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Ексглава митниці Нефьодов хоче поновитися на посаді через суд

Ексглава митниці Нефьодов хоче поновитися на посаді через суд

Ексглава Державної митної служби Максим Нефьодов оскаржить своє звільнення в Окружному адміністративному суді Києва.

Про це повідомила пресслужба суду в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Нефьодов просить ОАСК поновити його на посаді голови Державної митної служби. Відповідний позов надійшов до Окружного адмінсуду Києва", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що Нефьодов, зокрема, просить суд визнати протиправним та скасувати розпорядження уряду від 24 квітня про його звільнення з посади голови митниці з подальшим поновленням на цій посаді.

Крім того, ексглава митниці просить суд стягнути на його користь суму середнього заробітку "за період вимушеного прогулу", виходячи з розміру його середньоденної ставки.

"Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження у цьому адміністративному позові", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про звільнення Нефьодова: Нормальна людина Макс, але на митниці беруть хабарі і їде контрабанда

Раніше Цензор.НЕТ повідомив, що 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.

Автор: 

суд (11653) митниця (1871) Нефьодов Максим (383)


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Топ коментарі
+4
Очередную лядь от кормушки отлучили-заверещал:
"Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, который https://ukranews.com/news/696597-nefedov-nachislil-sebe-600-nadbavki-k-zarplate несколько месяцев получал надбавку в 600% оклада , несмотря на дикие недоборы таможни, в марте получил по 79,8 тыс. гривен надбавки за интенсивность работы и за выполнение особо тяжелой работы."
ТЯЖЕЛОЙ блин, работы))))))))
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20.05.2020 13:02
+3
Искренне и от чистой души я очень люблю корыто.Только не липи о патриотизме.И клетчатое одеяло купи,пусть будет.😎
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20.05.2020 13:01
+2
Экс-глава таможни Нефьодов хочет восстановиться в должности через суд - Цензор.НЕТ 6627
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20.05.2020 12:58
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Экс-глава таможни Нефьодов хочет восстановиться в должности через суд - Цензор.НЕТ 6627
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20.05.2020 12:58 Відповісти
А бубочка сказала, что он нормальный чел:
*Зеленский об увольнении Нефьодова: Нормальный человек Макс*
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20.05.2020 13:00 Відповісти
Искренне и от чистой души я очень люблю корыто.Только не липи о патриотизме.И клетчатое одеяло купи,пусть будет.😎
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20.05.2020 13:01 Відповісти
Очередную лядь от кормушки отлучили-заверещал:
"Глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов, который https://ukranews.com/news/696597-nefedov-nachislil-sebe-600-nadbavki-k-zarplate несколько месяцев получал надбавку в 600% оклада , несмотря на дикие недоборы таможни, в марте получил по 79,8 тыс. гривен надбавки за интенсивность работы и за выполнение особо тяжелой работы."
ТЯЖЕЛОЙ блин, работы))))))))
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20.05.2020 13:02 Відповісти
А шо, правільно! Було в Україні два генпрокурори, то хай і всіх інших кравасісь буде по два!
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20.05.2020 13:02 Відповісти
у бородатого дурачка є всі шанси восстановіться.
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20.05.2020 13:03 Відповісти
спешит, бо Клименко может опередить с восстановлением!
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20.05.2020 13:05 Відповісти
Ексглава митниці Нефьодов хоче поновитися на посаді через суд - Цензор.НЕТ 5872
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20.05.2020 13:17 Відповісти
правильно думает !!!

надо чмарить ЗЕлень по полной
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20.05.2020 13:34 Відповісти
Это жесть. Никакой чести. Провалил работу, но хочет срубить бабла у государства.
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20.05.2020 13:47 Відповісти
Якесь покоління з гнучкою принциповістю. Пан Нефьодов профукав мільйонні надходження до бюджету, і це в час війни і пандемії. Тож іди шановний пане і подумай над високим . Одне є його заслугою, що відпочкував митницю від подакової, цей винахід казнокрадів: Клименка, Януковича і підтриманої схеми розкрадання паном Яценюком. А таке мафія не прощає.
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20.05.2020 15:30 Відповісти
 
 