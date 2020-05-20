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Экс-глава таможни Нефьодов хочет восстановиться в должности через суд

Экс-глава таможни Нефьодов хочет восстановиться в должности через суд

Экс-глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов обжалует свое увольнение в Окружном административном суде Киева.

Об этом сообщила пресс-служба суда в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Нефьодов просит ОАСК восстановить его на должности главы Государственной таможенной службы. Соответствующий иск поступил в Окружной админсуд Киева", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Нефьодов, в частности, просит суд признать противоправным и отменить распоряжение правительства от 24 апреля о его увольнении с должности главы таможни с последующим восстановлением на этой должности.

Кроме того, экс-глава таможни просит суд взыскать в его пользу сумму среднего заработка "за период вынужденного прогула", исходя из размера его среднедневной заплаты.

"Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску", - говорится в сообщении.

Читайте также: Зеленский об увольнении Нефьодова: Нормальный человек Макс, но на таможне берут взятки и едет контрабанда

Ранее Цензор.НЕТ сообщил о том, что 24 апреля Кабинет министров на внеочередном заседании уволил Максима Нефьодова с должности руководителя Государственной таможенной службы. Также в отставку отправили Сергея Верланова, руководившего Государственной налоговой службой.

суд (25077) таможня (1958) Нефьодов Максим (236)


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Топ комментарии
+4
Очередную лядь от кормушки отлучили-заверещал:
"Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, который https://ukranews.com/news/696597-nefedov-nachislil-sebe-600-nadbavki-k-zarplate несколько месяцев получал надбавку в 600% оклада , несмотря на дикие недоборы таможни, в марте получил по 79,8 тыс. гривен надбавки за интенсивность работы и за выполнение особо тяжелой работы."
ТЯЖЕЛОЙ блин, работы))))))))
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20.05.2020 13:02
+3
Искренне и от чистой души я очень люблю корыто.Только не липи о патриотизме.И клетчатое одеяло купи,пусть будет.😎
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20.05.2020 13:01
+2
Экс-глава таможни Нефьодов хочет восстановиться в должности через суд - Цензор.НЕТ 6627
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20.05.2020 12:58
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Экс-глава таможни Нефьодов хочет восстановиться в должности через суд - Цензор.НЕТ 6627
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20.05.2020 12:58 Ответить
А бубочка сказала, что он нормальный чел:
*Зеленский об увольнении Нефьодова: Нормальный человек Макс*
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20.05.2020 13:00 Ответить
Искренне и от чистой души я очень люблю корыто.Только не липи о патриотизме.И клетчатое одеяло купи,пусть будет.😎
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20.05.2020 13:01 Ответить
Очередную лядь от кормушки отлучили-заверещал:
"Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, который https://ukranews.com/news/696597-nefedov-nachislil-sebe-600-nadbavki-k-zarplate несколько месяцев получал надбавку в 600% оклада , несмотря на дикие недоборы таможни, в марте получил по 79,8 тыс. гривен надбавки за интенсивность работы и за выполнение особо тяжелой работы."
ТЯЖЕЛОЙ блин, работы))))))))
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20.05.2020 13:02 Ответить
А шо, правільно! Було в Україні два генпрокурори, то хай і всіх інших кравасісь буде по два!
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20.05.2020 13:02 Ответить
у бородатого дурачка є всі шанси восстановіться.
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20.05.2020 13:03 Ответить
спешит, бо Клименко может опередить с восстановлением!
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20.05.2020 13:05 Ответить
Ексглава митниці Нефьодов хоче поновитися на посаді через суд - Цензор.НЕТ 5872
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20.05.2020 13:17 Ответить
правильно думает !!!

надо чмарить ЗЕлень по полной
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20.05.2020 13:34 Ответить
Это жесть. Никакой чести. Провалил работу, но хочет срубить бабла у государства.
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20.05.2020 13:47 Ответить
Якесь покоління з гнучкою принциповістю. Пан Нефьодов профукав мільйонні надходження до бюджету, і це в час війни і пандемії. Тож іди шановний пане і подумай над високим . Одне є його заслугою, що відпочкував митницю від подакової, цей винахід казнокрадів: Клименка, Януковича і підтриманої схеми розкрадання паном Яценюком. А таке мафія не прощає.
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20.05.2020 15:30 Ответить
 
 