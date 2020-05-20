Минздрав разблокировал систему закупок, - пресс-служба

Министерство здравоохранения утверждает, что за полтора последних месяца разблокировало "почти парализованную" систему закупок.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

"По состоянию на конец марта 2020 года система закупок была почти парализована. За полтора месяца Минздраву удалось качественно изменить ситуацию", — сказано в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что за это время были разработаны и согласованы 7 нормативно-правовых актов:

"- Утверждены перечни лекарственных средств и медицинских изделий, которые будут закуплены за средства 2020 года.

- Внесены изменения в Технические регламенты относительно медицинских изделий, упрощающие процедуры для более чем 600 стентов, эндопротезов и других медицинских изделий.

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- На согласовании в ЦОИВ (центральные органы исполнительной власти. — Ред.) разработанный Минздравом проект постановления, который разблокирует закупки за средства 2017 года и позволит завершить практически потерянный проект трансплантологии и создание в Украине первого центра, где можно будет определять совместимость доноров для осуществления пересадок.

- На согласовании в ЦОИВ разработанный Минздравом проект постановления о ежегодном отборе специализированных организаций.

- Проходит процедуру юстировки утвержденный Минздравом приказ о продлении срока действия свидетельств о регистрации лекарственных средств.

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- В Министерство финансов Украины переданы паспорта бюджетных программ.

- Разработан и ждет утверждения бюджетных паспортов приказ Минздрава о порядке выбора специализированных организаций, осуществляющих закупку лекарственных средств и медицинских изделий", - сказано в сообщении.