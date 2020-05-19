Дитсадки дозволять відкрити з 25 травня, - МОЗ
Уряд дозволить з 25 травня відновлення роботи дошкільних установ, які потрапляють під 2 етап виходу з карантину.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
"Ми прив'язали відкриття дитячих садків і запуск громадського транспорту, для того, щоб можна було працювати і було де залишати дітей. Дошкільні заклади відкриватимуться за певних умов. Вони опубліковані на сайті МОЗ для громадського обговорення. Ми прагнемо зібрати всі слушні рекомендації від батьків, власників дитячих садків і МОН. Здоров'я батьків і дітей - у пріоритеті", - сказав Ляшко.
Раніше 19 травня під будівлею Кабінету міністрів у Києві зібралося кілька десятків протестувальників, які вимагали дозволити роботу дитячих садків в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ви поставите в борг, а на місцях все одно здеруть з батьків.
Шведы пошли по законам и передали проблему вируса врачам. У нас мародеры ухватились за вирус как еще за одну возможность позапрещать и зароботать. Республика громад со своим уставом единственный выход.
Но быть свободными.... Этому нужно еще научится всем и каждый день. Тогда и будут наши податки в наших руках, а не крохи со стола чиновников от мародеров.