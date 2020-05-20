МОЗ розблокувало систему закупівель, - пресслужба

Міністерство охорони здоров'я стверджує, що за півтора останні місяця розблокувало "майже паралізовану" систему закупівель.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на кінець березня 2020 року система закупівель була майже паралізована. За півтора місяця МОЗ вдалося якісно змінити ситуацію", - зазначено в повідомленні.



У пресслужбі повідомили, що за цей час було розроблено і узгоджено 7 важливих нормативно-правових актів:

"- Затверджено переліки лікарських засобів та медичних виробів, що будуть закуплені за кошти 2020 року.



- Внесено зміни до Технічних регламентів щодо медичних виробів, що спрощують процедури для більше ніж 600 стентів, ендопротезів та інших медичних виробів.

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- На погодженні у ЦОВВ (центральні органи виконавчої влади. - Ред.) розроблений МОЗ проєкт постанови, що розблокує закупівлі за кошти 2017 року та дозволить завершити практично втрачений проєкт трансплантології та створення в Україні першого центру, де можна буде визначати сумісність донорів для здійснення пересадок.



- На погодженні у ЦОВВ розроблений МОЗ проєкт постанови щодо щорічного відбору спеціалізованих закупівельних організацій.



- Проходить процедуру юстування затверджений МОЗ наказ щодо подовження терміну дії свідоцтв про реєстрацію лікарських засобів.

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- До Міністерства фінансів України передано паспорти бюджетних програм.



- Розроблено і чекає затвердження бюджетних паспортів наказ МОЗ щодо порядку вибору спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення", - йдеться в повідомленні.



