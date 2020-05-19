Дитсадки дозволять відкрити з 25 травня, - МОЗ

Уряд дозволить з 25 травня відновлення роботи дошкільних установ, які потрапляють під 2 етап виходу з карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Ми прив'язали відкриття дитячих садків і запуск громадського транспорту, для того, щоб можна було працювати і було де залишати дітей. Дошкільні заклади відкриватимуться за певних умов. Вони опубліковані на сайті МОЗ для громадського обговорення. Ми прагнемо зібрати всі слушні рекомендації від батьків, власників дитячих садків і МОН. Здоров'я батьків і дітей - у пріоритеті", - сказав Ляшко.

Раніше 19 травня під будівлею Кабінету міністрів у Києві зібралося кілька десятків протестувальників, які вимагали дозволити роботу дитячих садків в Україні.

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