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МОЗ розблокувало систему закупівель, - пресслужба

МОЗ розблокувало систему закупівель, - пресслужба

Міністерство охорони здоров'я стверджує, що за півтора останні місяця розблокувало "майже паралізовану" систему закупівель.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на кінець березня 2020 року система закупівель була майже паралізована. За півтора місяця МОЗ вдалося якісно змінити ситуацію", - зазначено в повідомленні.

У пресслужбі повідомили, що за цей час було розроблено і узгоджено 7 важливих нормативно-правових актів:

"- Затверджено переліки лікарських засобів та медичних виробів, що будуть закуплені за кошти 2020 року.

- Внесено зміни до Технічних регламентів щодо медичних виробів, що спрощують процедури для більше ніж 600 стентів, ендопротезів та інших медичних виробів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МОЗ та ДП "Медзакупівлі України" немає конфлікту, - Степанов

- На погодженні у ЦОВВ (центральні органи виконавчої влади. - Ред.) розроблений МОЗ проєкт постанови, що розблокує закупівлі за кошти 2017 року та дозволить завершити практично втрачений проєкт трансплантології та створення в Україні першого центру, де можна буде визначати сумісність донорів для здійснення пересадок.

- На погодженні у ЦОВВ розроблений МОЗ проєкт постанови щодо щорічного відбору спеціалізованих закупівельних організацій.

- Проходить процедуру юстування затверджений МОЗ наказ щодо подовження терміну дії свідоцтв про реєстрацію лікарських засобів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зараз в Україну постачають ліки, які закупили в 2018 і 2019 роках, - Степанов

- До Міністерства фінансів України передано паспорти бюджетних програм.

- Розроблено і чекає затвердження бюджетних паспортів наказ МОЗ щодо порядку вибору спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення", - йдеться в повідомленні.

МОЗ розблокувало систему закупівель, - пресслужба 01
МОЗ розблокувало систему закупівель, - пресслужба 02

Автор: 

держзакупівлі (383) ліки (1313) МОЗ (5390) закупівлі (3351)


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Сирьозно ? Допис в ФБ МОЗ розблокувало систему закупівель, - пресслужба - Цензор.НЕТ 2654від 15 травня ДП «Медичні закупівлі України» які займаються тендорами та міжнародними закупівлями ліків . І навіть якщо так , то Степанову разом з ************ тре погуглити чи проконсультуватися у тих хто краще знає , скільки ж часу пройде допоки ліки опиняться в Україні ..Нагадаю ситуацію з Супрун . Її призначили на весні чи в літку , не суть , а до того колишній керівник про...бав закупівлі . Так от , всіми правдами та неправдами ліки почали потрапляти в Україну тільки в ОСЕНИ !!! За що її там популісти і критикувалии хоча закупівлі провалив попередник МОЗ розблокувало систему закупівель, - пресслужба - Цензор.НЕТ 5405
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20.05.2020 19:32 Відповісти
 
 