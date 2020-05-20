Экс-глава таможни Нефьодов хочет восстановиться в должности через суд

Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов обжалует свое увольнение в Окружном административном суде Киева.

Об этом сообщила пресс-служба суда в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Нефьодов просит ОАСК восстановить его на должности главы Государственной таможенной службы. Соответствующий иск поступил в Окружной админсуд Киева", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Нефьодов, в частности, просит суд признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 24 апреля о его увольнении с должности главы таможни с последующим восстановлением на этой должности.

Кроме того, экс-глава таможни просит суд взыскать в его пользу сумму среднего заработка "за период вынужденного прогула", исходя из размера его среднедневной заплаты.

"Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.