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Минздрав разблокировал систему закупок, - пресс-служба

Минздрав разблокировал систему закупок, - пресс-служба

Министерство здравоохранения утверждает, что за полтора последних месяца разблокировало "почти парализованную" систему закупок.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на конец марта 2020 года система закупок была почти парализована. За полтора месяца Минздраву удалось качественно изменить ситуацию", — сказано в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что за это время были разработаны и согласованы 7 нормативно-правовых актов:

"- Утверждены перечни лекарственных средств и медицинских изделий, которые будут закуплены за средства 2020 года.

- Внесены изменения в Технические регламенты относительно медицинских изделий, упрощающие процедуры для более чем 600 стентов, эндопротезов и других медицинских изделий.

Читайте на Цензор.НЕТ: У Минздрава и ГП "Медзакупки Украины" нет конфликта, - Степанов

- На согласовании в ЦОИВ (центральные органы исполнительной власти. — Ред.) разработанный Минздравом проект постановления, который разблокирует закупки за средства 2017 года и позволит завершить практически потерянный проект трансплантологии и создание в Украине первого центра, где можно будет определять совместимость доноров для осуществления пересадок.

- На согласовании в ЦОИВ разработанный Минздравом проект постановления о ежегодном отборе специализированных организаций.

- Проходит процедуру юстировки утвержденный Минздравом приказ о продлении срока действия свидетельств о регистрации лекарственных средств.

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- В Министерство финансов Украины переданы паспорта бюджетных программ.

- Разработан и ждет утверждения бюджетных паспортов приказ Минздрава о порядке выбора специализированных организаций, осуществляющих закупку лекарственных средств и медицинских изделий", - сказано в сообщении.

Минздрав разблокировал систему закупок, - пресс-служба 01Минздрав разблокировал систему закупок, - пресс-служба 02

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госзакупки (960) лекарства (1223) Минздрав (4899) закупки (748)


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Сирьозно ? Допис в ФБ МОЗ розблокувало систему закупівель, - пресслужба - Цензор.НЕТ 2654від 15 травня ДП «Медичні закупівлі України» які займаються тендорами та міжнародними закупівлями ліків . І навіть якщо так , то Степанову разом з ************ тре погуглити чи проконсультуватися у тих хто краще знає , скільки ж часу пройде допоки ліки опиняться в Україні ..Нагадаю ситуацію з Супрун . Її призначили на весні чи в літку , не суть , а до того колишній керівник про...бав закупівлі . Так от , всіми правдами та неправдами ліки почали потрапляти в Україну тільки в ОСЕНИ !!! За що її там популісти і критикувалии хоча закупівлі провалив попередник МОЗ розблокувало систему закупівель, - пресслужба - Цензор.НЕТ 5405
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20.05.2020 19:32 Ответить
 
 