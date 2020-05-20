Ексглава митниці Нефьодов хоче поновитися на посаді через суд

Ексглава Державної митної служби Максим Нефьодов оскаржить своє звільнення в Окружному адміністративному суді Києва.

Про це повідомила пресслужба суду в середу, передає Цензор.НЕТ.

"Нефьодов просить ОАСК поновити його на посаді голови Державної митної служби. Відповідний позов надійшов до Окружного адмінсуду Києва", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що Нефьодов, зокрема, просить суд визнати протиправним та скасувати розпорядження уряду від 24 квітня про його звільнення з посади голови митниці з подальшим поновленням на цій посаді.

Крім того, ексглава митниці просить суд стягнути на його користь суму середнього заробітку "за період вимушеного прогулу", виходячи з розміру його середньоденної ставки.

"Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження у цьому адміністративному позові", - йдеться в повідомленні.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомив, що 24 квітня Кабінет міністрів на позачерговому засіданні звільнив Максима Нефьодова з посади керівника Державної митної служби. Також у відставку відправили Сергія Верланова, який керував Державною податковою службою.