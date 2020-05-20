Экс-глава таможни Нефьодов хочет восстановиться в должности через суд
Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов обжалует свое увольнение в Окружном административном суде Киева.
Об этом сообщила пресс-служба суда в среду, передает Цензор.НЕТ.
"Нефьодов просит ОАСК восстановить его на должности главы Государственной таможенной службы. Соответствующий иск поступил в Окружной админсуд Киева", - говорится в сообщении.
Уточняется, что Нефьодов, в частности, просит суд признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 24 апреля о его увольнении с должности главы таможни с последующим восстановлением на этой должности.
Кроме того, экс-глава таможни просит суд взыскать в его пользу сумму среднего заработка "за период вынужденного прогула", исходя из размера его среднедневной заплаты.
"Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
*Зеленский об увольнении Нефьодова: Нормальный человек Макс*
"Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, который https://ukranews.com/news/696597-nefedov-nachislil-sebe-600-nadbavki-k-zarplate несколько месяцев получал надбавку в 600% оклада , несмотря на дикие недоборы таможни, в марте получил по 79,8 тыс. гривен надбавки за интенсивность работы и за выполнение особо тяжелой работы."
ТЯЖЕЛОЙ блин, работы))))))))
надо чмарить ЗЕлень по полной