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Новости Агрессия России против Украины
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Прокуратура Луганщины создала реестр пострадавших от российской агрессии - призывают людей наполнять его информацией

Прокуратура Луганщины создала реестр пострадавших от российской агрессии - призывают людей наполнять его информацией

Прокуратура Луганской области сообщила о введении реестра пострадавших физических и юридических лиц от преступлений, совершенных на временно оккупированной территории или связанных с агрессией России против Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Это позволит гражданам получить соответствующий процессуальный статус - статус потерпевшего, установить размер причиненного ущерба и обратиться в суд для их последующего возмещения", - отмечается в информации.

В прокуратуре обратились к пострадавшим от войны с Россией обратиться для внесения их данных в реестр. Речь идет о получении ущерба от обстрелов или уничтожения, повреждения или похищения имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура начала уголовное производство по факту "национализации" предприятий на оккупированной территории Донетчины

Автор: 

прокуратура (5004) Луганская область (6490)


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Вопрос в том, почему так поздно начали делать такую очевидную и крайне необходимую вещь?
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19.05.2020 23:51 Ответить
Это надо было еще делать в 2014 году, еще бы через 1000 лет вспомнили. Власть в Украине делает адекватные действия с задержкой в 6 лет и то иногда.
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20.05.2020 04:42 Ответить
Ну ..сейчас хлынет половина ОРЛО..оформлять себя потепревшими... Но получить выплаты будет почему то от Украины ..так как раиси там нет!Ну а потом айда к себе строить,, Маладую Республику "дальше!!!
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20.05.2020 08:45 Ответить
 
 