.05.2020 21:19 Ответить
Дитсадки дозволять відкрити з 25 травня, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7500
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19.05.2020 21:44 Ответить
9одно из условий ).....приходящего ребенка будут забирать у входа ( по одному ) ....... а теперь вопрос до обеда сдадут всех детей или нет? и на десерт начиная с 17 .00 до 24 .00 заберут последнего или нет ?.... Это какой умник придумал ?
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19.05.2020 21:31 Ответить
Все через опу...Спочатку потрібно було дати хоча б тиждень на підготовку дит.садків, а вже потім запускати дітей...Так ні - "за кавою" було краще триндіти про 25-те і "драконовські" методичні рекомендації МОЗ про "без килима, іграшок та адаптивне харчування". А спитати у практиків (тих самих виховательок) як все це їм реалізувати і найголовніше - де брати гроші на антисептики, одноразові рушники та дезактин, коли ПДФО у місцевих бюджетів практично не надходить (звідки - коли все підприємство у карантині!) і якщо надходить, то все йде на лікарню та зарплатню?!
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19.05.2020 21:39 Ответить
*...все підприємництво у карантині...
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19.05.2020 21:41 Ответить
А до цього де на все брали?
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19.05.2020 23:06 Ответить
До цього дит.садки не працювали - відвідування не було. Працівники в основному на простої, мала частина на дистанційному. Практично витрат не має бо немає необхідності - електроенергія копійки (плити вимкнені), вода не використовується дляку кухні/прачки. Дезазсоби є, але не використовуються - тому що дитюсадок не працює. Продукти не потрібні - витрат немає...Продовжувати чи і так зрозуміли логіку?! А тепер про витрати з 25-го...Беру із практики (працюю саме в освіті!!!): вже сьогодні я із "сьозми" "умовив" постачальника (а це ВЕЛИЧЕЗНА проблема) тільки для слідуючого тижня (не місяць) для того щоб запрацювали дитсадки (їх у мене 6-ть на 680 дітей в загальній потужності закладів) для початку поставити в мої дошкільні заклади в БОРГ одноразові рушники, медрукавички на суму 20тис.грн. Антиспектики я придбав 2 м-ці потому, але тримав САМЕ для такого випадку...ВИ уявляєте скільк иокшті впотрібно на такі елементарні речі?! Де їх брати, коли підприємці самі виживають якось і не платять подактів, з яких фінансується все це? У нас доходна частина в бюджеті ОТГ недоотримала близько 2,5млн.грн за останній місяць - для нашої ОТГ це значна сума...Розумієте, що протриндіти по ТБ про які ми класні і запустимо дит.садки з 25-го - це просто! А ось у нас практиків НІКОЛИ не питають - а як це все реалізувати без грошей?! Тому повторюсі - ВСЕ через опу пороблено!
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20.05.2020 19:39 Ответить
Я лише натякаю на батьківські кишені. Різниця лише в апетитах керівництва. Мені пощастило, в школу - 100-150 грн на місяць - в класс на все, з ремонтами + 100-200 грн - на рік на загальні ремонти. Не вважаю це за побори, витрати на клас визначаємо разом з батьками по мінімуму.
А ви поставите в борг, а на місцях все одно здеруть з батьків.
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20.05.2020 19:55 Ответить
Ні, ми таке не практикуємо вже давно (заборонили брати жодну копійку із батьків на будь-що!) - з батьків крім частини (60/40) плати за харчування нічого не беремо (є і пільговики - 100% за рахунок місцевого бюджету)! Проблеми із коштами почалися із кінця 19го і продовжуються у 20 р, а зараз стало ще гірше (сьогодні проблеми не в кошторисах/планах, а в самому фінансуванні доходи/видатки). Звісно ж ми викрутимося, але для забезпечення нормальної роботи закладів в умовах "карантину" прийдеться відмовитися від практично всіх ремонтів, які планувалися на літо-осінь. В нашому ОТГ левова частина коштів зараз переросподілена на лікарню. Не все так просто - одна справа говорити по ТБ, а інша нам на практиці реалізувати рішення Уряду (іноді досить недолугі/непрактичні із нашої точки зору!).
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21.05.2020 00:40 Ответить
Якшо, звісно, ви не з Києва, там, кажуть садки забеспечені всім.
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20.05.2020 19:58 Ответить
Барановирус показал что законы необходимы больше для влады а не для людей. Пересичных сдерживают врожденные нормы морали и воспитание. Но чтоб попасть во владу надо пройти отбор на аморальность и тупость. Подчиненый не должен быть умнее начальника и выполнять приказы фас как собака. А деятельный дурак это катастрофа для любого дела.
Шведы пошли по законам и передали проблему вируса врачам. У нас мародеры ухватились за вирус как еще за одну возможность позапрещать и зароботать. Республика громад со своим уставом единственный выход.
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20.05.2020 07:06 Ответить
ПРОпонувався двопалатний парламент. Друга палата - палата громад, де депутат вибирається представниками громад - місцевими депутатами і підзвітний в голосуванні лише місцевим. Будь-яке голосування таким депутатом проти рішення громади по голосованому закону має бути відмінене, а депутат - втратити мандат. Оце буде справді народна влада, де олігархи не зможуть протягувати свої закони.
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20.05.2020 07:37 Ответить
Влада у того кто собирает распределяет и защищает ресурсы. Вот эти функции и надо передавать тем кто эти ресурсы производит. Но люди сами должны научится понимать что они смогу сделать на своем уровне, а что выше их сил. Выбор шерифа судьи, своего уства,самообороны-это можно. Но оборона страны представительство и арбитраж для этого призывали Князя и состовляли с ним ряд ( договор). Также выбирали и Гетьмана. С интернетом мы можем возвратится к прямому голосованию без излишнего представительства.
Но быть свободными.... Этому нужно еще научится всем и каждый день. Тогда и будут наши податки в наших руках, а не крохи со стола чиновников от мародеров.
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20.05.2020 08:39 Ответить
Идиоты! Детсад - это рассадник инфекции №1! Зачем было останавливать на 2 месяца страну, чтобы потом совершить коллективное самоубийство?
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20.05.2020 11:07 Ответить
 
 